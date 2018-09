¿Juega mejor el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo?

Voz 1375 00:00 terminamos con el asunto Cristiano vamos a hablar de paz del partido en Madrid alguien quiere añadir algo más del asunto Cristiano yo creo que estamos todos de acuerdo es que estuvieron las repeticiones Iturralde me mandan vídeos en Twitter

Voz 1201 00:08 la cuantas más veo más claro me parece que no es una pantallita bajo cuando largo

Voz 1375 00:14 hay tantas juego e Ito

Voz 1201 00:16 sí si no cotas más repeticiones veo más me parece que no hay nada que hacer para estamos hablando pero es que la clave de la jugada es como un montón de jugadas que se

Voz 0514 00:23 equivocado el árbitro sí que es lo que decía gallego con lo que decía yo también en Carrusel no les tienes que dar o dejar la oportunidad a un tercero que decida lo hagas cosas para que decida un tercero porque ese tercero puede haber visto un montón de cosas diferentes

Voz 1501 00:37 yo sí que está claro que hoy cristianas equivoca haciendo eso vale que les obra el gesto para que no roja ganaron hace seis meses exagerada la Roja estos darme por eso he hecho Casemiro de Cristiano

Voz 1 00:47 eh y mi opinión yo creo que el boca haciendo fenomenal pero Kanouté en su opinión yo daría el Balón de Oro Cristiano por puestos méritos de de del año pasado que era el año de Luka Modric ha sido espectacular pero en mi opinión varia a creció el cero

Voz 1201 01:03 todavía a Cristiano aunque el año de Luka Modric ha sido espectacular me parece fantástico

Voz 1501 01:07 si lo piensa que no he saludado mucho eh

Voz 1201 01:09 sí claro lo tenía claro se oye

yo digo ahora mismo el debate

Voz 1375 02:01 hacía mucho tiempo que no habían partido tan completo de de los blancos es que me han encantado como han jugado como han presionado como han defendido era el minuto ochenta y tanto estaban presionando el saque de puerta de de de la Roma e Isco Asensio sea una auténtica banda sonora muy bien afinada con la que el Bernabéu he disfrutado como hacía tiempo Romero tengas estaba hoy es que se divertido viendo al Real

Voz 0919 03:13 F que que la exhibición coral del equipo

Voz 0239 03:16 ha sido tremenda con un Lopetegui que no ha parado desde el minuto uno hasta el noventa en el banquillo con el sello de recuperar nada más perder que es muy complicado hacer durante un partido pero todavía Manu más complicado intentar hacerlo durante toda la temporada y creo que ese es el gran objetivo y el gran reto se lo han hecho hoy lo tienen que al menos intentar conocer durante toda la temporada

Voz 0919 03:39 tan completo como este hace muchísimo tiempo yo creo que hoy es la culminación de algo que venimos viendo evidentemente ha Cristiano Ronaldo sí se va a Cristiano dando un equipo ese equipo pierde potencial ofensivo sea el que sea el Real Madrid también pero sin Cristiano Ronaldo por lo que sea este equipo es más equipo más coral y más solidario yo creo que se debe a dos razones el el el sitio que ha dejado Cristiano lo han lo han ocupado hoy unos cuantos jugadores que necesitaban ese espacio de protagonismo videojuego y luego yo creo que hay que darle mucho mérito a Lopetegui porque este equipo evidentemente no ha seguido Cristiano no se iban a ir al pozo porque son muy buenos y han ganado tres Champions seguidas pero es que ahora juega mejor que antes es que ahora corre más es que ahora pelea más es que ahora presiona más es que harán más solidario y eso yo creo que es un mérito de

Voz 0239 04:32 el entrenador para el para mí la frase la dijo Eric

Voz 1501 04:34 eso en la previa del partido contra el Athletic de Bilbao Guijosa ido Cristiano Ronaldo que es una una bestialidad es el durísimo para cualquier club pero salen abierto una serie de opciones muy interesantes al Real Madrid no oí justos eso lo que hemos visto y la confirmación de que tiene un montón de opciones que si salen bien y opciones que que casi enriquece más el fútbol del Madrid jugó mejor ganan mejor y aparte yo veo en un estado de forma físico y mental

Voz 1201 04:59 pero de medio campo para arriba Stone todos Bale

Voz 1501 05:02 Benzema de jugar bien eh Asensio Isco Modric Casemiro está muy bien en su sitio no sé es que no no se me ocurre Cross está muy cómodo con sobre todo como está Casemiro va a tener que hacer el de cinco el que estaba bastante más incómodo pero cuando tiene Arias amigo por detrás está muy bien manejando los tiempos dejó a mi me parece que que el Real Madrid ha encontrado el equilibrio entre todas las las líneas hilo el único problema que le veo en el horizonte los vende es precisamente equilibrar Hacienda minutos alguien se los quita

Voz 1375 05:32 cómo han empezado a ser catorce claro está la pieza está gustando Ceballos claro

Voz 1501 05:36 suplente pero cómo controlas el a minutos a Lucas Vázquez educa un poquito minutos en Ceballos efectivamente a ver qué pasa con Odriozola que hoy se ha quedado fuera que tendrá que entrar en algún momento en las convocatorias

Voz 1201 05:47 Nacho ha quedado fuera porque Varane está recuperando el nivel del

Voz 1501 05:50 Dias el único pequeño problemillas en hito problema que le veo Lopetegui ahora mismo está en el monte

Voz 1201 05:56 siete partidos son veintiún días sabemos de la portería

Voz 1375 06:00 que ahora hablamos de la portería pero hoy aparecido Julio eso que hemos dicho algunos días y que tú también ha destacado algunos días el Madrid está sacando adelante los partidos es verdad Bale Benzema están marcando goles pero falta brillo Jo hoy hemos dicho extras no

