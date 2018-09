"Expulso menos semen que otros hombres, ¿tengo un problema?"

Voz 1 00:00 siempre aves Cheikh yo no veo se deja déjame que cuente

Voz 2 00:17 pero resulta que en una de esas frases que exaltado tu prohibición de no trastear en las redes sociales del programa no vaya a ser cruzarse con algo que me alias siempre

Voz 0542 00:30 y te advierto que no te Capala lo que pasa es que tu propia tu propia a cortocircuito mental te ha llevado a que

Voz 0401 00:37 bueno no siempre puede entrar no puede entrar siempre el caso es que el otro día me encontré con un mensaje que que me dio mucho que pensar porque claro tenía tantas dudas que no sabía por dónde empezar mira yo te voy a leer me gustaría hacer una consulta sobre un tema que creo que no habéis tratado en los dos últimos años o al menos yo no lo recuerdo a lo largo de mi vida me ha costado con chicos soy gay que segregaban más o menos precoz me he encontrado un poco de todo pero yo practicamente jamás lo expulsó Milán de esta siempre seco incluso de momentos de máxima excitación salvo por los lubricantes o la saliva nunca ha pensado que fueron problema al margen del morbo que pueda dar el líquido porque no me ha impedido mantener relaciones sexuales satisfactorias pero a raíz de estar con un chico que expulsaba mucha cantidad desde el primer beso me has saltado la duda de si realmente tengo un problema y no soy consciente de ello en cualquier caso no lo creo no creo que sea un problema físico ni mucho menos de excitación puede tener algo que ver también con el hecho de que mil semen es bastante espeso y habrían un truco para favorecer su fabricación o expulsión

Voz 0542 01:51 es que yo no me sorprendo porque cada semana llegan a Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com consultas más complejas y sobre todo novedosas que parece que me dice muchas veces no se les acaban los temas no sacaba nunca porque tenemos unos oyentes malo

Voz 0401 02:09 eso es que comparten con nosotros su hubiera cada semana entonces no quedaba otra que recurrir aloje saben que debe ser siempre eso lo llevas tú a rajatabla y ahí tenemos en el teléfono al doctor Javier Romero responsable de la Unidad de Andrología del Hospital doce de Octubre buenas noches doctor hola buenas noches lo primero siento preguntar algo que seguro que a usted le parecerá que que en fin que que que la que que todavía no sepa lo que es pero que es el Kun

Voz 3 02:39 bueno el preacuerdo es decir a la secreción que se produce a nivel de de viure en el momento de la explotación sexual de hacer un líquido que se produce fundamentalmente Orlando las para o detrás de las de Cooper ha hecho líquidos empieza a segregar a una lección para favorecer en parte la globalización como parte de el hombre de todo lo que es el aerosol sexual de la relación sexual que que presenta la relación

Voz 0401 03:13 el hecho de generar poco Kun a pesar de estar muy excitado

Voz 3 03:18 es un problema muy buena no es ningún problema y además la cantidad de líquido que se genera no tiene nada que ver con agrado que explicación que es lo tiene desde subir es como decir que una mujer cuando está excitada se negamos son más no tiene una relación crece de gente que produce más hay gente que produce menos si no se relaciona con ningún tipo de patología además no es signo de nada es decir es si uno por ejemplo sesenta San creen el semen pues puede ser sacrificado en una patología pero el hecho de ser más o menos que se líquido no se relacionan y es signo y síntoma de ninguna de ninguna enfermedad

Voz 0542 04:00 es bueno que el líquido seminal no es otra cosa

Voz 3 04:03 bueno en líquido seminal para efectos de todos nosotros es exactamente lo mismo mira el semen lo produce y se produce fundamentalmente en a nivel prostáticos y a nivel de los testículos de modo que los cinco por ciento de o el cinco por ciento de lo que sería el semen que forma veinticinco por ciento el semen vesícula se militares y eso es lo que da el líquido seminal es lo que da contenido para que no espermatozoides puedan nadar y tengan nutrientes y tengan un ambiente cálido y bueno hasta que llega en Álava todo un líquido seminal que me estás hablando no tiene nada que ver con el semen lo producen glándulas distintas que son las de Cooper que es fundamentalmente lo que hacen es que empiezan a segregar cuando tenemos una estimulación sexo es un estímulo de tener una relación de cualquier

Voz 0401 05:01 pero fíjese que además nuestro oyente parecía que estaba muy interesado en algún truco para favorecer ubicar más

Voz 3 05:10 algún truco que eso hay hay gente que vino muy preocupada por si Segre

