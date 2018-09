Voz 1389

00:25

ha difundido la Fiscalía tiene mucho que ver suele tener mucho que ver con el crimen perfecto con la aspiración al que lo imperfecto es decir nada que relacione al asesino con su víctima no esto se presenta fíjate lo recordarás Extraños en un tren Patricia Highsmith él escribe casi un ensayo sobre ese tipo de crimen no pero en ese momento en el en la ficción intercambio los asesinatos es decir cada uno matinal que la hacia la vida el otro por lo tanto a una hay una razón no porque aunque sea indirecta a la ausencia completa de razones sí que produce vértigo porque no citó en el terreno ya de la irracionalidad fíjate en el caso de Celia Barquín no hay absolutamente nada o no se encuentra nada como dice hoy Pablo kimono en el país ellas olió jugar al golf él salió simplemente a matar como dice el fiscal su asesinato es producto fíjate qué cruel de la mala suerte así que la justicia lo que no puede hacer es corregir la mala suerte ya de la asesinada pero sí la buena suerte de la asesino lo que no hace todavía por desgracia es actuar