Voz 2 06:11 sí sí desde luego lo han completado de principio a lo que se puede decir del Madrid es que todo lo ha hecho bien sea no ha hecho absolutamente nada mal y eso es muy difícil hoy en día no completar noventa minutos están magistrales con este brillo efectivamente eso que no habíamos visto hasta ahora ha aparecido hoy en noventa minutos de principio a fines que todos Xisco Asensio lo que ha hecho es bueno claramente un ese gol es posiblemente uno de los goles de la historia del Real Madrid no el partido de Isco de Kroos de Casemiro el partido de que los a es que todos han han estado a un nivel estará

Voz 1201 06:45 el el portero de la Rosa tiene que haber dejado se extendió no puede para por favor cómo puedes estropear esa jugada

Voz 2 06:53 hay quien le pone un pero a la jugada fíjate que es difícil por el número y es la chulería un poco de mirar hacia otro lado ha gustado no gustar se yo creo que no yo creo que era sólo un alarde que que

Voz 1201 07:04 alza todavía mal la jugada pero bueno lo que sí quiere decir yo creo que hay que censurar las patadas y lo ha cuando ha defendido la la Rafael porque yo creo que si no podemos eliminar todos los americanos en ese es una cosa y es que me niego a unir

Voz 2 07:20 veo que los tiros van por ahí te la salida de Cristiano Ronaldo al extraordinario juego del Real Madrid Chan de verdad me niego me niego a a pensar que el Real Madrid juega bien al fútbol lo que hoy a jugar

Voz 1201 07:32 a que se jugó el porque se ha ido Cristiano se ha hecho me para

Voz 2 07:35 EFE bueno pero conseguir una una barbaridad hay cosas que son que son evidentes hoy hemos visto lanzar una falta Magis

Voz 0919 07:41 lo que sí está Cristiano el campo no lo hubiéramos visto

Voz 2 07:44 yo diría si hay otros doscientos ejemplo vale pero más allá de ese detalle en el que tengo que dar la razón en que te puedes tú basar para decir que el Real Madrid hoy ha completado un partido extraordinario porque campos usted nació estoy diciendo que yo pienso que porque hay un extraordinario equipo hay un buen entrenador que los está dirigiendo perfectamente y hay jugadores a un nivel extraordinario pero no porque no esté Cristiano Ronaldo digo yo

Voz 0919 08:09 dos de Cristiano Ronaldo ha significado que Asensio ha jugado cinco partidos seguidos por primera vez en el Real Madrid sino no nos hubiera jugado pero estoy seguro que está Cristiano Ronaldo nombre

Voz 2 08:19 era porque no quería Zidane que no jugará

Voz 0919 08:22 siempre claro que tenía que quitar cuando diferenciado otros porque ni tampoco ha jugado Asensio Torres

Voz 1201 08:28 eslavo Romero por cierto que descansa había sensibilidad pelotero ha jugado

Voz 0919 08:30 cinco partidos seguidos por primera vez desde que está en el Real Madrid

Voz 1201 08:33 no no lo hubiera jugado conexiones Julio que cuando decías las principales diferencias más allá de la de la de Ramos es evidente cuando llegaba por ejemplo al frente al ataque el Madrid banda izquierda depresión acoge sí la agarraba Cristiano generalmente tendría acabar la jugada yo provocará el Madrid más mucho más el juego por la calidad que tiene yo creo que es verdad lo que dice Rosa Romero lo que cederá en gallego el Madrid juega juega mejor y luego de otra cosa que es verdad que en la época decía ni de ir Ancelotti el Madrid ganaba por manta de los partidos del Bernabéu que también los ganaba pero es verdad que los primeros minutos de los partidos de Champions había el Madrid siempre encajaba la primera oportunidad gol muchas veces incluso la el primer gol lo lo encajó al Madrid

Voz 2 09:08 esto era porque trata de Cristiano coño no no digo eso pero no porque no digo

Voz 1201 09:11 sí que Lopetegui la metió un plus para robar mucho más arriba permanece permanecer equipo más contenta a ver qué dice Modric el plus individual luego ya

Voz 3 09:17 porque el colectivo tu primer gran partido de la temporada estando a la altura del que de la que todo el mundo espera

Voz 4 09:23 no sé si esto es así bien dio contento con con al partido que he hecho pero sobre todo quedan de lo que es lo que hicimos como equipo pero creo que estuvimos un partido completos desde el principio creando mucha oportunidad metemos tres goles podemos matar más Pedró

Voz 5 09:47 en final yo creo que un partido muy completo

Voz 3 09:50 a es porque lo he dicho tu propio entrenador no que ha sido tu tu tu gran partido presionando asistiendo que solamente te ha faltado al volvamos por poner la guinda

Voz 4 09:58 sí sí está Pedro o a ojalá en próximas partidos pero me siento mejor todo es normal después

Voz 3 10:09 mundial queda tenis donde donde tenía un desgaste

Voz 4 10:13 físico y mental el mentalmente no es fácil volver otra vez y en un nivel tan alto que han tenido año creo temporada previa ahí pero me siento cada cada día mejor hoy espero que voy a seguir jugar como hecho esta noche

Voz 3 10:35 Luca después de varios retoques a lo largo de estos primeros partidos en la temporada todo ha sido entrando poco a poco ha ido poniendo tonic los de pivote luego Casemiro luego trama también Dani Ceballos decía Casimiro que este equipo sobretodo este centro del campo que es el que más habitantes a jugar que se siente más cómodo pero porque simplemente ya hay mucho más tiempo jugando juntos también te pasa lo mismo cuando juegas con Toni y con clase

Voz 4 10:56 sí claro estamos aquí como casi más de tres años jugando juntos lo vi claro que me siento con ellos muy cómodo

Voz 6 11:06 pero cualquier otro jugador que entra y aporta mucho ayuda mucho equipo

Voz 7 11:12 aquí aquí

Voz 4 11:15 no estamos contentos con cada jugador que juega pero claro que como llevamos mucho tiempo juntos que me siento con ellos muy cómodo conocemos casi con ojos cerrados sí claro que me gusta jugar con ellos pero como ha dicho Ceballos y otros jugadores que entran ahí hacen su trabajo muy bien también

Voz 3 11:37 ya termino con la última opinión porque he dicho muchas veces que es una cosa que no te obsesiona pero no es la primera vez y cuando te han cambiado también otra vez el público pidiendo el Balón de Oro para algunos compañeros como el caso disco también que pasa cuarto cabeza cuando escuchas esto no

