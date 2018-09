Garzón y Garzón

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy

Voz 2 00:04 Toni Garrido

Voz 1995 00:06 como todos los miércoles no sea entramos en conversación con María hay Baltasar Garzón hoy vamos a hablar de Sitel como se discute en el Congreso se debe eliminar el aforamiento de los políticos íbamos a la también de un proyecto liderado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón Inma loca media un proyecto que nos está dando muchísimas alegrías y que está consiguiendo precisamente el objetivo está consiguiendo su objetivo y es que todas esas voces que están desapareciendo no se pierdan en en un cajón que no caigan en el olvido

Voz 2 00:36 María muy buenos días tasar muy buenos días qué tal

Voz 1995 00:40 placer tenerle aquí como como siempre del proyecto memorizar de Qaeda va creciendo ahí hay gente luego lo cuento hay gente que quiere unirse y los tenemos aquí la semana que viene profesores que precisamente quieren convertir esa esa experiencia en una asignatura pero antes y por alusión directa a la actualidad Baltasar me gustaría que pudiéramos comentar la noticia aparecida en algunos medios de comunicación según la cual la Audiencia Nacional investiga si intermedias té y cobrar este una cantidad económica para que se paralizara la extradición de un empresario reclamo por Guatemala a instancias del comisario Villarejo alguien que parece que está hilo en todos los asuntos turbios de este país detrás aparece la sombra de Villarejo qué hay de cierto en eso vas a la la respuesta puede ser

Voz 0269 01:22 sí sencilla y muy breve es falso Si la puedo añadía ampliar un poco más de no conozco ese señor jamás sabido tipo de intermediación eh yo creo que ya la fiscalía hizo un desmentido la Fiscalía de la Audiencia Nacional o la Fiscalía General del Estado después se han dicho otras cosas que ha habido también desmentidos supuesta reunión con el comisionado de la lucha contra la corrupción en Guatemala que ayer mismo por la tarde bueno

Voz 1995 01:52 esta es que Podemos es ese es el pidiendo que eso no existe vamos a escuchar a Matías Ponce que es precisamente el portavoz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ante

Voz 3 02:00 muchas de la prensa señalamos que desde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de mentimos categóricamente una reunión de comisionado Iván Velásquez en España vinculada con la extradición del señor Ángel Pérez Maura no existió tal reunión con la señora Dolores Delgado en con enseñó

Voz 4 02:18 Baltasar Garzón parece tratar de estos temas

Voz 0269 02:21 esto es lo que dice ese portal yo creo que con eso sería más que suficiente para que quiénes están al firmando esto pues se dejaran de decir este tipo de afirmaciones pero creo que va a ser complicado entonces yo pues lógicamente estoy tomando las medidas necesarias porque creo que que no podemos llegar

Voz 5 02:43 este punto es decir no se puede acusar a gente arrastrara gente la dignidad de las personas así porque sí y que no pase nada me parece muy muy fuerte no

Voz 0269 02:56 Clos a personas si la cloaca bien yo no voy a entrar en quiénes son cómo son porque entre otras cosas están sometidos a proceso y hay una cosa que se llama la presunción de inocencia lo de la la demostración pública a unas sobre otras personas nunca me ha parecido bien pero cuando además es un hecho falso de toda falsedad seguir en esa línea pues me hace reflexionar cuáles son las razones ocultas que hay en que esto sea así bueno quizás la evolución de los acontecimientos pues nos ayude a esto en fin yo creo que quién tiene la fuente de esta historia quizás debería de ser convocado a declarar igual que explicaran no sé digo yo yo me he pasado muchos años investigando y creo que las pautas que se siguen en investigación no son precisamente las de compartir con la prensa en pagar una historia contaminar la investigación y al final que

Voz 1995 03:55 la que a veces es verdad hay Baltasar es que llevas muchos muchos años décadas en el ojo del huracán tú te acostumbras ya que de forma recurrente porque es recurrente aparezca tu nombre

Voz 0269 04:06 está vinculado siempre son los mismos sujetos siempre son los mismos sujetos desde hace más de casi treinta años los mismos sujetos van apareciendo recurrentemente sí algunos desaparecen otras ven otros ya cuando ven que ya no tienen interés en ese momento se retraen vuelven a la carga insisto habría que preguntar las que que les mueve a hacer esto porque desde luego generar creer opinión informar no porque ser demuestra lo que como lo que ocurre es que la gente se olvida que es falso entonces era como aquello de critica o algo que hago calumnia que algo queda no pues bueno el que dan un poso afortunadamente en cada uno de los casos que ha habido yo he ido demostrando casi lo lo eh lo que no tendría que hacer no es decir es como una especie de prueba diabólica probar hechos negativos es muy difícil bueno pero a pesar de eso lo y lo voy a seguir intentando no por ahí no me van a doblegar ya ya pasado

