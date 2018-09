JJ VAQUERO

Voz 1995 00:00 Pedro Sánchez valoró el pasado lunes os primeros cien días como presidente

Voz 1 00:03 lo que no sobre esto bueno pues voy a decir bien pero porque a ver y prometió que va a haber un cambio aquí ya cien días ha cambiado dos ministros no no se quería cambios pues cambios ha habido nada yo creo que ya sólo falta que dimita Pedro Sánchez porque me encantaría que le dijese al siente Pedro Duque Pedro Duque me encantaría que Pedro Duque dimitiese diciendo el presidente lo siento Pedro pegado necesito mi España

Voz 1995 00:29 o sea ahora

Voz 1 00:31 también este tu hija o es es mío pero yo quiero decir a ti lo permito Atom pero quiero decir que estás escuchando el programa cuando ha hecho un chiste de los del perfil del autobús no en el mismo barco el perfil de la gente que iba a haber visto pasar autobús bueno estamos todos sabemos bueno él

Voz 1995 00:47 hola las vuelven a ser noticia salen del armario el guionista de Barrio Sésamo confirmó ayer que Epi Blas

Voz 2 00:54 eran parejas

Voz 3 00:56 me encanta que lo diga serio confirmó ayer

Voz 1 00:59 Epi Blas y otra pareja podrían ser pero salir del armario vamos que quede claro epi es una naranja Blas hay dos teorías que Limón y quién dice que es un plátano por lo tanto parejas son pero gays no pueden ser como mucho pueden ser Macedonia

Voz 1995 01:14 lo explicó Ana Botella precisamente

Voz 1 01:17 sin ir a vivir a Ana Botella va a la gente que me llamó ayer por culpa de esta noticia para preguntarme si Trancas y Barrancas Iban Mayo yo ya no lo sé pero todas las noches salen de la mesa

Voz 1995 01:28 pero es uno de los grandes insignes sionistas de ese gran programa pero bueno por último récord inhumano en maratón del keniata Kipchoge

Voz 1 01:36 a ver ha dicho venía ata yo digo keniano porque querían gentilicio recomendados tú sabes que es acepta keniata pero Kenyatta fue yo muy Kenyatta fue el primer presidente de la Kenia libre y cuando el telediario decían el presidente Kenyatta la gente seguridad que se referían al gentilicio no empezó a decir y resulta más fácil aceptar keniata como segundo gentilicio que corregir a todo el mundo no esto no tengo ni idea deportarlos vallisoletanos el llama pucelano dicho esto vamos al récord el keniano Looking coche treinta y tres años corre cuarenta y dos kilómetros ciento noventa y cinco metros en dos horas un minuto y treinta y nueve segundos no lo ha colgado nionista gran no puesto esto es una lección de humildad para Iñaki Urrutia Dani Rovira hay en novio de la Pedro claro que sí han dicho que si es capaz de bajar de dos horas Kenia no

Voz 2 02:23 va a presentar los Goya interesa si necesitan a alguien que va a que baje el como sea si se lo había pillado sí sí baja dos horas les va presentarlos pues me parece que está muy guay te pasaste chistes Melià ha dado vida no tengo que decirlo Guti sea

Voz 1 02:41 el se ha hecho los cien metros en menos de diecisiete segundos cuatrocientos y pico veces seguidas eh esto es el dato cien metros semana dieciséis seguido segundos cuatrocientas y pico veces seguidas que pulmones hay que tener este tío respira profundo y en base al mundo al vacío en Antena tres que coches se hacen Madrid Móstoles sin despeinarse no cuando a empezar empezando la película ha a una media de veintiún kilómetros por hora muy cuesta abajo tiene que estar la cuesta para que yo alcance esa velocidad Víctor pero bueno Vaquero JJ Vaquero

Voz 1995 03:10 muchísimas gracias un placer nosotros por cierto mañana vamos a estar en Cort

Voz 4 03:15 si voy a Peñafiel verdad Cordoba Korda

Voz 1 03:19 hasta te puedo contar lo que me pasó

Voz 1995 03:21 Córdoba que basado en Córdoba así están en edad espera que vamos mañana nosotros a ver si así a ver si con nosotros mañana no pasa esto es una

Voz 1 03:29 la anécdota que me hizo contar créditos Familia pero me lo hizo precisamente en el hormiguero ya sabe todo el mundo lo cuento aquí lo que vale pues nada que fuimos a cenar cada uno pidió lo que quiso Toni uno uno entre unos espárragos Trigueros mujer pidió salmorejo y la tienen un salmorejo muy pequeño muy pequeño y mi mujer nunca hace bromas pero empezó a decir que me ayudar me entero cuando acabó de comer ese ese esa Morenito pequeñito con una te arruina de Petiso aparece el camarero con un salmorejo gran se habría comido

Voz 2 03:59 pero me descubro los espárragos Stricker faltar en Córdoba Dios es decir

Voz 1 04:07 es que Dios no estaba muy bueno cuando acabó he de decir que dijo no sé si es todo esto

Voz 1995 04:17 lo hice antes

Voz 2 04:20 es decir eso que dijo no es el mejor salmorejo que me he comido por otras dos cucharadas disfrutar dijo

Voz 1995 04:29 no te preocupes porque mañana estamos en Córdoba en directo desde las siete de la mañana en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía vamos a hablar del Congreso del bienestar de sabiduría conocimiento ya saben que nosotros en buena parte el bienestar vamos a ver de la mezquita yo me te dabas está en el foco la inmatriculación hace muchos años y el nuevo informe que dio a conocer este fin de semana Ayuntamiento pues ponen otra vez la mezquita en el ojo del huracán así que bueno

Voz 5 04:58 pasaron arte muchas cosas porque Córdoba está ahí hace

Voz 1995 05:01 de cosas muy buenas también el

Voz 6 05:07 eh

Voz 7 05:10 yo no