Voz 4 11:51 muy contento y orgulloso oir todos estos elogios de compañeros de aficionados Si sólo pudo agradecerlo y cómodo es dichos Si Si pasa esto muy contento más claro que me gustaría pero no estoy obsesionado y no estoy pensando

Voz 6 12:11 día a día en vez de de esto

Voz 4 12:13 para mí es más importante equipo

Voz 6 12:16 cómo ayudar y cómo aportar al equipo como hay

Voz 4 12:20 de hecho siempre DC premios individuales

Voz 6 12:24 llegan por tu trabajo

Voz 4 12:26 qué haces perfectas sino no pasa nada

Voz 6 12:28 las bebidas sigue gracias emiten ahora Luca Mari porque justo

Voz 1375 12:33 pues ha salido Casemiro diciendo que

Voz 1201 12:36 ha jugado muy bien pero que el Balón de Oro se lo daría Cristiano ahora han puesto la de Modric que fue anterior está por ahí Álvaro Benito hola Álvaro muy buenas estaba hermano bueno

Voz 0097 12:43 las noches encantado el Madrid no fue disfrutado ahora es que estamos todos igual digo Álvaro vaya partido eh pero es que yo no recuerdo un partido tan completo contra un rival de entidad deportiva y la Roma parecía un rival menor pero estuvo a punto de de llegar a la final de esta edición de la Champions perdón ha aparecido un equipo menor no porque el Real Madrid con balón ha generado ha disparado treinta veces a portería yo creo que ha tenido ocho nueve situaciones muy claras que sino por la actuación tremenda de hola en pues la alarma subo de haber llevado un resultado de escándalo y luego yo creo que donde más está caminando hacia adelante en diferencia de de cursos pasados es sin balón no es cierto que todavía pues queda algo de camino por recorrer porque como como dicho Isco y me me parece fantástico sea exigente que todavía les ha faltado pues controlar un poquito más que han concedido alguna situación Clara cuando el partido todavía estaba abierto pero para mí el cambio radical que que tiene este Real Madrid en en relación a otros años es sin duda lo el trabajo sin balón

Voz 1375 13:41 qué es lo que decimos que es un equipo pero estaba diciendo Julio estaba con Gallego me niego a pensar o o admitir lo que algunos dicen que este equipo juega mejor y está jugando mejor y es más equipo porque no está Cristo

Voz 1501 13:55 ya no le perdona que lo voy a decir voy a dar un dato para que se acuerda de Benito los y el Madrid de Zidane que gana la Juve en la final de la Champions hace dos dos temporadas la temporada pasada no lo anterior se Madrid juega muy bien

Voz 1375 14:06 muy muy bien al fútbol con Cristiano Ronaldo gana ya

Voz 1501 14:08 a ras hay pasa por encima de rivales como el Bayern de Múnich la Juventus de Turín en la final etc pues Arjona el balón asegurada

Voz 1375 14:13 es verdad que hoy tenemos esto recién

Voz 1501 14:16 donde para los que piensan Álvaro que este Madrid

Voz 1375 14:18 se está jugando mejor porque no está Cristiano Javier Chris

Voz 0097 14:22 te condiciona la manera de jugar te condiciona la manera de defender eso es una obviedad que Cristiano cuando perdía la pelota pues no defendía pues seguramente hasta hasta una indicación del entrenador porque un jugador tan letal cuando el balón ronda el área pues tú le tienes que tener fresco para lo que tiene que estar no entendible a son jugador así te condicionan a manera jugar lo vemos con y ayer vas mes Messi perdía la pelota o el Barça perdía la pelota y se queda caminando y se queda parado no se desgasta ni un ápice prácticamente sin la pelota no entonces lo sorprendente es que el Real Madrid con a jugar a este nivel sin Cristiano sea quiero decir jugar con Chris el no voy a decir que este Real Madrid es mejor sino que sin Cristiano era una incógnita de del nivel que podía dar el Real Madrid hoy es un partido de verdad aunque sea el primer partido de la Liga de grupo se nos las general de Armilla bueno ya algún intento empequeñecer a la Roma la Roma un buen equipo lo armó un equipo local

Voz 1201 15:16 además se al Barça hace unos meses se llegó a la semifinal

Voz 0097 15:18 desde el año pasado con lo cual no es un equipo cualquiera ya ya te da un indicativo del nivel que pueda dar el Real Madrid en esta Champions que no te asegura obviamente que vayas a ser campeón y ni siquiera llegar lejos equipos también muy potentes lo que este Real Madrid juega diferente juega mucho más coral mucho más asociativo no no no tienes la la la la figura tan grande ahí que al final te hace que le dé es detener diez Aragonés le das ocho a Cristiano y los otros dos lo jugadas para otro lado entonces claro que te condiciona la manera de jugar no pero este Real Madrid juega diferente pero juega muy bien mira un dato solamente

Voz 0919 15:54 hoy los dos delanteros titulares del Real Madrid se han ido uno en el sesenta y otro en el setenta y tres Cristiano no hubiera cambiado Cristiano cristianos no se hubiera cambiado además Salgado

Voz 1201 16:05 Irán ha salido contenta estoy de acuerdo la verdad es que Cristiano

Voz 0919 16:08 era un piernas que hasta nueve años viviendo origen descienda el juego del Real Madrid marcando cincuenta quieres hacer

Voz 8 16:15 era una cosa increíble irreal verde Bao Jiabao la bien

Voz 0919 16:18 hojas no Benito cabe decir lo mismo que no nos Álvaro minuto no ha dicho lo dicho ni muchísimo menos condiciona

Voz 8 16:23 para nada claro yo creo que la virtud

Voz 0239 16:26 en la medio no perdona Álvaro por por

Voz 2 16:28 lo aclarar lo que está diciendo gallego tú has dicho que el Madrid juega mejor sin Cristiano Ronaldo

