Aznar, el retorno de mirusté

Voz 1 00:00 Nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules yo veo españoles y Balbino pues es el mercado Arenillas y quemas Natalia la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema

Voz 2 00:25 ahora vale

Voz 3 00:42 puede selección negro que lo hiciera Sánchez pero de momento no lo ha explicado porque me maquillaje

Voz 4 00:47 soy negra verdad

Voz 0313 00:52 esta frase serviría para muchas cosas bueno hoy en Todo por la radio tenemos noticia noticia importante importantísima vuelve el concurso de Juan mal no

Voz 5 01:01 no

Voz 6 01:04 sí

Voz 7 01:06 era era necesario era necesario gracias

Voz 8 01:09 hacia la suplencia pero todavía estoy sí sí sí nada me ha encantado encantado de harina de verano

Voz 3 01:20 sí sí sí sí recuperando me dándome a marchas forzadas de que eso es otra historia bueno va al lío Toni empezamos Tony estamos los demás

Voz 7 01:29 a mí la Barcelona saludos adiós Vila

Voz 9 01:34 yo soy la manera oficial

Voz 0313 01:41 este debate más debate digital de antes

Voz 9 01:44 es muy buena noticia que el el digital de marca una noticia

Voz 0230 01:50 ya que he leído que dice lo siguiente un triatleta vetado en un bufé libre por comer demasiado

Voz 10 01:57 el aclararlo todo vendrá Puerto Domingo ponga se a que se ponga bien

Voz 9 02:13 se llama Yaroslav Brodsky

Voz 0230 02:15 alemán bueno le ha envenenado en un restaurante polaca estos igual no nos perdamos en detalles la verdad al tema sería comido cien platos cien bien bueno eso dicen los dueños del buffet dijeron que no le querían más como que vamos a ver no José María Aznar es este triatleta Aznar le han llamado a las Cortes para que diera explicaciones sobre la financiación ilegal del Partido Popular es una comisión de investigación se anunció lleva la presencia de los diputados Gabriel Rufián y Pablo Iglesias y como en las antiguas películas del Oeste el ambiente era mucho a todo el mundo sabe que José María Aznar no es persona que sea arruga en el cuerpo a cuerpo parlamentario Aznar es a la bronca parlamentaria lo que el triatleta al bufet libre Aznar entra en una bronca parlamentaria iba a por todo el bufete a Pablo Iglesias le he dicho que es un peligro para la democracia

Voz 11 03:03 usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España al socialista Rafael Simancas le he dicho que es un

Voz 0230 03:09 estrado ya sabe usted que la frustración produce Melón

Voz 11 03:11 colea y usted es organizar su mañana como le parece

Voz 0230 03:14 al republicano Gabriel Rufián que pertenece a un partido golpista usted es el representante de un partido golpista al portavoz de Bildu le he dicho que es de un partido que es parte de ETA

Voz 4 03:23 vamos a su partido una parte de

Voz 0230 03:27 frustrado peligroso golpista hay terrorista continuación Aznar se ha puesto en pie ya ha dicho pues yo creo que me voy a sacarlas de hoy ha tenido una función importante y es que Pablo Casado y Albert Rivera aparecen personas moderadas y Mariano Rajoy de extrema izquierda usted es un golpista usted un terrorista usted un frustrado usted en peligro

Voz 1220 03:45 para la democracia alguien Marx alguien más quiere explicaciones de la Gürtel Juanjo

Voz 0230 03:52 ha sido un espectáculo peculiar sobre todo porque le habían llamado para que diera explicaciones es verdad que nadie espera de estas comisiones parlamentarias Un clima naïf

Voz 1 04:05 el propio romper el orden constitucional personas que aquí le pido que no se le pido que no sea tan duro con su propio partido señor presión damos por dirigir el debate que esto no es fácil y entonces vamos a intentar facilitar las cosas

Voz 11 04:21 no tengo por qué perdón aquí metido usted me parece en peligro para las libertades que usted es el máximo responsable político de la corrupción del Partido Popular a mí su populismo y usted no me importan en fin impresionan y poco ni mucho no usted

Voz 10 04:48 viento

Voz 0230 04:50 hemos sabido también hoy que Epi Blas serán pareja uno de los guionistas Barrio Sésamo lo sabéis porque esa comentado mucho ha explicado que cuando escribía para Epi Blas pensaba en una pareja de novios

Voz 12 05:00 es de los Teletubbies eslora de los Teletubbies es la hora de los Teletubbies la hora de los Teletubbies no

Voz 0230 05:09 ahora ya nadie se acordará pero en el año dos mil siete la Defensora del Pueblo de Polonia sugirió prohibir los Teletubbies porque Team que Wiki el mundo llevaba bolso hoy podía sugerir Se con eso que era homosexual

Voz 13 05:27 bueno de la Comisión Europea en aquel lejano año dos mil

Voz 0230 05:31 siete

Voz 13 05:32 regañó a Polonia

Voz 0230 05:35 censora del pueblo de Polonia retiró esa petición eran otros tiempos hace once años la Comisión Europea tenía una autoridad hoy Europa está planteándose sancionara Hungría por incumplir los estándares de democracia el presidente polaco ha dicho que la Unión Europea es una comunidad imaginaria hace once años la Comissió europea levantaba una ceja la Defensora del Pueblo de Polonia rectificaba sobre los Teletubbies hoy Polonia dice que la Unión Europea el hecho Pumpido buenos días

Voz 14 06:02 apunta

Voz 1220 06:06 como me venga twiterías evidentemente

Voz 9 06:09 Mohamed como tú como bien no

Voz 1606 06:14 murió hace días vivimos la verdad vivimos tiempos complejos si hay tanta información que la gente pues al final se dolió el tuit desde la Pekín Val Toni que sin sino que hacen los ingleses de tirarse desde un balcón vamos con una noticia de última hora que nos aporta fértiles

