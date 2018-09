El Larguero (18/09/2018): Las victorias de Atlético y Barcelona, el recuerdo de Celia Barquín y Daimiel

Voz 1 00:00 y media acaba de terminar el Mónaco

Voz 2 00:46 cuando por la bueno y como ejemplo ha dicho que que sus valores que los necesita escuchar Griezmann que que que se deja aconsejar por usted a quién aconsejaría a Griezmann o a Ramos

Voz 0501 00:58 tenemos que trabajar en mejorar el equipo tenemos que trabajar en qué equipo crezca Tenemos que buscar potenciar a a los que han venido y sobre todo tener en hombres además hombre tengamos dentro del campo está claro de qué mejor jugaremos

Voz 1384 01:17 respuesta Sí mirando al tendido a la pregunta de hecho Cristina García de inmediato cuatro y ha dicho que no ha querido entrar porque lo quería saber nada

Voz 3 01:26 anota bien entrar del el tema Mi está terminando la robarles a la rueda de prensa no

Voz 1375 01:33 tercera pregunta tercera pregunta está empezando a la prensa el pregón ganara en francés al Cholo Simeone está en directo el técnico del Atlético de Madrid repito Mónaco uno Atlético de Madrid dos importantísimo el resultado el Atlético que me decía Manolete hace un ratito siempre que el Atlético del Cholo ha empezado ganando en la primera jornada de la fase de grupos o ha llegado a la final que lo hizo en dos años o la semifinal en un tercer año bueno de momento está muy bien empezar ganando y además habían empezado al mando pero luego los goles de Diego Costa de Jiménez han conseguido dar los tres puntos sí eh superar ese tanto que marcaba gran Sir para el conjunto monegasco uno dos empiezan con victoria en el otro partido del grupo el Borussia Dortmund ha ganado cero uno al Brujas así que todo apunta Atlético Bruce ir Dortmund Atlético Dormun Se van a jugar la primera plaza del grupo por la pinta que tiene ya antes del sorteo por lo que ha ocurrido en esta primera jornada en el otro partido de equipos españoles Barça cuatro PSV Eindhoven cero con una gran entrada en el Camp Nou a las siete menos cinco de la tarde el partido había setenta y cinco mil espectadores bastante más público que muchos de los partidos que se jugaron la temporada pasada a las veinte cuarenta y cinco era pronto a las siete menos cinco pero había muy buena entrada hoy en el Camp Nou cuatro cero con un hat trick de Messi que se ha tomado en serio sus propias palabras cuando dijo en el Gamper la obsesión de traer esa Copa tan ansiada indeseada la Liga de Campeones que hace tiempo que no va a las vitrinas del Camp Nou cuatro cero ante el PSV Eindhoven equipos holandeses de momento la Liga holandesa cuando salen a competir a la hora de la verdad pues se quedan en lo que se queda venían de marcar siete en su liga de ganarlo todo y hoy al tran tran al tran tran sin meter ni siquiera la cuarta marcha le ha metido cuatro el Barça tres de Messi uno de ellos en una falta con todo el equipo metido en la barrera uno de ellos incluso detrás de la barrera tumbado por si les daba por meter la rasa por debajo la barrera le ha pegado con una suavidad parecía que estábamos viéndolo en la repetición ya parecía la super lenta era era un con un con una delicadeza acariciado el balón que el porcentaje de Messi en las faltas es a Kojo Annan sea que calidad como marcaba ese golazo Leo Messi en el cuatro cero en el otro partido del grupo INTER dos Tottenham uno Se adelantaron los ingleses e con el gol de Ericsson cero uno el Tottenham pero remontaron en los últimos cinco minutos con goles de Ricardi que golazo una volea espectacular desde fuera del área y luego Matías Vecino el Barça es líder por la diferencia de goles luego repasaremos con Bruno y con Axel el resto de partidos destaca el Liverpool tres París Anne Germaine dos al final los tres puntos al Liverpool empezaron dos cero los ingleses remonta el PSE bueno empata el partido el PSOE ya dos pero en el casi último sorbo de partido en Anfield firmó a los tres puntos a los de Jurgen Klopp luego repasamos el resto de encuentros destaca también el Schalke cero cuatro uno Oporto de Casillas uno jugador que más partidos y que más veces ha participado en la Champions Iker Casillas luego estaremos en la previa de los partidos de mañana el Madrid recibe a la Roma a las nueve vamos a hablar con Monchi el director deportivo del equipo romano dejó al Valencia que recibe al equipo de Cristiano Ronaldo que ya han llegado a la Juventus de Cristiano Ronaldo y además al hilo de eso que le estaban preguntando al Cholo Simeone enseguida escuchamos lo de lo de Sergio Ramos ibamos a la rueda de prensa lo tenemos ya por ahí por si os habéis perdido le estaban preguntando al Cholo lo que hoy ha dicho Ramos en la rueda de prensa sobre las palabras de Griezmann hablando de sí mismo diciendo yo ya estoy en la mesa de Cristiano y Messi eso lo dijo Griezmann hoy Ramos ha dicho esto

