José: "Después de venir desde México para conocerme, descubrí que la chica que me gustaba tenía celotipia"

Voz 1 00:00 inaugura esta madrugada al novecientos cien ochocientos y desde Barcelona Jose muy buenas noches buenas no

Voz 2 00:07 una qué tal aquí en compañeros como nosotros cultivaba noche guardarlas uno lleve al tema de la gente que conocía por las redes sociales hubo gente que móvil la mayoría de que se sabía muy bien buena actitud encontrándose con una chica de Méjico que hizo todo lo contrario y fue algo que día de huyó toda habiendo olvidado me gustaba olvidarlo

Voz 3 00:45 fue dramático

Voz 2 00:46 eh yo y ponerse y no da ni en ningún mitin iba unidad esto como una página de cantante que

Voz 3 00:57 tanto ella como yo era a lo sumo falsas Joaquín Sabina

Voz 2 01:01 no me sido páginas

Voz 3 01:03 pero bueno agradable ahí

Voz 2 01:05 eh bueno ella me mi personalidad amplíe mensaje privado igual le han dado lo mejor conversación eh prácticamente yo tomaba lo Chile posteriores por vía oral yo empiezo yo resume la conversación podrían no se también llamadas telefónicas que fueron vídeo llamadas igual lo que no gustamos no gustamos mucho

Voz 3 01:37 así

Voz 2 01:39 hasta el punto de que la vida hace procuramos que a la hora de cenar y comer pues bueno e inducen a ella comido juntos no

Voz 1 01:49 sí

Voz 2 01:51 no todo muy bien y hay mucha ilusión en vemos algún día yo estaba en el palco entonces si yo no poder ir a México en prosigue la economía en ningún caso a ir que haberme que tenía o pedir concedió ocasiones incluiría siguieron al baño

Voz 3 02:14 eh

Voz 2 02:15 ahí conocerme ahí Godoy Golubchikova sólo una ciudad España Ike conmigo ir bueno pero para que este chico entrar en el país como no no ha sido una casa Mi padre de un sicario tienen los en Granada un pueblecito a invitación del eso es lo que vivió esos requisitos después en el aeropuerto peludo y fuelle realmente lo que pasa pero bueno e necesitados esos requisitos entonces yo te quiero volver a la comisaría de tratamiento de inmigración para la carta de invitación que la paz enviárselo por correo bueno la invitación la vivienda Toulouse ningún mi padre conmigo y firmar como

Voz 1 03:10 hombre claro porque la vivienda era propiedad de su padre

Voz 2 03:15 también verdad es propiedad entonces decidí de intimidad porque yo que con mi madre bueno todo bien todo acuerdo me aceptó los lo eh el papel más enviarlo a México leyes ya estaba todo lo previsto bueno yo recuerdo comisario que que me que me decía que estaba seguro de lo que iba a hacer porque estas cosas

Voz 4 03:44 que sí que es quien

Voz 2 03:47 que acaba de dinero que a ver si Israel había enviado dinero un tímido hacemos preguntas y yo le contesté con la realidad que no no ya sólo no

Voz 3 03:57 quiere venir en fin

Voz 2 04:00 bueno pero ya el comisario como te va hizo que

Voz 1 04:03 donde desconfianza gracias a gusto

Voz 2 04:05 lo mismo se presentaba regula decirle yo que ya ha bastado más que el dinero de la carta de invitación que una bastante seria si la ley lo procedía digamos que yo responsables ascensor

Voz 4 04:18 Si iba voracidad sola ahí

Voz 2 04:22 un serio tuviera cualquier envío a mi teléfono me entendáis

Voz 1 04:27 sí sí sí

Voz 2 04:30 eh bueno como te digo ellos efectivamente yo he cogido un autobús a Madrid de Madrid y cogido billetes de autobús agarraba entonces yo era esperen en Malí bueno y cuando yo la vi llegar el de la ilusión porque si efectivamente estaba ahí no era la realidad en una persona de de tan lejos negocio de acostumbrado pues la la que tengo tengo cuarenta y dos años nunca había una persona que es internet en la vida no existía cuando yo

Voz 1 05:00 claro

Voz 2 05:02 igual lo que suplir ilusionado los dos

Voz 4 05:05 yo tenía entonces treinta ahí guber ella íntima

Voz 1 05:08 treinta y nueve veintinueve

Voz 2 05:11 a nadie bueno cuando llegó poco bueno Damon ya es decir con la boca y seguir viaje desde Madrid a Granada fue bueno romántico no explicándole a mí como su diagnóstico no bueno todo muy bien muy muchas ganas ya de llevar a casa y ya porque tengo que hacer lo mejor no lo tengo más claro no de llevar a casa ya digo yo todas las cosas que nosotros ya habíamos hablado

