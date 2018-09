Estartapeando: Patinetes con carga colaborativa

ya ya aportan además alguna novedad a este mercado de la movilidad compartida que es como se llama todo este sector Mario Marín cofundador y CEO de uso o qué tal buenas noches buenas noches bueno y cómo lo hacéis de manera diferente a los demás bueno pues mira cuento fue su servicio de alquiler de patinetes eléctricos sin punto de recogida en el punto de entrega y sobre todo una de las cosas más importantes que con carga colaborativa lo que nosotros hemos hecho es trasladar el el todo el tema de de la recarga de los patinetes y el guardar los patinetes a nuestros propios usuarios cambio nosotros le ofrecemos una retribución económica son cuatro euros por cada paciente que recargan sin máximo ni mínimo de patinetes un usuario podría llevarse diez patinete cada noche a su casa recargarlos y es la mañana siguiente tener cuarenta euros en sus cuentas como se asegura es de que luego los patinetes vuelven a las calles en lugares interesantes para sus ah pues los usuarios tienen unos puntos predeterminado donde deben soltar los patinetes y no más de cuatro patinete seguidos no puede dejar cinco o diez patinete en el mismo punto porque sino no tendría sentido entonces nosotros cada usuario tiene un punto predeterminado o varios puntos predeterminado y ahí tendrá que ir soltando los durante la mañana en el horario establecido

y es como cualquier medio que llega nuevo a a una ciudad un país necesita trabajar de la mano con con cada con cada lugar al que llegue nosotros trabajamos muy de cerca de la mano con los ayuntamientos estamos trabajando ahora mismo con con Barcelona con Madrid con Valencia con con todos los ayuntamientos estamos tratando acercarnos para para precisamente buscar una solución a esto y que no se cree un nuevo tipo de contaminación que es precisamente lo que nosotros queremos evitar queremos que las ciudades sean más limpias tengo un medio de transporte mucho mucho mejor para la ciudad y cuando hablamos con los ayuntamientos que hay actitudes en contra ese interés esa desconfianza conocimiento desconocimiento voluntad de llegar a un acuerdo o una mezcla de todo pues efectivamente es una mezcla osea realmente no hay una un perfil claro una respuesta clara esto al final es una solución muy nueva hay hay que ir viendo poco a poco por eso nosotros siempre nos planteamos a a las ciudades empezar con una prueba para ir viendo a la información que va que vamos captando la información que que van dando nuestra nuestros test y compartirlos siempre con ellos para bueno precisamente poder ir avanzando de forma ordenada de forma correcta

Voz 6

08:27

innovaciones hacer cosas resolver problemas existentes de manera diferente de manera atractiva de manera que genere mayor valor percibido o valor medible en cualquier caso es resolver cosas exitosa situaciones que se dan de manera diferente Si no eres auténtico puedes acabar enamorándose de la solución en lugar del problema que solventa entonces dejas de ser auténtico por tanto no entiendes por qué el mercado no te compra en realidad puede ser porque el mercado no necesita renovación la autenticidad esa coherencia entre lo que sentimos decimos hacemos y sentimos por tanto hay cuatro parámetros que podemos observar nos yo diría cualquier persona que se pregunte yo soy auténtico preguntarte si es coherente como te sientes cuando hablas de lo que estés haciendo de una tortilla de patatas o un proyecto de innovación o contratando una persona está sintiendo lo mismo que estás diciendo y eso se puede cultivar básicamente tal como describo en el libro con un proceso de introspección que es un Jin Jan es mirarte dentro Yves ese balance equilibrado te sientes bien desde ese Lou ese fluir sí y ahora observa detrás miraba en el espejo que es la gente que te rodea si la gente que te rodea notas que se mueven en positivo te sonríen que se acercan aquí que te preguntan está siendo auténtico pues así llegamos al final de estartapeando