Voz 4 05:05 la ignorancia es muy atrevida no es cierto que yo cuando escucho hablar a a ese chaval pues me acuerdo no mucho de su doctor Oti rebufo de Maldini de Raúl de Xavi ex jugador de Iniesta de Iker jugadores que han ganado todos están repleto que me títulos en su casa ninguno tiene un galardón como como el balón

Voz 1375 05:27 pero la ignorancia es muy atrevida cuando escucho hablar a este chaval con ese desprecio bueno sabe que el pique viene de lejos bueno de lejos al menos del verano cuando gana la Supercopa al Atlético imponen una foto en Twitter Griezmann en la que se ve a Ramos poniendo en la Corona a Griezmann en esa foto que colgó el francés parece que no le gustó mucho a Sergio Ramos que hoy le ha metido un CSKA para mí innecesario pero que nos calienta el derbi que nos viene muy bien para el derbi dentro de dos semanas en la Liga ya en Madrid Atleti a la vuelta la esquina pero para mí necesario aunque en el fondo estoy de acuerdo con las palabras de Ramos yo creo que Griezmann que es un pedazo de jugador no está a la altura de Messi Cristiano para mí siempre he dicho me apareció Messi el mejor jugador del mundo antes a los madridistas supongo que ahora ya no hay igual hasta ahora lo diga pero el pues nada sino porque para mí Messi ha sido el mejor del mundo y lo es después Cristiano después no se acerca a nadie creo que Griezmann ni está en la misma mesa ni estará porque creo que no es lo mismo que Messi Cristiano y habrá que si alguno se sienta eh habrá que ver Mbappé habrá que ver Neymar pero creo que creo que Griezmann todavía está a una distancia de Messi Cristiano bueno en cualquier caso ahora lo comentamos con Kiko con Gustavo López con Antoni Daimiel y con Talavera llena que están ahí en esa rueda de prensa cierra la portada de este Larguero luego nos lo amplia Palacio el Rayo Vallecano leve Alavés se va a jugar el sábado a la una en el estadio de Vallecas ha dado luz verde hoy la comunidad aunque no se va a abrir oficialmente el estadio hasta el viernes a ese acuerdo han llegado hoy la comunidad la Liga el club y la policía tras una reunión entre todas las instituciones ir el día ha amanecido muy triste y también le vamos a dedicar un rato al larguero en este Larguero a Celia Barquín Nuestra golfista de veintitrés años que ha sido asesinada en el campo de golf de Wotan en Haynes en el estado de Iowa en Estados Unidos encontraba la bolsa de palos y después encontraron el cuerpo con varias puñaladas en el torso en la cabeza en el cuello intentando defenderse de un tarado que ojalá se pase el resto de su vida en la cárcel como poco eh si es que tiene alguna vida más que la pase también allí que ya le había confesado algún amigo este tal Colin Daniels Richards que estaba pensando violar y asesinar a una mujer bueno pues esa mujer ha sido nuestra golfista campeona de Europa amateur este mismo año y una de las grandes grandes promesas del golf mundial que iba a dar el paso ya al profesionalismo en mar todo el año que viene y que hoy ha perdido su vida en el campo de golf allí en en Estados Unidos donde estudiaba y a la vez jugaba gran admiradora de Ballesteros y de Sergio García entre otros a quiere mandar un abrazo a Luis Moya que estaba hoy pendiente de esa operación delicadísima hay importante operación en el Hospital Clínic de Barcelona tres aneurisma as en la cabeza y afortunadamente una operación que ha durado cuatro horas ha salido todo bien estará en la cuidad en la Unidad de Cuidados Intensivos un par de días pero pronto lo vamos a ver recuperado a ese auténtico jabato que es Luis Moya nuestro gran amigo Luis Moya las once y XXXVIII noche de Champions noche de Larguero ha empezado ganando el Barça ha empezado ganando el Atlético vámonos a Mónaco

Voz 1 08:56 Miguel Martín Talavera Pedro fue

Voz 1384 08:58 llana en el estadio Louis II de Mónaco donde el Atlético ha remontado el uno cero para ganar uno dos acaba de terminar el Cholo ahora mismo nota Pedro

Voz 1576 09:06 ya terminado Diego Pablo Simeone escuchábamos a respuesta en la que no quería entradas palabras de Ramos ha dicho que el hablado del césped ha dicho que lo peor que puedes hacer es que se corra la vida corra peligro las piernas de los futbolistas que eso ocurrido hoy que esas cosas se cuida verla sobre el campo estaba fatal pero tampoco está bien el metropolitana de hecho también lo ha comentado en alguna tele Diego Costa más pinceladas y contento por empezar sumando tres puntos

Voz 1415 09:31 eh Pedro qué caras Destatis

Voz 1384 09:33 acción no hola muy buenas Fullana sí hola qué tal

Voz 1415 09:36 muy buenas manos y cara de satisfacción de que había que empezar esta temporada bien en la Liga de Campeones tienen en la mente lo que pasó el año pasado lo que pasó en Roma con ese empate a cero después de un partido donde tuvieron Larguero ocasiones prácticamente de todos los colores y no me tiro ninguna y al final eso comenzó un camino complicado que les dejó fuera de Europa a las primeras de cambio de la Liga de Campeones no querían repetir esta temporada tenía muy claro que era importante empezar con buen pie una buena noticia hemos visto a Koke no se ha hecho que tranquilos que está bien después de tremendo golpetazo que ha dado con el futbolista francés en la cabeza llevaba todavía en Chinchón en un lateral pero no está bien no hay ningún problema ya he dicho que que ha salido bastante peor parado el francés pero él se va a casa tranquilo

