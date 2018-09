Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1995 00:03 hoy por hoy con Toni Garrido vamos con nuestros escépticos Valencia el profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica autor de comer sin miedo es un asunto entre muchos blogs que bastantes libros José Miguel Mulet muy buenos días muy buenos de a6 que siempre Ximo y al número seis verdad

Voz 2 00:24 seis libros seis seis libros

Voz 1995 00:27 seis soles seis libros que desmonta las exageraciones inexactitudes y muchas mentiras desde Portugal el periodista científico Luis Alfonso Gámez azote de Homeópatas senadores mágicos y otras socio patas desde las páginas del diario El Correo Gámez muy buenos días un placer salvarnos en esta sección solemos enfrentarnos a bulos mentiras que generan falsa alarma entre la población pero hoy me gustaría hablar de algo que da miedo de verdad probablemente es probablemente la enfermedad más aterradora a la que nos enfrentamos todos llegue a la vejez el Alzheimer el viernes es el día mundial contra la enfermedad de la de Teinver es la forma más común de demencia y afecta en España a un siete por ciento de los mayores de sesenta y cinco años y hasta el cincuenta por ciento de los mayores de ochenta y cinco años según la Confederación Española de de Alzheimer Emule darse sin lo que uno es en su memoria sin sin sus recuerdos flamantes más terrible que te puede pasar

Voz 3 01:22 ya es terrible no solamente pero la persona que lo sufre sino para los que está claro también yo lo lo vivido muy cercano porque mi familia he tenido muchos antecedentes dan fe de Alzheimer y el daño emocional que supone una cosa inenarrable es decir que gente con la que tienes un vínculo emocional de repente no te conozca pues eso es muy duro para el que lo sufre sobre todo en las primeras etapas cuando se da cuenta que está perdida

Voz 4 01:48 no tal y para los que tienen alrededor mucho más

Voz 1995 01:52 no hay motivos para ser optimista con optimista con una tema

Voz 3 01:57 ojalá pudiera decirte que sí pero a ver es una enfermedad todavía muy desconocida hemos adelantado sabemos que una actividad intelectual puede prevenir sabemos que tiene un factor genético pero todavía es una gran desconocida

Voz 5 02:10 me pero Josu totalmente no yo creo que tenemos que ser optimistas porque la ciencia empieza así no

Voz 3 02:14 se podía hablar de ahí hay que ser optimista pero lo que no quiero decir es que mañana se va a curar porque no sería

Voz 5 02:20 no no no ese es el problema de los grandes titulares a veces se descubre algo que no que parece que mañana te llaman la gente que tiene familia afectada te dice entonces donde podrá tener donde el miedo y la angustia yo entiendo la angustia lo que tú has dicho de del síndrome del cuidador tiene que ser terrible yo el síndrome en todas las enfermeras yendo al Alzheimer además el síndrome de que esa persona que tú quieres y que tanto te quiere no te reconoce y no se reconoce eso es

Voz 1995 02:44 bueno pero hay datos lo digo por poner todo en contexto es decir es verdad que hay que ser optimista el noventa por ciento de lo que sabemos sobre la de Teinver lo han averiguado los científicos sólo en los últimos veinte años decir sabemos cada vez más todo lo que sabemos lo hemos es recientes estudios ir contra Si se cumplen las previsiones de la Organización Mundial de la Salud España será un país envejecido Ia más envejecimiento además viejos pues necesariamente por el momento

Voz 5 03:09 más Alzheimer y eso es así pero fíjate es porque vivimos más y mejor cine es la degeneración Darío humano cuando les llevamos al límite por decirlo de algún modo

Voz 3 03:19 si no te mueres de cáncer no te mueres de polio no te mueres de alguna enfermedad que te podías morir con veinte treinta años cuestiones más números detener a CEIM mero sea que es un efecto secundario de nuestro genial nivel de vida

Voz 5 03:31 una alternativa que hay cuando alguien te dice cuántos años haces dice alguien le dice no no prefiero no decir te lo digo no no lo que prefiere es cumplir años si no cumples es el mal rollo no

Voz 3 03:41 no tiene ningún momento descubrimos la cura del Alzheimer posiblemente una enfermedad que ahora sea irrelevante pase a ser importante porque me tener Alzheimer a los ochenta tendremos una enfermedad X a los cien

