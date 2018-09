El Larguero (19/09/2018): La victoria del Real Madrid, la derrota del Valencia y la expulsión de Cristiano Ronaldo

Voz 1 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero de Champions bienvenidos a este miércoles

Voz 1375 00:39 pone punto final a la primera jornada de la

Voz 1 00:42 la fase de grupos de la Liga de Campeones

Voz 1375 00:44 para en determinar los dos partidos de hoy miércoles en Mestalla ha perdido el Valencia cero dos ante la Juve eh perdón uno dos ante la Juve con los eh eh los cero dos destruido tanto cero dos ante la Juve luego los dos goles de la Juve de penalti ante un Valencia que está o con uno más buena parte del partido porque han expulsado a Cristiano Ronaldo en la gran jugada polémica de la jornada que ahora comentamos con Iturralde González y en el Bernabéu acaba de terminar también la victoria del Real Madrid tres cero ante la Roma en uno de los mejores partidos del Real Madrid que yo recuerdo en mucho tiempo me ha encantado el partido el Real Madrid desde el minuto uno hasta el noventa y poco a poco parece que vamos entendiendo eso que decía Julen Lopetegui en la pretemporada y en el inicio de temporada de equipo equipo equipo equipo porque hoy me ha parecido una auténtica orquesta una banda muy bien afinada ya veremos lo que viene después lo que hemos visto lo antes pero no apunta mal este Real Madrid que sin Cristiano Ronaldo hoy ha jugado de maravilla la da un baño a la Roma semifinalista de

Voz 0458 01:47 el campeón la temporada pasada

Voz 1375 01:49 con tres pero se podía haber ido con alguno más un golazo de Isco en una falta otro de Gareth Bale en una contra pegándole seco duro abajo y luego ha salido mal

Voz 0458 01:58 ya no parece que el siete legado también alas para mal

Voz 1375 02:01 sacar en su red debut con la camiseta blanca en la que fue su casa su primer gol ha salido ya marcado Real Madrid tres Roma cero enseguida la polémica la expulsión de Cristiano Ronaldo para mí exagerada para mí no hay que expulsar a Cristiano Ronaldo por lo que ha pasado aunque también es verdad que me gustaría haber mejor lo que ha pasado si no se puede ver es porque en la mejor competición de clubes del mundo se gastan cuatro perras abonar cinco cámaras el partido en Valencia lleve la repetición casi con prismáticos o congelar la imagen en tu casa poner una lupa para ver si lo ves mejor en la mejor competición de clubes de fútbol del mundo no te ponen una Repe buena es un poco de risa ninguna otra competición pasa esto en la Champions que no Aibar bueno pues vale no Éibar pero coño por lo menos ponernos una buena Repe pero por las redes que se han visto que repito no hay ninguna perfecta a mí me parece exagerado haberse cargado hoy el partido con la expulsión de Cristiano Ronaldo vámonos a los dos campos lo primero ahora tenemos sanedrín para rato con Antonio Romero con Jesús Gallego Julio Pulido con Dani Garrido que sigue por aquí director de Carrusel Dani

Voz 0458 03:09 qué tal mano muy buenas mucha polémica muchos goles

Voz 1375 03:12 hay mucho que comentar con Álvaro Benito gastar porque también Icon

Voz 0458 03:15 Toral de González pero en el Bernabéu están Antón Meana

Voz 1375 03:17 a Javi Herráez y Antonio Romero minuto resultado ahora mismo por ahí o la Antonio muy buen

Voz 0239 03:22 qué tal buenos pues el minuto y resultado en la cabina de la Cadena Ser están ahora cuidando el tapete porque el sábado vuelve a jugar un partido oficial contra el Espanyol a las ocho cuarenta y cinco después de ver noventa y tres minutos de fútbol espectáculo de un puñetazo encima de la mesa del Real Madrid tenemos tiempo para hablar de ello pero para mí el partido más completo en fase inicial de Liga de Campeones desde hace muchísimo tiempo de un Real Madrid

Voz 1375 03:45 corán yo hacía mucho que no voy a jugar también a todo el equipo a todo el equipo que partidazo de Isco que partidazo

Voz 0458 03:51 de de de de Modric hizo un minuto

Voz 1375 03:53 si los noventa ardiendo que manera de trabajar de presionar a no creo que hoy se pueda poner un pero a un partidazo del Real Madrid que empieza metiendo miedo el campeón en esta Champions por ahí abajo en la cabina de comentaristas todavía de narración está Romero abajo Javi Herráez y Antón Meana recogiendo ya las primeras impresiones hola Antón hola Javi muy buenas hola qué tal

Voz 2 04:13 en la zona mixta ser planteando por el bueno las tripas del Santiago Bernabéu y las caras de los futbolistas eh bueno pues son os podéis imaginar de satisfacción y de alegría ha pasado por aquí Isco con una sonrisa de oreja oreja acaba de pasar Dani Carvajal dice cansado pero muy contento también Mariano que ha estado con otros aquí en un pequeño Kanouté lazo con las radios Se le veía eufórico porque vaya zapatazo Manu que ha soltado el futbolista del Real Madrid para marcar el tercero han sido tres golazos el de Isco el de Bale a pase de Modric y el de Mariano para cerrar la la cuenta la verdad es que ha sido un partidazo del Real Madrid y te pediré pasó dentro de un instante

Voz 0239 04:50 te con Casemiro también uno de los mejores del equipo

Voz 2 04:52 con qué como tú decías creo que hoy el equipo ha estado de diez total hablando

Voz 0458 04:57 este andando y en la sala de prensa está hablando el técnico de la Roma luego resumía