Voz 0097 16:32 no no he dicho eso perfecto muchas más coral

Voz 0919 16:35 más solidario y más conjuntado sí

Voz 2 16:38 hay que tú que te lo que tú di no nos lo va derecha

Voz 0919 16:42 yo no yo he dicho más coral más solidario y más conjuntado y más como equipo no tú has dicho juega mejor no te pongas como te ponen ahí ahí perdonar me Romero yo creo

Voz 0239 16:51 de ahí también que venimos de donde venimos con una un papel maravilloso estará en el banquillo pero creo que hay que darle mérito a Julen Lopetegui también lo he dicho que el mérito mérito en nuestras estas hoy gallego que no mérito tienes que Julio me pongo

Voz 2 17:09 pues no no no tú has dicho lo que ha dicho ya está no pasa nada

Voz 0239 17:12 bueno pues yo creo que yo lo que te que tiene mucho mérito creo que eso va a ser complicado de mantenerlo en el tiempo con este tipo de jugadores pero hay que darle una oportunidad a él lo va a intentar me refiero a lo de estar en el minuto ochenta y cinco era gallego Álvaro lo decía en el minuto ochenta y cinco ganando dos cero tres cero ante la Roma Julen Lopetegui

Voz 2 17:32 en la zona técnica echándonos la bronca

Voz 1201 17:34 pero ahí de pie el equipo presionando eso no pero pero

Voz 0239 17:37 pero presionando porque Tegui en el ochenta y cinco ganando tres cero quiere conseguir ese automatismo de aquí a final de temporada no permite que el equipo se relaje y eso por cierto enchufado mucho al público desde el minuto uno hasta el minuto noventa el mérito que está teniendo Lopetegui en este arranque de temporada luego pasará lo que pase el Madrid viene de ganar mucho y le queda un montón de tiempo para intentar demostrar que que su fichaje ha sido una cierto pero hay que reconocerle que en este arranque de temporada lo que está haciendo eses chapeau

Voz 0097 18:03 me Romero el primer paso que para mí es el más dificil que es de convencer a un grupo que ha ganado cuatro Champions en cinco años

Voz 0239 18:09 Torres defendiendo regular porque es la

Voz 0097 18:11 será sin ser el equipo más esforzado sin la pelota es decirles chicos es que esto no lo haces bien es que tenemos que correr más y tenemos que defender más juntos y tenemos que apretar la pérdida y tenemos que hacer esto lo otro y más allá el jugador te mira Príncipe diciendo

Voz 2 18:24 sí a mí no

Voz 0097 18:27 en homenaje con ganar los partidos Guitar de esto ahora pero el jugador no es tonto el jugador hoy ha disfrutado en el campo hoy todos los jugadores del Real Madrid han disfrutado porque se han sentido dominadores han sentido que han sometido un rival bueno me han disfrutado no de de siendo tan se está generando tanta situación De Gaulle teniendo tanto calor doce cadáveres jugando tan rápido entonces ya están convencidos ahora el técnico maño de dice veis chavales como lo hacéis caso este es el camino no jugamos fantástico exactamente

Voz 1375 18:52 este yo llevo muchos años escuchando los no

Voz 1201 18:55 latidos oyendo a Romer hoy viéndolos

Voz 1375 18:58 la tele oyendo la radio y cuántas veces siempre hemos acabado en el Sanedrín luego diciendo lo mismo es que el Madrid te mata con dos que tenga te perdonas él no te va a perdonar es que el Madrid de hoy lo que parece que quiere ser este Real Madrid no es eso no es el Madrid que aunque no domine el partido no tenga la posesión o no juegue con más posesión y con más co de forma más coral te va a matar con dos llegadas aisladas no no que también lo puede hacer es que es Madrid que ha llegado igual ha tenido treinta ocasiones el Real Madrid treinta treinta ocasiones ha tenido una salió por arriba otra por abajo otra por la derecha pero Izquierda entonces es un mar es un Madrid que hoy ha apabullado a la Roma y que es muy distinto al Madrid que dice no te llega dos veces detrás hace dos goles o te llega tres

Voz 0239 19:41 sí que es un ojo y que no le ha ido mal

Voz 1375 19:43 que no ha ido mal y ganando cuatro de los últimos cinco años también sobre lo de Cristiano yo creo que el Madrid con Cristiano es mejor equipo el Madrid y cualquier equipo del mundo es mejor con Cristiano pero sí que también da la sensación de que sin Cristiano se han quitado algo los jugadores pero tiene que estar mirando por el rabillo del ojo que dejar a él si la falta la tiene que tirar él si antes de Peñarroya aporte la tengo aquí al lado y me va a caer una bronca porque no

Voz 1501 20:05 el pasado eso eso es han quitado hizo a lo mejor sí que les ha liberado de alguna manera mentalmente y futbolísticamente yo creo que bueno con Álvaro que cuando tú tienes al lado un tío que que es como tener al lado a Messi va claro Setién saldados sabes que todos los balones que toca lo convierte en oro lo normal es que todo lo balones que te llegan a El caso de Benzema que hoy sin marcar son partidazo que todos los demás le hemos visto intenta tirar a puerta en cada ocasión que merodeaba por el área o que estaba en afrontar porque ya no es el Benzema sigue siendo el mismo asociativo pero ya no es el Benzema que era todas ya no da todas ya mira a la portería y además tiene buen disparo con la derecha con la izquierda sea es un tipo que que lo mira otra manera hará que es normal que cuando tiene un teólogo de cincuenta goles la vez pues proclame normales y yo os lo es latino venga claro

Voz 1375 20:49 yo tenía dudas con la falta Romero cuando ha habido la falta que acoge el balón y Prodi ha mirado para atrás como diciendo a Ramos esta la que me lo han hecho a mí además no sé si Ramos tenía intención de radio

Voz 0239 20:57 que Ramos no tenía intención pero estaba ahí Bale que sí que la dicho hecho dijo bueno hemos entre las degolló con pierna derecha también desconocemos si ahí hay orden del entrenador me imagino que habrá también un perfil en este perfil de noviembre

