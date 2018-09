Antoni Daimiel: "Veo difícil que Kobe vuelva a jugar en la NBA"

Voz 1375 00:00 hola Antoni Daimiel qué tal qué tal Manu de nuevo saludos hemos López hablando del Atlético ya acabamos hablando de la NBA cambiar de páginas pues de la tragedia que estamos escuchando que los ponen los pelos de punta bueno queda un mes para que arranque la temporada dieciséis la madrugada del martes dieciséis al miércoles diecisiete de bienes de octubre con esos dos partidazos Philadelphia Boston y Oklahoma Golden State arranca la temporada como es son ya casi veinte y hay un montón de preguntas qué hago yo hace cuatro eh vamos al turrón que hay la gente te quiere preguntar Montón dolor eh bueno lo primero que quiero eh preguntarle por Dwyane Wade anuncia que sigue un año más en Miami

Voz 1 00:37 sí lo ha anunciado en un vídeo con un fondo negro hablando a cámara muy emotivo va a seguir una temporada más dice que es la última la que será décimo sexta temporada en su carrera con treinta y seis años bajo un año más en Miami Heat que ha sido el equipo principal de su carrera ha estado un año en Chicago media temporada en Cleveland y el resto en Miami

Voz 1375 00:56 eh Hall of Fame para Weiss seguro si no

Voz 1 00:59 seguro se sí doce veces All Star ocho veces en uno de los mejores quintetos la temporada tres anillos

Voz 2 01:05 en uno de ellos con una importancia sublime en el dos mil seis y luego como principal Escudero Le Bron en los otros dos tres anillos eh ahí está es eso nada

Voz 1375 01:13 siento un añito más en Miami hoy ha dicho lo Walton el técnico de los Lakers no se une un poco arriba sin ha dicho cómo lleguemos a los playoffs somos claros candidatos al título de extrañas

Voz 1 01:26 tener a todo el atados y había quedado mes tú lo has dicho para que empiece ya está poniendo el listón muy al candidato

Voz 1375 01:34 el título si meter empleos claro me pero me hace gracia que dice si nos metemos en

Voz 1 01:38 leyó sus así lo ponen condiciona hablar bueno yo creo que es verdad que es un equipo muy joven el espera seguro que vaya a haber varios jugadores jóvenes que progresen durante la temporada pero yo insisto que están a a un jugador y un súper

Voz 1375 01:52 mega crack de la Liga para poder competir por el título IS jugador puede que llegue durante la temporada o puede que no bueno en el otro lado en la Conferencia Este los Celtics con Hayward que hay que recordar empezar la temporada ese destrozó en el primer partido del vaya a imagen estamos todos hay sentados durante la tele viendo el partido Movistar Plus me rompe el fichaje que llegaba de Utah bueno ahora ya empiezan con el recuperado también con Irving para ti los máximos favoritos a quitar el anillo a los Warriors o están por detrás de los Rockets pues están más somera ido heredado si al nivel en la misma

Voz 1 02:25 esa esa misma pesa si son máximos favoritos en el Este con el permiso de Filadelfia seguramente sí pero grandes candidatos para jugar la final de la NBA volver a una final de la NBA y luego ahí veremos cualquier cosa puede pasar creo que tienen un gran entrenador una plantilla muy joven la duda es saber cómo va a quedar las rotaciones porque claro como dices en Irving no estuvieron cuando se decidió la pasada temporada ir crecieron mucho jugadores como James Brown como Jason Tate un error por ejemplo el base luego seguirá Horford Veïns Smart al que han renovado Marcus Morris es una rotación de

Voz 1375 03:02 diez jugadores de primerísima línea jugador Exteriores apunta Miguel increíble eh herida he leído que están flipando con Luka Doncic no sea están diciendo que es un es un novato que está muy por delante de la mayoría de novatos que Esther que no se tanto elogiosos

Voz 1 03:16 trazo elogio mucho a por sobre todo en Aubisque de su entrenador de Carla él de algunos compañeros bueno yo creo que les sorprende porque allí todo el mundo tienen una idea de lo que es un novato no que tuve es un diamante en bruto cuando llega un novato Iron Schutz llegará con como jugador de de cierta solvencia no por su experiencia acumulada aquí por haber sido campeón de de un Eurobasket por haber sido MVP

Voz 3 03:40 de de una Euroliga Iggy bueno pues eh

Voz 1 03:43 creo que es candidato al rookie del año y además creo que Dallas e va a ser uno de los equipos posiblemente revelación no que que va a ganar más partidos de los que

Voz 1375 03:52 pues a ver qué tal eh la última creo yo es cierto que Kobe Bryant sigue levantándose a las cuatro de la mañana para entrenar

Voz 1 03:59 eso dice eso dice no sólo se levanta él que eso bueno pues si sólo se levanta él pero creo que despierta a su hija Natalia que tiene quince años y la pone a entrenar con él mañana se quiere dar

Voz 1375 04:12 desde antes de ir al cole si eso es luego se va ella

Voz 1 04:14 en el a sus negocios sí pero dice que quiere dar un ejemplo de de lo que es el trabajo diario a su familia no les ha levantado ya forma los hacía de todas maneras sabes que Shaquille O'Neal va diciendo por ahí ya desde hace dos semanas que él no descarta que Cobi quiera volver a jugar bueno yo lo veo complicado sobre todo hay que recordar aquella lesión de telón de Aquiles ya con treinta y siete años que yo creo que a ahora es necesario a eso con nosotros

