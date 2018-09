Jorien: "Estoy viajando desde Holanda a Latinoamérica pasando por España para demostrar que se puede vivir sin plástico"

Voz 1 00:00 desde Formentera Georgia muy buenas noches

Voz 2 00:03 hola muy buenas noches

Voz 1 00:06 qué tal

Voz 3 00:07 llevan ya en Formentera

Voz 1 00:13 y cómo se encuentra

Voz 3 00:16 cómo

Voz 2 00:16 cómo se encuentra usted que estamos haciendo el trayecto ecos muchas lírica estamos como bueno el una prueba piloto del proyecto

Voz 1 00:31 una prueba perdonen no lo he entendido una prueba de que

Voz 3 00:34 una prueba piloto como tal

Voz 1 00:38 sí sí

Voz 4 00:40 mi proyecto que se llama Eco Boos América ya estamos siendo bueno estoy con una con una furgoneta de ama a España de vuelta estamos pasando por escuelas y centros culturales a dar charlas sobre temas medio ambientales como el plástico en topes damos charlas talleres y de móvil en para mostrar un poco lo que es el problema de plástico que estamos viendo ahora y muestra también como yo vivo el plástico porque vida sin plástico y lo también buena muestra a los chicos y a la gente como dos alternativas la esto es una prueba piloto como como dije el proyecto realmente lo voy a hacer en Latinoamérica y durante uno dos o tres años voy a viajar desde el sur de Argentina hacia California y lo voy a hacer en una furgoneta lo más sostenible posible entonces llevo todo productos digamos qué tienen que ver con la ecología que son sostenible que no llevan plástico de todo eso voy a hacer un documental en pues para llegar a más público digamos que en mensaje llega a más gente bueno ahora hasta es todavía siéndolo con compañero que se llama quisiéramos Koke aquel de Argentina y con él y cuando estaba en Argentina yo empecé un poco con todo el proyecto entonces empecé a a visitar escuelas a dar charlas bueno en ese momento también empezamos con un dúo de música

Voz 3 02:48 con se de hubo hicimos un sí o un nuestro Dúo se habla anduvo todo tuvo todo si estamos bueno hicimos un Sylvie

Voz 4 03:03 de cada país donde voy a viajar

Voz 3 03:06 en Latinoamérica hicimos una gran una canción es si era como el regalo el recompensas para la gente que me ayudaron a

Voz 2 03:19 sí

Voz 3 03:20 ah bueno para el proyecto así que ahora en Europa estamos haciendo las bueno la giran a la prueba piloto juntos todo estamos combinando la música con Mis charlas con hasta ayer dos talleres

Voz 4 03:41 la bebiéndose en plástico

Voz 1 03:44 viviendo sin plástico Georgia en este este proyecto del que habla es un proyecto privado personal es un proyecto que parte de alguna universidad cómo cómo se inició esto a través de qué o de quién

Voz 2 03:56 bueno yo oye esto siempre se porque un poco cuando yo bueno cuando me enteré problema de plástico y todo se bueno a veces no cuesta hicimos bueno qué puedo hacer yo no como el problemas tan grande qué puedo hacer yo estoy un poco como bueno nada que es tan grande te puede hacer una persona empecé a pensar qué puedo hacer para El Mundo para que sean poquito mejor nada entonces empecé a pensar bueno poco gente y todo lo que me gusta que es viajar que caiga un música hacer algo bueno para mí lo que fue el acto a saber ya de un acuerdo la pregunta

Voz 1 05:00 no sí si partía de de alguna universidad de Aragón trabajo porque cómo se financian lloren

Voz 2 05:09 bueno de como pero el hecho es bueno es un call center

Voz 1 05:16 así como el crowdfunding no

Voz 2 05:19 entre Hunter como en total cinco cinco mil Illes bueno hacer charla quitar escuelas entre pregunto por un lado no ha sido bueno Albelda es mucho mucho atrás hubo mental yo estoy buscando fondos para que no ayudan cuando el toro yo

Voz 4 05:47 es un proyecto que vino de mi pasión buena estoy intentando de de hacerlo