Voz 1201 21:12 yo lo agarra el balón frente a veces para ello por lo que he visto en el campo un poco vosotros os entendemos irá poca fíjate en la en la que Colón con España en el Bernabéu me parecía es decir pocas de las mete la soledad acariciaron apuntabais que Cristiano tiene porcentaje lamentable de faltas pero en lamentables lamentable de falta uno de los máximos goleadores de la ISAF

Voz 1375 21:30 el fútbol tiene un porcentaje lamentable en madre

Voz 0239 21:33 sí fue muy muy muy de más a menos empezó metiendo alguna ahí terminó no metiendo casi ninguna quiero destacar que a mí me todos los partidos de Carrusel dice Garrido aquello del día de la hora H en tu equipo titular este disco no está disco yo siempre digo que Isco y diez más como mucho Isco Modric nueve más me estaba entrando la duda

Voz 1201 21:54 pues como digo Asensio de ocho más complicado es claro

Voz 0239 21:59 impopular decirlo ahora gallego al que yo adoro pero para no

Voz 1201 22:02 pero en la noche gallego para que no ahí para mí

Voz 0239 22:05 mis con Modric nueve más pero esto ya es un gusto personal

Voz 1201 22:08 lo más en dándome Marco Asensio

Voz 0239 22:11 pero es verdad que la primeras decisiones de Julen Lopetegui en los partidos comprometidos del Real Madrid habían hecho pensar que a lo mejor eso el día de hora H pues Xisco tenía el tocaba esperar sitio en el banquillo bueno yo creo que si esa idea pasa por la por la mente de Lopetegui con lo que hizo el otro día entre cinco minutos en San Mamés el partido que sea marca hoy me parece que empieza a ser suficiente como para demostrarle que se había perdido algo de confianza en el que yo no lo creo pero bueno pero era consciente de exponerla en el equipo titular en los partidos

Voz 1501 22:41 sí pero yo no fuera confianza es que al final el TAV Asensio para mí de verdad si va a haber marcado todavía un gol es que está haciendo es mejor dejar si están siendo el mejores

Voz 0239 22:49 bueno el partido que ha hecho hoy Isco total

Voz 1201 22:52 total no digo que es imposible y la confianza imposible que era pierda la confianza porque es que discos no ha dado ninguna razón para que no es verdad

Voz 0239 22:59 por que tengan once más confianza que dice claro

Voz 1201 23:02 pues justo eso es que yo creo que Asensio Sami es un gran tan tan metido el está saliendo prácticamente

Voz 1501 23:06 dos al hueso el detallito de marcar el gol pero bueno lo están marcando los Gallo hoy saliendo veinte minutos ha sido masivamente Ségol skate ya que me sacan a hombros es una cosa

Voz 1201 23:16 entonces yo digo que estando también Asensio

Voz 1501 23:19 se le imponía una situación complicada ponen una situación complicada a Lopetegui que yo no estoy tan seguro es que va a tener una una papeleta

Voz 2 23:26 en el día de hora H de verdad de ella el cruce si cosas los citados están a este nivel paso eso quería yo decir va TN está excelencia esta perfección meter un pequeño lío a Lopetegui no porque qué va a hacer ahora en la portería con el partido judía

Voz 1201 23:41 Pereira pasaría por Keylor

Voz 2 23:43 por todo lo más rota que tú ahora fíjate Kroos Casemiro y Modric después el partido de hoy quién quita esos tres del centro el campo mariano por ejemplo Mariano hubo bingo alguno bueno

Voz 1201 23:54 pero bueno pero yo te hablo de los de los par

Voz 2 23:56 te importa no hay un abanico de comparsa

Voz 1201 23:59 a ver si ahora comido vamos has salido y la primera generoso

Voz 1501 24:03 ya y con Mariano Moreno así chufa como desde el primer minuto parecía que iba a ser y ha sido tienes un problema con Lucas Vázquez por ejemplo que quiere y que estaba apretando barajó

Voz 0919 24:11 muchos dirán bendito lío porque efectivamente

Voz 2 24:14 el metro es un lío porque tendrá que decidir yo

Voz 0919 24:16 dije lo dije el otro día después del empate en Bilbao en no ningún un problema porque creo que nadie en Europa tiene seis centros

Voz 9 24:24 se del nivel que tiene el Real Madrid Modric

Voz 0919 24:27 Cross Asensio y método Ceballos creo que ahí van a ir cambiando mucho unos más que otros pero va cambiar mucho y sobre discos solamente una cosa más en el Real Madrid tiene que tirar más faltas Isco que Sergio Ramos se ponga ese hombre Ramos como se ponga

Voz 1201 24:42 yo creo que eso no tiene no tiene dudas siquiera Sergio Ramos

Voz 0239 24:45 otro tramo cuando haga la acción que es que hoy se ha acercado a ser Phil Izquierdo la tiraba Bale perfil derecho la tira vais con ir por detrás esperaba Toni creo que Ramón y se acercó

Voz 1201 24:54 hombre os Madrid juega mejor sin Sergio Ramos os pregunto ahora por la portería dice Ramos

Voz 1375 25:01 depende del Madrid con el tema de la portería que también quiero conocer vuestra opinión pero Itu siguiera y tú sin cobrar con esto ha dicho Allegri técnico de la Juve sobre la roja de Cristiano Ronaldo esto

Voz 6 25:17 que estoy vistazo la árbitro aunque esta encuesta decisiones pero un episodio que espiaba a su equipo como queríamos ver porque nada hace Quindío va seguramente está eso

Voz 1375 25:33 duramente el bar habría ayudado al árbitro en esta decisión es un episodio que me disgusta porque hemos perdido en este partido espero tenerla en la próxima jornada pero sin duda el bar habría ayudado al árbitro dice Allegri pues no

Voz 0514 25:45 más que hablen hoy puede decir lo que quiera no hay un error manifiesto hay un contacto con la pierna a encontrar con el brazo la agarra del pelo como el tenemos un error claro y manifiesto

Voz 1375 25:57 veremos lo que pasa es que lo que pasa es que el bar uno de los casos en los que avisan siempre eso en caso de las rojas no si va a ser una roja Cristiano igual le pueden decir oye le quieres echar un vistacito a esto que es una Romanones que

