La Segunda Guerra Mundial tuvo Segunda División

Voz 0470 00:55 pues ya que estamos ya en La Ventana ante todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios Sheila Blanco Iñaki de la Torre muy herido después igual viene igual venenosa a tal vez dos por ahí flotando siempre nunca se sirvieron no pero bueno da igual venga cava

Voz 4 01:13 oye una ministra ha anunciado la supresión de un impuesto para bajar el recibo de la luz si es verdad

Voz 0230 01:19 qué es la ministro de Transición Energética veremos lo que dice la ministra de Hacienda vía todavía tenemos que esperar hoy ha habido una manifestación habían manifestación de pensionistas a las puertas del Congreso en el tercero cuarto párrafo explicamos todo que se ha suspendido la reunión de diputados que había dentro porque no estaban de acuerdo en la revalorización de las pensiones es curioso que todos demos por hecho que como no están de acuerdo no se reúnen bueno en principio tienen que reunirse porque cuando no están de acuerdo las reglas parlamentarias antes eran esas uno se reunía cuando no está de acuerdo ahora es al revés al las reglas parlamentarias han cambiado por ejemplo te imaginas qué pasa si teniendo España un lastre tú te quedas con el lastre tiras España es lo que le pasa a la frase del líder del Partido Popular Pablo Casado que le dice a Pedro Sánchez que libre al lastre de España y convoque elecciones

Voz 6 02:09 lo mejor que puede hacer es liberar a este lastre de España convoque elecciones cuanto

Voz 0230 02:14 pues claro librar a este lastre de España no y Jano libras este de España te de esas desde España te quedas con el lastre hace selecciones en el lastre esto no sería positivo por ejemplo tienes un plátano López tienes dos partes qué haces tiras lastre si tiras el plátano de lastre porqué pasar esto esto pasa porque cada vez más los políticos hablan en frases cortísimo más frases de cinco segundos y eso les obliga una tensión muy grande porque unos minutos después de decir esto Pablo Casado a Pablo Casado y le ha vuelto a suceder en otra frase de cinco segundos para decirle al presidente del Gobierno que con la reforma de la Constitución se ha sacado un conejo de la chistera y que eso es irresponsable con las prisas le dice al presidente que se ha sacado de la chistera un conejo irresponsable con lo cual la carga el conejo

Voz 7 03:04 no que cualquiera de Keita airear

Voz 8 03:07 bueno lo crean pero acaba de color castaño volando tras una bellísima hiciera goles lo escuchamos

Voz 6 03:16 para apuntar este desastre saca un conejo y responsable de la chistera

Voz 0230 03:22 el conejo por definición es irresponsable Aaron se referirá a Casado al acto irresponsable de sacar un conejo o tal vez que el conejo es peligroso pero calificar de irresponsable el conejo es injusto porque el conejo no sale solo de la chistera no sale porque se lo es que Pablo Casado les sucede que habla en corto

Voz 6 03:39 es que su Gobierno no avance es que su Gobierno se cae a trozos

Voz 0230 03:42 es venga frases de tres segundos

Voz 6 03:45 la Moncloa le queda grande claro que Pedro

Voz 0230 03:47 Sánchez las réplicas de la misma dimensión

Voz 1610 03:50 lastrado consejos vendo y para mí no tengo el debate parlamentario

Voz 0230 03:55 yo percibe PP podría ser entre Mister tuit y Mister en Pablo Casado todos son frases de cinco segundos en las que el significado no es siempre lo más importante el Partido Popular

Voz 6 04:06 en el Senado para que explique todo lo que la prensa le exige que haga

Voz 0230 04:10 entonces hay que pedir cosas en la prensa y el PP pedirá en el Senado que el presidente la saga se ve que la marca de cinco segundos es importante porque Pablo Casado cuando tiene una frase más corta habla despacito

Voz 6 04:20 su Gobierno camina a lomos de la mentira

Voz 0230 04:24 del autoritarismo verlo para llegar a los cinco segundos no tenéis que las frases pues no son no no hay una tensión politica notable en la nueva modalidad de debate parlamentario está también la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 6 04:38 con su estilo dramático sellará Montserrat que será especializada en preguntarme todos los miércoles

Voz 0230 04:44 lo que usted hacía a continuación lo repite más fuerte como si alguien en la última fila hubiera gritado no sé si era especialista

Voz 7 04:52 el preguntarte a mí lo que usted recuerda aquí todos los miércoles por la mañana