Voz 1384 10:19 tampoco hay a Kiko Narváez y Gustavo López que lo han estado comentando en Carrusel

Voz 1375 10:22 con Dani Garrido hola Kiko qué tal hola

Voz 1384 10:25 buenas noches cómo estás hijo pues muy bien pero es que yo no tengo es hago de hombre muy buenas noches algo algo que algún día la ayer el partido momento que está bueno sí sí lo primero minutito yo yo está por ahí Antonio se estamos Antoni Daimiel hola Anthony

Voz 0200 10:42 qué tal buenas noches parece que te han hecho caso Kiko

Voz 1375 10:44 de Griezmann y Costa hace falta que entrar en acción pues bueno asistencia de Griezmann que hoy ha estado mejor que todavía le falta gol de Costa primero de la temporada

Voz 1266 10:52 sí muy importante sobre todo a la hora de que el francés vaya cogiendo pues el estado físico óptimo porque es el futbolista que marca la la diferencia no hay después también lo que es un nueve y lo que requiere la exigencia de jugar en este Atlético Madrid qué pues quitarte ese peso encima ya marcó la Supercopa de Europa Diego Costa en el día de hoy ha definido espectacular porque el partido está muy condicionado humano con el tema del terreno de juego

Voz 1375 11:16 ya lo dijeron en la previa el Mónaco

Voz 1266 11:19 Cima después viene de no terminar de confirmar Un buen juego en Liga pero ha tenido poder de reacción el Atlético de Madrid ha sabido superar esa adversidades ir después de cara a lo que es el futuro yo me quedo con cosas muy importante Griezmann va apareciendo poco a poco Koke va cogiendo lo que es la línea Rodrigo ha jugado todo el el partido de cara a lo que es el futuro jugada a balón parado con

Voz 3 11:45 a una noventa Godín Giménez Saúl

Voz 1266 11:48 compañía el Atlético Madrid puede sacar mucho partido de esa gente de la jugada a balón parado

Voz 1375 11:52 eh botón Cusí con Anthony pero sale Rodrigo Fullana

Voz 1415 11:55 sí está aquí Rodrigo o la Rodrigo muy buenas noches

Voz 5 11:58 hola buenas noches lo importante una temporada como esta

Voz 1415 12:00 cortantes de la Champions no cabe otra que ganar el primer partido con el hecho no

Voz 5 12:05 sí sí sí que está claro que bueno la gente no estaba metiendo no en una especie de que tiene a dudas que no sé qué bueno ahí salimos reforzados de del partido de ida de primer partido de grupos hemos ganado que era importantísimo el partido en un grupo pues es importantísimo y luego con todas las adversidades que nos han metido así un gol un poco raro una mezcla de fallos Si rechaces no no es fácil remontar un partido así el terreno de juego estaba bastante mal que era complicado darle sentido circula el balón pero bueno creo que hemos tenido personalidad que lo hemos creo que lo hemos sigue intentando y bueno hemos conseguido remontar en la primera parte de ese gol luego creo que hemos hemos sabido madurar bien el partido

Voz 1415 12:48 sí a cero después de lo que se habló con esos el cambio ante el equipo ha jugado de titular partido de Champions con mucha personalidad que ha sentido como te has encontrado

Voz 5 12:58 bien cada día mejor la verdad cada día estoy más asentado en el equipo en tiene no me entiendo mejor con los compañeros creo que que bueno que a todo jugador necesita se de adaptación así que nada estoy muy contento y creo que estoy ya estoy a tope bien estoy símbolo claro en el en el equipo a muerte a aportando lo que el míster quiere la verdad que que bien contento cada vez más compenetrado con mis compañeros así que feliz por la victoria yo sólo hablo del partido me gustaría preguntarte cómo Antoine Griezmann después de los declaraciones que están dando mucho que hablar de Ramos en la que dice que vida y que lo que se refiere a él como un chaval lo ha visto afectados para nada yo ya da un pase espectacular de Gaulle no vayan al final el jugador tiene que hablar en el campo oí bueno ya lo he dicho antes que que cada juegos de las opiniones este nosotros no vamos a criticar a nadie por porque opine no él obviamente defender a sus jugadores nosotros a lo nuestro y no nosotros lo último

Voz 3 13:55 lo que decimos es que es importantísimo

Voz 5 13:58 para nosotros es es un gran jugador de talla mundial y es lo único

Voz 1266 14:01 es decir que este es de acuerdo o no Rodrigo no me parecen desmesuradas hoy las palabras de Ramos sobre Griezmann

Voz 5 14:07 no desmesuradas no porque a lo que lo que él crea no es si el considera que No obstante los del pues lo dirá a nosotros creemos que sí creo que lo sigue mostrando a día de hoy a pesar de una temporada muy larga la anterior e está vuelve a estar asumo mejor momento con pase decisivo oí tiene que ayudar es el es el el más desequilibrante en ese sentido en los últimos metros de del equipo así que nada nos tiene que no estoy de que hay un montón