Voz 0514 26:08 eso es lo que le dicen sólo cuando hay un error manifiesto

Voz 2 26:11 da igual que esté claro que no te vamos a cambiar no

Voz 1201 26:15 no es eso lo estáis viendo en español estáis viendo colorados

Voz 0239 26:18 un es que sea aunque sí

Voz 1201 26:20 arroja Hannover Iturralde un ejemplo de Cristo que

Voz 0239 26:23 esto

Voz 9 26:24 Ronaldo en el Mundial te acuerdas

Voz 0239 26:26 va de Ronaldo en el Mundial de bar que pueden expulsar perfectamente y les sacan amarilla si hubo tres o cuatro jugadas más de esas que que eso era eso con bar era muchísimo más expulsión pero muchísimo de aquí a Lima como que eso podía ser expulsión y lo de hoy no con él dar sale dejaron en amarilla y hoy ha pasado lo que ha pasado

Voz 1201 26:47 o sea que no sabes cómo acertar bueno pues nada lo ha pedido Allegri pero decidí tú que están ahí aunque yo no tengo dudas en esto y no aportó a ver una roja

Voz 0514 26:55 no no no no no pero que no que no hay ninguna otra cosa

Voz 1201 26:59 no quiere decir que tres en rojas sin roja siete

Voz 0514 27:01 por ejemplo el escupitajo el otro día de ya lo hemos estudiado

Voz 0239 27:04 la Roma las de pero esto ha sido

Voz 0514 27:06 un arroja que el árbitro que el quinto árbitro ha visto existe existe contacto si no entonces no hay error manifiesto

Voz 0239 27:16 ya te queda claro pero que si hoy llega a ver bar cuando les sacan roja por eso el del bar le dice al árbitro mira lo que te vas a buscar empleo no vamos a urde no creo que ha pasado Iturralde

Voz 0514 27:29 bueno don Time una jugada no

Voz 0239 27:31 se espera pasan jugadas parecidas en la que el bar no tendría que intervenir porque sólo un error el manifiesto de no sé qué ha intervenido

Voz 1201 27:38 te has dicho lo quieres ver claro eh

Voz 1375 27:41 para Iturralde no a ver pero es no

Voz 0239 27:43 pero es que es que ya me acabo de despertar

Voz 1201 27:46 Romero haber Romer

Voz 0514 27:48 lo que está muy bien está muy bien lo que dice esas por qué no lo puede refutar con datos dame un solo dato donde lo que tú digas

Voz 0239 27:55 nadaron o datos sí tu rey preferido mucho lo de Cristiano no no tengo datos vale tú dices que no yo digo que si eso pasa con bar que es una indemostrable como ha pasado en otras en otro tipo de jugadas interpretará Rivas interpretativas en enajenar tendría que haberse callado porque es una cuestión interpretativa y el Varley eso porque acaso echar un vistazo el árbitro ha ido en la son vistazo sólo barco sólo es demostrable pero pienso que hubiera pasado eso

Voz 0514 28:19 que no pero lo que no podemos hacer es engañar a la gente por cuestiones que nosotros no es así

Voz 1201 28:25 la liga española ha pasado en no me no me acordaba de moda malas aplicaciones del ha habido más las aplicaciones del alargue para ser limpiadas del por qué mala preparación arbitral le han llamado para que lo revisó

Voz 0514 28:34 a las no no no no en la Liga sólo han ido cuatro veces a ver la televisión cuatro veces que ha sido en dos fueras de juego fuera de juego que ha sido en el penalti por agarrón en ninguna más en I más ávido tres agresiones está que te estoy diciendo del Mundial

Voz 0239 28:50 Cristiano puede ser un ejemplo porque el bar sólo puede llamar al árbitro decir oye que que le ha reventado de tienes que sacar roja clarísima

Voz 0514 28:58 no no te dice que les saque roja mírala no

Voz 0239 29:01 ahora no pero que caber duda porque para que sea una agresión no tiene que haber es aquelarre para quebrar avisó al árbitro por esas amarilla

Voz 0514 29:10 pues eso acaba de hacer una encuesta Asier es roja roja al cincuenta por ciento dice que roza el cuarenta y nueve no después de más de seis mil votos hay dudas no hay duda si no pues entonces no trabar Fix

Voz 1201 29:21 el embargo entre nosotros nadie ha dicho roja pero entre los que están votando está bastante dividido e dejamos el asunto era para que supiera si y lo que ha dicho alegre técnico de la Juve tiró la de escollos pregunto por la portería lo de hoy de Keylor es que va a ser el portero de la Champions oleada a malito hoy como ganador de la Champions del año pasado la siguiente jornada podría jugar Courtois en la Champions Javi Blanco queda el Manu mira seguro que ya ha pasado a mucha gente

Voz 10 29:43 es que a este ayer el partido de Champions Javier de uno lo encontraste recuerda que este año toda la Champions no puedes ver en Movi Star ojo toda toda porque esta temporada no hay partidos en abierto ni siquiera el de los martes y sino de los quieres perder de ningún modo el Movi Star Trek están esperando con todos con los de la Liga y la Europa League vamos con todos y no sólo eso porque ahora además del fútbol tienes cine series deportes gratis hasta dos mil diecinueve e IU sin compromiso de permanencia ya lo sabes esta temporada vi Hola a todo el

Voz 1201 30:12 Hezbolá Movistar yo no lo viajara ni por supuesto yo no está de acuerdo más que el acuerdo que bueno de Javi Julio mañana mañana programón yo estoy vamos tira la describe

Voz 11 30:24 la si está dice cinco minutitos más las vacaciones dicen una semanita

Voz 12 30:32 yo digo ahora mismo el debate el nuevo Seat Arona con todo el equipamiento en tecnología y seguridad por trece mil novecientos euros

Voz 1375 30:40 y este mes continúen las ofertas exclusivas en unidades limitadas en toda la gama sea