Voz 15 06:29 se haya en una momia argentina de más de trescientos años en perfecto estado de conversación

Voz 1606 06:36 Mike Leigh This is nos recuerda que nunca nunca hay que preguntarle a nadie por Sue

Voz 15 06:42 los ex Bono lo tengo superado genial yo Socas ha podido faltar conmigo ya poroso ya no digo ni su hombre muy bien para mí como si lo asistieran ok olvidar a mí es lo mejor que he hecho mi vida si te apetece ver fotos suyas

Voz 1606 06:59 un sueño de la humanidad desde hace muchísimo tiempo controlar el aguacate Burton la tierra lo intenta exacto

Voz 15 07:06 me pongo un despertador a las dos de la madrugada para sorprender en su punto de madurez a ese aguacate que hoy está duro mañana por la mañana estará pasado

Voz 1606 07:15 si acabamos con no Robespierre que tuitera una conversación que bien podría haber mantenido Iturriaga hace años con sus discos escucha

Voz 0230 07:22 papi quiénes son los kurdos los que usan la mano izquierda y los turcos los que usan la otomano

Voz 6 07:32 los dos

Voz 9 07:34 en este primer día

Voz 17 08:09 eh

Voz 0230 08:20 en la guerra comercial entre Estados y China porque aquí estamos ocupados en varios asuntos urgentes hemos pero hay una guerra mundial en marcha el presidente de Estados Unidos ya sabéis que se llamado la otra consagrado cochino a ver

Voz 10 08:44 lo que China quiere influir

Voz 0230 08:48 las elecciones americanas en favor de los demócratas de ser cierto esto las elecciones americanas serían como un partido internacional Rusia controles exime la economía mundial está pendiente de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos una guerra en la que está decidiendo si está diciendo quién es el jefe del mundo en la próxima década nosotros pilló un poco a contrapié a España no nosotros en España está en un momento en el que no sabemos si vamos a hacer un ajuste o aumentar el gasto la ministra de Economía Nadia Calviño lleva diciendo unos días que hay que subir impuestos

Voz 18 09:26 si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora porque

Voz 0230 09:29 hemos precisamente un crecimiento robusto la situación

Voz 18 09:32 Mika es favorable y es el momento de hacer cambios

Voz 0230 09:35 el Gobierno está anunciando esta subida de impuestos aunque el anuncio a veces en estos días en los que pasan cosas raras el anuncio es un poco raro porque el Gobierno anuncia la subida del IRPF y añade la verdad no va a servir de mucho esto lo hacemos lo que podemos dos curioso raro su mensaje curioso un gobierno que anuncia una subida de impuestos y al mismo tiempo dice que no se la cree del todo vamos a escuchar la historia completa Se trata de subir el IRPF a aquellos que cobren más de ciento veinte mil ciento cuarenta mil a ciento cincuenta mil euros al año por una parte está Podemos Pablo Echenique argumento a favor de la subida

Voz 19 10:12 no tiene sentido que paga el mismo porcentaje una persona que gana sesenta mil euros a cada año que una persona que gana el doble por ejemplo que gana ciento veinte mil euros al año

Voz 0230 10:23 es un razonamiento la ministro de Hacienda María Jesús Montero sugiere que se acerque el porcentaje de impuestos desde el cuarenta y ocho por ciento que es ahora hasta el cincuenta y dos cincuenta y cinco tramos

Voz 20 10:33 explorando ese nivel y lo que sí habría que ir acercándonos al resto de países de la de la zona euro en donde normalmente por encima de ese nivel eh se tiene en torno al cincuenta y dos cincuenta y cinco por ciento de tributación

Voz 0230 10:48 Pablo Iglesias también argumenta a favor de esta subida nosotros

Voz 21 10:51 decimos no hay que tocar el IRPF salvo también de los que cobran diez mil euros al mes yo creo que ese uno por ciento de asalariados que cobra diez mil euros al mes van a estar todos encantados de esforzarse un poco más para que en España haya mejores servicios

Voz 0230 11:07 esta es una idea con la que puedes estar de acuerdo o no pero hay unos argumentos

Voz 4 11:12 lo raro viene ahora

Voz 0230 11:15 el presidente del Gobierno dicen la sexta el domingo Sí Se trata de subir los impuestos a los ricos sepamos que los ricos no pagan el IRPF ni plantea

Voz 4 11:22 viento es que la gente rica no pagan el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas pues lo tengo claro

Voz 0230 11:27 porque quién es rico tiene mecanismos para evitar impuestos

Voz 4 11:31 porque tienen las Sicav tienen el Impuesto de Patrimonio tienen el Impuesto de Sociedades y pero como tenemos que hablar con otros grupos pero es verdad que nosotros tenemos que hablar con otros grupos parlamentarios para Podemos esto es muy importante para Unidos Podemos este es un tema fundamental el presidente plantea una salida bueno yo lo que hemos planteado Unidos Podemos es bueno si tenemos que subir pues si tenemos que subir el último tramo echamos el perímetro pues pongamos le ciento cincuenta mil ciento cuarenta mil euros a partir de ahí subir el IRPF claro

Voz 0230 12:02 así planteado no parece una subida de impuestos muy rigurosa y yo no me lo creo del todo yo no veo pero la ministra de Hacienda María Jesús Montero explicaba ayer en la Cadena Cope que esta medida no va a recaudar mucho

Voz 22 12:16 eh y la recaudación de una recaudación significativa que el Gobierno lo planteo porque está negociando con Unidos Podemos está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos porque para ellos es importante

Voz 23 12:29 en donde para ello era importante plantear que la

Voz 22 12:32 grandes renta también va a contribuir más de lo que

Voz 0230 12:35 venían contribuyendo a esto estar había no estará mal lo de subir el IRPF a quiénes cobran más pero no es muy frecuente que un gobierno suba los impuestos y al mismo tiempo diga esto no es que valga para que estos porque lo piden esos de ahí porque les conviene claro esto es raro llámale transparencia e decíamos a lo mejor la transparencia no esto a continuación gente sin complejos con mucho gusto