Voz 1375 05:01 José cuando Lopetegui si te parece tímido paso pues venga

Voz 0458 05:03 mira estamos por ahí porque otra jugada de las muchas que estado narrando Romero en el partido Dani el control orientado que hacen carrera Asensio que luego remata mirando al tendido lucirán tampoco ya es hora vete pero me parece que si la mete es uno de los goles de la historia me parecería una jugada de estas de

Voz 1375 05:17 qué le falta la guinda el Madrid tiene para el toreros brutales

Voz 0458 05:19 que son excluidas venció además ha tenido el mérito Lopetegui de que engancha definitivamente a Ceballos que la dominó de calidad al margen de lo de Mariano de Isco ha salido bien incluso la jugada de Keylor que ha hecho tres paradas muy muy muy vivo muy muy buenas pero se les ha jugado ha sido fantástica metido mean acabando Carrusel

Voz 1375 05:32 la Laudrup pues ha sido un poco rollo lado ya al tendido en Mestalla están por ahí Pedro Morata y Ximo más mano cero dos el el penalti que falló parejo al final que podía haber sido el uno dos

Voz 0458 05:43 pero que lo falló en un partido en el que la Juve

Voz 1375 05:46 estaba siendo mejor estaba siendo mejor once contra once expulsan a Cristiano Ronaldo que ahora lo comentamos la jugada polémica a partir de ahí el Valencia Se acerca un poco más pero luego dos acciones absurdas infantiles dos penaltis una de Parejo precisamente y otra de Murillo han hecho que Pjanic haya transformado los dos Se acabó el partido Pedro Morata muy buena

Voz 3 06:05 hola mano buenas noches y una noche muy dura en Mestalla contrasta mucho la decepción de ahora mismo porque además el Valencia no gana desde que ha comenzado la competición oficial Liga hay Champions contrasta mucho con la ir

Voz 1716 06:16 John que había antes de empezar el partido la camisa querer

Voz 3 06:18 qué le ha venido muy grande ante la Juve al al Valencia jugando además la Juve de setenta minutos casi de partido con un hombre menos en la primera parte además Manu es real la Juve ha tenido para hacer cuatro goles claros tres ocasiones claras ha fallado bajo palos un balón al larguero y a pesar de de la lesión de Khedira e la Juve se ha retirado del del primer tiempo ganando cero uno y el Valencia es que no ha podido ni maquillar el resultado jugando con uno más toda la segunda parte porque hasta Parejo ha fallados la verdad que la noche es realmente duro

Voz 1560 06:49 en las caras

Voz 0458 06:50 de la afición lo imaginamos no ha sido un buen inicio en Liga no está siendo buen inicio de temporada y hoy en la Champions pues hace que sí

Voz 0962 06:56 las dudas no Ximo muy buenas hola muy buenas mano pues un chaflán tremendo para los cuál veinte y seis mil cuarenta y cinco aficionados que había que a eso hay que restarle los mil que había de la Juve que son los que se marchan felices golpeando primero en la mesa del Valencia además en casa del Valencia golpeando aquí en Mestalla donde el Valencia pues acumula disgusto otras disgusto ya eso está acostumbrando nuestros primeros partidos es pronto todavía venimos todavía con el subidón de la temporada pasada pasar del duodécimo a cuarto pero lo cierto es que ahora el equipo no carbura y eso empieza a preocupar a más de uno y más teniendo en cuenta que hay que ir ahora jugársela el próximo partido al teatro de los sueños por ahora van pasando para que los jugadores no se quieren parar no lo ha hecho para

Voz 1375 07:37 Hall capitán que ha fallado el penalti tampoco Cherie

Voz 0962 07:39 si Seb vamos a esperar que pasen más protagonistas en se

Voz 1375 07:42 ya estamos ahí con vosotros y en el y hoy enseguida el tiempo de opinión y el sanedrín así que en el grupo G grupo del Madrid Real Madrid tres Roma cero victoria el sendos CSKA de Moscú dos en ese otro partido del grupo en el grupo H Valencia cero Juve dos en el otro partido de ese grupo Jaume Boix cero Manchester United tres victoria del United de Mourinho golazo por cierto de

Voz 0458 08:03 de Pogba que ha hecho doblete

Voz 1375 08:05 en el grupo F ha perdido el City en casa el equipo de Guardiola Manchester City uno Olympique de Lyon dos sorpresón en el grupo se puso cero dos incluso en el Etihad del equipo francés un golazo también de Pekín el segundo de los ingleses luego Bernardo Silva hizo el primero pero derrota en casa en el otro partido del grupo Shakhtar Donetsk dos Hoffenheim dos y en el grupo E Benfica cero Bayern Munich dos Ajax tres AEK de Atenas cero fuera de la Champions es un día de mucha Liga de Campeones Inés hay que recorrer también luego estaremos con ellos las previas de los partidos de mañana que arrancan en la Europa League Sevilla Betis y Villarreal a las siete menos cinco Sevilla recibe al Standard de Lieja a esa misma hora Villarreal recibe al Glasgow Rangers ya las nueve Olympiacos Betis en Atenas amplia su contrato Sergio González como entrenador del Valladolid como ya os decíamos hace unos días en El Larguero que hicimos allí en Pucela ya con Ronaldo como dueño del club una temporadita más para Sergio y Rafa Nadal ha anunciado que va a parar y que no va a llevar a cabo la gira asiática los torneos de Pekín y Shanghái para recuperarse de la rodilla así que todo esto en es

Voz 0458 09:12 de El Larguero que arranca con la victoria del Madrid con la derrota del Val

Voz 1375 09:16 vencía con muchos protagonistas y escuchar con muchas opiniones que escuchar también aquí en el Sanedrín y con los resultados que ya tenemos dicho Madrid Victoria Valencia derrota

Voz 1 09:52 las doce menos veinte una menos en Canarias nos decía Romero los decía yo