Voz 1 05:46 hablado sí sí sí no tuvimos cómo se llama esto se sí sí un es sexo telefónico ni

Voz 2 05:53 no no lo llegamos a hacer tampoco fue que en un mes estaba aquí

Voz 1 06:00 Kiko tú solo estuvieron hablando mes

Voz 2 06:03 en un mes y Choi dijo venir que hay un nuevo logo no lo hubo ser siempre había muchas ganas no todavía ya no es relación de cariño no bueno vamos a conocer eran los pues genial

Voz 3 06:22 al vuelo

Voz 2 06:25 a la mañana siguiente en este pueblo del año con una cuando mi mejor logren no

Voz 1 06:33 la primera noche genial tal y como habían previsto Jose mantuvieron relaciones sexuales fue todo bien

Voz 2 06:38 situado muy sexuales la noche cien fue muy bien en fin fenomenal

Voz 3 06:44 pero no me das estaba devorando ir

Voz 2 06:47 bueno pero era consciente de que de que en doce días se iba pero para muchos lo doce días lo tenemos que ir a comprar cada aquí en el pueblo ha dado que este es un vómito de mil y pico habitantes igual algo fuimos fuimos a comprar una nevera Ivo no ya de la autobús me encontré como una vecina de aquí de toda la vida de cuando yo era tío que fusiló a veinte o mejor se ha en polo me dio dos besos

Voz 3 07:23 lo típico le pregunté presenté

Voz 2 07:29 cuando esta ese y se va cual es mi sorpresa que vieron que sólo se llama Sonia es apoyado en la pared hice puede llegar a pieza empieza hacen pucheros como un niño pequeño de los labios se le pone así como cuál con un niño pequeño llevaba sí bueno higiene en mitad de la calle es claro yo estaba descolocó algo que te pasa lo que pasa es que claro no es una persona que ahora

Voz 1 08:02 una persona que además practicamente acaba de conocer que tampoco sabe cuál es su manera de reaccionar

Voz 2 08:08 fíjate que yo porque los de de un Messi eh entonces ese tipo de emociones no así incida disciplina del motivo no los predice un cuando preguntas si alguien ha hecho algo aquí

Voz 1 08:23 qué ha pasado no ella que que respondió ella

Voz 2 08:26 es obvio que que esa chica que estaba mirando vituallas también en igual me dio a entender que que está ahí

Voz 1 08:36 se puso celosa por el saluda de la vecina

Voz 3 08:40 es decir amigo mío de la infancia

Voz 2 08:43 eh vuelo yo ya digo odiado algo falla intenté capear el temporal como pudo al mes como yo creía para mí ya desde ese momento se empezó para mí no sé si rarísimo

Voz 1 08:59 que no era ninguna cría porque tenía casi treinta años sí

Voz 2 09:03 bueno es que él es es psicóloga es psicóloga in merluza llegan los papeles porque la invitación pedían oficio una serie de requisitos tú me envía ir efectivamente era psicóloga en la Seguridad Social de México imprimió una consulta para que lo hubiera asesoraba a parejas del cuadros lo digo como también dejadez

Voz 1 09:32 en casa del herrero sí sí sí

Voz 2 09:37 bueno aquel día bueno ya vamos temporal e comprábamos no mucha ilusión porque ella hacen de comida hubieras imaginado lo que es dos personas que con dos culturas diferentes lo bien que se lo pueden pasar no se pueden compartir el mismo músicos Gustavo Lobo la literatura pero bueno hay que llevábamos a casa en casa todo bien mientras estábamos en casa yo fuimos todo el día en casa nieve lo que forma pareja Figaro suaves en comentó de la tarde de que quería comprar un DVD aquí sólo nunca había televisión para para para ver películas bueno yo lo que no es necesario que la Navas no ciudad y estamos al lado de estamos asistir a separar el Alhambra el Palacio de los triste todo lo que regalan entonces yo le dije digo no es necesario que el tono de tú que yo creo ver películas contigo y yo digo dos igual bueno vale y le dice que sí que ya eres qué cosa que también parecía extraño bueno salimos a dar un paseo

