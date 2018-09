Escucha las noticias de las 12:00 (20/09/2018)

No hay resultados

Voz 1018 00:19 defiende el Partido Popular se limita por ahora a abrir un expediente a su concejal en el Ayuntamiento de Torrelodones en Madrid Ángel Viñas que chantaje a la alcaldesa Elena Biurrun de vecinos de Torrelodones para que no se presentase a las elecciones municipales del próximo año a cambio de no presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas desde primero les ofrecemos aquí en la SER la grabación de una conversación entre ambos en laque el concejal del PP dice directamente que lo que pretenden es el sillón municipal Cabezas

Voz 0867 00:46 eso es el concejal del Partido Popular reclama la silla de la alcaldesa

Voz 4 00:49 pero bueno lo que queremos es la sigue en lo que está buenas tardes Si es así ya que queremos de lugar de pelearme contigo practicamente lo que mide no si ya me iba me voy a casa

Voz 0867 01:00 momento de la conversación reconoce que no hay delito pero que busca un rédito electoral con este escrito que quiere elevar al Tribunal de Cuentas no pone en duda la honradez de la alcaldesa pero no piensa lo mismo de su propio partido seguro pero

Voz 4 01:11 sabes metido quiere decir que no podría decir lo mismo que probablemente hubiera intervenido algunas personas por tanto no no tengo nada en ese sentido simplemente porque yo defiendo un partido político yo creo que hay algo que no se ha hecho bien

Voz 0867 01:27 el concejal asegura que no hubo chantaje y el Partido Popular en Madrid L abierto ya expediente que puede acabar en dimisión según ha sabido la SER hay mucho malestar en el PP por el comportamiento de Ángel Viñas el PP asegura que el concejal actuó en cualquier caso a título personal

Voz 1018 01:41 necesarias tenemos también nuevos datos sobre otra noticia avanzado hoy por el esta redacción en torno a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid tres meses después de que esta entidad denunciara el borrado masivo de unos cinco mil correos electrónicos no existe ninguna investigación en marcha ni judicial ni policial entorno a este hecho mayor aludido

Voz 0259 01:57 cinco mil cuatrocientos correos electrónicos de las cuentas del Instituto de Derecho Público fueron borrados pero no eliminados por lo que se pueden recuperar y comprobar si tienen información relevante sobre el escándalo del máster según ha podido saber la Cadena SER de fuentes de la Universidad tres meses llevan dos ordenadores de mesa en un despacho bajo llave esperando a quién a alguien que los inspeccione y lo registre ni la policía ni el juzgado XXXIV lo han hecho fuentes policiales lo admiten a esta redacción y lo justifican en que la investigación sigue abierta

Voz 1018 02:30 hora doce y unos minutos entró en la polémica sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez de libro posterior firmado por el actual presidente del Gobierno y el economista Carlos Ocaña que según recoge hoy el diario El País copia párrafos literales incluida una errata tengo una conferencia del diplomático Manuel Cacho el líder de Podemos Pablo Iglesias pide explicaciones ante episodios que define como Q3 creo que es bastante cutre

Voz 3 02:53 creo que que no responde a los estándares de calidad académica que haya párrafos citados párrafos incluidos sin citar adecuadamente y creo que bueno pues el presidente tendrá que dar explicaciones

Voz 1018 03:05 Line ahora con Asturias la audiencia de Oviedo condena al histórico líder del sindicato minero de UGT José Ángel Fernández Villa tres años de cárcel y una sanción económica por apropiación de fondos del sindicato que dirigió durante más de treinta años Pablo Canga

Voz 1657 03:16 la Audiencia Provincial considera probado que el que fuera todopoderoso líder sindical de la minería asturiana destino para sus gastos personales el dinero del sindicato SOMA UGT cantidades que suman más de cuatrocientos treinta mil euros en parte destinadas a su propio bolsillo metálico pero también mediante gastos que van desde un vehículo todoterreno a cigarros habanos o perfumes un proceder que encaja con las dos calidades de apropiación indebida por lo que se le impone la pena de tres años de cárcel multa de veinticuatro mil euros y la obligación de resarcir al sindicato con la totalidad de la cantidad sustraída la sentencia no es firme puede ser recurrida Ikeda criterio del tribunal su ejecución la defensa de Villa sostenido durante la celebración del juicio que es su delicado estado de salud iraní deterioro neurológico aconsejaban la no celebración del proceso

Voz 1018 03:57 en Sevilla la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el miembro de la manada Ángel Boza por el robo con violencia de unas gafas en un centro comercial Mercedes Díaz

Voz 1541 04:05 la Fiscalía de Sevilla pide cuatro años de prisión para Ángel Boza por un supuesto delito de robo con violencia a este individuo condenado en primera instancia por violar en grupo a una mujer en los Sanfermines de dos mil dieciséis está en la cárcel desde hace mes y medio por haber robado dos gafas de sol en un centro comercial de Sevilla por golpear con su coche a un vigilante de seguridad que quiso detener

Voz 1657 04:25 su vehículo cuando salía del párking la fiscal

Voz 1541 04:27 ya también solicita que indemnice con doscientos treinta y dos euros al vigilante y que pague una multa de trescientos euros

Voz 1018 04:33 aquí en Madrid en la sede del Ministerio de Ciencia se han presentado más de trescientas mil firmas recogidas a través de Internet ninguna campaña lanzada por mujeres científicas para denunciar la penalización profesional que sufren por el hecho de ser madres María Manjavacas

Voz 5 04:45 piden el fin de la discriminación por género en el ámbito científico empezaron su lucha con un tuit científica o madre y esposa plasmado ya en miles de firmas casi trescientas mil que acaban de presentar aquí en el Ministerio de Ciencia tres jóvenes tres científicas tres madres una de ellas es María de la Fuente reivindicamos

Voz 6 05:02 implementen medidas reales para evitar que la maternidad criminalice las mujeres científicas y su trayectoria profesional

Voz 5 05:08 entre las medidas que plantean que se las sustituye a cuando están de baja maternal para que no queden parados los proyectos de investigación en los que están trabajando medidas que el están contando en estos momentos a la Secretaria de Estado aquí en el Ministerio de Ciencia

Voz 0202 05:23 Nuria Fernández Isabel Quintana no me lo cuenta la SER el conseguidor de la trama Púnica ha señalado ante el juez al empresario José María Entrecanales presidente de Acciona como donante del Partido Popular llegó a contar detalles como que del partido le consideraban un rata la empresa asegura que las afirmaciones de Marjaliza son falsas y carentes de todo fundamento la ministra de traba

Voz 0824 05:41 advierte de que usará la vía del decreto ley para reformar el sistema de pensiones si no hay acuerdo en el seno de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ahora mismo bloqueada por las divisiones sobre la revalorización de las pensiones según el IPE

Voz 0202 05:52 Eddie Bautista se presenta a las elecciones de la Sociedad General de Autores el músico canario que dirigió en treinta y cuatro años esta entidad tiene que sentarse en el banquillo acusado de apropiación indebida el fiscal pide para él siete años de prisión

Voz 0824 06:05 presidente de la Generalitat Quim Torra exige la dimisión del presidente del Poder Judicial tras salir a la luz correos de jueces críticos con el proceso soberanista que llegaron a comparar con el nazismo y anuncia que pedirá Pedro Sánchez una actuación contundente defensa autoriza desde hoy el acceso publica una parte importante de los archivos militares de la Guerra Civil

Voz 0202 06:23 han son quinientas cajas con documentación un primer paso de un proceso que irá sacando a la luz documentos guardados en archivos militares Stoner que damos a disposición de momento esto es lo que hay