Voz 1375 09:58 decíamos todos Relaño lo estaba diciendo Álvaro Benito Rafa Alkorta en Carrusel con Dani que es que su partido no digo perfecto pero si es un partido muy muy bueno muy completo del Real

Voz 0458 10:08 sí desde el minuto uno hasta el noventa

Voz 1375 10:11 esperando que salgan protagonistas le pregunta Iturralde González que está por ahí nuestro árbitro o la Aíto muy buenas hola buenas noches y antes de analizar el partido en Madrid de de escuchar a los protagonistas que están a punto salir se habla no separa de Cristiano Ronaldo que seguir llorando de Mestalla por una expulsión que no se eh Paradis después de unos minutos que ya han pasado las vuelto a ver los vuelto a Rey que te ver qué qué opinas esa jugada Cobos

Voz 0514 10:36 no se ve una imagen clara donde puedas tu decir que hay agresión no que no Line las tomas son muy fíjate para ser Champions las son muy lejanas ir no sé cuál es el momento donde la agrede porque parece que les lanza un la pierna parece voraz y luego si le agarra del pelo no sé que lo va poner en el acta que pasa que el acta es públicas

Voz 0458 10:57 pero en la Champions declaración no

Voz 0514 10:59 pero hay una clave en esto es una clave que es la lógica el balón no están en disposición de ser jugado porque el balón va por banda y esto pasa justo en medio de la haría ganar

Voz 0458 11:08 porque puede poner agresión no lo lógico tiene que ponen la agresión

Voz 0514 11:12 claro porque el quinto árbitro es el que la visa el quinto árbitro una cosa ese es pues eso en disposición de ser

Voz 1375 11:17 el balón pues puede pasar muchas cosas pero sí

Voz 0514 11:19 claro no están discursivo de ser jugado pasase una conducta violenta y el árbitro lo único que puede poner porque no ve las imágenes para hacer el árbitro B tiene que ponen el acta lo que al quinto es que hay una agresión Easy hay una agresión

Voz 1 11:33 en el punto de código

Voz 0514 11:36 disciplinario de UEFA te dice claramente que son tres

Voz 0458 11:41 a nadie

Voz 0514 11:43 tiene que demostrar ahora caro la Juve ahora recurrirá la exclusión mandará los vídeos tiene que demostrar con vídeos con pruebas vídeo gráficas que no existe esa tal agresión para que le bajen a un partido un partido eso ya

Voz 0458 11:58 eso está claro que eso eso La Roja no te lo quita nadie ahora

Voz 0514 12:02 los quita nadie otras eso es

Voz 0458 12:04 ah claro de todas formas cuando todos decimos lo mismo decía Relaño estén en la sala de prensa sale Lopetegui decía regañó en Carrusel es que

Voz 1375 12:13 al quinto árbitro claro cuando todos estamos dudando de la repetición alguien tiene que haberlo visto muy muy claro para para que diga no roja de la calle

Voz 0458 12:21 yo lo dejó en amarilla por desconsideración al rival agarrando el pelo me parece Cristiano no tiene comprar ningún boleto a mí la Roja me parece exagerada a ver qué dice Julen Meana en la pregunta para el entrenador del Real Madrid

Voz 7 12:31 escuchamos al técnico los goles las ocasiones quizá el partido más redondo de derechas eh

Voz 0962 12:36 tres goles perdón

Voz 7 12:38 es ese es el partido más de que estás en Madrid bueno hemos compartido e en partido de Champions contra un equipo exigente que habían Masó quedó a un gol de jugar la final de la Champions eliminó al Atlético de Madrid en liguilla al Barcelona en cruces y que este año ha mejorado la plantilla bueno un partido complicado o difícil que yo creo que lo hemos He jugado bien y hemos sido justos y acreedores de acreedores de los tres puntos de Fernando muchas ocasiones que contentos satisfechos no puesto acaba de empezar pero preocupante

Voz 0962 13:13 más preguntas para el técnico del esto bastante contento pero eso dos goles uno tres pero está relajado

Voz 0514 13:22 ya ha hablado con alguna televisión Manu dentro de sí

Voz 0962 13:24 la la zona de televisiones con derechos ya suele ver más relajado que otros días y contento por todo preguntan por lo que suena lo mismo

Voz 7 13:33 bueno el equipo eh llevamos trabajando no es espléndido tras meses el equipo sigue creciendo seguir mejorando eh pero esto acaba de empezar queda queda muchísimo tenemos la seguir trabajando duro ahí afrontando las diferentes competiciones tenemos en tres días un partido muy muy exigente contra un muy buen equipo con un español todos que prepararnos para ello con la portería bueno te contesto lo que siempre he dicho que es una decisión que tomen los tenemos siempre una una magnífica solución no voy a añadir nada más a eso no voy a añadir nada más tenemos una magnífica solución siempre

Voz 0458 14:10 Rosales sale parte de la portería no se sale Jaime Rodríguez me pregunto lo que te vemos Madrid que pese

Voz 0962 14:16 de arriba muy combinativo los Corner los saca en corto es casi todos cómo consigues con un equipo que viene de ganar tres Champions está haciendo tantas cosas distintas a lo que veíamos el año pasado

Voz 7 14:27 bueno pero trabajando entrenando oí el mérito es de los jugadores Juárez muy buenos

Voz 8 14:34 si quieren entrar también eh

Voz 7 14:36 tienen una una actitud fantástica entrarán como animales desde que hemos llegado y bueno y eso siempre ayuda a que el equipo siga mejorando creciendo e tratando de de intentar mejorar en todos los aspectos del juego con balón y sin balón y así tenemos que seguir en esa es la manera de de afrontar las competiciones que así nos sentimos nuestro trabajo oí los