Voz 1995 03:54 hoy vamos a hablar de de la vejez gran parte sin darnos cuenta yo entro en cualquier centro comercial sin darme cuenta gran parte de ahí hay secciones del centro comercial dedicada sólo al antienvejecimiento a todo tipo de cremas complementos es decir forma parte no luchar contra la vejez forma parte de nuestra vida es un terreno abonado Mulet para las mentiras para las exageraciones para el comercio puro

Voz 3 04:17 el miedo bueno pues mira yo voy a decir que científicamente lo único que se ha visto una cierta efecto en prevenir el envejecimiento tampoco está muy claro en humanos he visto muy bien animales en microorganismos es la restricción calórica severa es decir pasar mucha hambre vives más pero se te hace muy larga

Voz 2 04:39 sí pasaron

Voz 1995 04:41 poquito de hambre y un poquito de frío ya del frío no

Voz 5 04:45 no es mucho pero lo muchos pero nada recomendable

Voz 1995 04:48 vale bueno no se debe en fin si bien hay claro

Voz 5 04:50 bueno vale si quieres vivir mucho era una especie de infierno pues vale pero si quieres vivir

Voz 3 04:58 a ver esto es bien sabéis toques si les pones un treinta por ciento menos de calorías que es hambre viven más tiempo lo que pasa es que en humanos no está tan claro que tampoco afecte porque somos un organismo tan complejo y hay tantas variables que es lo que hay hombre sí que es verdad que si quieres vivir más no fumas no bebas toma el sol con moderación pero eso ya lo hemos dicho muchas probar

Voz 1995 05:18 eres medimos también que nos mata no con la obesidad y la comida es es la exceso de calorías de comida La buena vida mata también

Voz 3 05:26 exceso de calorías tampoco está claro que te hagan envejecer más rápido pero sí que es verdad que aumenta el factor de riesgo de muchísimas enfermedades entonces a partir de ahí ya sabes que si comes más de lo que debes pues probable mente vayas a vivir menos años

Voz 1995 05:39 pero dejando a volver al tema de la vejez que es el que hoy queremos enfocar porque por ejemplo es un terreno abonado por ejemplo se ha presentado recientemente la cama o no sé muy bien cómo se dice es un sistema de descanso consiste en tener una malla Grafite plata que rodea a la cama que cincuenta conectada a una toma de tierra que genera una bruja natural que el organismo eliminar la contaminación electromagnética Éste es uno de los más recientes conocéis en la cama jogo sí

Voz 5 06:06 le leído sobre la cama jogo

Voz 3 06:09 es una forma muy fácil de verse funciona si realmente evita la la contaminación electromagnética la luz es radiación electromagnética sitúan Chozas la queda todo oscuro funciona

Voz 5 06:22 ya está pero eso no garantiza nada

Voz 3 06:24 no ya por supuesto que no pero por lo ponerlos a ver si es verdad que tiene algún efecto con la radiación electromagnética primera estamos continuamente vivimos en una rodeados de radiación electromagnética la luz las ondas de radio todo eso radiación electromagnética ir no interacciona con nosotros porque no tiene suficiente fuerza es decir interacciona pues a determinados niveles ponernos morenos y tal pero el efecto sobre el envejecimiento salvo que tomes muchísimo el sol que es cancerígeno pues pues nada

Voz 1995 06:56 el sistema dice perdóname que a veces el sistema afirma que puede retrasar el reloj biológico nada menos que quince años es un invento español viene avalado por una prestigiosa universidad española

Voz 3 07:06 esta mañana hemos comido todo esa frase habría que ver la universidad si está de acuerdo con esto

Voz 1995 07:12 ah sí

Voz 5 07:14 odio en sistema juego del déjame avanza por favor

Voz 1995 07:17 avalado por toda una catedrática de Fisiología Mulet se llama Mónica de la Fuente y habla sin el vídeo promocional de Ximena

Voz 6 07:23 en las últimas décadas estamos tan inmersos en contaminación electromagnética que digamos hemos superado el umbral al que nuestro organismo puede digamos resistir ir en muchas investigaciones científicas aunque es un campo muy nuevo pero se está estudiando en donde ese exceso de presencia de contaminación electromagnética dos está donde es pasado

Voz 1995 07:49 y para evitar aunque sea unas horas al día la contaminación electromagnética aconseja usar la malla de grafito y plata

Voz 6 07:55 entonces evidentemente controlarlas por lo menos durante un periodo en que podamos hacer un periodo de tiempo vamos a hacerlo es fundamental para mantener un buen sistema nervioso

Voz 1995 08:04 sí tienen nada

Voz 6 08:07 y por lo tanto que hagamos un envejecimiento mejor y tengamos una mejoría Acedo