Voz 11 12:56 en este señoría no conocía señor Correa que contrate al señor Correa no sé si eso le produce frustración pero me ha pedido que te conteste le elegantes

Voz 3 13:04 bueno nosotros también

Voz 0230 13:08 no nos tenemos hablado aquí que si algún día nos pillan no nos conocemos a Francino le conocemos de verle en la propaganda de las e Iturriaga de verle por la tele tirar triples pero entre nosotros los conocemos de nada es más hacemos la radio con los ojos vendados para no reconocerlo en este momento Aznar que vamos a escuchar parece que le va a meter la pata

Voz 3 13:27 sí sí sí

Voz 11 13:31 escuchamos a mi señor Iglesias Esquilo usted todo lo que quiera y no me mire verdad porque a lo mejor seleçao un poquito la cara de vergüenza a mí su populismo mire usted no me importan en primera persona ni poco ni mucho es que no he no me me impresiona nada a usted

Voz 3 13:45 es que no me impresiona nada que emprenderá oye momento eh

Voz 0230 13:53 vamos a escuchar ese momento el que que le doy me quedo solo

Voz 11 13:56 me impresiona ni poco ni mucho es que no hay no me me impresiona

Voz 3 13:59 nada me impresiona narra sujeta menea también la han dado

Voz 0230 14:09 a él también le han dado la han dicho de todo ha sido un poco todas la sesión parlamentaria ha sido un poco patas Gabriel Rufián tiene usted vergüenza que esto es lo ha repetido muchas veces bueno una cosa muy destacado es el regreso del mire usted al Parlamento como sabéis fue el inventor de este amigo imaginario que tú

Voz 3 14:26 no lo vi en la política hay que responde al nombre de usted todo el rato Aznar dice mire usted pero usted su nombre

Voz 0230 14:33 que porque se siente solo por lo que sea Aznar creó este amigo imaginario él empezó decir mire usted y desde entonces son legión los mire usted listas vamos a escuchar por ejemplo al ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves como será el esas ayudas estoy yo no lo sabía al ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy dejémoslo en demencia

Voz 15 14:52 cuál es su es demasiado les otra

Voz 0230 14:55 es usted es míster no hay abreviados hay mucho si Albert Rivera ex doctorando en derecho puedo

Voz 24 15:00 los pedirle a los ciudadanos que no defiende sus libertades o que se conformen oiga mire pues aguanta usted si va a la playa hay está lleno esta casa amarilla pues aguanta

Voz 0230 15:07 es el miren bueno pues mire pues mire pues ese aguanta usted usted al final usted se ha convertido en un personaje central en la política española sea usted lo imaginario de mire usted un usted de clama Thor yo como el de la vicepresidenta Carmen Calvo me lo dice usted que ha sido Gobierno me lo dice usted que ha sido Gobierno repite

Voz 25 15:27 lo dice usted que ha sido responsable de los derechos sociales que abandonó insiste me lo dice usted que es catalán o que lo que más me lo dice usted que no ha aprendido nada de todo lo que hemos vivido no ha aprendido nada de lo vivido

Voz 0230 15:43 no está este usted realmente Un pieza eh que más sabe hacer este usted me lo dice

Voz 25 15:48 es usted que no sabe es catalana no

Voz 0230 15:50 tendido no sabe qué más Melody

Voz 25 15:52 de usted que no sabe entender tampoco me lo dice usted que no hicieron absolutamente nada me lo dice usted lo hicieron en consecuencia me lo dice porque usted no ha aprendido nada claro nosotros hace cómo va a aprender por usted

Voz 26 16:09 es la culpa

Voz 1220 16:17 no

Voz 26 16:24 amargos

Voz 0313 16:27 oye el pase el usted sería el singular de algunos no un poco menos

Voz 27 16:31 algunos algunos son son mucho más malvados ustedes ustedes un personaje amistoso los algunos algunos casi

Voz 0230 16:39 siempre son gente maligna como hoy el personaje del día es José María Aznar

Voz 27 16:45 uno de sus mayores éxitos de amigo imaginario fue su conversación con las vallas de la Dirección General de Tráfico horas a mucha gente recuerda lo de las copas pero Aznar hoy a una voz que le decía además

Voz 11 16:57 no comas hamburguesas a mí no me gusta que me digan no puede usted hace más de tanta velocidad no puede usted comer hamburguesas de tanto no puede usted comer esto debe usted comer es

Voz 28 17:09 dónde debe evitar esto no debe usted Berger esto ya además

Voz 11 17:12 los telepredicador Verve

Voz 0230 17:16 aplausos

Voz 0313 17:23 alguien tiene

Voz 0230 17:23 el catecismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor precio increíble

Voz 29 17:28 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 30 17:40 todo comienza con la ilusión de imaginarlo para sentir la emoción de conseguirlo la alegría celebrarlo llega cuyo de tenerlo entre las manos

Voz 0867 17:49 eso es para todavía estás a tiempo premios son los más prestigiosos galardones de radio y televisión que se conceden en España entre en premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica y música Premios Ondas vive cada momento

Voz 0230 18:11 todo

Voz 31 18:15 la repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 0230 18:20 dice ayudan a limpiar tu motor eliminando la supervivencia

Voz 31 18:22 ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 32 18:25 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es el logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te llevan

Voz 0230 18:34 más lejos punto com

Voz 33 18:36 con tres notas tienes un acorde con tres bolas una carambola con tres pruebas un triatlón con tres cifras el triple de la ONCE un juego en el que es muy fácil ganar elige un número de tres cifras cualquier combinación de ellas pude tener premio por sólo cincuenta céntimos puede escaner ciento cincuenta euros y ahora además hay dos sorteos diarios triples de la ONCE tres cifras que da mucho juego