Voz 0962 14:57 jugadores Nos ayudan aquí surgió porque somos auténticos protagonistas

Voz 7 15:00 no

Voz 0962 15:01 hola Julen aquí al fondo qué tal buenas noches Antón Meana en directo en El Larguero de la Cadena SER quiere saber cómo ha sido si se puede saber o cómo es la relación por ejemplo hoy con Courtois que es un portero que está acostumbrada a jugar que es el mejor del último Mundial

Voz 0514 15:14 cuando un entrenador le comunica que no va a jugar la Champion

Voz 0962 15:17 Nos

Voz 0514 15:18 dentro de la profesionalidad que tiene Courtois como es ese ese rato entrenador portero que hábito

Voz 1375 15:23 gente juega y que ahora es casi

Voz 0514 15:26 suplente titular con Keylor

Voz 7 15:28 todo es mucho más natural de lo que contradice decís las cosas entre profesionales pues más Normaa animar natural y Bono con con normalidad con honestidad se dice las cosas y nada más no hay ningún problema no hay ningún problema para nada

Voz 0962 15:44 hola es que unos intentado que hubiera puso en respuesta veinte minutos Mariano no sólo por el gol sale es come la hierba basta al portero le presiona hasta línea de fondo bueno que le dije es tu antes de salir e inspirada esta noche el el chaval que que crees que pueda seguir aportando el resto de la temporada le he dicho Grammy popular en voz

Voz 7 16:06 no es decir a un chico que que debuta lógicamente en Champions que él tiene el conoce la casa el ex de la casa en tiene el sentimiento del Real Madrid lo que significa la Champions al Real Madrid ahí ha salido como como tiene que salir jugadores a Madrid como una actitud fantástica entregando todo para el equipo y luego ha tenido el premio el premio o normalmente el que trabaja tiene premio ha tenido un premio marcando un gol eso estacionaron muy contentos por él claro

Voz 0458 16:34 hola qué tal buenas noches tanto el entrenador del Real Madrid se les nota no lo puede evitar evidentemente para estar satisfecho y sacar pecho y en esta noche de gran partido gran victoria del Madrid

Voz 0267 16:44 los anteriores le ha sacado media hora ha estado espectacular prácticamente sin sin un fallo consideradas que estaba cansado vas hacer igual con otros futbolistas también con muchos minutos en las piernas caso de Marcelo de Ramos rodeo de Carvajal próximamente gracias

Voz 7 17:01 bueno el Real Madrid tiene muchos jugadores buenos e hijo anuncio de inicio ir normalmente ponerse el acento siempre en los once que juegan pero de Juan catorce en cada partido y muchas veces es un futbolista que sale del banquillo es definitivo entrenador tiene que pensarlo no sólo los que fueron sino lo que puede pasar durante el partido el foco siempre va hacia el once titular pero muchas veces la importancia y los que deciden los partidos del banquillo a veces en ese aspecto pues eh estoy de acuerdo marco ha hecho un muy buen partido el rival que que el resto de compañeros venían a ser titular hoy hoy a salir en la segunda parte y ha estado muy bien y otro aparato con otro compañero claro que sí

Voz 0962 17:40 dicen los preguntas adelante en Radio Marca bueno quedan muchos más la verdad muchos partidos del Real Madrid como seleccionador para vamos a pedir perdón nada tranquilos lo que imagino que vería muchos partidos como seleccionador del del Real Madrid este año tiene el placer de entrenar lo cree que Gareth Bale sin Cristiano Ronaldo se encuentra más cómodo con el rol que tiene el equipo

Voz 7 18:02 no no voy a entrar a esas valoraciones que son absolutamente surrealistas hizo más para vosotros la realidad nuestra es que tenemos un muy buen equipo lo hemos dicho siempre y trabajamos para intentar mejorarlo porque todos los jugadores estar en un contexto que puedan dar rendimiento y sacar brillo a sus condiciones Si es lo que tratamos de hacer llegar está hecho un muy buen partido también perdió y lo destacaría un equipo en general ha hecho muy buen partido en toda en todos los aspectos colectivos con balón balón quizás hemos tenido innumerables ocasiones ir esto Zúrich Champion la segunda parte ibas dos a cero y te marcan un gol que ha podido ser ir final hubiera sido otro pero claramente merecíamos ganar el partido sin sufrir afortunadamente así ha sido las últimas dos preguntas las uvas queda en él

Voz 0962 18:46 el Sergio quieran depara gol yo creo que me valore la actuación de de Isco de hoy no sé si la ha dicho también que metiera el gol de falta por la escuadra igual que a Mariano

Voz 7 18:54 miénteme y como LB L

Voz 0962 18:57 texto físico porque ella jugó los noventa minutos descansó el otro día en San Mamés que me va a hablar un poco Soto claro

Voz 7 19:03 sí ha sido muy exige entre el partido porque las una parte ha abierto quizá demasiado nuestros intereses había mucho de vuelta y eso desgasta mucho oí Isco ha hecho un partido muy bueno en todos los aspectos tanto con balón como sin balón ayudando al equipo sacrificándose bueno contento estoy en el partido de disco este barrio pero sí pero hasta acabar también hay que hablar del partido de Modric Letonia Castle los centrales todo yo creo que el equipo cuando está bien pues todos los jugadores salen reforzados

Voz 0962 19:31 lo pregunto si la última de la orgánica

Voz 0458 19:34 que dejó a ayer decía que no tenía presión por por jugar la Champions después de lo que se había conseguido pero sí es verdad que había muchas miradas puestas en este inicio sobre todo ante la Roma que es el rival más fuerte del grupo siente que se ha quitado un peso de encima con el partido que han hecho y que a lo mejor puede ser te pregunto la última pregunta de Julen