Voz 1995 08:12 tú quieres científico una catedrática de universidad hablando de una cama que tiene unos efectos entre comillas mágicos

Voz 3 08:18 a ver yo me he visto el vídeo le he pedido un amigo mío que es experto en envejecimiento Manuel un saludo que lo vea y además conoce personalmente a esta señora empieza diciendo cosas que son ciertas luego se pasa cosas que son cuestionables y al final te deben el colchón dejémoslo ahí al final te está vendiendo un colchón yo sí esto es tan bueno como sea pues yo espero que publique un estudio científico de mostrando el efecto este colchón porque si realmente esto frena el envejecimiento que yo sepa vamos el primer dispositivo que tienen un efecto probado esto vamos a estas ahora les deberían de dar no verlo publicado en Science él pues esperemos a que tenga la publicación científica buena

Voz 1995 08:59 ya in lo digo porque hablamos mucho de de la Universidad de sus características de su prestigio es común que a un profesor un catedrático universitario reciba este tipo de de ofertas no de dar ciencia algo que no lo vamos a poner en cuestión vamos a decir que lleva mucha atención es normal que alguien te ofrezca participar en algún tipo de producto que se comercia después el que se que se comercializa después eso normal Mulet

Voz 3 09:25 normal no es pero hay casos hay que tener en cuenta que la financiación está jodido

Voz 4 09:30 Mishima y al final pues tiras de donde puedes pero vamos a mí

Voz 3 09:35 era una empresa me ha ofrecido sí que he tenido convenios con empresas pero no ha sido para hacer publicidad ha sido para investigar algo que la empresa le interesaba y entonces ellos han financiado la investigación yo o lo luego lo patentado lo publicado hoy oído mi currículum y eso sí que es bastante normal otra cosa es Jack lo que quieran es que hagas publicidad un determinado producto es decir salir en la tele salir grabando vídeos

Voz 1995 09:57 esto no está regulado de ninguna manera

Voz 7 10:01 es difícil eh

Voz 3 10:03 habría que ver los convenios porque cada universidad tienen unos convenios cada universidad tiene unos criterios ya partes relativamente fácil hacer la guerra por tu cuenta es decir al regalarte lo todo tu sin pedir permiso

Voz 1995 10:15 ya pero este caso frenar el envejecimiento es un colchón con un sello de una universidad con una catedrática haciendo esto

Voz 5 10:25 ya pero que sorprende que no haya ningún tipo de regulación

Voz 3 10:28 pues debería pero mira sorprendidos estamos todos pero así son las cosas me más experiencia

Voz 5 10:35 pero es que ella ella no está mintiendo ellas catedrática entonces es como si yo digo yo soy periodista de la empresa X del correo en este caso y yo digo unas cosas puede parecer que lo avala el periódico estoy jugando a eso evidentemente pero en el periódico pueden no saber nada

Voz 3 10:51 los que han ido casos de premios Nobel que estaban avalando pastillas para la juventud para prevenir el infarto tal esto no es tan raro es decir no es ético debería controlarse controla muy poco por mi experiencia que hay supongo que cuando hay algún caso muy grave muy grave muy espectacular empezará a controlarse qué es lo que pasa con estas cosas hasta que no te pegas el gran Castañar hizo la gente no se preocupa

Voz 1995 11:16 sí bueno esta misma semana hay una hay una

Voz 5 11:18 es hay una falsedad de partida es todo lo que dice de que hay numerosos estudios que demuestran eso no es verdad no hay ni un solo estudio que demuestre que la radiación electromagnética de por ejemplo la radio la televisión los teléfonos móviles WIFI tenga efectos nocivos para la salud ni uno

Voz 1995 11:35 la radio llevan en este caso algo dentro no había años lleva ya hay por el momento yo

Voz 3 11:40 si juega un poco claro ambigüedad porque sí que es verdad que la magnética tipo rayos X tiene efectos nocivos para la salud mundo sabido pero ya te lo dice de forma muy ambigua para que tú te creas es por todo pero a ver la exposición a rayos X normalmente es muy baja la gente no va haciéndose radiografías a toda ahora

Voz 1995 11:59 muy buenas queramos sin tiempo

Voz 5 12:02 que no seis líneas Curry que son linense energéticas terrestres que no existen

Voz 1995 12:07 desde aquí al menos todo tipo de cosas Mulet Gámez nuestras escépticos muchísimas gracias hasta la semana que viene a vosotros