Voz 9 04:58 por ahora

Voz 0230 05:00 dos estaba dirigiéndose Carmen Calvo Dolors Montserrat del Partido Popular que también habla en cinco segundos es que ese es el nuevo idioma político un idioma en el que todos son frases de cinco segundos hace que sólo piensen en las patas y en los votos eso es un idioma nuevo Ringo según es tiene la virtud de que si ponemos en diferentes pisos en diferentes pistas de sonido todas las frase queda el mensaje político condensado todas las frases de Pablo Casado de hoy en cinco segundos

Voz 6 05:34 te quedas que

Voz 0230 05:39 todo son frases de cinco segundos que convierten las twiterías en novelón

Voz 9 05:46 seguro

Voz 1610 05:49 venga las novelón es twiterías viene bien cuando la comparecencia de Aznar sigue coleando

Voz 0251 05:55 la idea que pensar por ejemplo le ha hecho pensar a Hank solo El bigote de Aznar es como la pierna de un amputado que seguro que les sigue picando yo no sé vosotros pero en caso sí que sabíamos esto que nos cuenta aquel coche

Voz 10 06:09 sabías que sean levantar la bolsa de la basura no disecciona dos o tres falanges no está para bajar aún vamos ahora con Soria y que se pregunta algo trascendente muestra ropa para dormir y para hacer deporte no es la misma que sois ricos

Voz 0251 06:24 qué gran razón tiene en el siguiente tuit a change punto vive la vida dice como si pudieras vivir otra cosa ya acabamos las veces un malentendido deja al descubierto las carencias de uno el tuit desde Hannibal Lecter le

Voz 10 06:37 e implantar un diente postizo me lo puedo cepillar doctor por supuestos algo las ocho

Voz 11 06:56 eh

Voz 1610 07:01 es que oye cita con el dentista o injusta

Voz 12 07:19 aunque no

Voz 13 07:39 no

Voz 0230 07:52 seguro que muchos oyentes conoce no han oído hablar de las palabras de la semana pasada del alcalde de Vigo Abel Caballero sobre las luces de Navidad de Vigo la semana pasada está este discurso del alcalde de Vigo saltó de móvil en móvil era un vídeo de Abel Caballero en el que explicaba entre risas cuantas luces

Voz 14 08:14 va a poner en Vigo vamos a nueve millones de lámparas LED

Voz 0230 08:20 el alcalde de Vigo

Voz 15 08:23 estaba esta advertencia

Voz 14 08:25 que sepan los alcaldes de lo de Nueva York la alcaldesa de París y el alcalde de Berlín que vamos a ser el no va más bueno ya lo cierto Madrid Barcelona porque esos en los que da que haya pequeñitos

Voz 0230 08:44 nada en este discurso el seguía enumerando cosas

Voz 14 08:50 a ver mil arcos de iluminación arcos bolas va haber bolas de doce metros de diámetro

Voz 0230 08:59 había risas especiales para los árboles

Voz 14 09:01 vamos y nominar trescientos veinticinco árboles

Voz 0230 09:09 Rey al alcalde de Vigo y planteaba una iniciativa

Voz 14 09:13 a a al al ministro de investigación sabe que ustedes que cuestionado tras preguntarle cómo se andaluces de Vigo desde desde el satélite

Voz 0230 09:24 desde aquella desde que ya no quieren lo mantiene terrario una imagen señor ministro el alcalde de Vigo desea verle hola ministro venía a decirle como sede de Vigo desde Juan bueno oye has sido ha sido un discurso muy muy celebrado total que la ciudad de Vigo está convocaba a un referéndum en Radio Vigo Marcio Varela buenas tardes

Voz 0470 09:52 buenas tardes qué tal muy bien en nosotros

Voz 0230 09:54 nosotros también estamos por aquellas zonas más votado más votado

Voz 0470 09:58 sí ya he votado ya vota como hay dos fechas para elegir son el diecisiete o el veinticuatro de noviembre el año pasado se va a hacer el veinticuatro noviembre pero por problemas climatológicos pasó al veinticinco

Voz 0230 10:08 con noviembre creo que pocas ciudades en España con él

Voz 0470 10:11 dos siendo dejar prueba alcalde ponen tan pronto enciende tan pronto las las luces de Navidad pero ahí está la votación ya tiene una semana todos los ciudadanos de Vigo y quien quiera en la página web del Ayuntamiento de Vigo y también en las redes sociales de Radio Vigo pues votar y elegir cuándo se va a encender esas luces de Navidad que parece que va a ser el no va más este año porque además no sólo su encendido de luces hay conciertos hay fuegos artista

