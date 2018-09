Josep Maria Bricall: "La universidad debe controlar su funcionamiento para evitar desmanes"

Voz 3

01:20

evidentemente no evidentemente no hay por suerte no son tanto los desmanes que ocurre en la universidad es decir vio mi Experience de ocho años de rector con se que dejé la universidad como una estructura financiera muy saneada en qué quedamos au que constituimos una reserva incluso para futuras inversiones no obstante debo decir que es posible controlar perfectamente la Universidad para que esto no ocurra mil hay ciertamente una una tendencia que no hay que no hay que olvidar es que la autonomía lo es de la Universidad de canas profesor lo es de la Universidad la secuencia la Universidad debe estar gobernadas si está gobernada por tomas las decisiones autónomas que debe tomar debe controlar el funcionamiento administrativo por lo menos de todo la universidad esto exige yo personalmente insistí mucho en aquel periodo una administración independiente profesionalizada y esto para mí es decisivo en todos los servicios públicos si esto ocurre eso muy difícil los desmanes ocurran de la manera que han ocurrido en esta universidad así como lo que usted han encontrado por tanto me da la impresión de que esto es posible gobernar una casa con tantos pues es cuando dos estudiantes complicado pero no es imposible y de hecho existen muchos universidades del mundo y en España y todas ellas están funcionando en gran parte tiene una inmensa mayoría de la forma correcta