Aznar disfrutó, pero fue de vergüenza ajena

Voz 1394

00:04

me lo pasó en grande Aznar volvió al Congreso para responder ante la comisión sólo la corrupción del PP repartió contra todos con mención especial para los golpistas catalanes y el peligro para la democracia llamado Pablo Iglesias negó todo deseo de existencia la caja oculta y opaca del PP hasta que conociera al el inefable Correa a pesar de que fue padrino de boda de su hija y por supuesto no asumió una sola responsabilidad sobre lo que pasó en el PP en los catorce años en que lo dirigió de su comparecencia se deducen dos cosas se confirma una vez más que en un partido tan jerárquico con el PP sus jefes máximos nunca se sienten responsables de nada es lo que ocurre en su casa llámense Aznar o Rajoy segunda que las comisiones parlamentarias sobre casos de corrupción pueden tener éxito como eso mediático pero no sirven de nada desde el punto de vista de esclarecer hechos Aznar disfruto pero fue de cuenta ajena el ex conselleiro ahora preso Joaquim Forn publica su diario de cárcel leo un apunte del veintidós de enero algunos errores que hemos cometido en el pasado se habrían podido evitar si todos hubiésemos hablado claro sino Rivers hemos explicado las cosas tal como son evitando creernos o hacerlo ver ante los otros cosas absolutamente fuera de la realidad a buenas horas mangas verdes irán algunos pero no deja de ser una precisa definición de una aventura que entró en una dinámica en que las palabras arrasaron con el sentido de las cosas hasta el choque final conversando en Radio Barcelona con la periodista Lola García me reafirma en que sin acudir a Freud hay quinientos políticos que no se comprenden del todo es el caso de dos hechos estelares en el proceso catalán la conversión de Artur Mas al independentismo en dos mil doce que le llevó en tres años de una mayoría absoluta a la salida de la política pero el chantaje de la CUP y la decisión unilateral de Felipe VI el famoso tres de octubre de arengar a los españoles sin encomendarse Rajoy ambos casos y sólo se explican desde la necesidad de los protagonistas de matar simbólicamente a los respectivos padres Jordi Pujol y el Rey Juan Carlos