Voz 0230 10:34 es algo que hay que verla porque se colapsa

Voz 0470 10:36 era completamente como así ocurrió el año pasado

Voz 15 10:39 bueno es que Abel Caballero eh

Voz 0230 10:42 se ha convertido en un personaje en un en personaje en vivo no está haciendo está representando ya su propio personaje bueno quizás sea él así

Voz 0470 10:49 sí es una persona que está muchísimo en la calle que le encanta juntarse con todo el mundo escuchar proposiciones él está en prácticamente cualquier acto que hay en la ciudad desde hubo un festival de baile gallego hasta una entrega de medallas un campeonato de natación allí bastar Abel Caballero que eso es algo que siempre gusta la a la ciudadanía tiene un programa aquí en Tele Vigo de cerca en televisión donde va gente llama sí sí Vigo de cerca se llama el programa la gente llama la hace sugerencias al alcalde y él pues intenta tender las muy amablemente y además una de las cosas que también se ha hablado mucho no sé si ha llegado a todos los móviles de España es que comenzó el verano pasado en los conciertos que hacen en verano el auditorio de Castrelo pues él antes del artista principal sale él como una especie de telonero y manda

Voz 1610 11:32 mensajes tu proclama al pueblo

Voz 0470 11:34 IET cogido un extracto para que veáis pues como son esas palabras de Abel Caballero antes de los conciertos del verano

Voz 1610 11:41 no no

Voz 16 11:51 muchos ya ves bien a las masas ganarlas sí

Voz 0230 11:54 bueno no no si es que no no es muy habitual imaginarse un alcalde antes de un concierto en cualquier otra ciudad es decir

Voz 17 12:00 buenos de ahora bien hubo Ramón Espinar

Voz 0230 12:07 muy bien la muchísimas gracias gratis algo completamente diferente

Voz 18 12:16 on instruirá a dónde ir a prisión a ser frío

Voz 0230 12:32 es otra cosa que ha sucedido hoy en el Parlamento en las Cortes vamos a fijarnos en algo que ha pasado quizá algo desapercibido vamos a comenzar por un rincón del Parlamento bueno una equivocación también había había una vez un diputado que se equivocó cuantos cuentos comienzan así todos nos equivocamos pero hay equivocaciones tan inoportunas verdad vamos a escuchar una de las equivocaciones más inoportunas del año es una tontería un diputado hoy del Partido Popular se llama Ricardo Tarno ha preguntado a la ministra de Defensa Margarita Robles la ministra está en una posición política como sabemos de debilidad notable y el diputado pues ha ido a buscarla tenía una frase para decir el diputado la frase de su nuevo líder Pablo Casado

Voz 6 13:10 cuando rectifica usted sólo acierta cuando

Voz 0230 13:13 Zika que a su vez es una frase de Manuel Fraga que Le dijo Felipe González hace muchos años pero el diputado Ricardo Tarno venía dispuesto a decirle a la ministra usted sólo acierta cuando rectifica iba al diputado es equivoca

Voz 6 13:25 la presidenta señora ministra es usted consciente que sólo acierta cuando se equivoca cuando se rectifica

Voz 19 13:33 sí

Voz 1610 13:35 me que me mal

Voz 0230 13:39 si entras fuerte pero

Voz 1610 13:41 aquí ha perdido fuerza a la intervención ya de salida ha sido males salida falsa

Voz 20 13:46 acuesta cuenta que sí luego que no va bien

Voz 0230 13:51 la escuchamos de que sólo acierta cuando se equivoca

Voz 6 13:53 cuando se rectifica

Voz 0230 13:56 lo peor es que por el micrófono del diputado se han colado las risas de los vecinos de escaño porque los vecinos los vecinos de escaños un compañero bueno en su segunda Inter mención el diputado hecho un ataque personal a la ministra de quién ha dicho que es poco inteligente

Voz 6 14:13 las bombas son muy distintas a usted porque las bombas parece ser que son inteligentes

Voz 0230 14:22 bueno esto es anecdótico pero muy llamativo

Voz 21 14:25 al de en el Parlamento en algún diputado llama tonta una ministra es decir no

Voz 0230 14:30 la respuesta de la ministra ha pasado más desapercibida porque tendemos a destacar lo anecdótico vamos a escucharlo vosotros diréis lo que ha hecho la ministra de Defensa hoy eso no es una denuncia de irregularidades en los contratos de venta de armas en el Ministerio de Defensa

