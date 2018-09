Mi hijo pequeño me toca el culo, ¿qué hago?

Voz 1 00:00 sí

Voz 0401 00:23 buena más implicada en esto llamado deseo es la testosterona o has en resumen decir que a más testosterona más ganas de sexo influye también en las habilidades cognitivas en el desarrollo en el crecimiento está en la formación de los huesos y los músculos también en el estado de ánimo vamos que mejor disfrutar toda esta testosterona todo esto proceso afecta también a los más pequeños hay un momento en el que nuestros hijos explotan hormonalmente a veces ni siquiera es necesario que exploten del todo para que su testosterona literalmente sea efervescente ya veces sedán sitúa situaciones que a muchas madres y a muchos padres les incomodan Ana Alonso caballo es psicóloga sanitaria especialista en niños y adolescentes muy buenas noches a mi hijo tiene diez años y sospecho que las hormonas empiezan a hacer acto de presencia es posible Ana

Voz 4 01:22 totalmente posible

Voz 0401 01:25 no voy a escapar no estamos en eso

Voz 4 01:27 primeros pasos de la adolescencia de la que ya pues no hay vuelta atrás

Voz 0401 01:32 no hay vuelta atrás en mi caso empieza a suceder además algo curioso no nosotros no tenemos especial pudor a la hora de mostrarnos desnudos se habla con bastante naturalidad el sexo no puede ser menos si soy la que dirige programa Ivo que nunca Malle o con un caballero que muestra sin ningún tipo de reparo ni pudor las ganas que puede tener a veces de mí es decir me pega pellizcos me dice burradas me está mordiendo la nuca cada vez que puede en esa situación ha vivido desde que nació mi vástago de repente empezó a anotar que me dijo empieza meterme mano qué está pasando buena

Voz 4 02:12 pues que está pasando que de repente tanto cariño y tanta mori tanto afecto que nos vamos en familia la testosterona se junta con eso decimos lo que pasa por donde vamos es lo mismo es es sexos cariño bueno es el momento en el que empezamos a poner límites sino los hemos puesto antes ya pero ponemos límites entre lo que es cariño y lo que es sexo

Voz 0401 02:36 fíjate que en el parque escuchado todo tipo de

Voz 5 02:41 eh pues de comer

Voz 0401 02:44 contario dos de datos sobre por ejemplo las deposiciones de muchos de los niños con los que juega mi hijo sé perfectamente cómo Kagan muchos de ellos nunca escuchada ninguna otra madre es decir que su hijo le mete mano soy la única

Voz 4 02:59 es completamente tabú has abierto la caja de Pandora es un tabú la sexualidad en los adolescentes ir más hacia una madre no entonces es muy difícil que una madre te cuente qué pasa eso en casa pero realmente pasa pasa frecuentemente es algo totalmente saludable es que simplemente tenemos que saber para donde enfocarlo simplemente

Voz 0401 03:22 no tengo ni idea de cómo enfocarlo qué hago siento a mi hijo el hecho a la charla cree que no

Voz 4 03:27 pero falta vamos a hablar del respeto sobre todo no el respeto es el momento de empezar a hablar del respeto hacia las mujeres el respeto hacia las hacia todas las personas en general no hacía la es el momento de hablar de intimidad de hijo la sexualidad es algo maravilloso pero que debemos hacer en la intimidad es algo maravilloso la sexualidad pero es algo que debe ser aceptado por la otra persona yo soy tu madre no quiero no quiero ir más allá del cariño y es el momento también de de enseñarles cosas es el momento de hablar porque son los pasos previos a hacia otras conductas sexuales es el momento de darles información sobre los anticonceptivos es el momento de darles información sobre enfermedades de transmisión sexual es el momento están en el mejor momento

Voz 0401 04:20 porque crees que las madres somos tan reticentes a admitir que esto sucede es decir igual que no tenemos ningún tipo de pudor de verdad yo por lo menos yo te hablo como madre que se relaciona lo justito también es verdad con con todo tipo de madres pero siempre pero y tiendo a lo típico de ir a la típica amiga que dices oye que hago o no todas esas cosas pero que no pasa a la hora de tener que hablar de ponernos a nosotras como objeto sexual a mí me explota la cabeza me explota la cabeza no te estoy hablando en ningún momento de lo que siempre hemos entendido como el complejo de Edipo ni este tipo de cosas no estamos hablando de que pasó por el pasillo y exactamente igual que el padre me toca el culo pasen por el pasillo de repente mi hijo me está tocando el culo en la misma actitud yo voy a poder coger las riendas de todo esto

Voz 4 05:10 estoy segura es una conducta es una conducta más como como cualquier otra junta con una emoción que es el amor y el cariño juntamos que buenos y mi papá le gusta tiene cariño por mi madre Eto'o calcule pues igual yo también puedo hacerlo entonces eso es lo que hablábamos de límites no yo te quiero mucho te quiero igual pero no quiero que me toquen el T

Voz 0401 05:31 esto me imagino que además tendrá su me has comentado antes tu consecuencia más directa en su relación con el resto de mujeres y niñas es decir podré conseguir también que mi hijo se comporte con con las niñas del colegio no que hay una hay algo que a mí me cuentan con bastante frecuencia en el colegio es que está gracieta tan extendida de levantarle la falda a las niñas que de repente una mañana empieza uno y entonces pues van detrás todos a subir las faldas de las niñas si hablamos con nuestros hijos de todo este tipo de situaciones podremos evitar también que en situaciones molestas con con las niñas