Voz 3 11:05 Eric Abidal

Voz 2 11:08 esta vez

Voz 3 11:10 vino para consumar pueblo cerca de la catedral

Voz 1 11:13 sí

Voz 2 11:18 estamos tomando alguna unas cervezas hicimos un señor de unos cincuenta delincuentes se tendrán que ella era de México no conversación

Voz 5 11:29 no lo quedado en el segundo día en una visita a Granada en unas cervezas iba a un hombre que les da conversación por ser ella de México

Voz 2 11:38 sí procedía de México

Voz 6 11:41 claro yo estaba tomando una cerveza de importación estaba tomando otra también de una manta intención de que un poco de conversaciones mi pues bueno es francés sobre la cerveza

Voz 2 11:54 bueno a este señor se va no pedimos y yo seguimos ganando más cuando hubiera pagar dice Camarero que hace estampadas tras que se este Vale vámonos no cuando salimos del desván ella se vuelve a al apoyar apoyaré no ideas me hacen lo mismo cuando estoy mercado empieza porque como colorada en muchísimos yo a llegar sin sin sin hablarlo si esta vez un vivido muy muy enfadada hice fue andando a un paso muy ligero por la Gran Vía de Granada imaginó Semana Santa en Granada y dando un paso de que yo tiene que ir detrás de ella y bueno a ver qué pasa tu mujer que le pasa esta mujer de México eh Millás conseguí llegar a su altura intentando tampoco es de de edad de dar el cante porque Cal que era un cante llorando y yo detrás conseguí nos sentamos en un banco me dice yo explicaciones que que se estaba lavando Iturbe está siguiendo el rollo te das cuenta de ese señor quería continuo ir bueno tenía Adele llevó el señor tanto de Vivanco hice fue la gran vía dirección piensan no sabía dónde iba soltura de diseminados no vamos a ir a favor qué te calmas porque es que aquello era era ya insostenible sin voz efectivamente llegamos al autobús volvemos al pueblo todo esto ella andando un paso con paso ligero enfadado tras ya lo sé los andares que tenía cuando dijo los él dio ya duele igual de Guadalajara Alicante cambio bueno recuerdo que dos primos míos que sólo va a los caballos venían venían haciendo casa y lo vi y le dije que por favor Fall de que vienen Mi primo si primo saben que en esta chica hay que hacerla iraquí y me dijo congregó en todas estas palabras prefieres a tu familia antes que a mí incluso mejor el estúpido bueno tu dinero implica en casa ideal dice que se encontraba mal que no podía salir y en fin me imaginaba ver en mi primo si esa tarde noche yo también una preparan una cena con parece claro opinó o toda esa ese otra vez hay sexo todo bien vale todo perfecto y lavabo hizo que que me cogió el móvil indio J femenino de alguna amiga mía otra vez en fin entre la chica para padecía porque me informé se lo típico celos pero bueno claro yo en en dos viajes de cuchara en dos días que hacía que iban a dar tercero yo estaba descolocado lo ya por abreviar la última se me hizo falta siguiente ya no alta muy tiene urgió a comprar el pan Sylvie de la panadería igual panaderos buscando su pueblo de te digo me conoce

Voz 3 15:16 lo mismo me duda será represento eh

Voz 2 15:22 estaba rodando la barrera cuando siempre unas escritas céntimos a un euro le vio a la chica digo entonces equivocando valen vale la repasando va donde uno porque estaba cartel puesto en Andalucía es un simpático estos doce meses dije no nos apostaría a que a que alguien vosotros lo exigimos que psíquico gay yo y cuando se va a la Vuelta efectivamente un diácono entonces lo dice bueno o te un café la chica bueno ahí Pallín ahí ya me agredió me cogió por la espalda con una chaqueta el mexicano me cogió ya está bien visto lo pues es más ya está bien eso en la panadería me cogió por la chaqueta emitirá hacia atrás hija yo corriendo en dirección a casa yo Llàcer bueno me quedé fumar un cigarro calmarle yo yo no sé dónde estaba me imagino que sea de Caracas al cinco mil súbito a subir a la casa estaba la casa sentado en el sofá con la maleta preparada ir en esos le pregunto liquidase y me dice que se va a México que se vuelve de tocar más de doce días y tiene una carta de invitación el billete vas a perder el billete de vuelta porque no tenía devolución bueno ya ven a la compañía aérea le puso voz a aquella viera tiene volver eran donde quinientos dólares Le costó ir y venir que efectivamente no estuviera le dio igual igual quería eh sí que siga quería coger hay a un bar que hay cerca aquí a pedir ayuda de que alguien viera así yo lo que dije que no iba a permitir llamas escándalo sin más Kike que es esperar a que si hiciera quería intenté convencerlas es que no se fuera no no entrado razones casi intuitiva lo Puerto Rico que lo piensa el taxi por favor Sonia Prieto no hubo manera entonces les dice con razón digo tú no te puedes ir sin el consentimiento de la Guardia Civil o venga la Policía Nacional y que me han en la invitación que tú te vas por tu propia voluntad porque es así que no tengo que se imaginó tiene ir a Madrid si le pasaba algo que yo yo no estoy digamos que es que yo lo responsable y entonces podremos tuve que llamar a la Guardia Civil tuvo que venir la Guardia Civil a mi casa entraron hijos hicieron una serie de preguntas que haya preguntado que claro efectivamente señoritos que porque se va a ha venido para doce días mira yo y me quedé allí que yo DC como esta chica diga que yo además tratado o cualquier cosa Aberasturi Diego Alves lo dijo que que tienen familiar enfermo gente que tiene que ser bueno pues la policía Laure si hubiese algún papel la tuvo que rellenar y firmar conforme ella sí yo me dijo la Guardia Civil que yo no puede retenerla pero que dice vienen llamarlo porque efectivamente