Voz 0277 14:45 queremos que haya un poco de de que hayan podido un poco

Voz 22 14:47 apoyo político horas vamos a verlo Margarita Robles

Voz 0230 14:50 qué ha hecho Margarita Robles durante estos cien días

Voz 0277 14:54 mire señor Tarno en estos tres meses que lleva al frente del Ministerio de Defensa lo único que he tenido que hacer es corregir las omisiones las imprecisiones los retrasos e las cláusulas secretas de contratos que habían dejado mis antecesores

Voz 0230 15:10 la ministra de Defensa denunció en el Parlamento que los contratos de venta de armamento hay omisiones imprecisiones y cláusulas secretas

Voz 20 15:17 en qué quedamos entonces a continuación

Voz 0230 15:20 quiere la razón de estas omisiones e imprecisiones y cláusulas secretas hice la ministra que esas irregularidades podrían estar motivadas dice podrían por falta de atención de sus antecesores con dos motivaciones distintas intereses empresariales y carrera política

Voz 0277 15:35 supo que más interesados unos en su carrera empresarial otras sin llegar a la presidencia del Partido Popular

Voz 0230 15:42 sus antecesores son Pedro Morenés y Dolores de Cospedal dice que estaban más pendientes de sus intereses personales que del Ministerio insinuación que tiene una relevancia especial en el caso de Pedro Morenés ya que la carrera profesional del ex ministro estaba vinculada a empresas que fabrican armamento Jamal Net tiquismiquis pero comentar en el Parlamento que un ex ministro de Defensa dejó cláusulas ocultas en los contratos de venta de armamento porque estaba más preocupado por su carrera empresarial en empresas de venta de armamento no está normal no a continuación la ministra añade

Voz 0277 16:21 pero mire le voy a decir una cosa

Voz 0230 16:23 en una de estas piruetas que a veces se hacen en los debates parlamentarios asegura que nunca criticará a sus antecesores

Voz 0277 16:29 en ningún momento habrá oído de mí una sola crítica pública a mis antecesores

Voz 0230 16:35 es decir que la acabamos de escuchar de plano pero eso parecía una crítica decir que hay irregularidades en el Ministerio porque los ministros anteriores estaban preocupados por otras cosas todavía después ha vuelto a insistir la ministra en el tiempo que lleva ha tenido que recomponer varios líos en los contratos del Ministerio de Defensa ha dicho singularmente con la fabricación de unas fragatas ciento diez

Voz 0277 16:59 explique a los trabajadores de Navantia en Ferrol que pasa por que las fragatas F ciento diez están paralizadas

Voz 0230 17:07 las fragatas F ciento diez ya vuelto a insinuar que algunos líos tienen que ver con intereses empresariales

Voz 0277 17:13 a lo mejor porque hay algún misil usted sabe de algunos intereses empresariales usted sabe que han hecho que se paralice el proyecto

Voz 0230 17:23 hay uno misil usted en esas fragatas F ciento diez Se está estudiando la integración de un misil fabricado por la empresa MBA de la que el ex ministro de Defensa Pedro Morenés fue directivo en España dice así el Parlamento usted sabe es para quedarse perplejo y tomar medidas drásticas aquí no pero Casado

Voz 0470 17:52 eso sí sería drástico es verdad venga Especialistas secundarios

Voz 0251 17:56 pues yo miro precisamente por no irme a dormir a una nevera contratado una alarma del hogar soy si me he dejado llevar por el pánico lo sé pero es que son tan convincentes que al final bueno no quiero ser el único del barrio que no porque lo tiene alarma entonces contrata una pero la he ido lo barato barato sigue contrata a una compañía nueva low cost y si conocéis Security Kill de que

Voz 1610 18:18 ya conocéis pero esa es una empresa barata

Voz 0251 18:22 de seguridad y el sistema la verdad es que no funciona muy bien así que voy a aprovechar estos minutitos en los que tengo el teléfono gratis que pagar a ser para llamar a la compañía os parece bien vamos a llamaron Sakhir de Kiel de

Voz 23 18:32 sí

Voz 24 18:34 se cubren siquiera la ESCAC buenas tardes desatiende José Ángel

Voz 0251 18:41 hola José Ángel verás hace unas semanas contra usted es un sistema de alarma para para mi casa y no estoy muy satisfecho a la verdad

Voz 25 18:48 has a ver qué me he usted contrató todo el pack alarma vigilante perro rabioso minas antipersona parece de Pin

