Aznar, todopoderoso e irresponsable

buenos días Pepa buenos días a todos demasiado tiroteo por los cerros de Úbeda y Aznar encantado podía exhibir esa fanfarrón hería con cara Félix que él cree señorío pero no era un debate no era un juicio ante un tribunal Se trataba de saber si asumía su responsabilidad política por lo ocurrido no la asumió fue más allá negó hechos probados y juzgados en una sentencia demoledora que le había costado el puesto a Rajoy no hubo caja B afirmó tajante Aznar poniéndose a los tribunales por montera Él que no sabía una palabra de cómo se llevaban las cuentas sabía sin embargo perfectamente que no hubo caja B recordemos que la sentencia de la Audiencia Nacional condenó condenó al PP por crear una estructura financiera y contable paralela por lo menos desde el ochenta y nueve y que Aznar fue presidente todo poderoso del partido desde el noventa hasta el dos mil cuatro periodo durante el cual esa estructura funcionó a toda vela esa era la clave de la comparecencia el omnipotente impotente el súper responsable irresponsable ahí se debió a apretar el interrogatorio parlamentario además se lavó las manos le hacían los coros casado y su equipo que también se lavan las manos es decir el viejo y el nuevo PP con gran Viza ría en dos San la factura íntegra a Rajoy no creo que Rajoy tarde mucho en ser ese del que usted me habla