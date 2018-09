Manu Carreño: "Para mí la expulsión de Cristiano es exagerada por lo que ha pasado"

Voz 1

00:00

tanto este yo llevo muchos años eh escuchando los partidos sí Chloe oyendo a Romer hoy viéndolos en la tele oyéndonos en la radio y cuántas veces siempre hemos acabado en el Sanedrín luego diciendo lo mismo es que el Madrid te mata con dos que tenga te te te asesina goles Chile perdonas él no te va a perdonar es que el Madrid de hoy lo que parece que quiere ser este Real Madrid no es eso no es el Madrid que aunque no domine el partido no tenga la posesión o no juegue con más posesión y con más Mascó de forma más coral te va a matar con dos llegadas aisladas no no que también lo puede hacer es que es Madrid que ha llegado igual ha tenido treinta ocasiones el Real Madrid treinta treinta ocasiones ha tenido una salió por arriba otra por abajo otra por la derecha pero izquierda entonces es un mar es un Madrid que hoy ha apabullado a la Roma y que es muy distinto al Madrid que dice no te llega dos veces detrás de dos goles o te llega tres