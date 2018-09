Manu Carreño: "El zasca de Ramos es innecesario, aunque en el fondo estoy de acuerdo"

Voz 1375

00:00

la ignorancia es muy atrevida cuando escucho hablar a este chaval con ese desprecio bueno que viene de lejos bueno lejos al menos del verano cuando gana la Supercopa al Atlético impone una foto en Twitter Griezmann en la que se ve a Ramos poniéndole la corona a Griezmann en esa foto que colgó el francés parece que no les gustó mucho a Sergio Ramos que hoy le ha metido un fresca para mí innecesario pero nada que nos calienta el derbi que nos viene muy bien para el derbi dentro de dos semanas en la Liga ya en Madrid Atleti a la vuelta de esquina pero para mí necesario aunque en el fondo estoy de acuerdo con las palabras de Ramos yo creo que Griezmann que es un pedazo de jugador no está a la altura de Messi Cristiano para mí siempre he dicho me apareció Messi el mejor jugador del mundo antes enfada a los madridistas supongo que ahora ya no hay igual hasta ahora lo diga pero el pues nada sino porque para mí Messi ha sido el mejor del mundo y lo es después Cristiano después no se acerca a nadie creo que Griezmann ni está en la misma mesa ni estará porque creo que no es lo mismo que Messi Cristiano y habrá que ver si alguno se sienta eh habrá que ver Mbappé habrá que ver Neymar pero creo que creo que Griezmann todavía está a una distancia de Messi Cristiano