Boyero mira hacia EE.UU. con 'The rider' y 'El escándalo de Ted Kennedy'

Voz 1 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que Amancio

Voz 2 00:09 una historia de amor muy bonita hay que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores

Voz 3 00:21 del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine obras

Voz 1 00:35 Carlos Boyero

Voz 4 00:47 hola Carlos buenas tardes cómo estás amigo eh sí que los reyes de para hacer historia se las historias de reyes Familias Reales príncipes princesas hijos legítimos ilegítimos

Voz 5 00:59 bastardos dan para mucho eh pero no sólo de la antigüedad no no pasa nada o pasa

Voz 0324 01:08 ya has visto una serie Carlos formidable que sea nada de no no no no ha visto no averías sobre la familia real inglesa desde que la reina es muy joven vamos cuando vive su padre hasta sospecho que va ir hasta la actualidad yo he visto dos temporadas que es lo es una una ambientación un un estilo unos guiones uno me habla todo el mundo muy bien de The Crown es formidable yo que que no siento ningún afecto Ny interés por las monarquías me tiene me tiene fascinado demuestra

Voz 0313 01:51 el otro día el otro día no sé el otro día hablamos del del príncipe Carlos de los fastos que se están celebrando ya para cuando en noviembre cumple setenta años

Voz 0324 02:00 sin haber sido Rey a que el pavo este tiene ya setenta ochenta años tienes ese pues debe debe de estar fastidiado y seguimos que deseando con con eso tan tan alucinógeno que debe ser hedonistas Rey no debe tener algo esa ha sido define te esperan

Voz 0313 02:20 doctora tu vida no que muera mamá pero después del momento de momento no pares

Voz 0324 02:25 y su madre cuántos años tiene ya más de noventa yo creo que no tengo el dato ahora pero yo creo que son más de lo ven ya pobre Carlos no qué antipático me resulta también sea dice que te cae bien cuál de ellos es el de los setenta

Voz 0313 02:39 no no mucho porque se dedica el otro día lo comentaba nuestra corresponsal Begoña Arce se dedica a opinar sobre casi todo

Voz 0324 02:47 yo opinaba sobre arquitectura sí

Voz 0313 02:49 además nos contó Begoña que consiguió emprender un proyecto en Londres que estaba ya prácticamente cerrado oí hizo lobby con más gente con sigo pararlo y se mete en cosas que no tal y tiene una pinta así lo que cuenta en la gente que letra tampoco así como bastante altivo no como un poco poco no sé o no

Voz 0324 03:07 tiene tiene mejor tiene mejor imagen su madre que elija entre la opinión pública orgullosamente a la a la madre y el cine la esta glorifica dando bastante hizo Stephen Frears una película con Helen Mirren iguala así se Reina que está que bueno que te mostraba bogeys que detrás de todo el protocolo de la paz ciencia que tienen que mantener hasta extremos surrealistas pues que que hay seres a seres humanos estábamos sale mi rehenes formidables intenta ver de verdad de Cravan porque hay un capítulo que fue algo real que sobre la niebla Londres se cuando Churchill en que eso iba a pasar y que la Palma Aaron diez mil personas así es ese capítulo es soberbios de la primera y en la segunda cuenta la Liga goteo la historia de amor entre la princesa Margarita y un fotógrafo que era como se llamaba este tío qué es el episodio más sexy erótico contado con una elegancia me me parece me parece Crown de las de las mejores series así porque esto también está a la baja yo creo pues mira vamos a hacer una cosa ya que has comentado lo de la princesa Margall

Voz 0313 04:24 cita con el fotógrafo vamos con un estreno de esta semana sobre un episodio histórico que nos lleva a Estados Unidos a la familia de Estados Unidos la familia Kennedy la película se titula el escándalo Ted Kennedy

Voz 0313 04:55 para que no se ve la Historia la vida del senador Ted Kennedy y bueno en su carrera política se truncaron por un accidente de coche en mil novecientos sesenta y nueve conducía él el el coche cayó a un lago desde un puente