Voz 13 30:46 yo aprendiz la fortuna nos llama a tu puerta al tú a su encuentro yo la Parallel camino desea revelado sólo hay que saber dónde buscar donde maestría por ejemplo

Voz 12 31:03 lo mejor culo

Voz 14 31:05 y ganar hasta ciento cincuenta mil euros al instante y más de veintitrés millones de euros en premios nuevo rasca de la fortuna de la ONCE estés donde estés encuentro pufo fortuna

Voz 15 31:17 no hay café es pedir café facturación actualizarla West y además vender la empresa de todo el la nuestra hay Business para todos descubrirlo en los business de inspiró en la gama del líder desde seis mil novecientos euros con condiciones extraordinario

Voz 16 31:30 sólo está el interés septiembre

Voz 15 31:33 en fin haciendo competencia financia

Voz 11 31:35 service condiciones en Citroën punto es

Voz 12 31:43 el larguirucho arropa El Larguero en facebook punto com barra El Larguero suscribe T al canal de Youtube

Voz 2 31:58 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte

Voz 12 32:01 hoy por hoy evidentemente hoy por hoy estamos como este escenario que hoy Zurro y Hoy por Hoy por Hoy por hoy hoy por hoy el programa de referencia de las mañanas en Radio el presidente tirón bajo con Pepa Bueno que lo mejor Toni Garrido síganos también en Hoy por Hoy Punto escucha Cadena SER tenemos las preguntas qué razones pueden llevar a alguien a aislarse totalmente buscamos respuestas Juan II de Castilla tuvo tres hijos escucharlos es una batalla réflex con amigos donde estar problema debatimos si me interesa el testimonio de un maltratador informamos estamos pendientes hasta ahora de la comparecencia de Pedro Sánchez nos reímos

Voz 18 32:47 Aragón tenemos muchísima cuando Francina vamos a escuchar los tipos horario día y su momento radiofónico más Carlas France

Voz 12 33:02 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa de

Voz 19 33:06 inicia la Cadena SER lleva muchos años acompañando muchos años contigo tal vez demasiado o no perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que alta ser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que sí que se que que broma hombre quebró bueno penosa sucesión de cadenas estaremos siempre con las el aquel a al idiota lo mutua

Voz 12 33:46 a los que no pestañear en los penaltis sin complejos a los que no quieren perderse ni un partido hola futboleros os esperamos en Movistar a tener todo el fútbol en toda la ley

Voz 21 33:57 a toda la Champions y la Europa League y ahora fútbol cine series y Deportes gratis hasta dos mil diecinueve sin compromiso de permanencia elige

Voz 15 34:07 en Leroy Merlin veces tocamos más de mil doscientos productos aprovecha ya nuestro están fuera Benetton sesenta antes del veinticuatro de septiembre Leroy Merlin Gabi datos de asco

Voz 12 34:19 todo comienza con la ilusión de imaginarlo para sentir la emoción de conseguirlo la alegría hace celebrar cuyo de tenerlo entre las manos todavía estás a tiempo más prestigiosos galardones de Radio y Televisión que se concede en España entre premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura antes del día dos de octubre categorías para radio televisión publicidad radiofónica hay música Premios Ondas vive cada momento

Voz 0097 34:50 usted

Voz 16 35:02 a Manu Carreño

Voz 24 35:07 la las doce y treinta y seis una buenos en Canarias están ya Antón Meana ahí Javi Herráez fuera de esa zona mixta que están a punto de cerrar también arriba donde está Antonio Romero así que la tira tira primera voy con Álvaro el con gallego y con el resto iría preguntará a Cañizares que también quiero que b3 opinión sobre esto tengo curiosidad por ver este juego de malabares de Julen Lopetegui con la portería

Voz 1375 35:27 pues lo consigue va a ser la leche porque de momento en la Liga dos para Keylor dos para Courtois empieza la Liga de Campeones titular Keylor cuál es el mensaje que hay dos titulares que la Champions va a jugar Keylor la Liga banda alternar o que va alternará los dos en todo porque de momento no está claro aquí dijo hace unos días en el Larguero tengo un plan pero no lo voy a decir sinceramente yo otro

Voz 1201 35:52 claro cuál es el plan no sé si lo tiene claro qué es ni qué plazo tienes el Mike plazo tiene ese plan a lo mejor ha puesto ya Keylor no lo volvió a poner

Voz 1375 35:58 en la Champions no lo sé y Romero

Voz 0239 36:02 bueno se pone a Keylor después de lo que ha hecho no lo voy a poner están haciendo

Voz 1201 36:05 esto va a Keylor pues para amparado en la Liga dos jornadas

Voz 0239 36:08 tan sólo acarreó yo yo creo sinceramente que bueno primero a mí no me gusta el antiguo bueno como casi todo lo que a mi me gusta lo de portero titular Liga Champions salvó un estado de forma que te come la tostada el suplente mientras cambias pero tu portero para Liga de Champions y luego una tercera competición para el segundo porque están Fernando durante todo el año eso es creo que lo que mejor funciona o lo que mejor funcionaban un equipo de alto nivel como el Real Madrid teniendo dos animales como los que tiene en igualdad de estado de forma no no me parece mal lo que está decidiendo Julen Lopetegui salvo que esté esperando al primer error que eso no me parecería justo porque si algo necesita confianza en un puesto es es el portero tiene toda la pinta después de lo que ha pasado hoy el año es largo de que lo va a rotar en todas las competiciones durante todo el año yo creo que es a lo mejor juego precipitado eso es decir eso pero tiene toda la pinta de otra explicación non tampoco hay

Voz 1201 37:04 río yo creo que va a jugar Courtois Liga jugar que lo

Voz 16 37:07 están cansados tras hubo es sólo quiero ver ya veremos

Voz 1375 37:10 pues a también es buena hombres el portero de las tres últimas sabes porque es que los chavales