Voz 3 05:56 no bueno

Voz 4 05:58 el cerdo con dinero pero hacer y estoy buena o lo que viene lo que la gente que me ayudan estoy agradecida y bueno espero que esto sí Villel que puedo seguir el proyecto

Voz 1 06:18 yo que usted de dónde parte donde asusté

Voz 4 06:22 bueno yo soy de Holanda segundos partimos luego ahora vamos hacia Madrid ETA ahora estamos en Formentera vamos a Mursi a buena un paro una va yen vamos Madrid de manso menos siete

Voz 3 06:41 hasta tal como once de octubre

Voz 4 06:50 y ahí vamos a volver a todos estos son dos meses de septiembre y octubre cuando vuelvan a Holanda entre Chile dos de noviembre voy a prepararme todo para para irme a Argentina voy a ir en barco

Voz 3 07:08 sí

Voz 4 07:09 para no contaminada bueno para con pero no era un adiós sí claro bueno el dos barco son muy con que también es un poco para mostrar

Voz 3 07:22 a la gente mira porque

Voz 4 07:25 más o menos dentro de las cosas que compramos llegan en barco en de otro lado en todos es también ha ido barco son muy contaminado de contéis cricket un poco también estará para sí no lo sé mostrar a la gente mira ese es el viaje que que no controlas conocer que con compramos hace un poco también para mostrar mira con gente a también de esto de que compras si es posible cero kilómetro más cerca no todo de Chile

Voz 1 08:08 niña Georgian in se puede vivir sin plástico

Voz 4 08:16 se puede ser pues si es verdad hay muchos autores latinos

Voz 3 08:23 para todo en todos

Voz 4 08:25 no se puede un día al otro pero yo empecé desde el baño entonces dente empecé a hacer porque hay cosas que te puede hacer un no sólo por ejemplo empiece con hacerme pasto de dientes yo entonces esto se hace sodio con esencial Icon sí a mí pues eso es lo empecé ahí con el baño después soy buscando para todo al autor por ejemplo voy al súper cada de los supermercados a granel es verdad en España hay muchos sí hito haya mucho todos voy con mi bolsa de tela busco lo que quiero y bueno se puede comprar

Voz 2 09:31 un plástico o de pasta

Voz 4 09:35 qué tal si en todos las compras las hago en el mercado ya yendo supermercados a granel

Voz 3 09:47 nada mil baño

Voz 4 09:49 no hay tiendas también no me comprados por ejemplo champú a granel una marca que se llama Pachamama My S

Voz 3 09:59 que bueno que tiene el champú en él y bueno a ver quema NASA hito con un jugador de de acero donde sólo tienes que

Voz 4 10:14 cambiar el

Voz 1 10:19 si no es así no

Voz 3 10:21 de hace no es que

Voz 1 10:26 no lo sé lo hacía por qué no

Voz 4 10:29 hacen los supermercados porque ahí todos de plásticos

Voz 1 10:33 todo todos los envases claro ancladas se lo decía que mientras estábamos charlando voy voy anotando lo la conversación y la estoy anotando con un boli de plástico

Voz 3 10:46 mira si es que estamos entre el plástico no

Voz 1 10:54 no he mirado un momentito a mi alrededor y he dicho aquí no vamos bien

Voz 4 10:59 sí bueno me da igual claro yo estoy buscando para todo alternativos que no son plásticos pero también hay cosas que ya tiene tienes que pues gustara hasta que muere por supuesto pero bueno la idea es todo lo que necesitas tentado de buscar el Arsenal activo

Voz 1 11:27 la la vía más sostenible Georgian como nos queda apenas un minuto en alguna cuenta en redes sociales alguna página web donde podamos ir exhibiendo su proyecto

Voz 4 11:37 sí estamos bueno estoy en Facebook Eco Boost América en Instagram también eco América tengo un sitio web que Eco Boos América pun to a puntos y Kimi punto com pero difícil pero les comiendo de buscarlos no

Voz 1 11:57 lo buscamos muchísimas gracias

Voz 4 11:59 sí bueno eso o de músicas de todo y bueno nos puede seguir también en New chupando tenemos vivía