Voz 4 05:16 llegó mucho mucho se

Voz 3 05:19 en pocos semen quiero dedicar más y lo primero es que no hay maneras de hacer que uno produzca más o menos semen no depende absolutamente ningún factor conocido de los que tenemos aquí y luego además logró sacar más o menos y son varón no interferir en nada bueno pues socorrer a veces pues que pues ahora a ser incluso molesto porque defendiendo esa es la cantidad total a la hora de ser sensorial pues a veces incluso viene gente eh porque lo que ocurre es que las dificulta en vez de favorecer las relaciones por bueno pues por razones son evidentes de modo que no existe una forma de hacerlo luego el el plan más o menos cantidad de espesor de color como os digo no relaciona con nada de gente que me da mucha importancia que se fijado muchas que me el muy espeso o es muy amarillo bueno pues ni el color ni el espesor y la cantidad de la mayoría de las defensas relaciona con nada si puede ocurrir que sí hemos tenido algún tipo de patología en la vía seminal se produzca menos semen como consecuencia de nuestra opción es decir si uno ha tenido infecciones osito pero es una patología en la próstata o tal si puede producir menos pero hablamos de cantidades importantes es decir los debería ya ocular producir una cantidad de los ciento doce es que esté disminuido pero pero yo te digo que eso es una cosa es ser bastante importante además que son cosa salir estaba advertida la consulta tú me haces a mí que es la típica persona que produzcan más espeso con menos cantidad aunque con menos líquido seminal es patológico no tienen que preocuparse por ello no hay además ninguna manera ni método de poder modificar

Voz 0542 07:05 vemos una vez más como las comparaciones son odiosas porque él empieza a preocuparse a raíz de que observa que el de su pareja es diferente pero también aquí creo que juega una mala pasada tanto esas comparaciones como el porno que siempre nos tenemos su sombra como referente porque es verdad que se utilizan trucos para que hay acumulaciones muy vistos hay muchas veces no se corresponden con la realidad no

Voz 3 07:31 completamente de acuerdo con lo que con lo que es yo creo que que el porno tienen lo quiere utilizar el está fenomenal pero hay que saber lo que estás viendo a entenderlo no sólo en eso sino también a la hora de una Mejide depende muchas veces en las películas pornográficas pinchan con una postal andina dentro del pene para tener una erección como mayores Iber durante más tiempo para que les cueste más allá ocular es una relación sexual normal igual que los actores porno están elegidos para tener un pene más grande y más vistos en la pantalla que la media ahí y luego la media en España es de trece sentimientos que estaba tontería si lo comparamos con bellas depende de qué tal yo creo que que el que debe compararse con todo eso pues no es más que una distorsión de la realidad no viene a ser más que otra otros problemas como cualquier pistas de moda yo quiero estar como la modelo que pesa cincuenta y tantos kilos yo creo que hay que saber distinguir y separar las dos cosas por supuesto disfrutar del porno aunque

Voz 4 08:39 sí lo haga solo o en pareja o coco cada uno

Voz 3 08:42 era disfrutar de todas las formas de sexualidad pero siempre con una cosa que es muy cuantiosas tiene sentido común es saberlo con uno está viendo en ese momento y las cosas

Voz 0542 08:52 es el sentido común que dicen que es el menos

Voz 0401 08:56 como entonces pues doctor Javier Romero que sepa que habrá más de un hombre que estará respirando después de haberle escuchado respirando tranquilo de ver que su normalidad o que sus no normalidad está dentro de esa normalidad también encantada lo enterarme de algo llamado pros tal Antígona dentro del pene para que esos penes se estén

Voz 3 09:21 que de gusto verlos buena me da la Calandina se utiliza muchísimo osea no sólo en un ámbito como él se te digo que es un ámbito sacado de contexto cuando tú tiene condonar passing que tiene problemas ver yo no pero es cambiar hábitos de vida buscar cuál es el origen del problema luego ir a pastillas vamos a diez tipo viagra para que nos entendamos todos que se llama Rosa cuando sólo falta cuando eso falla se recuerdan las vidas que pueden ser o tópicas que funcionan pero por las cosas se ponen peor que pequeña más pequeña aunque las de insulina dices el fármaco en el pene excitado no consigue una una erección y lo utilizamos mucho en práctica clínica con pacientes que tienen problemas de erección después de operarse de próstata vejiga o tal que tienen bisontes estilos muy severas si eso falla pues ya las prótesis de pene que es implantar pequeñita que esas son estupendas nunca fallan ya es un dispositivo que se nota muchas en España que se fabulosa que mucha gente desconoce

Voz 0401 10:25 pues doctor Javier Romero qué suerte te qué suerte tenemos de de haberlo conocido últimamente porque lo vamos a llamar para que nos hable de todo lo que me acaba de enumerar incluyendo lo de la exploten

Voz 3 10:40 pues yo estoy a vuestra disposición encantado de que conceda conmigo soy yo más programas que nada estoy encantado de colaborar con vosotras y muchas gracias por darme la oportunidad de fácil para

Voz 0401 10:53 pues que sea una relación larga doctor muchísimas gracias por estar con nosotras