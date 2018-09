Mi primera vez... conmigo misma

Voz 1 00:00 no tengo

Voz 2 00:20 cuando hablamos de la primera vez que sí siempre pensamos en la primera vez de un hombre con una mujer pocas veces nos planteamos que esa primera vez pueda ser entre personas del mismo sexo o al menos no lo hacemos sin no se especifica concretamente promete tratar el tema de la primera vez con una mujer siendo mujer en la primera vez con nombre siendo un bueno virus noche siguiendo las recomendaciones de nuestra siguiente invitada vamos a plantearnos la primera vez con no nosotras mismas si pensamos como puede ser la primera vez que descubramos el tesoro que tenemos entre las piernas buenas noches Almudena M Ferrer hola buenas muchos peleó presentado otra vez sí

Voz 3 01:09 me gustaba bastante Avi iba a recoger todas las cosas que me hubiese llamado que me gustaba mucho

Voz 1840 01:14 que como muy contenta

Voz 4 01:17 grado cobraban Luque

Voz 1840 01:19 no todo perfecto muy bien pues

Voz 0401 01:22 porque me gustaría saber si es tan importante mantener la expectativa sobre la de cosas que podemos hacer con nosotras mismas

Voz 3 01:34 pues pues está bien tener una expectativa es un poco lo confuso el término porque hay gente que de una expectativa muy alta otra muy baja entonces eso me parece el término ambiguo sí que me interesa la parte en la que somos perpetradas o pene somos perpetradas no hace falta que sea por un nombre por primera vez eso ni siquiera hace falta voy a ir un paso más atrás de lo que has dicho cómo vivimos la penetración que es aparte me interesa mucho así que la razón por la que escribí un poco sobre el tema es porque el setenta y cinco por ciento de las mujeres han sufrido dolor en algún momento durante la penetración que puede ser porque tengamos una infección de lactancia de que tienes Bach y mismo cualquier cosa entonces hay formas para aliviar eso o para trabajar eso

Voz 0401 02:31 y una de ellas es la que vamos a desarrollar de Leo vamos a empezar por algún lado tú propones que yo me descubra o algo más

Voz 3 02:41 primero que te conozcas a ti misma y que te descubran si tiene mucho sentido pero hay distintos momentos del ciclo de la mujer en la que si recibimos un cuerpo puede ser un pene puede ser hundirlo puede ser un dedo sea lo que sea si lo recibe hemos de una forma en la forma en la que el estamos rechazando y si te das cuenta de la cantidad de mujeres que sienten estas molestias empiezan a sentir las de repente relacionan sexo con su pareja con ese dolor empieza es como una caja de bombones te dan con un palo

Voz 0401 03:17 no lo sé yo como moneda bien

Voz 3 03:20 el Ejército dicen mi

Voz 1840 03:22 se te ocurra

Voz 3 03:25 entonces cada vez que me entró una caja de bombones yo recibo este duelo ya cada vez que vuelve el chocolate me pongo fatal entonces viene a ser algo parecido si se que cada vez que voy a ser penetrado voy a tener dolor evidentemente no voy a querer jugar con la otra persona en ese puesto

Voz 0401 03:40 a describir muy bien cómo tiene que ser el ambiente no sea cómo tengo que que pintar Melo de tal manera que lo dicho de de que voy a ser perpetrada por mí misma sea una bonitas situación cuéntanos por dónde empiezo con esta fiesta para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando

Voz 3 04:02 pues mira que nos vamos post de belleza nos decimos bueno pues hay unos vamos a pintar la cara como se ama o trabajar las cejas pues hoy vas a trabajar tu vagina entonces me voy a bloquear una hora bloquea de una tú sabes que alguien nadie te va a molestar puedes quitar saca apaga el teléfono saca lo de la habitación que sea la habitación este cálida sea cómoda ibas a necesitar un espejo de unos veinte centímetros de diámetro de esto es que puedas ir colocando una lámpara de estas como cuello cisne