Voz 24 18:56 láser francotiradores suelen ser

Voz 0251 18:59 no sólo piel alarma ni el pack simple

Voz 24 19:04 Chuck Norris es la madre mía

Voz 1610 19:06 ya yo pensaba que era que con la Dharma ya sería suficiente

Voz 24 19:11 eso piensan todo bueno qué problema tiene bueno pues

Voz 0251 19:14 más que no suena cuando tiene que sonar que va a su bola

Voz 24 19:16 como caso a la que se refiere usted con que va a su bola

Voz 0251 19:19 no suena con dentro en intruso que su función básicamente no sonar cuando entran intrusos pues no sueños

Voz 24 19:23 que yo que que tras un intruso Caballero como que cosa que entiendo Estepona intruso

Voz 0251 19:30 pues intruso puede pues tres tías con pasamontañas y barras de hierro que entran sin avisarle parece bastante intruso

Voz 24 19:35 bueno intrusos suena intruso sí dice que la alarma no suena

Voz 0251 19:39 no no no no no no no no suena no le digo entraron y salieron como si nada yo estaba tranquilamente en mi sofá con viendo Minetti frikis tranquilamente con mi mano en dentro del pantalón y otra mano con distancia y salieron como si nada vale como si miento uno de ellos se gire me dijo The Walking Dead ya no mola nada alarma en silencio la alarma Nozar

Voz 24 20:01 el caballero y a lo mejor tiene esté activado

Voz 0251 20:05 no no está es porque cada vez que entro yo en casa la muy que abordar sí que suena cuando dentro yo suena

Voz 24 20:10 cuando traste si suena si entonces esto es una alarma joven capaz del fingir lo que es al propietario de intruso

Voz 0251 20:17 no no así sí que sabe distinguir el problema que me distingue a mí mira Mishima el otro día entre desconocidos dentro de mi casa encontrar una Rey setenta y tres conocidos pues no sonó ni una sola vez eso sí cada vez que ya parecía sonaba la alarma

Voz 24 20:32 Karadzic se hoy no me usted eso queda cogía manía a mí sí pero yo que he dicho a la alarma cola alarma no se sabe nunca Caballero se sabemos cómo funcionan pero no cómo piensan ya son anima a la ciencia había una cosa muy hacer lo vimos en la llevo la tiene que a traerla aquí no porque esto está llena de alarma hay podría provocar una especie de Holocausto las alarmas lo que haces debe hacer usted sacrificarlo de inmediato como la pared hilado gasten un barreño con aguantar Aldama Rato eh

Voz 1610 21:02 la alarma vale

Voz 0251 21:03 sí chilla pero además con arena

Voz 24 21:06 lo haga usted su casa va a quedar sin sistema de seguridad hasta que lleguemos nosotros a reemplazarlo no sé si es

Voz 0251 21:13 bueno y estar Sin seguridad no no oye en sonidos que miedo

Voz 24 21:18 Marta no saben qué lugares en España no tiene alarma juntos locos que viven al límite

Voz 0251 21:25 lo que hace la gente sino alarma yo que hago para sentirme seguro mientras les

Voz 24 21:28 pero no sin alarma es imposible estar según lo que pienso yo genero extenso calle cómo su calle tres vaya que es un lugar muy grato para conversar y hasta que lleguemos nosotros recuerdan que leíste nosotros otro sistema de alarma

Voz 0251 21:44 a ustedes muchísimo claro que sí verán con confianza a tope por cierto una cosa la alarma realmente escandalosa

Voz 24 21:50 sabes que utilizan ustedes Mónica naranjos gracias por confiar en críticas de Cat gracias a usted de bueno pues ha sido la primera José Ángel

Voz 1610 22:01 ya muchísimas cosas que bueno ya sólo queda este mitad me voy a olvidar

Voz 0230 22:07 la Ventana con Carles Francino

Voz 0470 22:21 bueno que conste que Marta Estévez está eh porque les decía no sabíamos tan no sé que el martes en están por ahí flotando pues Marta esta y luego nos algo una cosita de la tele pero antes L

Voz 26 22:32 o Esquire

Voz 0470 22:41 Pradillo Pradillo más chula antes las voces cruzadas con Shaila blanco para decir bueno

Voz 1490 22:50 hoy vengo dispuesto a romper una lanza a favor de la gente buena o de la buena gente que estamos ante el fin de nada bueno sí porque a pesar de las malas noticias con la que nos levantamos todos