Voz 1995 05:09 como probar que yo no estuve allí

Voz 0269 05:11 como demuestra que yo no fui como por ejemplo un desmentido oficial de de la Comisión Anticorrupción de de de esto de de de Guatemala pues creo que ya claramente que ha sido una invención los periodistas o periodista no es que esto no te digo recoger ahora ninguna explicación por ejemplo

Voz 6 05:34 pues mira al final eh a lo largo de estos años y con este caso se ve una se va dando cuenta de que primero es normal que cuando alguien es incómodo cuando te atacan es porque eres incómodo no de alguna manera estos haciéndola hay veces que yo siempre digo qué estamos haciendo bien las cosas cuando estamos en el ojo del huracán de alguna manera no pero lo triste de estos últimos días es que estamos entrando en un lodazal que llevamos unos meses no sólo que en este caso sino lo estamos viendo con todo está eh desde que cayó precisamente el Gobierno anterior estamos viendo cómo está habiendo mucha manipulación muchos periodistas que deja muy mal los en la profesión de periodistas que es una pena porque la gente se está volviendo loca ya no sabe lo que es cierto lo que no es cierto Se están haciendo ataques políticos sistemáticos a un Gobierno que estará haciendo mal o bien las cosas pero que estamos en red dando enredando en lo que no es importante y no están elevando sus discursos no se está hablando de cómo mejorar por ejemplo sistemas en el caso de los máster están los está hablando de Universidad de

Voz 1995 06:48 sí creo que tenemos mucho de lo calar pero sí sí sí

Voz 0269 06:51 ante un matiz porque aquí hay un componente político importa es decir esta historia surge con un ataque brutal a la ministra de Justicia el objetivo en esta en esta especie de de teatro de operaciones que aludía María el objetivo es acabar con miembros del Gobierno como una especie de cacería a ver qué en tumba al siguiente no un gobierno que se ha caracterizado desde el principio por la transparencia y por decir las cosas en este caso han elegido este tema profesional que es de lo más abyecto porque insisto si hubiera algo que me parece muy bien que se investigue pues que se pregunte a los actores que se me pregunte a mí que se le pregunta todo pero también que se le pregunta aquí ha sacado la falsa noticia de por qué lo hace

Voz 1995 07:43 cuál es la causa que subyace pero déjame solamente una pregunta Villarejo el comisario es el autor del informe Veritas meditado autor de del informe Veritas que es un informe que hace veinte años llevo es ahora estamos en el Veritas al revés estamos hace veinte años es que es que si es objeto de otro Veritas hace veinte años será necesario he realizan informe de desacreditar vincularse a todo vivo de oscuras relaciones y además han pasado ya veinte años

Voz 0269 08:12 qué

Voz 1995 08:13 Villarejo y que sobre el orbita todo eso y cuál es tu relación con él si tienes alguna donación confieso una relación profesional ya lo he dicho no no importa

Voz 0269 08:21 es decir aquí lo que ocurre es que hay mucha gente que no dice la verdad yo no puedo entrar en el contenido de de ese caso porque por obvias razones si tengo que respetar el P sí pero de presunción de inocencia y Villarejo es un funcionario de policía que ha desarrollado su trabajo que este se ha ido como he conocido a muchos muchos comisarios a muchos policías a muchos guardias civiles a muchos políticos a muchos diplomáticos senadores presidentes del Gobierno está comiendo con ellos he dejado de comer etcétera pues a lo mejor que me pregunten también por los demás porque algunos también han tenido problemas judiciales que no que no tengan que ver conmigo no entonces ya yo lo que lo que yo pido es que las investigaciones judiciales tienen que hacerse cumpliendo las normas y las y no debe de hacerse filtrando sistemáticamente temas que luego se ve que no son así que cuando se analizan las causas supuestas conversaciones que han salido Isaac se ponen fuera de contexto dicen otra cosa entonces lo creo yo yo yo pediría en este tema yo no me puedo pronunciar porque hay un proceso y además de defensas que que son defendidos por mi despacho yo no puedo entrar en este tema pero lo que sí pediría es cuál es la razón de que simultáneamente Ia antes incluso de que se haga una actuación judicial se están filtrando desde donde se están filtrando porqués están filtrando en forma sistemática porque fíjate sabes lo que se consigue con esto contaminar el proceso y que muy probablemente el día de mañana ese proceso tenga grandes dificultades de prosperar porqué porque ha habido alguien que no está cumpliendo vale

Voz 1995 10:08 dejamos este asunto yo creo que las aclaraciones que son más que suficientes Si tenemos mucho de que hablar y utilizamos este espacio todas las semanas con vosotros con María de Baltasar Garzón para en este caso hablar de Iniciativa habla de de de la vida en su forma jurídica en ocasiones en otras simplemente de la vida y es un proyecto que pusimos en marcha hace algunas semanas que nos gusta mucho del que vamos a hablar a continuación hacemos una