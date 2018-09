Estartapeando: La inteligencia artificial también ayuda a viajar

eh robots que simulan personas pueden mantener una conversación por un internauta como si fuese una persona el internauta de hecho pueden no darse cuenta son los que tiene detrás es un motor de inteligencia artificial que además va aprendiendo de toda la la interrelación con otros usuarios

Voz 2

00:53

yo me imagino que hay mucho hueco para que pequeñas empresas empiecen a desarrollar servicios masaje le que se pueden poner en marcha en muy poco tiempo no en un año yo creo que hay muchos servicios que las grandes compañías no están ofreciendo todavía