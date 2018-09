Escucha las noticias de las 18:00 (18/09/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1454 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 2 00:07 hasta ahora seguimos pendientes del derrumbe que se ha producido esta tarde en las obras del hotel Ritz de Madrid recordemos que una persona ha muerto en la última conexión teníamos a tres atrapados Alfonso Ojea alguna novedad

Voz 0089 00:19 sí algunas son diez personas en total las rescatadas por los servicios de emergencia del Ayuntamiento y de la comunidad seis de ellas lograban salir atención por su propio pie con heridas dos de estos trabajadores han resultado con heridas graves otros dos con heridas moderadas y un tercero atención está en estado crítico ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón los equipos de rescate han continuado su intervención porque faltaban cuatro más ya han sido rescatados vivos con heridas leves tres de ellos el cuarto ha fallecido según Eugenio Amores jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1896 00:52 la última víctima que vamos a última víctima que nos queda la hemos localizado pero las heridas que tiene son incompatibles con la vida pero hasta que no lo podemos rescatar no eso no lo podemos confirmar del todo

Voz 0089 01:07 la secuencia del derrumbe Carnes ha sido instantánea las últimas plantas concretamente la quinta y la sexta han colapsado derrumbándose una tras otra sobre la primera planta is encontraran al menos ochenta trabajadores

Voz 1454 01:20 gracias a Alfonso repasamos ahora otras noticias Ester Bazán NASA vamos a ir al Congreso hay declaraciones en los pasillos de la ministra de Defensa habla por primera vez después de toda la polémica sobre la venta de armas a Arabia Saudí de que el presidente del Gobierno dijera en La Sexta que no viola las posibles repercusiones de paralizarlo Éste es un extracto de lo que ha dicho Margarita Robles

Voz 3 01:38 me siento con las armas absolutamente respaldados

Voz 4 01:41 por el presidente del Gobierno por el paro

Voz 3 01:44 oye toque define la actuación del Gobierno yo me siento muy cómoda en el Ministerio de Defensa me siento muy cómoda en lo que hacen las Fuerzas Armadas trabajando por la paz en cuanto otras cuestiones para el Ministerio de Defensa es un caso cerrado tenemos muchos casos abiertos en los que hay que trabajarlo

Voz 1454 02:01 en conversación con los periodistas Robles ha insistido en que siente el respaldo del presidente que cree en el proyecto y que el día que no creas en marchará asegura que no se ha escondido desde la crisis y que mantiene unas magníficas relaciones con el presidente del Congreso del Gobierno y en el Congreso volvemos allí porque ha empezado el debate sobre la senda de déficit Se ha hablado de vivienda a lo largo de la tarde está previsto que también se debata y se vote la moción de Ciudadanos sobre los aforamientos Mar Ruíz buenas tardes buenas tardes sigue a la espera de esa votación Unidos Podemos a acaba de anunciar que cambia de postura y no apoyará como era su intención inicial esa moción ante la negativa de Ciudadanos

Voz 5 02:34 eliminar también la inviolabilidad del Rey

Voz 1454 02:36 no había pedido el PNV Larra Nos padece

Voz 0188 02:39 es que en una democracia no puede ser que haya algunas personas por su apellido por apellidarse Borbón no respondan ante la justicia como el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas no es eh la reforma que nosotros por la que nosotros estamos apostando

Voz 1454 02:53 la moción de Ciudadanos pide suprimir los aforamientos políticos de senadores diputados y miembros del Gobierno para todos los delitos acepten o no a su actividad política seis y tres minutos cinco y tres en Canarias enseguida les contamos también la información del deporte

Voz 1 03:05 la Cadena Ser en Madrid

Voz 1915 03:10 la Guardia Civil investiga una segunda agresión sexual a una menor en las fiestas de Majadahonda el pasado fin de semana la primera denuncia se produjo el sábado por la mañana por parte de una menor de catorce años más datos con Raquel Fernández

Voz 1315 03:22 segunda denuncia ha sido presentada en el cuartel de la Guardia Civil este lunes por la familia de la chica por la supuesta agresión sexual que aseguró sufrir durante las fiestas patronales de Majadahonda este fin de semana al parecer los hechos se produjeron en las inmediaciones del recinto ferial según fuentes cercanas al caso el mismo día en el que la otra menor denunció la presunta agresión sexual que también está siendo investigada por la Guardia Civil

Voz 1915 03:46 en San Sebastián de los Reyes una mujer denuncia el mal funcionamiento de las ambulancias que deben trasladar a su madre de noventa y ocho años al Hospital Infanta Sofía con tiempos de espera que han llegado a ser de varias horas

Voz 6 03:55 esperamos la una menos menos veinte pero había gente que estaba esperando desde las once y medio la medida no eran las cuatro menos cuarto de la tarde me hubiera gustado invitar a alguien en la puerta de Infanta Sofía para que ustedes de bien esperando ambulancia todos mayores hitos desesperado

Voz 1915 04:14 la Comunidad niega irregularidades los sindicatos aseguran que la empresa adjudicataria está realizando muchos más traslados de los que le corresponde por contrato Miguel Sierra ex responsable de transporte de ambulancias de UGT

Voz 7 04:24 cuenta con síntomas de los traslados previstos con un personal raspado realmente tres mil quinientos eh aquella absolutamente inviable que los transporte sanitario es la diferencia