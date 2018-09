Iglesias: "Aznar entró como expresidente y salió como jefe de los corruptos"

Voz 1

02:24

las comisiones son muy importantes el problema es que a veces a algunos compañeros creen que estas comisiones son para discutir de política estas comisiones son para trabajar como en la tradición anglosajona yo estoy muy orgulloso del trabajo de mi equipo trabajo ayer no discutir de política internacional con ese nada mar mucho menos que en sus provocaciones trabajo ayer era investigar y hacer preguntas difíciles que ayer demostraron que el señor Aznar mintió fui además de leal al plantearle desde el principio usted tiene la obligación de no mentir para que no sintiera que yo les estaba atendiendo una trampa pero creo que me bastaron tres preguntas para demostrar que el señor Aznar dio Le pregunté inicialmente si el tuvo noticia de la financiación ilegal de su partido dijo que no y después le pregunte porqué ordenó una comisión de investigación interna después de las escuchas del caso Naseiro dijo porque efectivamente tenía indicios de que había financiación ilegal el ex presidente del Gobierno mintió entregamos presidente salió como el jefe del entramado de financiación liberal al salir jefe de dos corruptos muy satisfecho el trabajo de mi equipo ayer creo que mejoramos su sueldo