Voz 1375 19:51 a la sala de prensa estaba saliendo hoy compareciendo Monchi director

Voz 0458 19:54 digo de la romanza una vista está hablando Modric Luca

Voz 1375 19:57 a Modric en directo en la tele escuchamos al croata que estábamos que estaba diciendo a Monchi en la zona mixta Javi bueno pues ha dicho que Madrid se ha sido

Voz 2 20:06 naval que perder en el Bernabéu entra dentro de lo factible que ha jugado muy bien y a la pregunta es cómo era portero Si él elegiría actúa o a Keylor Navas dice mira con los ojos cerrados haga lo que haga Lopetegui va a acertar porque están los dos en estado de gracia fan

Voz 1375 20:21 las Tiko inseguro que tanto Courtois como Keylor Navas

Voz 2 20:24 no es un problema sino una solución para el Real Madrid

Voz 1375 20:27 no están por allá

Voz 0458 20:29 además de Romero Jesús Gallego hola Gaye qué tal hola Manu buena está también Julio Pulido o la Julio

Voz 9 20:34 qué tal verano Mario Torrejón muy buena de la mano muy buenas

Voz 0458 20:36 además de Dani Garrido vemos y en seguida se incorpora Álvaro Benito

Voz 1375 20:39 eh eh estábamos con Iturralde enseguida

Voz 0458 20:42 hablamos el partidazo del Real Madrid pero estaba contándonos Iturralde la jugada de no pero cuenta lo que has visto los de Cristiano Ronaldo visto una bueno estaba mejor mejor una repetición ahora mejor camino le tira del pelo

Voz 0514 20:51 para

Voz 0458 20:52 a mí ni tampoco para mí no le tira del pelo e

Voz 1560 20:55 me cierran la mano se para para la amarilla por intentarlo pero mira mí roja me parece una exageración pero no sé cómo grabado a un equipo con

Voz 0458 21:04 es por eso se ven mejor la imagen de es la que tiene un amago de ponerle amarilla roja nada que ponga amarilla como mucho también como movilidad

Voz 0514 21:13 mucho cuidado cómo estáis el vocabulario eso ya te digo porque ha dicho que lo ha intentado intentar es Rojas

Voz 0458 21:18 sí pero me refiero que ni siquiera la acción ni el logrado y lograr dotarle de pelo

Voz 0514 21:25 vamos no es que los que caminar son abogados y los que dictaminen es dar o intentar dar intentar estirar es decir

Voz 1375 21:34 de todas formas y Sufi que es que ese hito ninguno de los que estamos aquí que había están Carrusel entienden que es una exclusión ninguno sabe quince cómo voy a preguntar a los demás Romero para di

Voz 0514 21:45 la he visto por redes sociales a lo que yo he visto vamos

Voz 0458 21:50 pero nada nada nada

Voz 1375 21:52 dicho amarilla como mucho me parece

Voz 0458 21:55 es verdad que si se pican un poco Haditha lleva al quinto árbitro pelo una tontería eso sea no le pega un tirón del pelo radio y para Di María

Voz 1560 22:07 bueno no para menos expresión pone la mano en la cabeza como diciendo anda que repetir ya está Gallego

Voz 10 22:13 yo hubiera saca amarilla pero hay que decir que ese gesto de Cristiano sobraba porque ese gesto conduce al error del claro eso sería

Voz 0458 22:21 eso sin ninguna y no no tenía que haberlo hecho

Voz 10 22:23 en el el el juez dependería no no podido calibrar si era tirón de pelo

Voz 0458 22:28 ojo no lo pueden hacer cosas pero no puede

Voz 0239 22:31 arqueóloga claro pero le le el

Voz 10 22:34 esto le ha hecho confundirse claro hay tantos con

Voz 0458 22:36 esto es que si cada vez que se tocan va a decir el quinto árbitro no no estoy seguro pero me ha parecido que tiene que estar seguro para echar un tío de del partido en la Liga de Campeones para Dani amarilla para ti Julio

Voz 9 22:47 yo creo que ni muchísima menos es expulsión creo que a duras penas

Voz 10 22:52 ya no me vale la coartada de que Cristo

Voz 9 22:55 ya no ha hecho un gesto y tal no puede valer como coartada ese gesto de Cristiano para que un árbitro expulse de un partido tan importante

Voz 0458 23:02 como como el de esta noche a un jugador como Cristiano Ronaldo me parece una injusticia absoluta a David también lo es que no no no no

Voz 1375 23:09 veo ni veo cincuenta y cinco repeticiones más no hay ninguna en la que diga

Voz 0458 23:13 ah mira para echarlo que no sabes que no

Voz 1375 23:15 bueno no sabemos qué habrá visto el cuarto árbitro decía Iturralde que tres partido seguramente no se los quita nadie veremos a ver después el recurso de la incluso uno uno sólo alguna a nadie y probablemente Andrés no

Voz 0514 23:24 eso sí sigue si aplican el artículo él él que es agredir a un jugador contrario son tres y ahora hay que ver si la Juve es capaz de demostrar que no hay esa agresión

Voz 1375 23:36 tres le van a caer la lluvia puede rebajar los a uno

Voz 0514 23:40 no lo ocupan ahora la Juve ya estará trabajando las imágenes

Voz 1375 23:42 la aportar porque lo que va a hacer

Voz 0514 23:45 el Comité de Competición de UEFA lo que hace es abrir un expediente porque no hay partidos este martes porque este martes hay Liga abrió un expediente para que para que la Juve aporte todas las pruebas que quiera aportar cuando aporte esas pruebas tomara la decisión haya se tomará la decisión ya de si es uno son tres

Voz 1560 24:03 el rumor de que alguna vez arbitró algo en una convicción UEFA pero no está fuera de ella o sea que es un rumor es un rumor pero sin imposición de la sanción posible sí