Voz 1375 04:45 bueno preguntas de los oyentes entre los oyentes siempre hay muchos futbolistas hay mucho futbolista de nuestra Liga que les encanta la NBA y muchas tras noche muchos y hay algunos que te hacen preguntas pisa algunos se atreven a bandas esa y otras no porque tramando nombre por ejemplo eh ha puesto en su cuenta de Instagram Borja FEF osea Borja Fernández jugador del Valladolid que estuvimos la semana pasada allí en eh haciendo Larguero te dice Anthony te pregunta Borja dime el equipo ideal para la Fantasy a esto

Voz 1 05:12 pensando en eso no depende de la Fantasy yo la que mejor conozco la de Yahoo

Voz 1375 05:16 no

Voz 1 05:17 de Fanta seis NBA luego también por supuesto la de la de Movistar y yo creo que lo principal en la filosofía de las fantasías es fichar al principio jugadores que tú sabes que van a progresar es decir que valen poco al principio que se van a revalorizar porque van a empezar a jugar bien mejor de lo que esperan los que montan esto de la Fantasy entonces como pistas pues hombre yo creo que el base que va a ser titulares hoy San Antonio de John te Murray pues es un jugador que que seguro va a progresar va a tener mucho protagonismo en San Antonio yp Brandon in gran por ejemplo el compañero de Le Bron también creo que va a ser un jugador de que va a ser más de lo que ha sido el año pasado no dan de Angelo Russell también en Brooklyn Markel Funds el que fuera el número uno del draft que estuvo lesionado en fila no puede ser otra sorpresa agradable así que esas son algunas pistas pues nada a la cama Borja en diez minutos

Voz 4 06:08 sí pero eso es Sergio González

Voz 1375 06:11 que voy al ayuntamiento dice Rafa

Voz 3 06:13 a Pepe Ruiz quince CBA

Voz 1 06:17 crees que la NBA está centrada ahora mismo en hacer equipos para derrotar a los Warriors bueno me imagino que se refiere si los equipos no se fijan en para tratar de vencer les a la hora de reforzarse no porque la NBA poco tiene que hacer cada uno cumple las normas y refuerza como puede os reconstruye cómo puede está claro que Houston sigue esa línea eh Houston eh quiere ser un equipo más anotador más ofensivo más triplista de lo que es Warriors Hipólito y en ese sentido se refuerza eh hay otros equipos por supuesto Boston es un equipo que tiene va a jugar de escolta titular Yale en Brown que es un jugador de dos cero dos dos cero tres pero que luego va a jugar sin Vivo la mayor parte del tiempo Veïns cuando no está en pista dejará sitio a Horford que siempre ha sido un cuatro para que sea el cinco y luego todo jugadores de perímetro así que yo creo que hay una un estilo de baloncesto que está marcando los mejores equipos de las

Voz 1375 07:11 E P Steve XXIII besa ante ocupo en el Top tres de favoritos para ganar el envite

Voz 1 07:17 ah bueno tendría opciones eh creo que fue el sexto la votación del MVP de la pasada temporada

Voz 1375 07:23 podría estar ahí por delante del estuvieron

Voz 1 07:25 Damian Lille Ari Russell Westbrook que no podrían estar a su alcance luego Anthony Davis estuvo también por arriba y Le Bron y Harden yo creo que es posible aunque ha llegado un entrenador Banjul serán mil buque que yo creo que les da más importancia el sentido colectivo a compartir mucho más si quizás reste un poco la posibilidad de que luzca una estrella a nivel

Voz 1375 07:45 David Ares Magic Johnson John Stockton

Voz 1 07:48 hombre Magic hasta yo soy un enamorado de de Stockton creo comparado con mayo infravalorado pero Magic fue hará cosa en todos los sentidos no sólo en el baloncesto

Voz 1375 07:57 Dani Martín m noventa y seis noventa y seis ve posible que Duran llegue a los Lakers el año que viene

Voz 1 08:03 lo veo difícil no sea a Le Bron es verdad que él ha tenido muy buena relación con Le Bron durante muchos años pero no lo veo fácil ya he dicho creo que aquí en el Larguero que vería más factible Clayton son eh que es otro jugador

Voz 1375 08:17 a su padre jugó allí acaban en saxo eh

Voz 5 08:21 eh

Voz 1375 08:24 eh dice Andreu Barroso quién será el pica flor revelación de la temporada

Voz 1 08:29 bueno esto es muy difícil porque claro el picador para serlo tiene que hacerlo de manera misteriosa escondida no disimulada entonces no sean muy difícil muy que sí podemos dar una pista clave es que Kevin Garnett

Voz 3 08:43 era la estrella de la gravedad e sea sea

Voz 1 08:47 ha separado este verano de catorce años de matrimonio así que bueno vamos a ver lo dejamos y todas las condiciones Harb Alonso camisas polos camisas siempre no es eh Ángel Cuenca como llegas a ese nivel de elegancia pues tuve no me tengo por alguien elegante Getxo desde los treinta treinta y tantos años ve perdido un poco el gusto por el tema de además ya sabes Manu que las televisiones hay fantásticos departamento

Voz 2 09:15 sí bueno bueno hacen borrador del trabajo hoy señores aquí un abrazo a todos ellos

Voz 1375 09:20 eh venga la ultra últimas la última vez que hay un montón de cosas aquí buenísima mira eh el nombre de cowboy Leonard sigue siendo tendencia a pesar de haber fichado por los raptos eh hay muchos equipos que están peleando para hacerse con el jugador el próximo verano donde cree que habrá el próximo año en Toronto o en otro equipo yo creo que en otro equipo iba a favor

Voz 1 09:43 todos los de Los Ángeles voy a decir los de Los Ángeles porque una periodista muy bien informada de allí de Los Ángeles dice que va a ser Clippers pero yo creo que los Lakers están ahí para llevárselo incluso eh en febrero esta temporada