Cecilio: "Comparto piso con otros cuatro pensionistas"

Voz 1

00:00

me llamo Cecilio Garrido Moya va a ver yo me Palma de Mallorca y estuve viviendo en Viladecans dos años en una pensión pero no era muy adecuado para mí porque yo estoy parapléjico no podía subir escaleras y cosas así yo estuve dos años comete problemas y entonces pues ni un amigo se pone porque no va a hablar con las asistentas sociales de The Sun hizo sí seguramente que te pueden ayudar pues sin fui a hablar con unas setenta todavía le iba a mí me eligieron esto de jazz compartidas estuve yendo a la estación durante unos cuantos meses antes de entrar al piso para conocernos personalmente lo que íbamos a entrar al piso entonces pues en buscamos el piso entre todos encontramos esta casa era mortal buscada por el sitio Easy pues se encontró y mira aquí llevamos ya diez años pues sí que agradecen poco la compañía tiene que vemos todos bien nos llevamos dignamente los cuatro caben mostrador siempre hay alguna discusión que otra si te digo que no te miento pero aceptamos enganchase hable aclaren punto iba a mí pues yo estoy encantado aquí a mis padres me han devuelto la vida