Aznar y la brutalización del Parlamento

Voz 1603

00:00

buenos días hace un par de meses el ex presidente del Europarlamento Martín Schulz alertaba contra la brutalidad del lenguaje en la política decía que así se quiebra el respeto y la dignidad que son pilares de la idea de Europa me imagino el espanto de Schulz se hubiera asistido ayer a la actuación del ex presidente Aznar en el Congreso ya eso áspero encontronazo con un Rufián desatado Iglesias más contenido el fondo no dio para mucho porque Aznar no sólo negó la caja b del PP sino la propia existencia de corrupción ir reescribió así una sentencia judicial que le ha costado el Gobierno a su partido cierto es que ningún diputado le puso en aprietos con sus preguntas más propias de un rifirrafe político que de una comisión de investigación y así se fue a Aznar encantado de haberse conocido y amagando con Volver pero las formas viejos y nuevos políticos compitiendo a ver quién es más macarra más bronco más Two no socorro me temo que la brutalidad del lenguaje se instalado también en nuestro Parlamento