Monchi: "Los jugadores han encontrado en la marcha de Cristiano una motivación extra para volver a ganar"

Voz 1375 00:00 le preguntamos a Monchi director deportivo del equipo italiano está por ahí en sintonía El Larguero a la una menos cuarto hola Monchi muy buenas y gracias por estar en el larguero a esta hora de la noche en directo el día antes de debutar en la Champions prefería es hubiera sido en otro sitio o está bien en el Bernabéu

Voz 1 00:20 depende no

Voz 1263 00:21 ante lo que es algo muy emotivo sin algo importante si tengo que medirlo por la parte nadie evidentemente no él no sirve para debutar no porque afecta a un total el véngame dominador de los últimos años de Champions un crédito más importante cara a la competición porque el campeón de la última diana por tanto a nivel L emotivos y es bonito no debutar en el Bernabéu a nivel deportivo pues tengan

Voz 1375 00:54 es menos favorito por no tener a Cristiano menos peligroso

Voz 1263 01:01 sobre ese podríamos podía ser un programa

Voz 1375 01:04 no hay prisa

Voz 1263 01:05 no tenemos nada porque porque hay mucho defendible uno y otro no yo lo que sí veo que bueno que Leo no las declaraciones de los jugadores al Marino que han encontrado una motivación extra para seguir intentando ganar no es decir oye ser cristiano lo que quedamos aquí son muy igual de fuerte vamos a ganar otra vez no oí un equipo que tiene sacar porque la calidad técnica la calidad es física practica sin cuenta de la motivación es un equipo más peligroso yo creo que lo han encontrado

Voz 1375 01:42 pero tú está claro que estoy de acuerdo contigo pero tú prefieres medir en Madrid sin Cristiano

Voz 1263 01:49 evidentemente cristiana un jugador muy importante pero lo que se han quedado tampoco son no no no yo no no no creo que que el matiza también desde diferencia es mejor con hay más cosa cambiar de entrenador no no está ansiedad a a sí que no están parches no sé que la pregunta lógica no malo hizo han hecho no sé yo soy María P F no es mejor creo que que no es tan fácil de responder se matices Papa

Voz 1375 02:22 si te preguntara Monchi practiquen a una hipotética parrilla de salida a quién pondrían por delante de tiene que luego hay mil jornadas y mil partidos si ya sabemos lo que es el fútbol pero la Juve con Cristiano ahora es más favorita que el Madrid sin Cristiano au sigue siendo el Madrid más favorito

Voz 1263 02:38 yo pienso que el Madrid no favorito pienso que no favorito eso que se que no tenga el portugués oye cómo

Voz 1375 02:45 llegáis mañana vosotros que parece que hay algunas dudas en la alineación o no nos lo cuentas

Voz 1263 02:50 no no bueno dudas no la podré para vosotros porque no hay bicho de entrenamiento y no dudas no verá que no llegamos a tan bien como quisiéramos no no hemos pedido al comienzo de campeonato que que hubieran de todo no porque sobre todo el último resultado no ha sido el esperado pero bueno yo creo que estamos intentando ir encontrando no encontrarla el camino es justo no oí pienso que mañana podría ser un día importante para que se francés reforzar la la la idea dos equipos reprochó a la idea de de plantilla que tenemos en la mente no tanto al Mikel como yo

Voz 1375 03:38 semifinalistas el año pasado en la Champions eliminando al Barça esos pone el listón más alto os mete más presión de alguna manera

Voz 1263 03:48 en Roma no se lo conocen Roma la presión existe desde que te levantas por la mañana otra casa cuesta Luque tiene un nivel de exigencia muy grande no es una marca muy importante en el fútbol italiano evidentemente si queremos mejorar lo del año pasado el algo mucho quitaría jugar la final pero tampoco no no no debe de dar miedo no yo creo que si queremos ser honesto y si queremos ser justo con con nuestro aficionado oí con la ilusión que que genera este club tenemos que intentar con el objetivo importante

Voz 1375 04:24 claro conociendo te tú lo que quieres demostrar y lo que quieres que vea todo el mundo que no fue flor de un día lo de la temporada pasada sino que hay ahí un proyecto una continuidad independientemente de que sea la semifinal la final cuartos pero que este equipo tiene que seguir creciendo

Voz 1263 04:38 sí es un poco lo activo no no yo digo siempre estar cercano al éxito no se colocar a la entidad es lo más cercano posible era donde se cuesen lo hubo éxito no para yo evidentemente hay que estar ahí posando siempre el triunfo no

Voz 1375 04:59 qué tan de la has hecho con Totti no el otro día os veía en el palco en el partido del domingo el empate a dos dejó esos veía en el palco a los dos sufriendo porque es un partido tremendo y un buen tándem no te has entendido os habéis entendido muy bien no

Voz 2 05:12 hombre evidentemente

Voz 1263 05:15 en Francia con la que la romano es la Historia de Roma ese para mí que llegaba nuevo acercarme a él que era fundamental no él quizá también una nueva etapa en su subido después de dejar el fútbol pues cara cercano a mí pues también Le está sirviendo con lo cual si hubo una muy buena relación mi cama intentando entre lodo puedo apoyar al mito y apoyar dando la institución

Voz 1375 05:45 cuando salió el sorteo ha emparejado la bola al sorteo con el Madrid pusisteis un tuit diciendo que bueno que cuando venirse al Bernabéu una ovación para manolas estaría muy bien no medio en coña medio en serio esperas mañana ovación del Bernabéu manolas por lo del año pasado contra el Barça

Voz 1263 05:59 yo sé que tengo poco que ver los que me conocen los que me conocen sabrán lo tengo que ver pero te gustosos Twitter nada yo a ver yo admiro admiro mucho la línea en la redes sociales porque creo que que les ha dado también a nivel mediático no pero yo me imagino que que mañana serán donados hay mucho más en juego que un recibimiento a costa de Camelot no puedo alquilar alterado

Voz 1375 06:36 quién es tu favorito para ganar la Champions del año antes de que empiece ha empezado

Voz 1263 06:39 yo más allá de que entonces siempre lo son mucho respeto por el equipo inglés no todo por hay que ir cuerpo

Voz 2 06:49 que que iban a estar ahí

Voz 1263 06:51 este año no son iguales muy muy muy complicado

Voz 1375 06:54 hoy la última que llevamos hablando casi todo el día de hoy aquí por lo menos en Madrid con lo que ha hecho Ramos en la previa del partido de mañana sobre lo de Griezmann ya hemos hemos matizaba así puede estar mejor peor la forma de decirlo o no pero en el fondo del debate Griezmann estaba Bharatiya a la altura de Messi Cristiano

Voz 1263 07:12 él pregunta pregunta de que el Telephone que se acababa

Voz 3 07:17 ah

Voz 1263 07:20 es difícil que alguien delante Messi Cristiano para considerar a oigan

Voz 4 07:30 uno al el el el ex del de forma inminente un tiempo no entró mucho más

Voz 1263 07:36 continuo no tienen Messi Cristiano a a a Griezmann no que su rendimiento a nivel de élite es mucho más continuo no se queman podrá convertirse en un futuro en ese en ese perfil Ecuador pero todavía yo creo que le falta