Voz 1213 05:08 se murió su secretaria de campaña que en fin que iba con él en el en el vehículo allí se reunieron un fin de semana seis hombres casados Si seis mujeres solteras ellos eran integrantes del equipo de de Kennedy

Voz 0313 05:22 trabajado en sus campañas electorales la mujer llamada Mary Jo y su muerte pues lo que digo que frustró toda la carrera política de Tepco

Voz 1 05:36 no la versión original hemos pura porque te llegue a la Casa Blanca en el setenta y dos

Voz 8 06:10 tenemos un problema aquí Paco

Voz 9 06:12 ha habido una cine

Voz 10 06:16 Nos encontramos dicho qué demonios pasó anoche

Voz 8 06:22 lo único que sabemos es que la opinión pública pedir a tu cabeza

Voz 10 06:26 lo contaremos

Voz 1 06:28 esta versión le dimos todo lo posible

Voz 0313 06:32 podemos tener el título original de la película de chapa Quick que es la isla de Massachusetts donde ocurrió todo no qué tal la película el tema es el tema

Voz 0324 06:42 sí el tema es por pues esa familia machacada por por el destino no porque es que la Historia tetera el el cuarto hijo El primero que al parecer era el favorito del patriarca un tipo un millonario a Utah autoritario manipulador feroz que supone que tuvo que anduvo metido con la mafia también en la época de la prohibición y que se propuso de sus hijos iban a ser pues es son los presidentes de Estados Unidos no el mayor el hijo mayor que él en el que tenía puestas todas sus ilusiones en Mato en o o murió no se murió en la guerra murió en un accidente inicial el segundo llevaban ya lo sabemos pero cargaron barbarie que el tercero ha Robert ya esté que Ted Kennedy que eras senador aspiraba también a la presidencia de Estados Unidos no con toda esa maquinaria que la familia ponía a su disposición he y aquí cuentan pues el lo que ocurrió vamos aquella noche y que truncó la truncó las aspiraciones de este señor que de alguna forma se sentía acomplejado ante la leyenda de de los hermanos en algún momento que le dice al padre el padre que está en una silla de ruedas pero sigue siendo feroz no y le dice que yo también tengo carisma que yo también soy inteligente que yo bien puedo el complejo de de El patito feo y cuando tus tres hermanos han muerto no mayores y en esas circunstancias el tema yo que daba para mucho pero la película Bush durante media hora es como tiene el aire de un telefilme sabes si o de esas cosas de esas películas que ponen por las tardes en en las televisiones que yo no doy crédito que son todas iguales independientemente del tema que aborden ideó destacan esto teoría esquinas gritos argumentos esos diálogos en el pues en las esta en Antena tres que dio de ya ya pero como una serie no lo de comprar todo pero nadie sabe de qué de qué Bani pues a veces tenía la sensación con un tema tan trascendente como que estaba un poco rodada así y cuenta pues eso toda la eh pues como se ponen a a las órdenes de la carrera de este hombre pues multitud de publicistas de políticos para intentar tapar el un escándalo que se va complicando cada vez más porque además hubo muchas dudas de que podía haber Si esta mujer estaba embarazadas estaba enrollada con él que aparentemente era como todos los que aparentemente eran maridos ejemplares y lo John Kennedy que yo sepa a lo único vamos se dedicó fundamentalmente además de la política de a cazar cazador señores no muy dispuestas por otra parte incluida a Marilyn Monroe y Bale la película no no es resulta a mí me resulta aun Sosa ahí

Voz 11 10:01 poco a poco ver

Voz 0324 10:03 los simil funcional ya te digo un poco con él la atmósfera esa que crean los los telefilmes a mí me me ha decepcionado pero que el tema daba para hay película sobre los Kennedy que JFK JFK de Oliver Stone me gustó mucho muy muy potente no pero vamos es ya digo que ni frío ni calor pues vamos por otra

