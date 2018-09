Voz 1 00:00 en

Voz 2 00:18 tras

Voz 0194 00:22 vamos a cambiar de asunto radicalmente llega el tiempo para la cara B en Hora Veinticinco Sada vítores buenas noches Angels Barceló sí que creo que la graves vintage en menos nuestros oyentes los que sí recuerdan que es la cara B de una cinta de caset también van a recordar al personaje del que hoy queremos saber

Voz 1880 00:39 sí era cada vez además es sobretodo una reivindicación de que lo mejor de la vida está por llegar en cualquier momento ese es el mensaje que nos lanza a Betty White igual si directamente no caemos pero sí te digo que hablamos de Rose una de las mujeres de Las chicas de oro eran Rose Blas Dorothy la madre de Dorothy ya hallará la cándida la viuda del pueblo la buena que tenían los recuerdos de sonoras bueno pues esta noche Betty White ha recibido un Emmy como reconocimiento a su trayectoria y esto es lo que ha dicho

Voz 0137 01:05 sé que voy a parar ahora que voy en cabeza Montilla los de los cielos esto es muy emocionante yo pensaba que la noche más importante y más emocionante había sido aquella en la que el or Michaels metió un honorífico pero esta noche sí que te has superado Johnny soñaba en estar aquí es increíble seguir en este negocio y que vosotros me aguantáis no yo os lo agradezco a vosotros seguir en una carrera tanto tiempo y que aún te soporten ojalá fuera así en casa

Voz 1880 01:47 voy a parar ahora que voy en cabeza decía tiene noventa y seis años llevo ochenta en industria sólo escuchar la sintonía de Estado Las chicas de oro de pone una sonrisa verdad

Voz 0194 01:55 el tú veías Las chicas de oro

Voz 3 01:56 no no no me lo va con vosotros yo sí verdad que siga si lo veías yo mío pero era muy divertida divertida

Voz 0194 02:06 buenos a decías representa la idea de que la vida está por llegar en cualquier

Voz 1880 02:10 moment si por un lado es papel en Las chicas de oro porque en esa serie Yaser reivindicaba la libertad de la mujer desde la soltería Alda Dau el divorcio desde una edad madura no es la serie que nos deja claro que una mujer de cincuenta sesenta años puede ser perfectamente feliz sin pareja sin hijos no pues así con sus amigas no y por otro lado Betty White que en su vida real no ha parado de trabajar desde el año cuarenta y nueve cuando empezó la serie Hollywood con televisión y sólo tres años más tarde ganó su primer Emmy por el papel el with Elisa

Voz 0194 02:39 va a seguir en este negocio y que sigáis ahí decía Betty White al recoger el premio tendríamos que empezar a darnos cuenta de que ser mujer Isère mayor bueno pues puede llegar a ser envidiable pues sí de eso he estado hablando con Alejandra Julián que es psicóloga y experta en mayores

Voz 1480 02:57 tenemos que pensar que es una generación que ha pasado una generación de mujeres que ha pasado por mucha con muchos trajo más de esta generación pasó por una guerra mundial tuvo que salir adelante en España por una guerra civil es un apogeo entonces son son mujeres muy valientes muy fuerte a que han pasado por esta vicisitudes y ahora siguen luchando en su día a día tenemos el ejemplo de Betty White que profesional Ali es actriz pero en entre nuestra familia en nuestro entorno también tenemos mujeres mayores que sigan luchando siguen cuidando de su casa de su familia de sus nietos el siguen sacando a la familia adelante

Voz 1880 03:39 preguntada también Alejandra porque no queremos envejecer no que no nos imaginamos felices siendo mayores

Voz 1480 03:45 tendríamos que aprender a disfrutar de nuestro envejecimiento disfrutar de él y aprender de de que ese envejecimiento es que significa que hemos tenido en la larga trayectoria Iker podemos seguir disfrutando de del tiempo que tenemos por delante con todo lo aprendido que es lo importante de la vejez que hay un aprendizaje previo que que saliera adelante y que se pueden hacer cosas maravillosas

