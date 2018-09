CUERPOS ESPECIALES

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 03:21 mira pues oye pues jazz ya entonces seguro que tampoco vale vamos a aprovechar ese momento para hablar con un hombre un pero hombre alguien que ha intentado tu a España se llama Miguel Sendín es autor de El Lazarillo de torpes que básicamente es una recopilación de anécdotas no veladas después de casi treinta años dando clase de Filosofía Historia Miguel muy buenos y

Voz 3 03:40 hola buenos días cómo se ha dado estos treinta años cree usted que realmente ha mejorado la especie

Voz 5 03:47 es complicado que no sé si lo ha hecho en los últimos tres millones pues en estos últimos treinta va a ser que poquito

Voz 1995 03:51 sí pero nos gusta mucho responsabilizar Lea usted sí sí

Voz 3 03:55 perdona no no pasa nada si acostumbrada a Cataluña

Voz 1995 03:58 de usted a los alumnos una tipología que coincide seguramente en la que todo el mundo que nos está escuchando tienen su cabeza porque usted dice que los alumnos se dividen

Voz 3 04:09 el pelota clásicos la Cuqui el Pita Guarín la mosca cojonera el futbolero Iñaki y el amargado

Voz 1995 04:23 vale yo creo que ahora mismo todo el mundo dice sí sí ese a mi casa ahí estudiado se produce todos los años igual sean eso nunca cambia

Voz 5 04:30 no hay Variaciones futbolero no el futbolero es un tipo estándar que es propenso a repetirse una y otra vez pero los demás tienen siempre sus matices la pelota también es un clásico de hecho el otro día en una clase que me decían oye de tu libro digo mira los tipos de alumnos que soy son este saber el pleno te me decían todos

Voz 3 04:47 Nacho Nacho un abrazo Nacho cara no les estará escuchando cuenta muchas cosas por ejemplo una anécdota muy buenas la de Pérez

Voz 1995 04:57 paso con con Pérez y la pizarra

Voz 5 05:01 está me ocurrió cuando yo estaba empezando a una situación yo entraba a clase todos los días y me encontraba L no es exactamente Pérez pero me encontraba Pérez y un tres encima de Pérez de tal forma que acabé intentando averiguar por qué demonios todos los días

Voz 1995 05:16 pero no se había Pérez y un tres encima de sí

Voz 5 05:19 encima de Pere y al final conseguía uno que me lo contaré me dice bueno antes que en realidad es que pillaron copiando en un examen como estaban copiando todos el chivo de todos los demás ese día a la salida cogieron al bueno de Pérez le metieron en un cubo de basura sí lo arrojaron por una calle inclinada que cerca del colegio entonces ese ese tres indicaba Pérez al cubo

Voz 0460 05:43 Gino que Pino qué

Voz 3 05:47 me estáis escuchando niños esto no pero nos está escuchando llámanos y todo lo poco fin aquí era la broma fue luego el apodo

Voz 1995 05:59 quién tiene tu libro un montón de respuestas que desafían la lógica me gustaría que nos explicaras cómo llegan a pensar lo que piensan algunas de tus alumnos en los siguientes por ejemplo dice dice bueno en Egipto dibujaban a las personas tan inmóviles que no se sabía si tenían algún problema

Voz 3 06:17 sí se entiende

Voz 5 06:20 es una definición muy sui generis de lo que se diera turismo

Voz 3 06:23 va de dice en los Blacks creados por Stalin se producían varias muertes por persona por persona Marie Barea María María sí

Voz 5 06:35 esa ese no es más descifrando todavía

Voz 3 06:39 el Alta Edad Media los nobles en ricos los siervos de la eleva los pobres tontos

Voz 5 06:46 bueno ese está muy claro eh no hay nada que decirles soy garante que chico sea un poco más respetuoso pero por lo demás la respuesta no deja de ser incorrecto

Voz 3 06:53 Iniesta que piensa utilizarla a utilizar dice a Miguel profesor si dejo de come fruta empezaré a ver en blanco y negro

Voz 5 07:07 hay que contextualizar lo porque en realidad yo estaba explicándoles la evolución y digo fijaros chicos que el hecho de que nuestra especie ve a en color procede de los tiempos de la vida arborícolas cuando ver en color era fundamental para distinguir una fruta venenosa de una que no lo era una que era madura de una que no entonces un alumno levantó la mano y me dice entonces sí dejó de comer fruta veré en blanco y negro no yo creí que me estaba vacilando digo claro es cómo se come solo limones y plátanos todo amarillo puso cara de Sergio

Voz 3 07:38 estaba prevista la había utiliza con mis hijos que no te come la fruta pues va a saberlo todo sí por favor que nadie me perdona así está la vida

Voz 1995 07:51 Lin Miguel Sendín treinta años una última cuestión Miguel tú crees que en España tenemos una gran problema con la educación y la prueba de ellos la clase política en espectáculos como el de ayer

Voz 5 08:00 es sin duda alguna es sobre todo en lo que nos afecta a nosotros primero que yo se convierten en modelos indiscutiblemente los padres mencionan de ese espectáculo de ayer de El señor rufianes señor Pablo Iglesias con Aznar es muy poco edificante de cara a la juventud pero sobre de los políticos que se encargan de hacer leyes de educación tienen que tener presente que si la cambian cada cinco años jamás sabremos si funciona

Voz 1995 08:21 pues que bueno escuchar a alguien que está en primera línea la trinchera de la de la educación de este país de gira por Miguel Sanz profesor de secundaria escritor ha sido finalista al Premio Nadal ha escrito novelas para adultos y también para jóvenes El Lazarillo de torpes publicado por La Esfera de los Libros en su sexto libro y es muy divertido Miguel

Voz 3 08:40 sí sí más gracias por todo estás ahí dando clases ahora

Voz 5 08:44 en sí de hecho me están sustituyendo estaba explicando la conquista musulmana de España y de hecho creo que les he dicho al sustituto de dicho mira ponen un ordenador conecta lo que me escuchen de tal manera que ahora cuando llegue a Segunda B de bachillerato me puedo encontrar a cualquier cosa ahora mismo está no

Voz 3 09:00 puedes hacer una foto la mandas

Voz 5 09:04 menores como balas

Voz 3 09:06 de conquista quién está ganando

Voz 0460 09:12 vamos perdiendo interés por el empate de los boleros se Miguel

Voz 5 09:17 luego hay un cambio quita quitan a rodaría costalero Don Pelayo de la cosas

Voz 3 09:23 qué arte Carrusel

Voz 0460 09:26 medieval venga que un abrazo a clase

Voz 1995 09:29 esa imagen de entrar en clase con los niños hubiera Miguel Sadín un buen profesor y ya hayan los hechas no parece vaya que aquí toda la mañana y no hemos hecho nada pues mira es otro es otra característica vuestra carrera

a mí me ha hecho durante mucho tiempo se ha dicho que estamos comentando antes con con Tom que vamos a crear un sindicato de sinvergüenzas y farsantes si siempre cuenta yo usurpadores eso dedicamos modernos por los medios ocupando puestos que podría ocupar gente interesa

Voz 6 10:08 ver de hay

Voz 3 10:13 era una broma hombre no trabaje no

Voz 0460 10:18 bueno a Iñaki Urrutia hasta siempre estará la semana que viene adiós hacer cosas especiales