Voz 27 22:59 los días yo creo que hay que ser optimista y hay que ver el lado bueno de las cosas desde esta humilde sección pues intentar hacer el mundo un poco mejor yo lo llamo mi mundo deseado ejemplo pues ha dicho es Lass hace unos días el guitarrista de Guns N'Roses que algunas de sus canciones son sexistas pues en mi mundo deseado llegaría por ejemplo martirio que canta por cierto esta noche y mañana aquí en Madrid irse haría una versión de Chain of man dulce niña Mía para limar asperezas y aquí no ha pasado nada por ejemplo vamos allá

Voz 28 23:28 no

Voz 29 23:36 sí Txell Miras huy tuvo pero Dovi le

Voz 30 23:46 bien

Voz 31 23:51 hay vida

Voz 32 23:59 hay niños

Voz 1 24:01 eh bueno en mi moto deseado

Voz 27 24:08 Amy Winehouse seguiría poniéndonos los pelos de punta con su voz y haría un concierto con artistas de todas partes para celebrar esos treinta y seis que habría cumplido estos días siguiera entre nosotros

Voz 16 24:18 ella admiradora del cantautor Joan Manuel Serrat le invitaría cantar su éxito

Voz 1610 24:24 ya

Voz 16 24:30 no no no no el go go go

Voz 1 24:55 tú

Voz 27 25:01 bueno y si pensáis que esto era lo más extravagante que Vice escucharemos desbordadas uno porque el broche final de esta sección lo va a poner nuestra soprano más internacional

Voz 1490 25:10 Caballé cantando la canción que compró a Pau Donés

Voz 27 25:18 hombre precisamente muy loco todo si vamos allá

Voz 16 25:21 la cara este jarabe Nepal

Voz 28 25:27 pues mire una atraso otra ya nada

Voz 32 25:49 ajá

Voz 28 25:54 ves acá de fuera es un beso de la placa lo que fuera tapan los oídos

Voz 33 26:14 hala tú no

Voz 1 26:25 esto yo es la tele con Marta Estévez un poco barrios yo os voy a presentar

Voz 28 26:51 te voy veces sentados al que muchos consideran el chico más desagradable de fiesta del si se llama RD errores sí si así como el robo robot no

Voz 27 27:03 el chico ya ha vuelto por segunda vez al programa para ver si pues eso a la segunda tenía más suerte tiene dos preocupaciones un aspecto físico y la otra el dinero que las personas tienen en el banco

Voz 28 27:13 y cuando vio que Sergio la pareja que le habían asignado pues no tenía pelas empezó a darle pam pam pan al estilo Sergio Ramos pues pues mira todo lo que leyes es que busca un marido rico

Voz 34 27:26 entiendo que no que no tenías ambición de ningún tipo como por ejemplo que me digas que no no tienes coche tampoco lo quiere sacar siete en transporte público cosas así cosas como que mis neuronas es como que a Unicaja así como que chocan sabes es como que no el como que creo que no somos afines dando actitud me parece niños rico mimado que levantó por supuestísimo hay mucha gente que que aspira a ser como yo porque soy un modelo a seguir

Voz 1610 27:59 tampoco hay mucho ruido en restaurante no para ser íntimo y si el menú cien no pero desde luego si no es que me había pasado no que abrimos una nueva sección Chi si es un nuevo espacio dedicado a veteranos de guerra mostrar veteranos de guerra

Voz 0251 28:25 personas que tuvieron que combatir un conflicto bélico que yo creo que se lo merecen porque lo dieron todo por por por por su país eso y se consultorio estará abierto a cualquier guerra vale en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la historia todo vale sí que vamos a esperar un poquito abrimos los teléfonos pero que en el que se ponen las gafas cojan el teléfono marcan el número con la única mano que les queda y todo eso pues igual puede tardar un ratico pero vamos a esperar la llamada de estos

Voz 35 28:51 Duran ahí está

Voz 1610 28:56 hola buenas tardes su nombre por favor

Voz 24 29:01 esta noche hippies melenudos como Iñaki de la Torre

Voz 0251 29:15 bueno va a ser difícil esta sección a ver usted no quiere dar su nombre

Voz 1610 29:19 o por lo menos tampoco tan rango militar no

Voz 24 29:22 está

Voz 1610 29:23 buenos época vale en que conflicto armado con luchar la guerra de los Ciruelos vale a mí no me suena yo no puede récord memoria a los oyentes

Voz 24 29:34 la guerra como aquel Sarria sobrepasaban la linde de la casa y lo quisieron quitar