Voz 1880 04:14 estos escuchamos ahora Ángels es la banda sonora de la serie Hot Belang que se estrenó en dos mil diez Estos son tres mujeres de alrededor de cincuenta años que tiene que compartir piso con una mujer mayor de unos ochenta que es Betty White fue la serie que volvió a poner en el punto de mira a Betty White en nosotros

Voz 0194 04:29 así el personaje de Betty las chicas de oro era como el de la menos lista no la que no se enteraba de nada

Voz 1880 04:34 sí pero también era curiosa porque si lo recordáis su marido había muerto mientras hacían el amor y es sólo contaba si pudiera ser una viuda negra is su ingenuidad era de lo que más hacía reír en la serio vamos a escuchar algunos momento

Voz 4 04:46 Villar reunir el valor suficiente y fui a ver a la malvada vieja Gil coopere y le pregunté por qué siempre frunció el ceño resulta que la pobre había nacido sin músculos de la excusa

Voz 3 04:59 Concepción Cascajos es profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid Concepción muy buena

Voz 0194 05:04 las noches buenas noches yo no sé si es muy atrevido decir que a lo mejor lo más interesante de Betty White es que teniendo en noventa y seis años a lo mejor está en el mejor momento de su vida

Voz 5 05:14 bueno yo creo que es el ejemplo de que para las mujeres el lo mejor siempre está por llegar no sin duda

Voz 0194 05:20 que que que nos encantada del papel que hacía porque fue siempre como una secundaria que estaba la sombra por el perfil de los papeles

Voz 5 05:29 bueno yo creo que ella yo interesante su su primer trabajo en televisión el Rayo me novecientos cuarenta y ocho es decir es historia viva de la región se puede contar toda la historia de la televisión y por eso quizá el homenaje ya Nacho han merecido yo creo que ya han caminaba muy bien pues ese personaje no de que que también era muy característico de la de la televisión pues de la mujer un poquito pasiva no él en otra serie clásica la chica de la tele ya hacía un personaje televisivo que su personaje en él él de su programa de televisión era precisamente es una un ama de casa muy muy pasiva pero sin embargo en su vida privada pues era como una devoraba hombres no y en este sentido yo creo que encarna muy bien también su trayectoria todo su relación problemática que ha tenido la la televisión a la hora de representarlo personajes femeninos

Voz 1880 06:12 también en este año la maravillosa señora Michael que ha sido la serie triunfadora de los Emmys en comedia también es una mujer que decide hacer comedia a finales de los años cincuenta en Estados Unidos yo no sé si es también una reivindicación del valor de las mujeres maduras

Voz 5 06:24 sin duda eh y sobre todo es de del de las mujeres que precisamente se encuentran a sí mismas en este caso en el en el caso de desde la servicios me dice cuando abandona su marido no yo creo que por eso quizá las chicas de las chicas de oro también esta mujeres encontraban a sí mismas eran felices encontraba su propia identidad cuando vivían juntas y cuando habían dejado su vida de pareja tras también la propia crianza de los hijos que eso me parecía también un un elemento bastante bastante interesante

Voz 0194 06:51 no es una concesión a una cosa que la reivindicación esto de las mujeres maduras que decía Sara es más de las series que del cine

Voz 5 06:59 yo creo que sin duda no creo de hecho muchas mujeres maduras están pasando a series de televisión y tenemos el caso de por ejemplo Lies con con Nicole Kidman y con Reese Witherspoon precisamente porque están cansadas de de sólo recibir guiones en la que interpretan a mujeres eh a madres de o a mujeres de un arte que que cumple cuarenta años yo siendo da la televisión está abriendo unas oportunidades para las mujeres de de cuarenta años maravillosas sobre todo a partir de Mujeres desesperadas que quizá fue una de las series y tiene sentido

Voz 0194 07:29 pues digo pues con especial Cascajos a muchísimas gracias muchísimas gracias