Voz 1840 04:34 Complexo si piensa

Voz 3 04:36 a que a veces pedimos muchas cosas y esto lo puedes apañar con el armario de la puerta tampoco hace falta la luz si de repente te pones por la mañana ya estas al lado de la Ventana pues también lo apaños

Voz 1840 04:49 desde cuando tengas una buena cara orientada al sur no se preocupen ustedes que van a poder abrirse de piernas con un espejo iré muy

Voz 0401 04:58 que es una sensación muy agradable es que mi casa está Oriente

Voz 3 05:03 perfecta a una una toalla para sentarnos sobre ella algo para apoyarnos en la pared un poco y aceite de almendra las que venden unos muy baratos por ahí señoras por Dios no compren aceites tan caros que si quieren compras los los compren pero pueden ser hora aceites económicos de almendras de aguacate de ahí un montón de cosas muy importante vamos a sentarnos y bascular la pelvis un poquito hacia adelante

Voz 0401 05:33 es decir vamos a mostrar el sexo es como es como como si no enseña hacemos más no metiendo el Cullum poco oí echándonos un poco hacia atrás para abrirnos minan la gente hace

Voz 3 05:44 pilates lo entiende perfectamente es bascular hacia adelante la cadera una vez que tenemos esto de repente se abre ante nosotras nuestra vuelva íbamos a coger un poquito de aceite a ponerlo en las manos íbamos a empezar a esa Huelva de repente va a pasar una cosa maravillosa Celia y es que vas a ver cómo cambia de color es decir empiezas a meter sangre en tus genitales empieza esas zonas que quizá eran más rosas claras empiezan a ponerse un poquito más oscuras empiezas a notar que hay unas sensaciones

Voz 0401 06:16 vs

Voz 1840 06:19 notas que tu sexo se vuelve

Voz 3 06:21 esponjoso jugoso aunque no esta es especialmente excitada pero sí empiezan a pasar cosas vas masaje han de separar los labios los labios externos vas a empezar a notar que puedes ir colocando visualmente las cosas te encuentras el kilitos arriba Yves cómo está el capucha con así que sin señoras no lo tenemos ubicado ahí está el clítoris pueden atar que hay unas sensaciones distintas

Voz 0401 06:47 que cuando tocas el clítoris no sientes en absoluto lo mismo que cuando estás tocando otros lados correcto ocho mil terminaciones nerviosas el único órgano que sirve única y exclusivamente para

Voz 3 07:02 el placer justo entre el clítoris la vagina está el orificio de la uretra fíjate que yo soy sexóloga que llevo trabajando muchísimo tiempo con el tema a la primera vez que me vi la baje la la vulva en un body seis combatido ocho y encontré que la uretra estaba ahí era como yo pensaba que estábamos estábamos arriba

Voz 0401 07:25 yo pensaba que estaba en el clítoris durante toda mi infancia pensé que origina vamos por esa pum Tita que teníamos que yo no sabía porque al tocarla me electrificada te lo prometo

Voz 3 07:37 no no me lo pensé seguro cuando hablas con niñas les da muchísimo miedo te dicen No quiero tener hijos porque los hijos salen de dónde sale el Peace entonces no tienen ubicado más o menos por dónde está su vulva es que tenemos una pésima

Voz 0401 07:51 la educación seguro recuerda que no hay un solo libro académico en el que esté el clítoris a mirlos niegan que no nos niegan ya Nos niegan ya ni siquiera tener que explicar en una clase para qué sirve el clítoris o sea que

Voz 3 08:06 abierta bien explicada seguimos más abajo y encontramos el orificio de la vagina entonces con estas manos que tenemos llenas de aceite vamos a ir masaje dándolo dándolo vamos anotar inhalando como todas aparta ese contra la gente que hace ejercicios de poco fije lo entienden muy bien me gustaría diferenciar porque a veces cuando dices a esa contrae la gente presión hacia abajo como si fuera casi estuviera yendo al baño y otra es justo hacia arriba es a tener hacia arriba entonces esa sensación al introducir un dedo se nota como toda la vagina se contrae ir hacia arriba y es una sensación muy poderosa las mujeres que no lo han hecho nunca sienten que su vagina de repente es algo es algo que no imaginaban quieras bueno esto no era un agujero realmente es como una ranura