Voz 0458 24:15 son tres yo ves eso no vale a depende lo que ponga al árbitro en el acta claro

Voz 0514 24:19 sí sí eso partidos claro es que no es que recurra la sanción van a recurrir que no hay agresión es diferente la sanción la última agresión

Voz 1560 24:29 tú que que la UEFA echó para atrás un con un recurso algo una sanción de algo de lo que sea

Voz 0514 24:34 no reconoce luego pero pero pueden rebajarlo en vez de que apliquen el artículo eh que apliquen el artículo de una conducta violenta pero que sólo de un partido

Voz 1375 24:44 siempre eso sería rectificar lo que ponga el árbitro casi ponían

Voz 0458 24:46 presión pero bueno ahora tiró la hoy seguimos hablando de esto y escuchamos

Voz 1375 24:49 otra bonistas por cierto que ha puesto a la hermana de Cristiano en Instagram Katia Aveiro ha apostemos Ángel diciendo vergüenza en el fútbol Se hará justicia quieren destruir a mi hermano pero Dios nunca duerme vergonzoso

Voz 0458 25:00 sí que las sanciones a mí me cojo no cuando lo leído vehemencia a un poco más atrás en la silla ellos quieren dejarte abajo pero nunca lo conseguirán vergüenza de fútbol eres grande

Voz 1375 25:09 mano van a pagar caro estas lágrimas

Voz 11 25:13 pues entonces te voy a hacer una persona gordito entonces amarilla cinco para las doce estamos en el sanedrín de El Larguero o vamos a ver los protagonistas que salen en el Bernabéu y también en Mestalla donde ha perdió el Valencia cero dos ante una Juve sin Cristiano

Voz 6 28:06 de

Voz 1 28:17 está hablando Rodrigo Moreno en Mestalla Ximo escuchamos a uno de los capitanes del Valencia

Voz 8 28:23 no nos está costando de la red

Voz 20 28:26 ya he tenemos que trabajar tenemos que

Voz 8 28:30 crecer a nivel colectivo

Voz 0458 28:48 con las palabras de Rodrigo Moreno en Mestalla uno de los capitanes del Valencia después de el cero dos en casa en la zona mixta del Bernabéu aparece algunos de los jugadores Javi Antón

Voz 2 28:58 no no aparece nadie creo que no hablar nadie bueno creo que no porque iba a hablar Casemiro y nos dicen que tiene doping y no puede pasar por aquí no sé si será por habló en voz alta no los es un pensamiento por lo que he dicho a los compañeros de Movi Star a Ricardo Sierra ha dicho que Modric es muy bueno que merece todo pero que para él el Balón de Oro es o debiera ser para Cristiano Ronaldo imagino que no será por ese motivo dijo que imagino porque no lo sé pues acaban de decir el departamento de Pérez

Voz 0239 29:25 o sea que no habla Casemiro porque está en doping

Voz 2 29:27 no puede pasar por aquí

Voz 1025 29:30 que ninguno más

Voz 0962 29:31 pues nada raro raro

Voz 0458 29:34 habrá guerra en seguirá ponemos el sonido de Casemiro eh

Voz 9 29:37 es raro que diga eso Casemiro

Voz 0458 29:40 si uno mira ha salido uno defendiendo Cristiano

Voz 9 29:43 esto del Balón de Oro es lo que tire es lo que tiene tele preguntas ahora fue vista por el Balón de Oro unos líos que va

Voz 2 29:50 va a meter en un lío montado por decir lo que siente Juanjo previamente una barbaridad no dice una barbaridad pero hombre teniendo a podría a su lado teniendo a Cristiano Venturi la dicho vamos a los que eh

Voz 0458 30:03 ha seguido la escuchamos que está preparando y Javi Blanco que eso lo ha dicho a los compañeros de Movistar Plus y terminamos con el asunto Cristiano eh vamos a hablar de paz del partido en Madrid alguien quiere añadir algo más de las tanto Cristiano yo creo que estamos todos de acuerdo es que estuviera más repeticiones Iturralde me mandan vídeos en Twitter

Voz 1375 30:17 cuantas más veo más claro me parece que no

Voz 0458 30:19 le tiene una pantallita bajo cuando eh

Voz 1375 30:22 hay tantas juego e Ito

Voz 0458 30:24 si no has más repeticiones veo más me parece que no hay nada que hacer pero estamos hablando pero es la clave de la juez

Voz 0514 30:30 nada es como un montón de jugadas que se haya equivocado el árbitro sí que es lo que decía lo que decía yo también en Carrusel le tienes que dar o dejar la oportunidad a un tercero que decida lo hagas cosas para que decida un tercero porque ese tercero puede haber visto un montón de cosas diferentes

Voz 0458 30:45 que sí que está claro que hoy cristianas equivoca haciendo eso vale que les obra el gesto para que no roja

Voz 0514 30:51 no no es es exagerada la roja ayudarme

Voz 0458 30:54 por eso dicho Casemiro de Cristiano

Voz 21 30:56 eh y mi opinión yo creo que en boca haciendo fenomenal pero carente en su opinión yo daría el Balón de Oro Cristiano por puestos méritos de de del año pasado que era el año de Luka Modric ha sido espectacular pero en mi opinión varia a Cristiano cero

Voz 0458 31:12 daría a cristiana aunque el año de Luka Modric ha sido espectacular me parece fantástico si lo piensa que no he saludado mucho