Voz 1 18:28 podía ser un problema para usted

Voz 2 18:31 según Ruano informó todo esto sabía ella

Voz 3 18:34 entonces bueno

Voz 2 18:36 se fue un manera de convencerla a los cinco casi intenté por Whatsapp llaman por teléfono para decirle que que estuviera que que de que se diera la vuelta por favor que que estaba haciendo al final acabó no volvería que no habían bloqueado de Whats App Messenger

Voz 3 18:58 el teléfono hubiera pagado el decir no supe de ella

Voz 1 19:05 cuántos días estuvo tres días

Voz 2 19:08 tú lo más al final Yves pues yo estuve sin saber de ella tres días porque nos vamos a hablar de todo esto lo que ya es de novela es que me dejó ropa interior emprenda suya por debajo de debajo del sofá debajo del colchón en mi maleta en esto de la guerra sucia por encima de los y estuve una semana porque yo sé vivir de esas dividir y vuelta para una semana yo me tiene aquí sólo en que vende diez igual estuve como pudiesen encontrando ropa por por sitios inverosímiles sales vivo debajo de un colchón debajo de los sofás encima de los labios de la ropa sucia

Voz 1 19:53 por toda la casa

Voz 2 19:56 mi maleta me encontré también sujetador es sabes con dio abajo he jugado con locura no sé qué pretendía igual lo que te digo dudosas no superó al ella estuve tres noches sin poder dormir porque esta mujer en donde estaba sola por ahí bueno llevaba dinero pero como me bloqueó lo no sabía por dónde vas porque ella no

Voz 3 20:21 al tercer día tuvo el tal

Voz 2 20:24 lo que carne y mandar un mensaje

Voz 3 20:27 que ya había llegado a México y que estaba bien

Voz 4 20:31 y sí ya después me llama el bloqueo de todo y no ha vuelto a saber nada más

Voz 1 20:38 cuánto tiempo hace de esto

Voz 2 20:40 esto fue en de dos mil catorce yo estuve en tiempo que no sé con con una ansiedad y un tipo de miedo Buzz no sé vale mucho mucha ilusión y imaginado algo bonito un recuerdo precioso para toda la vida unos unos hubiera o además

Voz 3 21:02 se ve que parecía después

Voz 2 21:06 pues un médico que expliqué caso himen habló de la flotilla Luque por Internet y efectivamente tenía todos los síntomas provocados que llevaba con ella tres días

Voz 4 21:18 que si es que no imagen Key

Voz 2 21:21 sacándolas tratando las pero vamos yo no lo hice con la bañera le cogía para el desarrollo estando por ella bueno es que no quiero ser como por más tiempo pero hay más anécdotas inmunes

Voz 4 21:35 digo era psicóloga iraquí Mellado vuelve a su hermana de ella

Voz 2 21:40 contra el fatal fatal porque llevo mucha ilusión pasarlo bien porque no porque no voy yo a México todo lo que habíamos hablado no pero claro como lo por vivir malos

Voz 1 21:52 porque en ese mes en el que estuvieron hablando ella en ningún momento le comentó que era una persona celosa que había tenido problemas con otras relaciones