Voz 0313 19:00 son las cinco veintiocho minutos de la tarde las cuatro y veintiocho en Canarias tenemos noticia de última hora novedades con respecto al derrumbe que se ha producido en las obras de remodelación del Hotel Ritz Alfonso Ojea adelante

Voz 34 19:11 pues así es novedades dramáticas Carlas puesto que acabamos de acaba de confirmar el fallecimiento de uno de esos trabajadores en estas obras de remodelación del hotel en total hay diez víctimas hasta este momento una de ellas mortal hay trece heridos graves que han sido trasladados a hospitales otros tres heridos leves tres trabajadores permanecen sepultados bajo esa estructura de mecano tubo andamios y también de forjado se ha venido abajo en efecto desde la planta quinta hasta la primera donde se encontraban estos trabajadores esos esas tres personas que están desaparecidas ya no lo están por porque los servicios de emergencia han conseguido hablar con ellos nun evidentemente y eso les ha confirmado que están en un estado bueno pues que han sobrevivido no se sabe todavía cuál es su estado médico que están las unidades de rescate intentando acceder a esa estructura de Mecano tuvo derrumbada para poder extra verlos con toda seguridad por lo tanto estaríamos hablando de aún tres personas localizadas pero que necesitan ser rescatadas del interior de este edificio la plaza de la Lealtad en Madrid como os podéis imaginar están trabajando todos los servicios de emergencia tanto del Ayuntamiento madrileño como de la Comunidad ya incluso acabamos de ver cómo la Policía Nacional acabas de traer su Unidad de Guías Caninos especializados en la búsqueda de personas

Voz 1220 20:28 sí apuntadas esta es la situación

Voz 34 20:30 es en este momento Carles un fallecido nueve personas heridas de distinta consideración de ellas tres todavía el localizadas pero no han podido ser extraída de los escombros

Voz 0313 20:40 gracias a Alfonso noticia de última hora que les hemos contado aquí en La Ventana en la SER

Voz 23 20:44 sí

Voz 16 20:49 Cell con un mini por la puerta grande de Las Ventas Minoristas

Voz 35 20:54 filial de BMW Group España té invita un evento irrepetible donde podrás encontrar más de doscientos mini kilómetro cero con hasta un cuarenta por ciento de descuento acércate a la plaza de toros de Las Ventas sólo el viernes veintiuno y sábado veintidós de septiembre te vas a perder esta oportunidad única

Voz 36 21:09 de este año no pasa Se acabó engordar mañana lo que puedo perder hoy me voy a La Ventana Natural con la mejor asesoría en control de peso con el sistema dieta son por algo son los centros de número uno en España

Voz 16 21:20 la Ventana Natural punto com

Voz 36 21:23 con la garantía de laboratorios que buena pinta de hoy no pasa ni voy a La Ventana Natural

Voz 1220 21:30 Gala Ribó Lou Plus no ocasión

Voz 0230 21:33 sople

Voz 37 21:35 si ahora es el momento hasta un veinte por ciento de descuento combinado una oportunidad irrepetible te encuentras tu coche nuestras tiendas sólo hasta final de ve ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba lleno casi un plus punto com

Voz 16 21:55 se acabó el verano

Voz 38 21:58 tranquilos con óptica Roma recuperará la sonrisa te mantenemos hasta el treinta de septiembre el cuarenta por ciento de descuento en todas nuestras gafas sólo óptica Roma más cercana ayer óptica Roma punto com

Voz 16 22:11 Miguel Poveda atrae el Laure crecido la gira más especial de su carrera la belleza de los

Voz 10 22:18 poemas de Lorca interpretamos por la emocionante voz de Miguel Poveda enloquecido de Miguel Poveda el veintidós de septiembre en Madrid Teatro Circo Price compra ya tus entradas Miguel Poveda punto com

Voz 39 22:32 por qué no puede ser mamá encontrar dos resultados para mamá móvil mamá casa

Voz 1322 22:37 hay respuestas que solo un médico puede dar por eso en Ibi la primera visita gratuita es siempre con un médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 40 22:53 descubre el fenómeno editorial que ha conquistado a más de un millón de lectores trilogía africanos de Santiago poste Quillo un bestseller que ha hecho historia

Voz 4 23:05 publicada por Ediciones B

Voz 0230 23:08 estás diez cambios

Voz 41 23:11 se dan Diana Krall

Voz 42 23:14 viene Love is here ocho usted Diana Krall presentan clásicos de Gershwin ya en la venta

Voz 43 23:28 me trae la cuenta por favor tranquilo hombre en enero se la enviamos te imaginas poder hacer esto el comprar un coche en la recta final de la Comunidad de Madrid

Voz 44 23:36 puedes viene es el y que es uno de nuestros fantásticos vehículos con cero kilómetros de nuevas a un precio increíble y además no

Voz 43 23:42 la casa está enero aquel esperas oferte reciban

Voz 44 23:44 consulta condiciones te esperamos en la red Renault de la Comunidad de Madrid

Voz 29 23:52 que si conozco y seguro de coche que te ofrece el mejor precio llegas tarde todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 35 24:09 el propietario de un vehículo comercial en línea directa te damos un quince por ciento de descuento si decides asegurarlo con los otros nueve cero dos dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 45 24:19 a ver si colitas en qué puedo ayudarle llamada porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo

Voz 1220 24:25 un robo no pero se metió gente a vivir

Voz 46 24:27 en mi casa de la sierra y mañana perfila recupero

Voz 47 24:29 quiere instalar la alarma porque es la mejor manera de

Voz 46 24:32 que no vuelva a suceder lo que más importa

Voz 35 24:34 Cáritas directo la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres dio calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 4 24:44 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 48 24:47 comisión de apertura la que te cobran banco por formalizar la hipoteca comisión de subrogación la que te cobren banco cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco para ampliar

