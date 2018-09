Ignacio Cosidó (PP): "El Gobierno usa una argucia inconstitucional para hurtar el control del Parlamento"

Voz 1727 00:00 tenemos al teléfono a Ignacio Cosidó que es el portavoz del PP en el Senado buenos días

Voz 1 00:05 muy buenos días Pepa me imagino que conoce ya sabía que ha encontrado el Gobierno pan

Voz 1727 00:10 era aprobar el presupuesto saltándose el veto de la mayoría absoluta que tienen ustedes en el Senado que le parece

Voz 2 00:18 bueno hoy la mayoría de los medios de comunicación titulan argucia legal no permíteme que lo ponga en cuestión hay la sentencia del Tribunal Constitucional que deja claro que este tipo de argucias son contrarias a la construcción decir que en una ley sobre violencia de género en la que además que existe un gran acuerdo y que además pues es una de las banderas de este Gobierno feminista se introduzca una modificación de una ley de estabilidad presupuestaria es algo que el Tribunal Constitucional ya sentenciado que hurta al Parlamento su capacidad para para poder registrar no por tanto vamos a verlo no exactamente en los términos en los que nos viene en el Congreso de los Diputados pero lo de argucia ilegal puede ser también argucia inconstitucional

Voz 1727 01:05 no entiendo que van a recurrir al Constitucional si efectivamente es así bueno

Voz 2 01:10 vamos a ver exactamente cuál es el proyecto de ley que pueblan las enmiendas que vienen del Congreso las estudiaremos pero insisto se ha vetado en en por parte del Tribunal Constitucional en leyes incluso de acompañamiento de los presupuestos pueda modificar leyes que nada tienen que ver con el contenido además políticamente a mí me pareció bastante impresentable que un gobierno insisto que ha hecho bandera que a la lucha contra la violencia de género pues se convierta en una ley más relacionada con la estabilidad presupuestaria que con una cuestión tan tan fundamental como lo es defender a nuestros mujeres frente a sus agresores no sé lo que pasa es que sale

Voz 1727 01:46 necesita dinero y si no hay presupuestos señor Cosidó da igual que la ley se apruebe si no lleva memoria presupuestaria adjunta y no tenía en los últimos años no no hemos hecho nada

Voz 1 01:56 bueno hubo un gran pacto de Estado no en el que hay que estar el que hay que dotarlo dinero

Voz 2 02:01 sí mil millones de euros que es el doctor pacto de Estado por tanto no es un problema de financiación es un problema voluntad política creo que esto es una ofensa a muchas mujeres que están maltratadas hay una ley muy importante y esa ley se utiliza para hacer una argucia de dudosa constitucionalidad cuando menos para intentar obviar el control del Parlamento no la cuestión tan crítica como es el techo de gasto no que suponen en definitiva saber cuántos los vamos a endeudar los españoles cuánta deuda vamos a dejar para las generaciones futuras yo creo que esa decisión se requiere una autorización por parte de las dos cámaras en nuestro Parlamento el Congreso y el Senado no a más control parlamentario más calidad democrática

Voz 1727 02:41 sí eso es algo que solemos repetir en esta mesa al control parlamentario dígame señor Cosidó que que que tengo que dejarle que tengo que yo también tengo curiosidad por saber cómo vio ayer a José María Aznar en el Congreso lo lo dio responder a la oposición a las preguntas que se se le formulaban están ustedes orgullosos de su ex presidente

Voz 2 03:02 bueno estamos orgullosos de la historia de nuestro partido no con con errores sin duda porque todos los partidos hemos cometido errores pero con años de gobierno como los de José María Aznar creando cinco millones de puestos de trabajo dejando un país con con una economía absolutamente saneada un país con un protagonismo internacional muy importante con un Mariano Rajoy que encontró un país completamente quebrado y lo dejó en una senda de crecimiento por encima del tres por ciento dos millones de puestos de trabajo no de eso

Voz 1727 03:33 pero nadie hablaba de corrupción ayer se hablaba de corrupción de preguntaba por sus respuestas a al a la sentencia que ya hay una verdad judicial establecida sobre la corrupción sistémica en su partido

Voz 2 03:44 buenos una sentencia que está recurrida ante el Supremo por tanto vamos a esperar a tener una sentencia aquí la única sentencia firme que condenó a un partido político por corrupción en España desde el Partido Socialista y el único partido que incluso ha visto embargadas sus sedes por temas de corrupción ha sido Convergencia i Unió por tanto mire que quién esté libre de pecado que tire la primera piedra no

Voz 1727 04:05 yo le agradezco que haya estado esta mañana la SER muy buenos días señor Cosidó