Voz 0251 29:45 bueno eso es lo los frutales no

Voz 24 29:47 no perdón más no sabe que porque la guerra acabo cuando lo cortamos a todo cuando acabó la guerra ciruelas casa vale la verdad ha cambiado mucho

Voz 0251 30:05 no encontraba su lugar no cuánto duró la guerra lo Ciruelos

Voz 24 30:08 dos horas y más de dos horas y media ahí estaba todo cambiado agradecía adrede cortas y luego sacar esta app está todos tan Glass seis

Voz 1610 30:22 son muy

Voz 24 30:24 por supuesto desigual es muy no Tina Boné

Voz 1610 30:29 dicho todo lo que dije

Voz 24 30:34 no Gemma se desplazaron formando envases fatal sí sí creo que he estado debería preocuparse por lo que combatir en esa guerra

Voz 0251 30:42 lo entiendo perfectamente y quería usted lanzar una especie de petición no de pregunta al aire no

Voz 24 30:46 se me pregunta cómo me quedé

Voz 0251 30:49 sí

Voz 24 30:50 tengo que hacer cola en el supermercado por acordarme con todas las noches

Voz 0251 30:54 bueno yo creo que como veterano de la guerra de los Ciruelos usted yo creo que usted puede colarse

Voz 24 31:00 que se blanda sin contrastar galaxias cadena gracias tenemos tiempo

Voz 1610 31:07 por otro veterano de guerra hola buenas tardes

Voz 24 31:11 bueno de mayo Llera Mayo qué tal yo pulirlo en la Segunda Guerra Mundial pero la II Guerra Mundial de segunda división

Voz 1610 31:19 la segunda guerra mundial a un dos tres dos la la Segunda Guerra Mundial Un dos tres

Voz 24 31:31 dio como famoso sí muchísima inversión dado todo medio de comunicación habló pero coetáneos veinte hubo Bogotá Segunda Guerra Mundial menos conocida con menos presupuesto siendo foco de los medios yo ya pues no de verdad Segunda Guerra Mundial de misión au Segunda Guerra Mundial adelante

Voz 1610 31:49 uno tenía

Voz 24 31:50 tacto a él

Voz 1610 31:53 bueno una novia cracks pero había más más soldados

Voz 24 31:56 no había estrellitas pero era el menos vistosas pero era era un acuerdo de verdad mucho más que era todo todos a pie todo a pie menos presupuesto pero mucho de sus fans crecen por qué pasó desapercibida Palomeque eso ya

Voz 1610 32:15 para eso para recordarnos que la Segunda Guerra Mundial de la segunda Cumbre claro que puede ser ha ganado

Voz 24 32:23 sólo H Curie que mucho conmigo

Voz 1610 32:28 pues sí que lo saludo ya está aquí principio este homenaje no que hemos querido rendir a a nuestros veteranos

Voz 0251 32:36 que habrá nuevas entregas de este sí sí sí sí

Voz 0470 35:49 faltan once minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias y esto no es ninguna sintonía de oro nueva sección de Especialistas secundarios sino que es el comienzo de la clase de música de Torres

Voz 3 35:58 qué tal estáis muy bien me traído hoy este nudo amor para siempre siempre ya sabéis pero éstas son los el Love Affair que hicieron famosa esta canción en los sesenta la he traído porque tiene que ver con U2 que viene mañana a España a tocar como sabéis lo que quería era que hubierais que realmente los grandes grupos no solamente admiran a grandes músicos grandes músicos sino que también hay gente que entre ellos es gente de culto a la que admirar y que no todo el mundo conocemos no entonces los U2 les encantó esta canción de luego affaire que por cierto lo va a hacer luego tampoco tuvo gran relevancia más que esta canción entonces ellos mismos me parece que a la altura del año ochenta Bassi hicieron su propia versión de este verlo extinguido bien Deco como le gusta a los sudor por supuesto pero bueno esto eran los U2 ya digo de los inicios que estaban todavía fijándose mucho en los demás músicos Si ya digo que ellos como todos los músicos hay muchísima música de todos los tipos como como bien sabéis y entonces tienen gente en la que resulta que coinciden es muy curioso entonces esta este verles tengo fe en realidad ellos creían que estaban canta una canción de lo a hacer cuando realmente era un señor que se llamaba Robert Knight que también solamente tuvo sexo