Voz 15 24:54 el portavoz de ellos y buscas hipoteca te viene

Voz 49 24:56 todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no

Voz 25 24:59 te cobra comisiones elige bien

Voz 1 25:02 Becas naranja de ING entre variable mixta con el precio que buscas

Voz 16 25:07 no pero Comisiones encuentra la NG punto es

Voz 35 25:11 hay vides que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina también hay vidas como las de María

Voz 0230 25:16 ya o Rubén que gracias a su testamento solidario

Voz 35 25:19 te ayudarán a que miles de niños tengan educación vacunas y nutrición en el futuro Súmate habidas vidas que dan vida incluyendo a Unicef en tu testamento informa tienen novecientos novecientos siete quinientos o estamento Unicef punto es

Voz 50 25:31 mi mujer que lleva unos días diciéndome que me anime que me apunte con ella y sus amigas baile de salón a mi edad y qué quieres que te diga pero oye llevaba siendo hora de poner en marcha esta nueva que azerí

Voz 41 25:42 cuando sales de los congresos el bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con Christina Rosenvinge Santiago Segura Ariel Roth y muchos más adquiere Tupac que disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría llamar asistencia al Congreso y visita a los lugares Colombino descubre el Monasterio de la Rábida donde se alojó Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento y súbete a las carabelas que lo hicieron posible Actur reserva en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto

Voz 16 26:24 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 26:38 a ver que faltan veinticuatro minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias a que seguimos en Todo por la radio en La Ventana turno para Especialistas secundarios Juan

Voz 9 26:49 pues un año más vamos a hablar de naturaleza porque hemos renovado el contrato de colaboración favorito naturista un aplauso

Voz 51 26:57 bueno

Voz 52 27:00 de que Debra vino de Ike que por los pelos lo hemos renovado pero que sí ópera estoy contento eh bien bien

Voz 9 27:08 treinta de que decir más allá

Voz 15 27:12 Tomás en La Ventana había en hacer muchas librerías deben a más que cuarenta años

Voz 9 27:19 el chaval no no muchos años muchos años

Voz 1606 27:23 bueno no ocurrió para tu primer día esta temporada querías hablarnos de un animal que estos días con la vuelta al cole en septiembre pues está está en boca de todos

Voz 15 27:33 los Piojo no está época lo niño pillan Piojo en el cole yo con otro biólogo está bien dicho si yo con otro biólogo tu primero siempre se estamos desarrollando alguna estamos haciendo un servicio para acabar con los Piojo pero por favor de otra manera una forma natural sin recurrir a productos químicos

Voz 1220 27:51 la mierda ni Ania como se llame

Voz 15 27:55 no exacto que utilizo para acabar con los viejos de manera natural depredadores naturales pero hay vamos a la vivienda en la calle un niño complejo y hacer una suelta de unos diez quince murciélago pase como los piojos depredador natural

Voz 1606 28:08 ya la gente no suele querer murciélagos en en casa por lo general los que con

Voz 15 28:14 eso es lo que hacemos una suelta de unos siete halcones peregrinos que ese comando murciélago depredador natural

Voz 1606 28:21 es peligroso teniendo halcones en casa puede serlo

Voz 15 28:23 por eso hacemos una suelta de un par de águilas reales para que se coman halcones peregrinos águilas reales tranquilo y a como me vamos con ellas un Jaguar Aguer en la casa hay en una semana eso sí recomendamos a apartarlo objeto de vidrio cerámica o lo que sea porque son bicho no entienden de Lladró hembrita que no luego no me esquema roto

Voz 0230 28:49 no no sé el problema de los piojos los lo solucionamos pero al final

Voz 15 28:54 era un caso lo lindo gatito poquito más gordo no pasa nada hombre bueno pues que no lleven toda la gente que tenga hijos con Piojo que vamos cuando quieran el teléfono ahora mismo Sally sobre impresionante pantalla si os parece abrimos Consultorio porque me dicen se mide el internamente dicen que tenemos ya a alguien en el teléfono con una consultaba buenas tardes con quién hablamos

Voz 9 29:16 si hola hola estoy en antena ya está fuertes yo deja que sí bueno registro civil a de Parla y yo no pero es muy bonito

Voz 53 29:34 de la Parla Parla hay que hay que vivirla realista

Voz 1220 29:39 así que bueno pues bueno

Voz 53 29:41 a Parra que es una ciudad preciosa en esta época del año por la noche pues la ciudad esto nuevamente en silencio pero últimamente estamos escuchando una cosa que he grabado con el móvil una el móvil lo puesto ahí no el redacta lo creen que la escuchemos lo escuchamos y vemos que por la noche

Voz 55 30:02 ah

Voz 54 30:04 eh

Voz 53 30:06 bueno yo no soy Jacques Cousteau ni tampoco Susana pero a mí esto yo me parecen ballenas

Voz 15 30:13 muy bien qué te parece muy amigo sí sí sí son ballena y concretamente una jornada vale y por el tono diría que están fabricando

Voz 9 30:21 pero qué dices Parla

Voz 15 30:23 sí es otro la ballena se conoce que están encontrando piso en ciudades

Voz 43 30:27 tras radio Balón de la guardería son más barata el futuro prometedor para pareja de Llull harta jóvenes pero que tanto tiempo pero marcho te van por la noche

Voz 9 30:38 escucha algo tangible está envidias y vitro sí pero si yo quiero ella pues blanco plata registros Blas ganas de ganar encima bueno pues gracias por la que nada lo dejamos aquí he venido a Parla cualquier signo de todo estamos todo adiós adiós lo deja de perros

