Rodrigo: "Nosotros no vamos a criticar a nadie porque opine"

Voz 1 00:00 hola a Rodrigo muy buenas noches buenas noches lo importante de la temporada como esta importante ese la Champions no cabe otra que ganar el primer partido con el hecho no

Voz 0758 00:08 sí sí sí está claro que bueno la gente nos estaba metiendo no en una especie de que dé a dudas que no sé qué bueno ahí salimos reforzados de del partido el primer partido de grupos hemos ganado que era importantísimo el partido en un grupo es es importantísimo y luego con todas las adversidades que nos han metido un gol un poco raro una mezcla de fallos si rechaces no ir no es fácil remontar un partido así el terreno juego estaba bastante mal de era complicado darle sentido circular el balón pero bueno creo que hemos tenido personalidad que lo hemos creo que lo hemos sigue intentando y bueno porque hemos conseguido remontar en la primera parte ese gol luego creo que hemos hemos sabido madurar bien el partido

Voz 2 00:50 lo tiene todo para ser a cero después de lo que se habló con el cambio ante el Eibar boyas jugado de titular partido de Champions con mucha personalidad que ha sentido como te has encontrado

Voz 0758 01:01 bien cada día mejor la verdad cada día estoy más asentado en el equipo entiendo mentido mejor con los compañeros creo que que va cada todo fue no necesitas de adaptación así que nada estoy muy contento y creo que estoy ya estoy a tope me estoy involucrado en el en el equipo a muerte a aportándolo que el míster quiere la verdad que que bien contento cada vez más compenetrado con mis compañeros así que feliz con la vida

Voz 3 01:27 por eso nos ha hablado del partido entre me gustaría preguntarte cómo ha visto a tu compañero Antoine Griezmann después de las declaraciones que están dando mucho que hablar de Ramos en la que dice que la ignorancia atrevida y que lo trata lo Se refiere a él como un chaval lo has visto afectado a ver es

Voz 0758 01:40 para nada yo ya daba un paso espectacular de gol no hay al final el jugador tiene que hablar en el campo oí bueno ya lo he dicho antes que que cada juego te da su opinión este nosotros no vamos a criticar a nadie por porque opine no el obviamente defender a sus jugadores nosotros a nuestro in a nosotros lo que decimos es que Antoine es importantísimo para nosotros es es un gran jugador de talla mundial y lo único que podemos decir

Voz 4 02:04 a saber que estés de acuerdo o no Rodrigo no te parecen

Voz 0758 02:07 juradas hoy las palabras de Ramos sobre Griezmann no desmesuradas no porque a lo que lo que él crea no es y el considera Cantón no obstante los tres pues lo dirá a nosotros creemos que sí creo que lo sigue mostrando a día de hoy a pesar de una temporada muy larga la anterior eh está vuelve a estar asumo mejor momento con pase decisivo oí unos tiene calidad es el es el el más desequilibrante en ese sentido en los últimos metros de del equipo así que nada nos tiene que nos tiene que haber un montón

Voz 5 02:37 sí pero tú no te es que el capitán de la selección debería cuidarse

Voz 0758 02:41 ahí eso puede generar mal rollo y no creo no creo que vaya con doble sentido ni nada yo conozco a Sergio y bueno al final es una opinión futbolística no nos ha metido con nadie simplemente ha valorado el rendimiento un jugador el lo considera una manera nosotros de otra así que por su parte vino dormí bien