Voz 7 14:34 esto es lo tienes es que el capitán de la selección debería cuidarse porque al final os vais a encontrar ahí eso puede generar mal rollo eh

Voz 5 14:40 no no creo no creo que vaya con doble sentido ni nada yo conozco a Sergio y bueno al final es una opinión futbolística no nos ha metido con nadie simplemente ha valorado el rendimiento en jugador él lo considera una manera nosotros de otra así que nada de otro bien

Voz 1415 14:59 palabras de Rodrigo y está por aquí

Voz 1384 15:01 qué buenos amigos de Antoine Griezmann a gente que a buen seguro

Voz 1415 15:04 para defender bueno Lucas que te parece las palabras de de Sergio Ramos sobre tu amigo Griezmann diciendo que a de lucrarse es muy atrevida el chaval no supe

Voz 7 15:14 yo creo que que somos libres de opinar allí bueno pues la verdad que ha sido opinión la respetamos si nosotros tenemos una una opinión totalmente diferente y creo que pues él era gente también supongo que la tenga que la tiene cláusulas para nada ruedas sentar mal estaba estaba para empezar el partido como que como para como para pensar en lo que ha hecho

Voz 1415 15:39 cuando se le pregunta por el partido de empezar ganando siempre es importante en esta edición de la Champions no que como has visto el encuentro cómo ves al equipo va a dar confianza después de las últimos resultados en Liga

Voz 7 15:52 bueno la verdad es que pues en Liga no no hemos empezado de la mejor manera lo sabemos si después aquí en la Champions queremos empezar de la mejor manera hay y qué mejor manera que ganar el primer partido creo que es fundamental y vital para para se vive bien en esta competición y esperamos que sea el principio de de algo muy bonito

Voz 1266 16:11 en casa siempre hablas Canal crecería exagerado un poquito todo lo que había pasado en torno al equipo de que es estaba tan mal de que quizás había dudas que sea exagerado con sólo cuatro cinco partidos que llevan

Voz 7 16:20 sí claro sobre todo cuando cuando y los partidos creo que que bueno no mal que haya criticase el fútbol pero también un fin que se críticas pues creo que si si nos fijamos en todos los partidos que hemos jugado en los empates bueno menos el partido Celta que qué fue que fuera derrota creo que no no coincidimos ni ninguna ocasión ni la verdad que no pasaba nada es verdad que que no hemos empezado al al cien por cien pero veremos que que con la continuidad de los partidos pues eh

Voz 5 16:49 llegamos a ver el cien por ciento el equipo se inició el gol inicial del mundo pero al final parece que el sábado un poquito inquieto como atrincherado otras no

Voz 7 16:56 era normal sabíamos que que el Mónaco al final el partido pues iba quede buscar el empate y nosotros tenemos que estar muy sólido defensivamente hemos hecho un trabajo pues en segunda parte muy bueno defensivamente porque porque ya estaba sabíamos que que el Mónaco iba a ir a por el empate y si estamos sólidos atrás pues sabemos que hay que iba a ser muy difícil que que nos crearan ocasiones de gol

Voz 1415 17:19 hay más presión este año por jugar la final en el Wanda o eso a vosotros no

Voz 7 17:23 no presión para nada la verdad que es es algo bonito porque una final nuestro estadio pero tenemos la mala experiencia de del año pasado estar eliminados en en grupo así que empezaremos se partido a partido en en Champions que es que lo más importante para para no quedaron fuera de Elvis II estaba muy mal a vosotros eso ya os importa poco por aquí pero que esté tan mal el Metropolitan se tiene que importar no se eh bueno la verdad es que el el sábado no no pude jugar porque estaba ahí dolorido de tripa pero me dijeron que estaba falta de campo y creemos que que lo antes posible porque para bien de del aficionado del espectáculo y del fútbol pues queremos que esté todo en las mejores condiciones

Voz 1384 18:05 bueno pues las palabras de Lucas ha sido bastante elegante un tema yo creo que hay un mensaje otro claro mensaje de vestuario no da la impresión de que el Cholo ha dicho que esto que nos respondan nadie vamos

Voz 1415 18:15 me han llegado a esa conclusión habrán hablado porque además les hemos informado justo en el en la concentración del equipo este mediodía cuando ha hablado Sergio Ramos éramos nosotros mismos los que les transmitimos las palabras primero les ha sorprendido han empezado a y luego cuando han escuchado lo del chaval y el tono de la frase ya no les ha gustado tanto pero está claro que no van a levantar más polvareda de esta situación iban a proteger

Voz 1576 18:37 te puedo asegurar Manu Galán que no ha gustado Nava que no ha sentado nada bien en el club ni en el vestuario que el que más el lado humano a a bueno pasando cómo es su forma de entender la vida siempre riéndose ha sido Antoine Griezmann pero que no les ha gustado el tono porque entienden que yo creo que al final es lo que tu decías al principio o lo que decían Rodrigo y Lucas Ramos está en su derecho evidentemente de tener una opinión futbolística y considerar que Griezmann como decía al principio Patti no está en la mesa de Messi Cristiano instauró él no dar nunca sin cuando miro a estar nunca pero yo creo que el problema no es ese que es un problema es el contexto es el teatrillo ha dado esta mañana para faltar al respeto vocacional tono de chaval y sobre todo hablando como si fuera un ignorante futbolístico por pensar eso creo igual que peligra Ramón otra cosa claro yo creo que ahí pues un poco Ramos que seguiré Capitán América pues en todos los charcos para mí para mí ser cedido hoy se ha pasado de frenada