Voz 1220 30:59 sólo pero bueno

Voz 15 31:01 devuelvo la colección comía animales muy bien

Voz 0230 31:05 Henin a ver nuestra corresponsal años

Voz 0313 31:13 tú que atrae hoy va Pilar ya en la sartén

Voz 47 31:16 la principal novedad con un poquito de retraso el mundo real ya ha llegado ya no hay vídeos de vacaciones y los elementos que indican que el mundo sigue girando sigue estando atmósfera el agua el Desafío Iturriaga de los martes cosas que no cambian hice habla también Youtube de las colecciones de los quioscos de las colecciones de cromos atención al canal todo lo moderno está en

Voz 25 31:40 hemos FC con más de cincuenta mil suscriptores así lo viven

Voz 0313 31:45 de la lote estaba pero tengo todos los cromos para pegar los pronto en el canal vale

Voz 57 31:50 aquí tengo cromos antiguos aquí tengo más álbumes Album vale por ahí tengo cajas vacías ir por ahí tengo algunas promotores mega crack por ahí abajo tengo más cromos por aquí tengo todos los cromos repetidos no se ve muy

Voz 9 32:03 en bolsitas para cambiarlo

Voz 57 32:06 los tengo todos recogidos en una base de datos menos

Voz 0313 32:09 esto esto no esto es que que recoger todavía

Voz 25 32:13 fascinante nueva bien venidas dejar de grabar

Voz 47 32:18 las coreografías imposibles si queréis destacar jugar a videojuegos trepidantes ahora lo que se lleva a efecto más ritmo Haneke Mena

Voz 25 32:25 los ritmos Rubio es poco han Boxing deseaban dos cartas Pardo el álbum del Mundial de Rusia dos we do se ponían comentario tú lo consiguen en nada unas Coutinho y lo otro y el otro no me acuerdo yo no

Voz 15 32:40 tengo seis mil euros

Voz 25 32:42 sí con cromos FC mañana están aquí los dos también se lleva mucho filatelia en Youtube filatelia cool a tope High pese al señor seto de hecho yo sí yo soy muy fan de año

Voz 47 32:56 yo soy muy fan del siguiente echen me lo sé de memoria que es la colección del canal de Eligio reprodujo

Voz 58 33:03 no yo voy a presentar mi colección de señor de España las épocas que clasificamos los ellos son el reinado de Isabel II en el Gobierno provisional reinado de Amadeo I primera república Borrego Carlista Alfonso XII XIII Alfonso XIII a Segunda República Estado español centenario del sello reinaba Juan Carlos I he llegado Melo

Voz 47 33:26 se ven más de veinte mil visualizaciones en este vídeo de gente convencional

Voz 25 33:31 aquí en la prueba irrefutable yo estoy en la tendencia se hace mayor ahora

Voz 47 33:37 pues no es tendencia que llevará al festival de Coachella es tendencia que RBE quitas estarán de moda este otoño en el Hogar del Jubilado esto es lo que hay que hacer ahora más Energy yo soy la que tiene el canal friki malísimo fm es un canal sobre series que es también pues un hobby tranquilito con manta con mantita y tele hizo entrevistan artistas que hacen cosas el audiovisual como Carolina Jiménez ella hace efectos especiales efectos visuales y ha trabajado tanto en Águila Roja como en la peli El Hobbit

Voz 0230 34:06 ahí ahí tuvo palabras

Voz 47 34:09 sí sí ahí una difícil misión

Voz 59 34:11 a hacer telarañas

Voz 60 34:13 pues no no teníamos un un simulador de telarañas tú no tú no haces contra aquel no tenía vosotros se programadores generan la herramienta que nosotros vamos a necesitar obviamente codo con codo porque ellos van van montando la nosotros la vamos te está esperando es un p'alante para tras hasta que la herramienta funciona como otros queremos que funcione es cuando sacaba la peli normalmente cuando se analiza muy bien hacer de Cabañas de una ejercer

Voz 3 34:36 bueno sí Isaías

Voz 47 34:40 bueno GT ciencias es que no puedes hacerte la ese hacerte despertar telarañas además claro es muy difícil quién quiera saber más de efectos especiales de pelis puedes el canal se llama o que infografía también a otro artista es Jaime Altozano más de seiscientos mil suscriptores el ex compositor que mete los toda una habitación Miami señal de TV ahí hace bandas sonoras esta semana entrevistó

Voz 59 35:04 y a un a uno de sus ídolos

Voz 47 35:07 han Zimmer no sé si lo pronuncia muy bien Él es el que hizo bueno mejor escucharlo Eliza abandona el Rey León Piratas del Caribe que son así

Voz 43 35:20 la entrevista no duró mucho más hubo un comentario que me hizo el al principio que no está grabado ou Maixant y es verdad hay un criterio que la música europea tradicional de conservatorio se destaca mucho que es la armonía en el que su música pues no despunta especialmente pero sus ántrax son de todo menos simple su carrera

Voz 61 35:41 no es increíblemente variada ya cambió

Voz 43 35:44 dado la música de cine por completo

Voz 47 35:47 bueno este es el canal de Jaime Altozano ya lo veis estas se llevan Youtube colecciones filatelia música clásica quién se apunta Hans Challenge petanca

Voz 9 35:56 sí organizando Antonio creo ya ahí nos vamos

Voz 47 36:05 el último pues su hobby que hay que tener un hobbies en pintar pintar es relaja cuentan es caos es un artista más de medio millón de suscriptores excedentes a Cannes con cada se Pécresse de buscar dibujante y animador que enseña este arte él dibuja con Photoshop

Voz 62 36:22 te voy a dar consejos para dibujar yo lo voy a dibujar en digitales que luego puedes cambiar todos los tonos con los que está trabajando así que voy a usar un color bastante neutro alguna fiel sales terminan en puntito y otros no yo en algunas pautas citas cada uno

