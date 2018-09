Nacho Gervás:, "Se veía en su mirada que iba a llegar"

Voz 1 00:00 claro que sí

Voz 2 00:06 aún hay seis una menos en Canarias enseguida viene Daimiel con la N

Voz 3 00:09 vea antes eh la trágica noticia e día eh

Voz 2 00:15 Nos levantamos esta mañana conociendo que había sido asesinada Celia Barquín arroz Amena seguramente grandes conocida para casi todos nosotros una chica que prometía muchísimo una de las grandes promesas del golf español y mundial que acaba de ganar este verano este mes de julio el Campeonato de Europa Mater iba a dar el salto al profesionalismo eh el año que viene en marzo del XIX estaba en Estados Unidos una chica de la que todo el mundo bossa destacaba sus cualidades deportivas Suu eh sus estudios y jugando en un campo de golf en aves en el estado de Iowa pues un tarado asesino sino un hijo de peso que a todo seguramente se os ocurra cuando habéis conoció la noticia que al parecer además había comentado algún amigo suyo tenía la intención de violar y asesinar a alguna mujer pues no era una amenaza en balde no era algo que ha cumplido y lo ha cumplido con nuestra eh golfista española que estaba jugando en ese campo y que a la que han encontrar allí muerta con veintitrés años eh

Voz 3 01:14 eh está por ahí el director técnico

Voz 2 01:18 la Federación Española de Golf Nacho Gervasi hola Nacho buenas noches buena noche urbano y son de estas entrevistas que cuando quedamos para hablar sinceramente no sé muy bien y que preguntar ni qué quieres decir pero es tan duro todo lo que se puede uno imaginar que hay ahora mismo en la familia en su pueblo en su entorno además a tantos miles de kilómetros con la chica estudiando allí que no sé cómo ha transcurrido el día hay que que Últimas noticias tenéis Nacho

Voz 0284 01:43 pues mira va no había sido muy difícil como te puedes imaginar no nos lo acabamos de creer unas primeras horas del día y a medida que ha ido pasando pues la jornada pues pues vas básicamente teniendo que aceptar no una una realidad que que que no sería nunca no no dejamos de pensar en la familia realmente no porque al final hemos hecho muchas entrevistas hemos hablado con mucha gente sobre las bondades de de una chica estupenda con una sonrisa maravillosa que sus cualidades deportivas pero pero efectivamente no y al final el pues te quedas con eso de la familia esto pasamos ató horrible no oí la verdad es que que cualquier cosa de mantengamos recuerdo a Celia pues espero que ayude a remontar la familia

Voz 4 02:33 eh ahora nos va a dar detalles Marta del Vado la corresponsal de la Cadena SER en Estados Unidos que hay ultima noticia si hay alguna novedad lo que ha ido investigando la Policía pero

Voz 2 02:45 era una gran promesa del del golf español no probablemente desconocida para la mayoría de nosotros pero es una chica que apuntaba muy muy alto no que llevaba un currículum espectacular

Voz 0284 02:56 esto ha tenido en currículum había había mejorado progresivamente todos los años no había tenía un año bache era era una jugadora trabajadora una ética de trabajo brutal con una inteligencia astucia hay sobre todo una gran determinación a mí me recordó mucho Jon Rahm no no por el juego no sí en comparaciones pero por lo que Represa

Voz 2 03:16 en tampoco pues efectivamente porque tenía esa de

Voz 0284 03:19 terminación y esas ganas habías en su son olvidarse en su forma de trabajar de tu forma de hablar en su forma de decir las cosas que verdaderamente ella iba a llegar esa convencida no hizo lo trasmitía no con lo cual pues pues la verdad es que me me me alegro mucho de este verano en el Europeo porque hace un año no la había visto oí yo había conseguido una distancia que le faltaba no indie irregular cuando va a Celia con este con eso de conseguir ya no tienes que ocho cosa que por ello

Voz 2 03:51 y en tantos kilómetros de distancia como decía Nacho que con la familia aquí en España no sé cuál es el protocolo en estos casos tú como director técnico de la Federación Española imagino que hay creo que hay una persona allí en Estados Unidos en contacto con vosotros para encargándose de bueno de llevar a cabo todos los trámites para repatriar el cadáver no

Voz 0284 04:08 sí tenemos un tenemos un colaborador que trabaja con nosotros precisamente en todo lo que es relacional College Price mandó a la colocación de dos jugadores en las universidades americanas bueno pues consideramos que es la persona adecuada estaba cerca Hay bueno pues se se ha movilizado lo más rápidamente posible y bueno pues está echando una mano en en todo ese proceso no difícil complicado no de la repatriación no de

Voz 5 04:33 tengo una persona pues que esa perdido no logran la vida

Voz 2 04:37 coordinadora de Severiano Ballesteros aquí pues había visto en tantos y tantos vídeos y también de Sergio García que se había hecho alguna foto de de niña no hoy hemos hablado en en cuatro en Deportes Cuatro con Sergio García que decía esto desde Vila Moura donde se están concentrando donde están concentrados están preparando para las hay que arranca en unos días la semana que viene esto decía Sergio sobre el asesinato de Celia