Voz 2 22:03 teniendo relaciones pero lo ni mucho pero lo sé yo no se lo ha tenido problemas no me componen la nada eso no tiene ni siquiera me dio muestras claro bueno tipo por Internet una llamada solo estoy solo en la habitación y poco más no vuelo por quien lo fuera realidad esta chica bueno aparte yo si tendrá va con el carácter de ellos también pero viendo que es que era era no era exagerado porque digo yo que que lloraba aquí sólo se sentía cuando estamos en casa luego solos

Voz 3 22:44 de no salir a la calle Si

Voz 2 22:47 por por una cosa o por otra era era era bueno un desastre la ahí

Voz 1 22:54 claro pobre porque también es verdad que esto al final es un trastorno y ella lo pasaría fatal segundo

Voz 2 23:01 sí que lo que ya lo lo lo lo pasaba mal si el deprimen por ver bastante y lo pasan fatal lo pasan fatal vamos a mí me tocó con una chica benéfico oí perduró relación a técnicos lo que te puede pasar en la vida era una persona así que a lo mejor lo lo muestra tan pronto lo que pasa es que yo me sentía presionado porque yo no yo tampoco hasta aquí casas en mi caso yo lo puedo decir oye mira por tu camino yo por el mío porque yo estaba aquí tiene su carta invitación citado mejor plan no no es lo mismo que uno conozca

Voz 1 23:41 la persona de su ciudad que se pueda marchar a su casa o

Voz 2 23:45 soy toda vez más sólo por teléfono y eso es lo que no que no me lo quiero verte más yo no podía no podía desde Vigo hasta el punto de que a la Guardia Civil hacer lo para hacer las cosas al menos bien pero yo que detuve pues en una semana sin dormir bien digo lo que yo no sabía nada decía yo ya pensaba digo no sabe si esta chica ha llegado no ha llegado al que lo hace fatal pero Momo cuerdo que tuvo el detalle de Armero define que alguien

Voz 1 24:18 sí sí sí

Voz 2 24:20 en cambio la foto de perfil cuando llegó a México

Voz 3 24:25 yo vi su cara diferente eh

Voz 2 24:29 nadie preguntarlas a amigos así como estabas y ella estaba fenomenal cien por cien estoy feliz feliz de la vida tal yo veía esos comentarios que yo hicieran puede ser no puede ser muy trastornada mientras Héctor mismo bueno durante algunos meses pues como iguales nunca lo olvidaré

Voz 1 24:50 sí desde luego al menos para un relato corto seguro

Voz 2 24:56 la exagerarla exagerar un poco y me intentado Pombo sobre el caso sobre el tema da para yo que leo mucho sí

Voz 1 25:08 José entiendo que desde el dos mil catorce ha vuelto a tener relaciones con otras mujeres

Voz 2 25:13 sí pero no tuve una pero fue estupendo pero sí que tiene las cosas claras de que a Rumanía lo bien bien bien bien lo que es una relación de una moderaron Plenos hay quién pareja hay pero la he conocido de trabajo hablamos que no quiere decir que lo como me pasó a mí porque esta chica un trastorno mientras trastorno de digo se llama se lo suficiente lo vienen buscando algo lo a enfadarle lo para batalla porque tienen en celo de sus éxitos y de tu sonrisa y tu felicidad de todo bueno tenía una mascota ya aquí algunas reedita también de viajeros cierto es que no lo quiero un porque si no podría estar todavía no ah bueno en muchas anécdotas de uno cero patológico permiso de de llorar de intriga que medirme de cogerlo con un saque es lo que he dicho yo iba si fue así fue bueno mira se fue la Guardia Civil Mine qué fue lo mejor que hice yo me Si firmado el consenso entonces ya ella ya eh yo me quedé con una copia pero imaginado como me quedé yo la semana quiso encontrando me prendas íntimas encontrando mi prendas íntimas en sitios como si le hubiera dado tiempo aguardará aguarda porque ella tú sola sola lo diez desde la panadería está yo no estaba a solas fue en diez minutos como su cabeza ya tenía el mí no no sé que con que manda porque ya te digo que encontraban ropa interior por si tiro que que no es que se le olvidará

Voz 1 27:03 ya estaba puesta a conciencia

Voz 2 27:06 la conciencia siete en mi maleta

Voz 1 27:10 José pues muchísimas gracias por habernos contado la historia increíble

Voz 2 27:15 eh tenerla la de contarla hay Mi padre mermada algún amigo íntimo que otro fue yo se lo pasé todos los telediarios pues pues pero bueno yo hace ya fue dos mil doce ya ha pasado el tiempo que enhorabuena por el programa ahí buena no