Voz 1375 19:33 ahora volvemos al partido eh pero ya ha abierto el melón de todos los jugadores y las preguntas lo voy a preguntar luego os lo pregunto ahora yo creo que es Ramos la tiene clavada de la foto que pone Griezmann yo creo que es eso lo que tiene clavado no sé si la habéis visto ves una es la foto que Griezmann cuelga en su cuenta de Twitter cuando ganan la Supercopa me parece que es al día siguiente ocho dos días después y entonces se ve que usa un dibujo en el que se vea Ramos colocándole la corona de Rey a Griezmann entonces yo creo que esa foto a Ramos dijo va a mí me pone aquí con un dibujito poniendo te la Corona tío y ahora pues ahora te voy a decir que la ignorancia pues yo creo que viene del Piqué de ahí no no no encuentra explicación es absurdo

Voz 0749 20:08 nosotros Manu lo decíamos en Carrusel no puedes dar tu opinión estás en tu derecho de darla sin ninguna sin ningún inconveniente pero hay formas no más elegante saliendo del paso eso parece como que estaba abre a declarar en esa forma ahí picar mucho más a lo que fue el jugador del Atlético de Madrid es realmente el folclore el Flu del fútbol es muy bonito en este sentido pero yo creo que la elegancia tampoco se puede perder y un capitán como es Sergio Ramos esa elegancia no la puede perder un jugador que ganó tanto que se voz autorizada dentro del vestuario que es un estandarte no sólo en Madrid sino también la selección española creo que podía haber salido al paso mucho más elegante de lo que salió

Voz 1266 20:45 tengo la sensación Manu de que esa foto la tenía en la cartera

Voz 1375 20:48 sí yo creo que Sergio Ramos la tenía

Voz 1266 20:51 guardada ir estaba como loco por responderle una foto de hecho lo comentábamos hoy en Carrusel de que yo no teníamos redes sociales no teníamos tanta movida como a día de hoy no se que no sé cuánto yo no la verdad que no entendí esa foto de de un compañero que hay que hay que ponga yo creo que estaba fuera de lugar

Voz 1384 21:08 totalmente totalmente de hoy de Ramos

Voz 1375 21:11 esa foto también sobraba claro

Voz 1266 21:13 pero ahora después escucho hoy lo que él la rueda de prensa de Sergio Ramos y veo lo que ha dicho el Griezmann Manu digo yo creo que estamos hablando de temas totalmente diferente tiene que ver el chaval ignorante que alguien diga oye yo me veo la mesa pues es muy fácil pues mira como hemos dicho el noventa y cinco por ciento que la gente pues no lo veo ni en la mesa de al lado quizá de los más numerosos pero comparar compararse con Cristiano para mí es osado lo que no es un desunión

Voz 3 21:42 por eso eso es porque claro semabrando de tíos que durante de años

Voz 1266 21:45 ha marcado una media de cincuenta goles por temporada que son extraterrestre pero de ahí a ignorante el chaval iré pue comparándolo todo preparado con Totti una premeditación a mí como si estuviera esperando la preguntó has querido para suavizar la factura claro que no estaba no venía a cuento al igual que que hablar como habla o no de los valores claro de Godín del Cholo de Koke claro cuando hablamos de valores está comprando un agente que ninguno ha hablado en tono despectivo como el Cholo no o Koke de eligen orante del pues no lo he escuchado a todos estamos hablando de valore ha puesto la comparación de tren que nunca han dicho eso de del chaval ignorante

Voz 1375 22:24 claro él él ha querido Ramos ha sido ha querido ser inteligente diecinueve que no voy contra el Athletic voy contra Griezmann porque mira aprende del Cholo aprende de Koke aprende Godín gente con valores en tu club tú déjate de hacer el gamba con la foto y con no sé quién lo tiene a huevo

Voz 1266 22:37 tiene un currículum de categoría y Cristiano y Messi están bueno pues dos escalones por encima pues

Voz 1375 22:43 exactamente qué te parece esto

Voz 1266 22:45 pues mira la verdad cuando lo he visto digo vaya diferencia lo que pienso yo porque para mí la diferencia es muy grande

Voz 1384 22:50 pero Kiko los dos se han equivocado uno con las fotos de la foto graciosa que efectivamente los dos se han equivocado no y las redes no me no me imagino perdona me gustaba no me imagino

Voz 1375 22:59 Messi fíjate a Cristiano todavía no imagina Messi ganándole una final de lo que sea otro equipo poniéndole al rival una corona a él Iker

Voz 1384 23:06 ponga esas nosotros lo ha hecho después de ganar para no se sabe pero ni uno ni Cristiano ni Messi ninguno pero hoy tenía