Voz 2 31:17 pues sí

Voz 0458 31:18 no lo tenía claro se oye trabaja con él todos los días codo con codo además casi en la misma posición sea quiero decir si quiere decir que para Cristiano porque Luisma cristiano porque sexto se han expulsado y me lo está pasando mal hay una imagen me imagino la habéis visto labores mañana ese va llorando Cristiano Ronaldo separa en la banda a hablar con Marcelino el entrenador del Valencia como Le para separado Marcelino diciendo que ha pasado no lo hice dos veces no he hecho nada Marcelino

Voz 1375 31:46 es el túnel de baja por la por el los las escaleras

Voz 0458 31:50 se va llorando es bueno y la jugada polémica del partido de la jornada de Champions dudo que va a dar mucho que hablar aunque repito aún así ahora la hablaremos con Cañete y con Subirachs también y con Morata el Valencia ha perdido clara merecidamente ante la Juventus del partido el Madrid lo decíamos al principio ahora se incorpora Álvaro Benito

Voz 1375 32:09 hacía mucho tiempo que no habían partido tan completo de de los blancos es que me han encantado como han jugado como han presionado como han defendido era el minuto ochenta y tanto estaban presionando el saque de puerta de de de la Roma e Isco Asensio sea una auténtica banda sonora muy bien afinada

Voz 0458 32:28 y con la que el Bernabéu ha disfrutado como hacía tiempo Romero tú que has estado ahí es que sean divertido viendo al Real más

Voz 0239 32:32 lo contaban Carrusel Eli yo tengo que echar mucho la vista atrás para ver un Bernabéu tan enchufado durante noventa minutos sin que afortunadamente hemos podido vivir en Carrusel un montón de partidos en los que durante diez quince minutos esto es una caldera que suena como nos ningún otro campo del mundo pero hoy ha sido desde el minuto uno hasta el minuto noventa y tres sea duro del partido han disfrutado con el eh equipo esta manera de de correr de luchar de atacar de defender y conecta mucho con la manera que tiene de entender el fútbol el Santiago Bernabéu ya ha sido un partido espectacular conviene recordar que es verdad que la Roma ha empezado mal la temporada creo que es un equipo que viene de hacer semifinales en esta competición el Real Madrid en condiciones normales en la primera parte se tenía que haber ido con tres cuatro goles a favor

Voz 1375 33:14 luego la segunda un una buen par

Voz 0239 33:16 paradas de Keylor Navas baja un poquito el pistón el Real Madrid para volver a despegar y me parece que que la exhibición coral del equipo ha sido tremenda con un Lopetegui que no ha parado desde el minuto uno hasta el noventa en el banquillo con el sello de recuperar nada más perder es muy complicado hacer durante un partido pero todavía Manu más complicado intentar hacerlo durante toda la temporada y creo que ese es el gran objetivo y el gran reto se lo han hecho hoy lo tienen que al menos intentar conocer durante toda la tensión

Voz 1375 33:45 la Galle hacía mucho en ya un partido ha sido el Madrid sí

Voz 10 33:47 bueno tan completo como este hace muchísimo tiempo yo creo que hoy es la culminación de algo que venimos viendo evidentemente saludo Cristiano Ronaldo sí se va a Cristiano dando un equipo ese equipo pierde potencial ofensivo sea el que sea el Real Madrid también pero sin Cristiano Ronaldo por lo que sea este equipo es más equipo más coral y más solidario yo creo que se debe a dos razones el el el sitio que ha dejado Cristiano lo han lo han ocupado unos cuantos jugadores que necesitaban ese espacio de protagonismo videojuego y luego yo creo que hay que darle mucho mérito a Lopetegui porque este equipo evidentemente no seguido Cristiano no se iban a ir al pozo porque son muy buenos y han ganado Champions seguidas pero es que ahora juega mejor que antes es que ahora corre más es que ahora pelea más es que ahora presiona más es que ahora es más solidario y eso yo creo que es un mérito del entrenador

Voz 1560 34:41 ahora para mí la frase la dijo Berizzo en la previa del partido del Athletic de Bilbao Guijosa ido Cristiano Ronaldo que es una bestialidad es durísimo para cualquier club pero salen abierto una serie de opciones muy interesantes al Real Madrid no ahí justo justos eso lo que hemos visto y la confirmación de que tiene un montón de opciones que si salen bien y es que que casi enriquece más el fútbol del Madrid jugó mejor ganan mejor aparte yo veo en un estado de forma físico y mental

Voz 0458 35:07 en fin de de medio campo para arriba Stone todos

Voz 1560 35:10 Bale Benzema de jugar bien eh

Voz 0458 35:13 en serio

Voz 1560 35:13 Isco Modric Casemiro está muy bien en su sitio no sé es que no no se me ocurre Cross está muy cómodo cuando sobre todo como está Casemiro o tiene que hacer el de cinco el brazo estaba bastante más incómodo pero cuando tiene que hacerlo por detrás está muy bien manejando los tiempos dejó a mí me parece

Voz 0458 35:28 a que que el Real Madrid

Voz 1560 35:30 entrado el el equilibrio entre todas las las líneas luego el único problema que le veo en el horizonte lo vende es precisamente equilibrar a quien da minutos a Jens el hojita sí porque

Voz 0458 35:41 ha empezado a ser catorce claro que estaba empezando está gustando Ceballos claro

Voz 1375 35:45 los suplente pero cómo controlas el de

Voz 1560 35:47 a nuestros a Lucas Vázquez Lucas un poquito y minutos

Voz 0458 35:50 Ceballos efectivamente a ver qué pasa

Voz 1560 35:52 no tenía la que hoy se ha quedado fuera que tendrá que entrar en algún momento en las convocatorias

Voz 1375 35:56 Nacho ha quedado fuera porque Varane está recuperando el nivel del del mundo

Voz 1560 35:59 es el único pequeño Bernat problemillas en el problema que les voy a Lopetegui que ahora mismo está en el monte