Voz 0401 09:01 o sea el veinte aquí es cuando se la olla entonces empieza a confesar que la sensación puede ser que sí

Voz 1840 09:10 si tu vagina puede comer bueno en la que no hay mitologías claro no me gusta mucho el arte japonés en el que entran mucho los animales si en el sexo

Voz 0401 09:23 tiene tenemos razón

Voz 3 09:26 iremos cuando estamos haciendo la penetración es decir en el momento que introducimos lo sientes cómodo in alas cuando las puedes ir soltando piensa que es momento en el que puedes meter imágenes eróticas piensa que está teniendo un montón de sensaciones que es momento para ti sola y que en el momento que unos desconectamos no hace falta que sea la primera vez que vas a ser penetrado al que que es la primera relación sexual piensa que hay muchas veces que nos pasamos un tiempo por lo que sea sin sexo volver a tener una relación hacen no es nada fácil no y es que de repente y si tiene un pene muy grande nunca ha pasado no hay grandes escrito normalmente en las vagina se ajustan puede ser con buen lubricante

Voz 1840 10:16 es muy difíciles muy difíciles pero no tiene muy difíciles muy difíciles

Voz 0401 10:22 todo muy poco a poco pues lo que tú me estás contando me has dicho has empezado diciendo que que que me deje una hora para dedicarme a mí misma crees que uno de los errores que tenemos es no invertir el tiempo necesario

Voz 3 10:36 pues esto es damas jefa dice que entre media o entre veinte minutos y media hora deberíamos tomarnos para calentar las mujeres nuestros genitales y estar el punto para tener un orgasmo

Voz 0401 10:52 me ha gustado muchísimo todo lo que has descrito de vamos a auto penetrar unos pero claro tengo un problema perdí la virginidad hace casi treinta años podría yo hacer todo esto a pesar de que no no

Voz 1840 11:05 Trinidad ya queda muy lejos

Voz 3 11:08 pues creo que es imprescindible hacerlo y a conectar con tus genitales es imprescindible de hecho es casi enraizado con con nosotras mismas y realizarlos con con nuestro entorno a ser conscientes de dónde estás estas veces que que estás en un taller una mujer sede su vulva por primera vez se pone Gerar Celia dices es que nunca me he visto ahí nunca me había visto así es tener son sensación cuando somos pena tiradas aquí hablaba con dedos cuando basa con los médicos lo hacen con dilatada es que son muy caros o con dos que son caros si tengo que recomendar recomiendan les debe es de silicona médica o los que tiene de acero veintidós son pero en cualquier caso tienes que tener consigo ciudad de cuerpo igual que cuando vas a una clase de cualquier cosa levanta un brazo tú puedes levantarlo si te digo aprieta tu vagina debería saber dónde estatua ICO Icomos

Voz 0401 12:07 verlo claro una de las cosas que más me gustó de leer ese pues que qué nos cuentas en en tu página web es que eres una gran defensora de de los del dos muy económicos hechos con verduras hortalizas es bonito momento de la descripción de hágase hundido con un pepino

Voz 3 12:30 con un calabacín o con una como hay cierta literatura al respecto los mejores del dos se hacen con calabacines o con zanahorias cada uno hay muchas donaría es puedes

Voz 1840 12:45 es decir la noche no tamaños

Voz 3 12:48 a mí pero es interesante porque son cuenta que es mejor que sean orgánicos y que peleó es toda la parte en la que te vayas introducir dejes la piel para poder agarrar lo bien es

Voz 0401 13:02 no se escurre y también por diferenciar me parece que solamente la el aspecto visual de ese edil do de esa zanahoria convertidas ya mente

Voz 3 13:11 las primeras se hacían con vegetales

Voz 5 13:14 qué es entonces hay literatura al respecto no

Voz 2 13:19 es una de las cosas que más me gusta de de verte de hablar contigo es que cada vez con terminamos esa entrevista he aprendido mucho más muchísimas gracias a todos