Voz 46 37:33 no

Voz 3 37:48 lo va fer se fijaron en un músico que no era casi conocido pero bueno encontraban cosas en la radio hoy en los discos de las tiendas dijeron bueno pues vamos a hacer una versión de esta canción pero para que sigáis viendo cómo hay músicos a los que se veneran que luego resulta que no son tan famosos para nosotros pues estaban estos chicos que dan los es verle Brothers y Brothers son famosos en España por esta canción y poco más pero entre los músicos americanos son muy famosas este es un gran éxito la verdad el Bye bye love en ellos por ejemplo en sus voces e inspiraron un montón por ejemplo Dúo Dinámico Espanyol se inspiraba en este tipo de música en estos juegos de voces hilo lo curioso es que ellos los que veneran a los verle Brothers en realidad están venerar todo a un matrimonio Obama bulldog Félix Brian que eran dos compositores eran un matrimonio compositor ir quedan también los que les habían compuesto el Wake Up Lille sushi ya digo que los es le ganaron los los verle de Brothers así los Andes Brothers no saber libro son en España conocidos por dos o tres canciones pero en Estados Unidos son muy venerados por muchísima gente muy seguidos por ellos por ejemplo por Simon Garfunkel que también les encantaban cuando ellos empezaron también se inspiraron en este dúo sobretodo por las voces por el moda así folk country decantar incluso lo estuvieron de teloneros en dos mil tres estos son Simon Garfunkel en Central Park bueno que hicieron una reunión en dos mil tres volvieron a salir a los escenarios y se llevaron como invitados a los que les habían inspirado ellos lo digo para que la magnitud de gente que en cambio aquí tampoco tenía tanto tanta fama por cierto que también ellos no servidumbres tenían una canción que sonaba Let It Be Mee que resulta que todo el mundo cree que es de los Verdes irá de Gilbert

Voz 47 40:13 eh

Voz 49 40:20 ah y

Voz 48 40:26 a él mismo les deja que sea yo

Voz 3 40:31 que grabó Bob Dylan unos cuantos años después creyendo que era de los aisle Brothers E incluso Elvis Presley unos cuantos años después cuando le toca está un poco más Cruner en Las Vegas y en Hawai que le hicieron un repertorio pues digamos que muy entregado al público canta una versión maravillosa

Voz 2 40:56 pero vos

Voz 3 41:05 yo el otro día os hablaba yo también de Karol King cuando hablábamos de la el fallecimiento de Aretha Franklin yo suena esta canción esto es still love Tomorrow que seguro que recordáis lo habían grabado las sirena que ha compuesto para el así es componía para mucha gente antes de cantar con su propio nombre su propia voz bueno pues para que des que gente de todos los tiempos admira a Carole King que no es un artista por su propio nombre muy conocida en España la propia Amy Winehouse dejó grabada una versión que salido de modo póstumo

Voz 50 41:45 ahí

Voz 51 42:00 ah

Voz 3 42:01 es que si era maravillosa Amy Winehouse es una pena que lo hubiéramos perdido pero os decía también que ella había grabado había compuesto La gran canción que acabó de encumbrar Aretha Franklin quiero decir que alguien tan grande como Aretha Franklin que podía componer ella hay que ponía podía disponer de los mejores compositores del resulta que acudía a Carole King y a Jerry Goering por cierto de Kahlo que hasta los propios Beatles en su primer disco tenían una versión

Voz 52 42:44 espera una canción que se llamaba Ad6

Voz 3 42:46 cadenas y que lo habían cantado las cookies es como la conocieron ellos es muy curioso porque los Rolling Stones los Beatles hablando de artistas de culto que a ellos les gusta y que nosotros no conocemos agarran coinciden en hacer una versión de un mismo tipo que nadie conoce que se llama Arthur Alexander por ejemplo este fin la grabaron también el primer disco que os digo que había varias versiones diera de ese tipo que nadie conocía ni en Inglaterra en en España

Voz 2 43:30 sí

Voz 3 43:36 este mismo hombre de Arthur Alexander grabaron los Rolling Stones pero sí por supuesto siempre está de acuerdo de una canción que amaba ver lo que estaba en uno de sus primeros discos que tienen un montón de canciones melódicas que puse alguna vez por aquí Iker aún a avaladas y muy melosa

Voz 2 43:51 sí

Voz 3 43:58 de ahí que son músicos que me esfuerzo aunque de todos los tiempos que son músicos de culto que van pasando de oreja oreja pero que no todos conocemos pero que los grandes músicos conocen otro que hizo una versión de este Hooper murieron por ejemplo fue Willy de Ville cuando todavía se llamaba mi debido

Voz 2 44:24 eh

Voz 54 44:39 eh