Voz 1 36:05 siete partidos de cara a portería

Voz 1375 36:08 que ahora hablamos de la portería pero hoy aparecido Julio eso que hemos dicho algunos días y que tú también ha destacado algunos días

Voz 0458 36:13 el Madrid está sacando adelante los partidos es verdad Bale Benzema están mal

Voz 1375 36:16 cuando goles pero falta brillo Jo hoy hemos dicho

Voz 0458 36:19 pues tras no soy yo Joyce desde luego lo han completa

Voz 9 36:21 de principio a fin lo que se puede decir del Madrid es que todo lo ha hecho bien sea no ha hecho absolutamente nada mal y eso es muy difícil hoy en día no completar noventa minutos están magistrales Icon este brillo efectivamente eso que no habíamos visto hasta ahora ha aparecido hoy en noventa minutos de principio a fines que todos Xisco Asensio lo que ha hecho

Voz 0458 36:41 bueno hay mete un escándalo llega

Voz 9 36:43 Ségol es posiblemente uno de los goles de la historia del del Real Madrid no el partido de Isco de cross de Casemiro el partido de Keylor a es que todos han estado a un nivel esta

Voz 0458 36:53 dijo el portero de la Romareda tiene que haber dejado se extendió no puede parar de mal gusto lo dicho pero por favor cómo puedes estropear esa jugada

Voz 9 37:02 hay quien le pone un pero a la jugada fíjate que es difícil ponen un pero y es la chulería un poco de mirar hacia

Voz 0458 37:07 esto nos ha gustado no quiso gustarse que yo creo que no yo creo

Voz 9 37:09 creo era un un alarde que

Voz 0458 37:12 a todavía mal la jugada pero bueno lo que sí quiere decir que censurar las patadas y la exacta banderías está muy bien ha cuando ha defendido la Rafael porque yo creo que sí que podemos eliminar como lo que me americano

Voz 9 37:26 Menezes una cosa y es que me niego a unir y veo que los tiros van por ahí te la salida de Cristiano Ronaldo al extraordinario juego del Real Madrid Chan de verdad me niego me nieva a pensar que el Real Madrid juega bien al fútbol lo que hoy ha jugado muy bien al fútbol porque ha ido cristianos a eso me parece bueno pero conseguir una una barbarie

Voz 0458 37:46 no hay no hay cosas que son que son evidentes hoy hemos visto

Voz 9 37:48 a lanzar una falta magistral que exista Cristiano en el campo no lo hubiéramos visto bueno diría si hay otros doscientos ejemplo vale pero más allá de ese detalle en el que tengo que dar la razón en que te puedes tú basar para decir que el Real Madrid hoy ha completado un partido extraordinario porque no está ganó el campo Cristiano que yo estoy diciendo yo pienso que hay un extraordinario equipo hay un buen entrenador que los está dirigiendo perfectamente y hay jugadores a un nivel extraordinario pero no por qué no esté Cristiano Ronaldo digo yo

Voz 10 38:17 vamos a Cristiano Ronaldo ha significado que Asensio jugó cinco partidos seguidos por primera vez en el Real Madrid sino no los hubiera jugado por eso estoy seguro que está Cristiano Ronaldo nombre

Voz 9 38:28 porque no porque a Zidane que no jugará

Voz 10 38:30 siempre claro que tenía que quitar jugadores a otros porque ha jugado Asensio te quiero

Voz 0458 38:36 eslavo Romero por cierto que descansar pero ha jugado cinco

Voz 10 38:39 partidos seguidos por primera vez desde que está en el Real Madrid

Voz 0458 38:42 Nos hubiera jugado conexiones Julio que cuando decías las principales diferencias más allá de la de la de Ramos es evidente cuando llevaba por ejemplo al frente el ataque el Madrid banda izquierda prefiera si la agarraba Cristiano generalmente tendría acabarlo

Voz 1560 38:52 jugar en el Madrid mascan mucho más al juego

Voz 0458 38:55 calidad que tiene yo creo que es verdad lo que dice Rosa Romero lo que cerraron en el Madrid juega juega mejor y luego otra cosa que es verdad que en la época decía ni de Ancelotti el Madrid ganaba por manta de Gore los partidos el Bernabéu que también los ganaba pero es verdad que los primeros minutos de los partidos de Champions había cierta Patti el Madrid siempre Kahabar la primera oportunidad por muchas veces incluso la el primer gol lo lo encajó al Madrid en esto era porque

Voz 9 39:17 la de Cristiano coño no no digo eso pero dijo que no digo

Voz 0458 39:20 que Lopetegui la metió un plus para robar mucho más arriba permanece el equipo más concentró a ver qué dice Modric en el plus individual luego ya veremos

Voz 0514 39:26 el boletín de tu primer gran partido de la temporada estando a la altura del que de la que todo el mundo espera

Voz 22 39:32 no sé si esto es así

Voz 2 39:35 bien dio contento con con

Voz 22 39:38 al partido que he hecho pero sobre todo quedaron al parte del bloque lo que hicimos como equipo pero creo que estuvimos un partido completo desde el principio creando mucha oportunidad metemos tres goles podemos matar más Pedró

Voz 2 39:55 bueno yo creo que un partido muy completo

Voz 0514 39:59 claro porque lo he dicho tu propio entrenador no que ha sido tu tu tu gran partido presionando asistiendo que solamente

Voz 1 40:05 falta poner la guinda

Voz 22 40:07 sí sí pero va a venir ojala en próximos partidos pero eso no siento mejor todo es normal después mundial que tenis donde donde tenía un desgaste físico y mental que mentalmente no es fácil borrar otra vez y en un nivel tan alto que ha tenido años de temporada previa ahí pero me siento cada cada día mejor hoy diez Pedro que voy a seguir jugar como hecho esta noche