Voz 0749 23:13 una gran posibilidad Sergio Ramos de ser como decíamos anteriormente elegante salir del paso con otra declaración enfriar un poquito más de todo esto que se pica muchas veces para bueno para los partidos que viene no para también dale en la línea de flotación de flotación al rival si efectivamente en pero yo creo que un poquito despectivo estuvo podía ser alguien mucho más elegante a la hora de declarar esta situación

Voz 1375 23:38 Daimiel como has visto el chaval y mira vamos a por el corte entre el puesto diez segundos lo ponemos por si alguien no lo a esta noche a esta hora de la noche en El Larguero de lo que ha dicho Ramos cuando le preguntan periodista parece que estaba esperando esa pregunta

Voz 8 23:49 la parecía y si sí exacto y qué te parece que Griezmann haya dicho que ya está en la mesa de Messi Cristiano respuesta de Ramos

Voz 4 23:59 la ignorancia es muy atrevida no es cierto que cuando escucho hablar a a ese chaval pues un acuerdo no mucho es Totti son enciende Maldini de Raúl de Xavi e Iniesta Iker jugadores tan repleto de títulos eso clase ninguno tienen un galardón como como el balón por lo tanto cada uno es libre no a expresar su opinión pero yo creo que eso es

Voz 9 24:28 aconsejar vamos entrenador como no

Voz 4 24:31 yo lo los jugadores de su equipo con una rodilla como Koke

Voz 8 24:35 se reúnen que yo creo que es le vendrían bien no se ha hecho un quite a los atléticos aprenden un poquito de Godín de Cholo de Koke Daimiel como las

Voz 0200 24:43 esto bueno yo es que creo que el concepto usted la mesa trae mucha confusión porque yo lo que he oído de Griezmann dice si yo creo que estoy en la mesa vete a saber lo que piensa Griezmann que es la mesa es una mesa de Ikea redonda de cuatro o de seis de ocho de barra Taburete es decir en la mesa

Voz 1384 25:00 hay que darle una vuelta a las mesas claro

Voz 0200 25:02 Matthias Summer of Owen que han sido Balones de Oro están en la mesa no a lo mejor Griezmann Se piensa que que en el dos mil dieciséis cuando fue el Balón de Oro antes de salir al salón de acto lo puso una mesa con Messi con Cristiano y se piensa que está en la quiero decir que en las declaraciones también dice van a llegar otros jugadores sea el nos está o yendo como en un pódium con con Messi con Cristiano no sí bueno pues yo que creo que se habla muy ligera de manera muy ligera dentro de

Voz 3 25:30 de la mesa sabatino está en la mesa todavía pero es Ramos

Voz 0200 25:34 que no sé lo que es la la mesa

Voz 3 25:36 pero la mesa es si está al mismo nivel que Messi Cristiano hombre al mismo al mismo nivel no pero pero es que yo creo que la gente no está decir nivel no pero que están en la élite Si siembras siempre es que no sé qué

Voz 1375 25:49 no sé quién fue el que dijo esa frase no de Messi Cristiano todavía

Voz 3 25:51 están comen en una mesa a parte de todos entonces siempre sale y él dijo una vez a mi me gustaría

Voz 8 25:57 alguna vez comer en la mesa eso es lo una vez comer en la mesa de Messi Cristiano oscila

Voz 3 26:02 pues ya estoy en la mesa de tres

Voz 0200 26:05 voces en el dos mil dieciséis estuvo la mesa fue tercero debes FIFA tercero en Balón de Oro Ivonne

Voz 1375 26:11 ahora ha sido máximo goleador una Eurocopa sido campeón del mundo

Voz 0200 26:15 pues él está en mesas mensajes también quizás no en esa de de estos dos pero pero de todas maneras no sé si la la salida a Sergio Ramos y tiene otro otro tono vengativo oí igual pues yo creo que esto le da salsa y Griezmann creo que no es un frívolo es decir cuando utiliza esa foto yo creo que a Griezmann ve el deporte y el el tema de las estrellas del deporte de otra manera sigue mucho

Voz 1384 26:41 la única y que de no se lo ve de otra manera pero

Voz 0200 26:45 no

Voz 1669 26:46 tengo la sensación que sin malicia tala

Voz 0430 26:48 es decir no iba a decir que yo creo que lo que amo

Voz 1576 26:51 he estado en en el vestuario del Atlético de Madrid por más que hayan declaró una cosa distinta no es el debate de la mesa yo creo que al final estamos focalizando el tema de la de la mesa que es absolutamente respetable que Sergio opine lo que opina lo que ha molestado ha sido el tono despectivo y que ellos creen que le ha faltado el respeto que una opinión puede tenerla perfectamente pero que en el tono efectivamente como decía Daimiel se ha vengado Le ha pasado una factura ha montado esta mañana la rueda de prensa para pegarle un palo y faltar el respeto a Griezmann eso es lo que le molesta no que opina

Voz 8 27:20 Sergio Ramos que no va a estar en la mesa de Messi justifica que decirlo si faltaba al respeto y sin justificar

Voz 1375 27:26 a Ramos que no lo justificó te pareció que fue despectivo

Voz 8 27:29 qué les sobra también la foto a Griezmann seguro claro por eso desde el minuto uno decir también fue esperar tengo una yo creo que porque uno se equivoque si si no justifica eso justifica otros equivoque el doble después