Voz 0284 04:59 yo la conocía de bastantes

Voz 6 05:00 años eh hacía tiempo que no la veía pero pero bueno sabíamos de de cómo de las cosas haciendo de bueno luego una jugadora que era yo me acuerdo además he visto un par de fotos de cuando era ya muy muy pequeñita de ella tendría siete ocho años y siete ocho años ahí yo también era bastante joven dos lo volver así pero pero bien la verdad es que si no es es una pena que bueno pues desde aquí hay gente que no solo mío pero de toda la Familia mandamos un abrazo muy fuerte a su familia hay bueno pues desearles mucha fuerza hay bueno pues ojalá podamos algo más no

Voz 2 05:42 como digo había ganado el Campeonato de Europa amateur el torneo de gol Vic doce victorias llegó a participar en ellos Open también fue nombrada deportista femenina del año en la Universidad de Iowa donde estudiaba ingeniería civil miembro habitual de los equipos nacionales de golf entonces mil lo centró en la Escuela Nacional y estuvo dos años viviendo en la residencia Blume del Consejo Superior de Deportes hasta que dio el salto a Estados Unidos en dos mil catorce bueno es una jugadora hay una estudiante ejemplar y una chavala increíble que hoy nos ha destrozado todos la noticia que durante la tarde porque nos hemos desayunado casi levantando los con esa tragedia durante el día en transcurso de las últimas horas se han conocido más detalles de cómo se produjo el el suceso de Marta del Vado hola en Estados Unidos muy buenas

Voz 1510 06:24 hola qué tal buenas noches salido dando detalles

Voz 3 06:26 no de de de que al parecer intentó incluso defenderse de de la ataque de éste

Voz 1510 06:32 te mal nacido no si las autoridades han dado una rueda de prensa hayan contado un relato de de cómo ocurrió todo empezó por una llamada telefónica que alertó a la Policía el pasado lunes de que había una bolsa abandonada en el campo de golf de water en mayo la policía acudió eran las once de la mañana y al registrar la zona encontró el cadáver de Celia en un estanque en en ese campo el crimen se había cometido apenas dos horas antes eh ha contado el el agente que fue acuchillada en el rostro en la cabeza en el cuello Un testigo dio a los policías referencias del presunto agresor al que localizaron tres horas más tarde cuando fue detenido e identificado como Colin Daniel Richards el portavoz de la policía del condado de James daba explicaciones hoy del de lo ocurrido vamos a escucharlo

Voz 7 07:20 este ocho de quiere que Bernardo

Voz 1510 07:25 contaba eso que comentábamos al principio un testigo que afirmaba que el presunto agresor dijo que le urgía violar y matar a una mujer y por eso las autoridades creen que el móvil del asesinato ha sido la agresión sexual el detenido tenía heridas en la cara por haber forcejeando con la víctima que intentó defenderse la policía de que no tiene pruebas de que hubiera una relación previa entre ambos la fiscal cree que se trata de un acto de violencia aleatorio ya ha confirmado que de momento él es el único sospechoso aunque todavía dicen que están recabando información sobre sobre el caso hablando con posibles testigos personal de la universidad así que la investigación sigue abierta del presunto agresor sabemos que acaba de cumplir veintidós años que estaba más que fichado por la policía en la prensa local eh de Iowa está contando que es un tipo que ha estado involucrado en casi una treintena de delitos desde que cumplió los dieciocho años según registros judiciales a los que han tenido acceso los delitos van desde infracciones de tráfico consumo de drogas intimidación con arma de fuego allanamiento de morada robos en fin Richard ha estado detenido decenas de veces ha vulnerado la libertad la condicional en múltiples ocasiones este chico con estos antecedentes penales no estudiaba en la universidad pero parece ser que estaba viviendo en una tienda de campaña en un bosque que estaba precisamente al lado de ese campo de golf la policía interrogó a otra persona que estuvo con Richards después del crimen dice que llegó a la Casa de este testigo lleno de sangre y de arena se ducho y metió esa ropa en una mochila que el alcohol la policía encontró unas horas más tarde

Voz 5 09:04 pero hacer Marta un abrazo hasta luego a Nacho poco más que hay aviso si un poco más

Voz 0284 09:13 de estas noticias realmente poco aportan a la pérdida es terrible y realmente para tener un un recuerdo para la familia ahí esperar superarlo

Voz 2 09:26 un abrazo Nacho Gervasio muchas gracias gracias al larguero un abrazo desde aquí también de la SER dictado el equipo de deportes esta casa a la familia que supongo que no valía de nada vale de muy poco pero también nos ponemos en el en la piel de de esos padres y de esa familia hay email

Voz 8 09:42 sino que lo único que pide es es una vez que ya no hay