Voz 63 36:36 o como quiera si quiere aplicar la sino que quiero aplicarlas pues claro que sí Lies con un pincel sin canta en que cree guardar para atender los siempre tenéis que venir aquí al pinzas tiene este icono tienes la opción de guardar ese Peter no sé estoy viendo muy rápido o decir vivimos todos

Voz 25 36:53 bueno te estoy más arriba hombre pero bueno

Voz 47 36:56 este chico además caos prueba que el fotos Opel se puede usar para el bien no sólo para los pómulos de Manel Fuentes

Voz 1220 37:02 ahí

Voz 2 37:04 la agenda

Voz 7 37:07 bueno vamos a con el primer

Voz 1220 37:11 desafío de esta temporada saludamos a nuestros dos concursantes Sebastián de viene de Sevilla tiene sesenta años ha estado ya ojo en Pasapalabra Ali Saber y ganar quiere vivir la experiencia de estar en un concurso serio Sebastian buenas tardes

Voz 64 37:27 bueno esta vez pueden repasar posible

Voz 9 37:31 iguala

Voz 1220 37:34 has hecho efectivamente Bastidas vas a tener un buen adversario Jose Ángel Lozano ahí va también de Sevilla es que tiene treinta y cuatro años ingeniero aeronáutico serio nivelazo que te pasas vale estáis bien los dos preparados saluda a José José

Voz 9 37:52 es no tiene nada de verdad venga

Voz 7 37:58 hacerle no perdona

Voz 52 38:02 la máquina a máquina vamos venga vamos

Voz 1220 38:05 os vamos a matar por Sebastián primera tanda diez preguntas dale vuelvo o extendida cabemos eh me has algún padrino venga a decir no sin padre no se venga venga coma empezamos a Sebastián volvemos

Voz 0230 38:23 justo

Voz 1220 38:27 creo creo que me voy a esa venga vuelvo justo para despedir el verano sacaba dentro de unos días que como siempre Sebastián ha durado más o menos día a día arriba día bajo Albert no

Voz 65 38:40 noventa ahí uno menos

Voz 1220 38:42 noventa muy bien cinco días después del último desafío allá por el mes de julio el quince de julio terminó el Mundial de fútbol de aparece una medidas que ganó Francia Croacia sólo sabemos todo el mundo te acuerdas de resultado Sebastián cuatro uno cuatro dos o tres dos pues fue cuatro uno pues no fue cuatro uno porque fue cuatro dos Ángel falla que el portero pero de ahí que pasa que la última moda ir a ver a ver él piensa eh piensa completar hay que completar esta oración siguiendo siguiente colocando palabras en espacios vale atento ningún pobre es emperador y algunos a Baros son pobres luego algunos no son repito ningún pobres Emperador ya algunos Ábalos son pobres luego a algunos

Voz 65 39:41 Sebastián algunos pobres y pobres más pobres son Avalos

Voz 1220 39:50 sí es Kenny deja ver como madres en Pedralbes asegura que si algunos Álvaro son pobres Luis hago algunos Ábalos no son emperadores dejémoslo porque no tenemos tiempo pero la verdad es que hay que reconocer que D después de lo que pasó este verano y el Congreso el PP tal la derecha española hay que reconocer que está muy buenas manos José tú ves ahí a Pablo Casado a joe gente joven potente sí de Eros con currículums de cables que por cierto quienes más joven de los dos no Sebastian Pablo Casado o Albert Rivera

Voz 65 40:32 parecidos pero quizás casado muy bien

Voz 1220 40:36 te has casado treinta y siete años Albert Rivera treinta echó pregunta

Voz 9 40:40 madre mía pasado también otras muchas

Voz 1220 40:42 ese verano por ejemplo el treinta y uno de julio un avión de Aeroméxico os acordáis de la sede de Aeroméxico se cayó yendo de Durango a a de EFA lo de F viajaban ciento tres personas cuanto se salvaron Sebastián

Voz 3 40:56 pues creo que todos los efectivamente optó por ochenta y cinco lesionados pero ni un solo

Voz 1220 41:02 cuarto fantástico no es seis días antes el veintisiete de julio a todos Flip ambos mucho quizás para mi gusto demasiado con un fenómeno astronómico que no estuvo mirando al cielo un buen rato que qué paso Sebastián te acuerdas más pero trampa aunque te hicieron todos jugo una álbum

Voz 65 41:19 la que llamaron fabulosa Luna roja

Voz 1220 41:23 pero te acuerdas El Fenómeno como se llama la luna fabulosa Luna fenómeno venga bate lado hay que está bien explicada pero era Eclipse total nadie porque la luna también Álvaro Luna todos lo bien Alfredo

Voz 9 41:38 no nos podéis imaginar

Voz 1220 41:41 la cantidad de gente que cumple años hoy os voy a decir rápidamente Ibaka Pilar López de Ayala Karanka en mítico Aitor Karanka Lance Armstrong

Voz 9 41:49 vale no a a dejarlo

Voz 1220 41:52 a su su su que su suegra también oyó yo pero yo yo min felicitaciones para alguien que ya ya se fue gracias

Voz 3 42:05 gente me voy a poner de pie porque era el cumpleaños de James

Voz 1220 42:10 nos vamos que pasó a la historia con honores por qué personaje Sebastián hombre James Gandolfini colombiana

Voz 65 42:19 la soprano

Voz 1220 42:22 he habría cumplido cincuenta y siete es que bebía intenso bien

Voz 9 42:27 bien eso vía lleva ahí él me puse un documental que le que le hicieron a él amigos cuenta cuenta acabe acabé llorando como una magdalena que pena a medio de verdad que

Voz 1220 42:36 tras el verdadero falso Van Gogh se arrancó la oreja he a ver a ver no no fue falso fue su amigo supuesto amigo Gauguin discutieron con una espada hago un Leszek le seccionó el lóbulo de la oreja sólo el lóbulo cuando llegó Lafontaine Van Gogh contó