Voz 1384 27:40 pero eh que el Athletic te tiro la Unesco lo estoy fútbol en qué bonito es el fútbol Gustavo que cierra con vosotros enseguida para hacer una apunté algún apunte más de lo deportivo del partido y con Iturralde que está por ahí para que nos comente las jugadas polémicas aún no el Atlético dos Nos mezcla de separar convenientemente

Voz 10 28:03 qué fue primero el huevo o la gallina porque nadie sonríe las fotos antiguas cuál es mi porta vasos en el cine a dónde vamos de dónde venimos algunas preguntas no tienen respuesta

Voz 12 32:26 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1 32:31 doce

Voz 1384 32:31 el dos una menos en Canarias estamos analizando el uno dos del Atlético

Voz 8 32:35 no estaba diciendo Kiko que hay muy buenas sensaciones les pregunto a Gustavo ya Daimiel pero me han dicho Manolete estaba por aquí te estaba viendo es que te subía por las paredes las escribes mañana algo

Voz 3 32:44 vamos no si simplemente Llor

Voz 1669 32:47 el auditor del programa ahí tan privilegiada la falta de memoria que tiene el señor ramo que yo creo que Griezmann puede aspirar al camarero porque de los afectados de los que te habla

Voz 3 33:02 de Messi de Cristiano y Neymar el único

Voz 1669 33:05 el único que es campeón del mundo esté

Voz 1375 33:09 año porque los título cuando había que es justo

Voz 1669 33:11 el fiscal los para Cristiano se hablaba de Champions es el señor Griezmann a partir de ahí que cada uno saque su conclusión

Voz 8 33:19 mañana de Leo en las bueno ya te puedes leer en la web de las también decía Kiko que muy buenas sensaciones que hay de menos a más que Griezmann y Costa bien también ha habido algunas lagunas Gustavo con qué te quedas de

Voz 0749 33:30 partido de hoy yo me quedo con triunfo siempre es importante ganar en esta primera jornada tiene la experiencia de la Champions anterior no que empató siendo muy superior a Roma y sin embargo terminó empatando queda fuera con una serie determinada de partido bueno oigan hoy eso era primordial por lo menos en lo emocional el Atlético Madrid necesitaba este triunfo necesitaban ese reencuentro con el gol Diego Costa las sociedades que tan buena son el fútbol también funcionaron Griezmann con con Costa también estuvo participativo sobre todo en el primer tiempo Correa bien Rodrigo defensivamente por hay tuvo algunas lagunas el Atlético Madrid sobre todo en el segundo tiempo en los últimos minutos que es cuando más tranquilidad y el que viene del equipo

Voz 1375 34:07 qué concediendo más de lo que concede habitualmente no

Voz 0749 34:09 aquí es algo que era ADN el Cholo Simeone no de no conseguía nada después tampoco una puerta bueno hoy por parte se fue viendo me gustó el partido también de Rodri un jugador que le va a dar no

Voz 0017 34:22 muchísimos éxitos al Atlético de Madrid así que las sensaciones positivas y aparte sumar

Voz 1669 34:26 también en en la marca digo Costa Antonio con qué te quedas

Voz 0200 34:30 sí hombre el triunfo yo me quedo con que sobre todo Koke Griezmann e han aparecido en labores creativas no al final este equipo es verdad que está teniendo errores puntuales algunos individuales defensivos que están costando goles hoy otra vez por ese lado izquierdo cuando ha tenido que salir Godín y a partir ya de Ajax dado la ventaja para el gol el Mónaco pero pero cuando tienes el balón tienes que crear y Aiko que yo creo que ha hecho un muy buen partido y Griezmann ya en la primera ocasión de Costa le ha dado magnífico pase luego el el pase gol a partir de ahí bueno pues el Atlético va crear oportunidades estos dos jugadores funciona

Voz 8 35:05 eh Kiko la última para te ha sorprendido lo de la titularidad de Correa le mar saliendo del banquillo que todas las

Voz 1266 35:10 no no sólo no no me sorprende más queriendo buscar como el Cholo no el desequilibrio al lateral izquierdo no carrilero Chaplin y creo que el belga para buscar la manera y no son variante que que ponía hace el Cholo el terreno de juego estaba muy mal hoy esa hiperactividad que tiene Correa arriba a la hora de girar Le podría crear mucho problema Ile mal que es un futurista de tener más la pelota de crear que por cierto ha entrado veinte minuto con una desidia si fíjate has oido lo que con el mar me ha fascinado lo lo de modelos el caso Carrasco no bonobos pero eso fuego toquemos madera pero es cierto que el campo estaba fue horroroso y salió veinte minutos el chaval a pena aceptemos

Voz 1375 35:52 va o no nos sorprende porque buscaban uno contra uno

Voz 1266 35:55 mi hijo real Correa Levada mucho minuto amo en la en la parte jugando de de interior

Voz 1375 36:02 los mezclo pero saludo Iturralde hola Iturralde González muy buenas

Voz 1266 36:05 hola buenas noches

Voz 8 36:07 hemos mezclado mucho en Carrusel Deportivo notables con ello que haces bien oye creo que tengo aquí sobre todo tres jugadas polémicas no si Bono cuatro en el minuto diez Falcao

