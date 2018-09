Escucha las noticias de las 16:00 (18/09/2018)

ha comenzado el pleno del Congreso en el que entre otras cosas se debate si se toma en consideración de una proposición de ley que persigue que el Senado no tenga la última palabra sobre la senda de déficit de esa forma el Gobierno podría sacar adelante sus objetivos de estabilidad presupuestaria sacando la mayoría necesaria en la Cámara Baja la diputada del Partido Socialista Patricia Blanquer ha subido a la tribuna para defender este cambio el Gobierno quiere modificar lo que hizo antes el Partido Popular para dar derecho de veto al Senado y por eso hablaba de Cristóbal Montoro la diputada sin citarle

el anterior ministro de Hacienda del Partido Popular quiso hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para asegurarse de manera partidaria mantener la capacidad de decisión ante una cámara baja cada vez más fragmentada lo hizo señorías de manera torticera incorporando una excepción al procedimiento legislativo no contemplada en la Constitución española

en la Cámara Baja el protagonista de la mañana ha sido el preside Aznar que ha comparecido en la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular Aznar ha llegado arropado por el líder del PP que hace unos minutos en Twitter ha reivindicado su legado ya ha mantenido varios encontronazos con el diputado Rufián y con el líder de Podemos Pablo Iglesias Aznar ha señalado que no existía la caja B a pesar de que la sentencia dictada en mayo por la primera etapa de la Gürtel lo da por acreditado

Voz 3

01:24

sobre la supuesta caja b del PP mientras usted no demuestre su existencia no está demostrada su existencia yo digo que no existe ninguna caja b del PP pero afirma