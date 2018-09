Cómo vive un padre el debut y gol de un hijo con el Atlético de Madrid

Voz 1 00:00 a un chaval eh que viene

Voz 0699 00:02 el pisando fuerte desde hace tiempo pero que desde el pasado fin de semana ha pisado más fuerte aún que es Borja Garcés irrupción en la primera plantilla con gol ante el Eibar con buenos minutos no sólo en ese partido sino a lo largo de la pretemporada ya se le compara con nombres mayores dentro del panorama futbolístico de del Atlético de Madrid ya hemos dicho con quién podemos hablar podemos hablar con su entrenador podemos hablar con jugadores compañeros suyos pero para conocer una persona quién mejor que su familia Manuel Garcés es el padre de Borja hola Manuel muy buenas tardes hola buenas tardes cómo han sido estos últimos días

Voz 2 00:40 estoy fónico todavía llevamos tres días tres vivían que ya que me leyera hacia un boom porque gran ya sabíamos cómo es salir salir meter gol porque ya te puedes imaginar y mala establecimiento público yo tengo ya te puedes imaginar cómo se puso

Voz 0699 01:00 usted trabaja en un bar en Melilla como fue el sábado

Voz 2 01:07 pues como siempre la misma dado ya empezamos a cliente haya nada estamos invadidos muy gente tengo dos hijos más uno conmigo está echando una amarilla y entonces me dijo Papá el Borja está calentando sombrío que mira como estaba que no para reparar la Tofiño trabajando trabajando él mismo otra vez mi hijo apague Borja diciendo que están de Borja y madre mía lo que se valía todo el poder de gente que todo el mundo diciendo Borja Borja Borja la primera que se cogió salió rozando pero cuando me envió no me está mi mujer salido la cocina fue un un caos un caos total

Voz 0699 01:49 pero a ver si lo entiendo bien no dejo de trabajar mientras estaba jugando su chaval

Voz 2 01:55 yo si te tengo trabajando por lo que yo tenía yo tenía sesenta sesenta personas Navarra yo paro Tele5 es para arriba abajo porque yo me como es público y entonces yo me tengo un público que ya son muchos años dice año detrás de Navarra pero cuando marcó mi hijo me pare me quedé bien minuto eh

Voz 0699 02:17 no me extraña

Voz 2 02:18 llorando que ese fue el problema que me vio por llevará y voz y la gente no esto no yo ya M

Voz 3 02:24 yo me derrumbo el mundo porque me acuerdo mucha gente de muchas personas

Voz 4 02:28 que la querían ver con mi padre y entonces ya veréis Gemma

Voz 0699 02:34 cómo se llama el bar cuál es la especialidad vamos a darle bola a este establecimiento de de Melilla porque casi no deja de trabajar usted mientras juega su hijo está claro que allí los clientes lo primero

Voz 2 02:44 hombre lo primero no tenemos llevábamos negocios incluso con baraja como una de las titulaciones más grande que Melilla pues mi padre mi hermano el mono ese murió y ahora me he quedado yo lo al frente del barco vale

Voz 0699 03:01 Aragón ya tengo grabado una cosa que hacer cuando cuando visite Melilla con cuando Manuel cuando le dicen que Borja es el nuevo niño que recuerda Fernando Torres usted qué piensa

Voz 2 03:13 pues eso degrada eso había hay Asinca puntos fue jugada no fue en el partido Illa mi hija me dijo mamá que vamos a abrir los dos juntos icono engañaba y cuando mi hijo eso para mí fue la la alegría más grande del mundo por segundo

Voz 4 03:40 Borja marcó el tercero

Voz 3 03:42 lo primero que hizo cuando entraron al vestuario fue Bojan me mandó la foto de los votos

Voz 2 03:46 tanto que la tengo en coche grande lleno va además que son los iguale lo pone a mirarlo hombre yo sé quién es mi

Voz 0699 03:53 hombre claro es que él mismo cuerpo de Fernando Torres

Voz 2 03:56 Duran poco todo igual se ha quedado con el niño porque ya todo el mundo que el El niño y el niño en el en Melilla trombos lo conoce por el niño no

Voz 0699 04:06 nuestra cita pero no todo el mundo la botón

Voz 2 04:08 en el niño

Voz 0699 04:10 monjitas niño las dos cosas

Voz 2 04:12 las cosas no sé qué cosas soledad su chaval cuando cuando

Voz 0699 04:14 hola con él sobre el Athletic sobre el fútbol sobre todo

Voz 2 04:19 pues lo veremos veces que yo porque yo cuando lo veo mi mujer mi que iban a verlo yo me quedo no es negocio cero Borja ver que se pueda aquí con dieciséis años

Voz 4 04:31 saben chaval muy humilde Un mundo un poquito tímido

Voz 2 04:37 pero con los pies en el suelo comprarme un tío que le hace caso siempre a su madre a su padre su hermano fue mano en la pasión de ellos porque cada día va a uno mismo tren crema cada uno a Madrid los pactan un ratito con en charlando y todo eso porque Borja es que la hace falta el afecto familiar no hace falta porque se fue se fue muy joven de aquí entonces eso parece que no que lo echamos de menos

Voz 0699 05:00 lo normal creo que me han contado Pedro que vienen a Madrid para estar con él le ha pedido que le lleven algo de de casa Borja

Voz 2 05:07 mañana me voy que hayamos Madrid aquí lo que para abrazarlos oí Illa de los beso y su madre yo porque me verá

Voz 4 05:14 se echa de menos cuando el juguetes de la casa que se echa mucho de menos

Voz 0699 05:20 Manuel Manolete como Le llaman todos mucho caso porque como te digo bueno pues nada yo es que no tengo tanta confianza pero vamos que que sí

Voz 2 05:32 tranquilo que sepa que le agradecemos mucho

Voz 0699 05:35 no este ratito en SER Deportivos que le agradecemos que ya ha salido del bar a desatender a los clientes pero sólo han sido cinco minutos y estoy seguro de que van a estar muy bien atendidos allí en el bar Aragón muchísimas gracias y que el chaval tiene encantado no sabe nada nada nosotros encantados de llamarle que eso será que el chaval le vaya nada un abrazo muy grande