Voz 0239 36:19 más si digamos que como va la noche podré decir hoy que

Voz 23 36:24 chaval no estaba

Voz 0017 36:27 a veinte horas

Voz 1384 36:29 es muy atrevida pero el chaval no está bien no William general novias

Voz 23 36:34 no pero podría aprender un poco de Jamie Cullum pero bueno eso deberían manchego casi nada nada nada que las mulas los principales fallos jugada jugada donde el principal falló el principal

Voz 0239 36:45 no es la falta de de carácter la falta de de valentía es decir le nada más empezar muy bien un salto un codazo le pega Jiménez dice

Voz 23 36:55 Falcao si Irán esta perfecto pero es que a los dos tres cuatro minutos ha vuelto a hacer la misma jugada otra vez otro salto y otro codazo lo ve lo ve que lo ve porque pita falta porque si no quitaría falta entonces puedes decir vale no lo ha visto una vez que lo ha visto las pitado sólo te queda la opción de sacarle en la segunda sea al principio de la primera parte osea al final pero al minuto diez de partido no era ese minuto y luego hay otra jugada muy sintomática que hay una jugada que está peleando con el balón con Godín otra vez Falcao se tira da tres pasos para examinar las piscinas pero lamentó dan benignas

Voz 1384 37:31 el ojo ojo es sí

Voz 23 37:34 es decir que Mittal era falta pero claro sí pitó la falta de tengo que amonestar y entonces ha ido tres pases y ha vuelto para atrás más

Voz 1384 37:45 todos estos llena de un vaso echando hecha luego hay cuarto árbitro te en nadar

Voz 23 37:52 el árbitro escocés es una amiguita el jefe de él quién es UEFA de la UEFA escuda las dudas las este año hizo unas declaraciones muy sintomática la mayor habilidad de un árbitro es dejar a los veintidós jugadores en el terreno de juego las coges literal de la letra enormemente pues entonces no eres árbitro

Voz 1375 38:16 de esa es tu has visto al chaval del Schalke

Voz 23 38:19 el chaval también así Manzano no

Voz 1375 38:22 bueno ha estado diez salvar

Voz 23 38:26 que no viene no ha tenido no ha tenido suerte chaval

Voz 1375 38:31 no no ha tenido suerte el chaval eh bueno ahora

Voz 1384 38:33 pregunta el Barça pero en el Atlético la habrá que no está afortunado

Voz 1375 38:36 Colom ha visto esto es te hagas no te te ahoga

Voz 1384 38:39 directo en El Larguero de arena difieren anclas el todo se

Voz 23 38:44 es una cosa eso te de esto lo postales en el desierto me Pelle el hospital la madre que me parió es que les gusta gusto

Voz 1384 38:52 almendra de la guerra Piñera

Voz 23 38:55 sí sí hablaré soltó no no están hay que estar aquí los dos los dos gallitos estos están aquí no

Voz 1384 39:00 sí tenemos

Voz 24 39:06 sí

Voz 1384 39:06 la crisis

Voz 23 39:09 te quitas a veces pero lo que más me fascina me fastidia que luego yo cuando estaba de corto y ellos también

Voz 1384 39:16 tu claro el rango de otros trae muy arriba agradable Claudio

Voz 0985 39:28 uno

Voz 1384 39:30 pero ahora no vemos a Gustavo ustedes hasta mañana lo que chao chao bueno luego te digo la NBA

Voz 1375 39:39 en un ratito estar por aquí Anthony enseguida estamos con el Barça cuatro PSV cero ahora le vamos a preguntar a Bruno Alemany y Axel Torres por todos los partidos internacionales pero antes de ir a la goleada del Barça con Jordi Martí con Marcos López Lucky Adriá y compañía Javi Blanco hola hola mano a ver gusta tres

Voz 25 39:55 las noticias interesantes y actuales sobre el fútbol y tenemos una muy emocionante vas a tener toda la Champions con Movi Star ojo toda toda porque esta temporada no hay partidos en abierto ni siquiera de los martes Easy Note los que es perder de ningún modo en Movistar te están esperando con todos iconos de la Liga y la Europa League vamos todos y no sólo eso porque ahora además del fútbol tienes cine series deportes gratis hasta dos mil diecinueve e Isi

Voz 1375 40:19 el compromiso de permanencia ya lo sabes

Voz 18 40:40 inalámbrico para el móvil que ser tu reputación con la nueva Ford Transit Connect Four numero uno en vehículos comerciales en Europa descubre más en Fort punto es esto hilo clubes ya estás de suerte porque contigo a la financiación al cero por ciento de media Mar con la tarjeta gratuita Media Mark club llevo te lo todo a partir de doscientos noventa y nueve euros al cero por ciento ya está en treinta meses sólo hasta el treinta de septiembre tiene que régimen de que se llaman Consumer Finance es un triatlón con tres cifras el triple de la ONCE un juego en el que es muy fácil ganar elige un número de tres cifras cualquier combinación de ellas pude tener premio por sólo cincuenta céntimos puede escaner ciento cincuenta euros y ahora además hay dos sorteos diarios triples de la ONCE tres cifras que da mucho juego