Ohio (Neil Young) - Alfonso Cardenal

Voz 0084

00:00

las malditas guerras han dejado un buen puñado de canciones mil Jean compuso Ohio tras la matanza de unos estudiantes por parte de la Guardia Nacional en mayo de mil novecientos setenta en la Universidad de Kent durante las protestas estudiantiles por la invasión de Camboya una década de pronto los guardias comenzaron a disparar recordaba en televisión un estudiante que también resultó herido el músico canadiense escribió la canción tras ver una fotografía en la prensa la fotografía de varios jóvenes heridos y asustados y un balance de cuatro muertos la canción fue grabada en directo poco después no tardó demasiado en llegar a las radios interpretada por esa banda genial que componían Crosby Still nas son el tema se convirtió en un símbolo del movimiento pacifista el viaje de la universidad a la prensa de ahí al rock and roll el viaje musical de una matanza que como tantas otras nunca debió claro