Voz 3 42:57 que no que se había hecho el que se había autolesionado fíjate no

Voz 1220 43:00 fue él Leele la perdí la peli que sabe la península según hemos sabido estos últimos días hay un oso que está causando mucho daño en la zona los Pirineos

Voz 9 43:10 cuando hablábamos aquí sí

Voz 1220 43:15 cuál es cuál es el nombre del oso Goliat o la masa

Voz 9 43:23 Goliat suena suena muy bien

Voz 1220 43:30 en una mesa ojo una mesa hay cinco moscas coges un mata moscas ha contado y Matas dos cuántas te quedan

Voz 65 43:41 ya me mucho pues quedan tres eh

Voz 34 43:44 el regidor muertas cinco

Voz 9 43:48 ver

Voz 1220 43:51 cómo es cómo te has ida cubrí como se nota que no quiero experto pero dudas el golpe Matas dos cuántas te queda Juan

Voz 65 44:00 todas se van

Voz 1220 44:02 con lo cual las pocas semanas igual no queda ninguna

Voz 66 44:08 no pero algo acaba Goss bueno venga dado que el alemán que dan el golpe tu rival te has ido a una

Voz 1220 44:20 los tres han sido como como cinco no seis seis tienes tu Davis

Voz 9 44:24 me encantaba yo creo que estamos a José Ángel estas Camarasa palabra esto sí sí fácil este verano se

Voz 1220 44:33 el retiro probablemente segundo mejor alero de la historia del baloncesto español de quién estamos hablando José Ángel

Voz 65 44:40 la Bomba Navarro la Bomba Navarro perfecto pregunta

Voz 1220 44:43 y esto es lo que te sale lo es cuando ves el palmarés de Navarro porque es que lo hilo que ha durado lo que hagan lo que ha durado cuántas temporadas llegó a jugar en el Barça diecisiete veinte o cuarenta y cinco

Voz 65 44:58 y diecisiete

Voz 1220 44:59 Navarro veinte pocos días después de Navarra no sean anunció la retirada este a los cuarenta hay un años es mejor jugador argentino de la historia del baloncesto de Ken hablamos de chapa Jordi de Ginóbili

Voz 0313 45:12 bueno donativo Maradona bueno bien

Voz 1220 45:15 el veto no se le considera una gran noticia de verano pero a mí me lo pareció porque es estrenó la sexta y última película de una saga cinematográfica protagonizada por tiburones voladores no sí absolutamente recomendable dudé ni cómo se llama la saga Junta Un tiburón y un tornado y te sale

Voz 9 45:33 ya

Voz 1220 45:35 igual ya no habrá más tiburones cayendo del cielo como todo lo bueno que es como tampoco después de una temporada más de Big band acabarían por qué acaba progresiva bajada de audiencia los actores han pedido muchos dinero o un o Sheldon Cooper se ha cansado de la obediencia no pero son el actor que ACS todo mucha cansado pregunta Samboya aniversario esta seguro que no lo sabéis hace ciento treinta años dos semanas es una pregunta que tenía preparada para hace dos que me gustaba que grandes entre esto es un poco raro ciento treinta años dos semanas George It's Eastman patentó un invento revolucionario el rollo de película fotográfica de qué marca estamos hablando George Eastman creó una marca mítica de rollos de película te acuerdas José Ángel Kodak pero no cambia una letra que convierte lo convierte una hamaca un la marca de fotografía en un detective Calvo hombre como has dicho de Chupa Moya acá ha dicho vaya que vaya muy bien dicho pregunta

Voz 9 46:47 madre mía la banda multar a un nombre de Gijón

Voz 1220 46:50 con dos mil ochocientos euros por pasarse un poco en el número de llamadas al ciento doce en los últimos cuatro meses de cuantas llamadas estamos hablando mil dos mil quinientos cinco mil no dos mil quinientos el verdadero falso la tortilla francesa viene de Francia Falset pésimos orígenes español de cuando era serio de Cádiz pero si la la Esca Vieira escasearon las patatas y entonces la tortilla española empezaban a hacer las simpatías ya sólo nos llamaba la tortilla de cuando los franceses y de ahí un par de Pardo como señal por última pregunta pueda venga lleve un bebé nace en Madrid y su familia se traslada Bill a los dos años entre un año y dos años donde le crecen los dientes

Voz 9 47:46 en la boca en la boca

Voz 1220 47:51 el siete siete si no me equivoco hay empate a cómo nos vamos a hacer vamos a deshacer el primero que falle el primero que falle desaparece vale que la tiene desaparece de la faz de la tierra todo es de verdad Topic para los dos últimos minutos es cosas que no he hecho este verano vale vale en qué la no he estado

Voz 15 48:17 los ataques todas Mallorca Menorca

Voz 1220 48:20 hoy vista Sebastián no he estado en Menorca Sebastián ha fallado pero si falla José Ángel seguimos José Ángel no me veis pero estoy hecho hacer esto no es demostrar que en este país pero no no he choque por estoy también porque no he dejado de ir al gimnasio porque nueve vivido una gota de alcohol por lo que no he parado de practicar sexo

Voz 67 48:46 y lo que no has hecho e Ignacio

Voz 1220 48:50 no no he bebido ni una gota de alcohol cual empatado seguimos dos últimas preguntas sí que es cuál de estas tres películas no he visto Sebas están los increíbles dos Mamma Mia dos o Misión imposible catorce hola que sea cual no he visto ni posible muy bien Sebastián Castella necesitas hacer tal cual de las tres de estas tres personas no me he encontrado este verano con cuando me he encontrado Carlos Sobera Ana Rosa Quintana o Michael Jordan

Voz 65 49:23 la norma Quintana uno estuve

Voz 1220 49:25 los a Quintana no he estado con el mítico Michael Jordan Paula Sebastián ha sido el campo