Voz 25 37:14 luego no vale venga o una hora

Voz 1201 37:17 decir que aquí Lopetegui tuvo era me dijo te insistió en la Liga

Voz 26 37:21 las la Liga la Liga la Liga la Liga pues igual dice pues

Voz 1201 37:24 lo que se Courtois que más menos él que la gente puede sentir como titular que juegue el torneo gordo no aunque eso no sólo que luego venideros pero a decir que pues igual es así Liga y Copa y la Champions para que lo es pero saca otro hermano crudas bueno os adornan poquito un par de días bueno claro es la foto de las mañana la foto de las Álvaro cómo lo ves tú yo creo que sí

Voz 0097 37:43 hay una excepcional tener dos porteros de este nivel eh en una misma temporada eh es es es algo que no es habitual entonces yo lo que dice Romero no lo veo lo elegir solamente un portero y darle el viste que el solomillo bueno ahí el postre Diallo todas darle a Verdú era pues no no lo veo

Voz 1201 38:04 enviar buena buena buena

Voz 0097 38:11 el Rey es buena pero menos apetecible lectura es buena pero menos apetecible no les gusta jugar sobre todo la Liga y la Champions yo creo yo creo que va a ir dando partidos a los dos hasta que alguno de los dos asome la cabeza yo yo sé cual entrar más por el ojo a Julen lo lo tengo claro

Voz 1201 38:30 pero pero lo vas a decir o no no lo no lo voy a decir que es una idea en la cabeza pero no no entra dentro yo lo voy a decir oye si te mando un beso Amanda americanas

Voz 0097 38:48 más información de cómo están entrenando y lo que piensa un poco la plantilla y tal pero

Voz 0239 38:56 pero sería muy injusto para para cualquiera de los dos

Voz 0097 38:59 los pues que uno uno será fuera mucho más protagonista que que el otro además yo creo que hoy que lo que ha demostrado que que está muy preparado y que además los días de la verdad que eso es una cosa que Courtois todavía tiene que demostrar de los días de la verdad que en semifinales en finales no sólo no ha fallado sino que ha que ha hecho paradas en el que han aportado títulos no yo por eso creo que cree Laure todavía tiene mucho que decir

Voz 1501 39:21 yo yo visto lo visto hasta el momento hasta el momento empiezo a pensar que va a ser más lo que dice Romero crean a rotar que va a rotar en todas las competiciones a lo mejor el sistema en vez de ser como

Voz 1375 39:32 peticiones son partidos sí sabe partidos

Voz 1501 39:34 a tiros a dos dos por así decirlo no ha empezado Okur Keylor pero en cuanto ocultó parecía que ya había hecho entre amigos suficientes han tratado durante los partidos y que lo próximo lo mejor son imagínate

Voz 1201 39:45 que lo que él tiene valor y otros tres de Courtois

Voz 0097 39:49 en ese sentido el otro cuadro gordo porque es que la Champions es muchas veces te deja sin ritmo porque

Voz 1201 39:55 por qué tardó mucho en aparecer los partidos una entonces tienen más

Voz 0097 39:58 con todo lo que dice Mari claro pero es eso

Voz 1501 40:00 va convertir el acertar o saber quién va a jugar en una en una casi una lotería pero yo preguntaba esta mañana por cómo estaban lo que hay que hay que ahora tenían los dos que que sabían y que no sabían preguntar dentro del vestuario y me decían dice mira las relaciones cada vez más fluida entre otros al principio era distantes medían no sabía muy bien cómo era único otro personalmente y ahora me cuentan que que está mejorando mucho dentro dos que bromean bastante entre los dos durante los entrenamientos a los dos a ninguno de los dos eleve cara de suplente es decir tú sabes cuándo vas no vas a jugar a Otegi que lo vas a jugar se te pone cara Molina hizo no te lo quita llegará viento la temporada bueno pues ni Courtois Nikkei lo la tienen con lo cual yo entiendo que aunque no se ha comunicado a ellos porque parece que el sistema exacto no no parece que ha comunicado a mí me da que eso es lo que pille por medio pero tres partidos Aburto ha jugado cuatro partidos para que lo

Voz 0239 40:52 el río por medio hay hay un detalle que que

Voz 27 40:54 que no debemos olvidar es que eh

Voz 0919 40:57 Courtois tiene veintiséis años y que tiene treinta y dos años es decir que esta temporada Lopetegui puede decir bueno mira podía ser

Voz 6 41:05 voy a ser justo este

Voz 0919 41:08 el concepto de justicia agarrotado en Champions y Liga te pero esto termina este año y actuales es decir mira este año vamos a Rotary además pero el año que viene Keylor Navas tendrá XXXIII Curto tendrá no

Voz 1201 41:21 de estarán en otro club

Voz 0919 41:23 quería en el Madrid

Voz 2 41:26 claro yo viendo actuaciones como la de esta noche de Keylor Navas me reafirmo es lo que dije al principio y es que el Madrid no necesitaba fichar a Courtois para nada porque tenía un extraordinario portero ese portero era Keylor Navas himno necesitaba meter otra gallina en este en esta Corral dicho esto y estando aquí Courtois a mí lo que me gustaría saber contarle a un entrenador como Álvaro Benito a un portero como Cañizares es si es bueno para un portero estar jugando dos partidos desaparecer volver a jugar todos partido desaparecer etc veo creo que no es bueno para la confianza de un portero creo además que no se da mucho esto porque no decir que será muy poco osea que lo normal no es que un entrenador ponga a un portero dos partidos luego le quitó a otros dos luego poco a todos no es lo normal lo normal es que haya un portero titular

Voz 16 42:16 esta es la normalidad

Voz 2 42:18 es que creo que es erróneo mira entonces que un profesional como Álvaro Benito que es entrenador o Cañizares que portero diga oye es bueno para un portero estar dos partidos y luego de parar volver desaparecer volver digo yo no lo sé

Voz 1375 42:32 Santi Cañizares hola

Voz 16 42:34 buenas noches Manu gracias a preguntar a mis y todos lo sabe Álvaro no lo ha querido contar Álvaro sabe quién quiere Lopetegui Álvaro sabe que la plantilla no la quería contar yo que voy a aportar lo sabe él y no lo quiere contar

Voz 1201 42:44 tiene información privilegiada ante hecho una pregunta

Voz 0097 42:47 Julio tú pro suponerle