Voz 4 06:20 todo está relacionado lo que nosotros enseñamos en casa al final no deja de ser un ejemplo para lo que ellos van a hacer fuera de casa por suerte con diez años once doce todavía están en casa y todavía somos ejemplo y aunque ya se empiezan a fijar mucho en sus iguales a pasar mucho tiempo con otros modelos que son pues hoy en día desde youtubers hasta otros personajes de diferentes medios pero sí que es verdad que su más siguen siendo un ejemplo si en casa así ves si el niño ve que su madre pone límites y que dice hasta dónde se llega ya hasta donde no eso luego inevitablemente sienten Merkel sentarle en una mesa hay echarle la lección

Voz 6 07:00 lo vas a replicar igualen en el colegio

Voz 0401 07:03 a veces me da la sensación de que los de que estos niños que son nativos digitales lo que se están perdiendo a lo mejor es un poco la parte de los sentimientos no que todo es tener obtener una información rápidamente obtener esa imagen inmediatamente a mí me costaba yo me he tenido que currar todo muchísimo más Podemos a trago los padres al respecto de manejarnos de alguna manera con toda esta tecnología a que muchas veces en mi caso por lo menos está muy alejada de todo lo que yo pueda saber claro decirle de repente taparle el ordenador se lo puedo captar si ya aprenderá él ya sabrá cómo o de escapar lo es decir mi hijo va muy por delante de mí todo esto

Voz 4 07:48 nos lleva mucha ventaja homicidios dolosos este salto generacional entre padres e hijos no lleva mucha ventaja no no tiene sentido pero es verdad que es están exponiendo chavales muy jóvenes a unas imágenes de una sexualidad mucho más adelantado lo que deberían ver en muchos casos excesiva no digamos que violenta muchas veces a mí desde luego lo único que creo que que funciona ahora mismo nuestros casos es acompañarles este proceso es decirle oye que has estado viendo no habrás visto a estas imágenes que éste parece esto aprovechar películas que podemos ver juntos au aprovechar ver vídeos para intentar meterles el sentido crítico de lo que están viendo

Voz 0401 08:31 para que aprendan a distinguir lo que es bueno lo que es malo lo que lo que está bien lo que está mal lo que es mentira lo que es verdad

Voz 6 08:37 pues es lo único hasta ahora que se me ocurre pero capa capaz tampoco

Voz 0401 08:42 capaz poco me gusta no es verdad porque yo lo que sé que me he dado cuenta es de que si escapado muchas cosas si mi hijo aprende aprende a descartarlo todas las me averiguar

Voz 4 08:53 entonces siempre es mejor que la vean con un punto de vista crítico a su lado que no que lo vean ocultas y sin poder comentarlo con nosotros

Voz 0401 09:03 no hay manual de instrucciones a la hora de de educar a nuestros hijos muchas veces me da la sensación de que de que efectivamente nuestros hijos son el fiel reflejo de sus padres entonces muchas veces cuando vemos a un niño que no está molestando en una terraza de un bar por ejemplo a mí lo único que entran ganas de levantarme decirle a la madre al padre chicos qué tal un a este niño el comportamiento erróneo sexual también lo lo utilizamos sí o ellos en este caso los anillos y lo reflejan de lo que ven en su casa

Voz 4 09:42 en algunos casos sí y en otros lo que pecamos es de no querer hablar de estos temas y al no hablar los es lo que comentábamos al no hablar los ellos aprendan igualmente la sexualidad está ahí queramos o no queramos sino queremos verla ahí somos padres que no queremos educar no queremos transmitirles ciertas ideas sobre sexualidad porque nos da vergüenza porque nos parece un tabú al final lo que hacemos es que ellos aprendan de otras maneras de otras maneras que no iban a ser las más positivas porque pueden ser a través de vídeos de internet a través de otros compañeros y ahí sí que no podemos manejar así que puede ser

Voz 6 10:14 jo o de nuestra educación o de nuestra falta de educación

Voz 0401 10:18 no se lo vamos a dejar clarito y a nuestro hijo el lema notar tanto la educación o la falta de educación

Voz 6 10:24 de tal palo tal astilla

Voz 7 10:28 no queda otra que atacar

Voz 0401 10:32 hay poner encima de la mesa la educación sexual

Voz 4 10:36 por favor educación sexual siempre hay por desgracia hemos sufrido unos retrasos

Voz 8 10:44 grandes en en la educación en España

Voz 4 10:49 hace unos años yo recuerdo que sí que existían ciertas talleres o cursos asignaturas que sí que se enfocaba en la educación sexual poco a poco han ido saliendo de la escuela y creo que tenemos que empujar para que vuelva a estar en las escuelas aunque no deje de ser una labor que también tengamos que hacer los padres que esto también es otra excusa no no como ya lo dan en la escuela yo no lo tengo que contar nada no no tú también

Voz 6 11:11 pero hay cosas que

Voz 4 11:14 se pueden aprender en la escuela hay que es buen momento para empezar

Voz 6 11:17 me gusta que marque es lo de la escuela claro porque a veces tu padre o tu madre plano

Voz 4 11:24 son homófobos hay que abrir otros frentes claro no podemos todo dejarlo en manos de los padres sino que hay que abrir otros otros lugares de donde se puede aprender

Voz 0401 11:32 pues Ana Alonso caballo me dejas mucho más tranquila desde que se que el hecho de que mi hijo o me meta mano voy a poder reconducirlo por la implicación por parte por mi parte evidentemente muchísimas gracias por hablar de uno de los tabús de los que menos se habla qué es si soy madre y mi hijo me mete mano muchas gracias por haber pasado por Contigo Dentro darnos sobre todo de la solución