Voz 0313 10:42 este viernes estrena te Ryder una de las películas independientes en año basado en una historia real que cuenta como una estrella del rodeo sufre un accidente Un diga que le que le incapacita para volver a montar bueno suele frustra mucho como es obvio trata de reencontrarse consigo mismo oí buscar su lugar

Voz 9 11:12 Versión original

Voz 13 11:20 nada de nada si no paras las crisis irán a

Voz 9 11:31 qué tal está Carlos te ha gustado

Voz 0324 11:33 ah pues no otra decepción porque me debían hablar América profundamente de ellas y es la América profunda en la robado una directora china es muy exótico es son en la América profunda con actores que no son profesionales que incluso mayoría se dedican a esto que son son convoys de rodeo mezcla documental con ficción poco no además si es ficción sobre todo pero buscando y el realismo ya ha utilizado esta gente y eso que a veces da resultados espléndidos que después sigues que parecen actores de restar mérito al no

Voz 0313 12:11 dábamos el otro día sí sí aquí

Voz 0324 12:14 aquí sin embargo no tienen muchas limitaciones expresivas para mí es un tema que que que el cine ha hecho películas muy muy hermosas con con él como Vidas rebeldes te acuerdas la de John Huston de Montgomery Cliff Claire de Mary Lynn hombres errante es una película preciosa de Nicholas Ray con Robert Mitchum Junior Bonner de Pekín una las más recientes de tal no que son todas historias tristes porque te hablan de la decadencia de de gente que vive que que practica un oficio tan peligroso incluso letal o que te puede dejar tirado en una silla de ruedas aquí aquí el es la historia de un chaval de dieciocho años que ha recibido una lo ha a un caballo que montaba toros Si caballos que le queda a vamos que que está expuesto le cuentan los médicos a acabar parapléjicos insiste pero es es un tío que que toda su vida ha estado en eso de su familia a sus amigos su mundo y dejar eso se plantea le resulta como muy difíciles con una hermana discapacitada aún te quiero decir el ese tema de los perdedores que a mí me que le deben Nos al cine películas conmovedoras Si aquí me resulta tan tan realista ATAN que no le falta le falta emoción alma emoción Mi alma la que dices que probablemente es los Boys sean como estos niño como los los guiones que significan pero porque en el cine mitificación migratoria actores formidables sentimientos que te que te enrolla bien me parece lineal la películas

Voz 1 14:52 aquí

Voz 4 15:04 hoy estoy lamente miramos EEUU se lo hemos hecho con The Ryder con el escándalo de Ted Kennedy también con la con la música que selecciona cada semana Carlos Boyero para cerrar esta Ventana del cine

Voz 1 15:15 son de Papa nada más parece que vamos continuamente me siento muy muy evocadores te da pues desde mi adolescencia

Voz 0324 15:25 yo escucho como el San Francisco Maqueda ese las noches de blanco satén de los morir blues controlan ya palidez de propulsar un últimamente no no sé qué tapas estoy atravesando coreando ya te han perdido pero cuando escucho esas que Anzhi esta concretamente Monday Monday de los autores de esa preciosidad de canción que es California de Dreamers yo recuerdo que siempre lo los domingos en Java en ir un rato y luego te ponían una película cuando sonaba esta canción en la radio el lunes lunes me echaba como a temblar me daba ánimo comenzaba a temblar porque empezaba ya ni cine ni salida del colegio llegaba el lunes el lunes no yo creo que tenían una armonía

Voz 4 16:19 con jugaban las voces si esa señora maquillaste puede sí muy joven y murió de gorda que está así logotipo su carrera en solitario como cantantes sí sí sí

Voz 0324 16:30 sí pero eran eran muy buenos de maman de papas no sé a veces dices serían cursis habría cosas que yo tengo un recuerdo por esta música también entrañable de bueno la próxima semana no sabrás esa esencia

Voz 0313 16:47 Sebastián no voy estival te vas