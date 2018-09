Juan Pedro, de Villafranca de los Caballeros: "Como no apuesten en serio por energías renovables, vamos de culo y contra el viento"

hola buenos días se pase de Alicante en la medida me parece bastante absurda porque si hace pocos puso al subir el cinco seis y la fractura llega pero toman una medida en la que van a bajar del dos euros pues seguimos perdiendo no ganamos nada

otro de Cáceres que cambien el sistema lo que pasa es que eso no les conviene porque entonces ellos chiringuito donde colocan a su amigo te dejarían de ganar esos beneficios espectaculares que ganan ganaría un poquito menos sólo un poquito menos pero claro no le va a tocar el bolsillo la eléctrica el Gobierno ni a los banco eh y eso que son socialista es mejor dejar de ingresar el dinero proveniente de un impuesto eh eso sí que es una irresponsabilidad y que vamos a notar muy poco porque bajado Euro ya los dos mese va haber subido siete

tras recordar que no lo hace será poner en portada las eléctricas subiendo el precio negativo clarito los recursos va sigo deben de estar en manos del Estado siempre siempre no se puede caer en manos privada porque lo que vienen a atribuir uno de todo

Juan Pedro Holanda Linde de Villafranca en mi caso poroso nueve euros no puedo bono social porque hasta ochocientos seis euros de pensión se puede solicitar yo me tengo que of adquiría un bono social aquí entonces bueno sociedad pues yo creo que es casi una quimera como no se metan en serio con las energías renovables que los que lo abaraten las facturas vamos recurre contra el viento nunca mejor dicho buenos días

hola buenos días me voy a Alicante pues Quintana una primera diciendo que en sí que creo enganchado a la mayoría españoles el resto es siempre más de lo hace muy bien son geniales después baila cuando las familias pero no me llama el formato no me llama la atención tiene mucho menos voy a perder horitas sueño por lo que yo lo siento su hijos sagrado ya no se descontando tienes las favoritas todo lo que hay insto pero quién gana hitos Nancy los nos enteraremos