PALOMO SPAIN

Voz 1995 00:00 hablemos muy buenos muy buenos días qué tal encantado un placer que estés con nosotros y un placer compartir este escenario yo este micrófono con con una de las voces más grandes de este país Lola Carretero muy buenos días mil gracias comienzo que placer que que podamos compartir algo como tu éxito y que la gente además este porque aquí la gente está muy orgullosa de tu éxito te llamo Palmanova Alejandro que PC como como tú que han como tú prefieres pues las dos cosas de Kamal que orgullo que la gente esté orgullosa de aquí la gente está muy contenta contigo

Voz 1 00:32 eso es de lo más bonito que me ha pasado en este tiempo no él estos dos años y algo ver cómo la gente realmente se siente orgulloso hay siente casi

Voz 2 00:40 partícipe de de este éxito entre comillas no como todo el mundo quiere pertenecer a a esa historia de alguna forma Lola quiénes Palomo esprín todo lo sabe pero acaso Paloma Spain es un yo diría que casi es un fenómeno

Voz 1298 00:55 no que el fenómeno tal como entendemos en Andalucía es algo que no se da frecuentemente para mí eso es un fenómeno Palomo es una persona que sabía cuando no era todavía persona que él se iba a dedicar la moda el dice que y me encanta que tenía la colección de muñecas Barbie más grande de todo Posada que es su lugar de origen idea estancia

Voz 3 01:16 tampoco habría perdido mucho una asado

Voz 1298 01:19 pero pero es cientas pues la suya la manos entonces él ya Le hacia vestidos a Barbie Illa le parecía que aquello era su vida Ibon ahí empieza ese fenómeno ISI el segundo fenómeno yo creo es que cuando realmente es más mayor y cree que sigue ahí donde quiere estar se plantea una moda que no le ha puesto nunca límites no límites a la creación cualquiera no límite para que para quién normalmente cuando diseña todo diseñador del mundo diseña para hombre para mujer para niño para señoras de más peso para el diseño lo que le gusta di yo día le pregunte pero quién es tu cliente en un jurado yo muy seria y él me mira quince estas tonta cualquiera que le guste lo que hago en cualquier parte del mundo eso no es frecuente y esa ropa que no tiene límite como su cabeza que tienen una forma que puede ser para hombre y para mujer para joven para señor de sesenta de setenta que quieras a Piedad especial para mí eso es Palomo lo que aporta es creatividad cierta por supuesto provocación in punto de perversión y estos se lo dijeron en París cuando llegó con su colección lo que nos interesa mucho este chico que no conocemos porque tiene una colección muy creativa y que Moon poco perturbadora pues eso es un fenómeno Palomo

Voz 1995 02:40 cuántos años tienes alejando XXVI

Voz 3 02:42 qué asco de juventud verdad sea hechos veintiséis años

Voz 1 02:51 y qué va a hacer con pues seguir trabajando esperando no es no es un camino de rosas a pesar de de lo que parece no es un es un viaje bastante complicado y difícil no a pesar de de todos los sitios a los que ya hemos llegado de hoy de los que estamos estamos orgullosos luego la realidad es muy distinta a esta mañana al final tienes que vivir de esa ropa que se vende hay que sea capaz de soportar todo todo el otro espectáculo que que hemos creado alrededor de ella no

Voz 1995 03:19 tú hablas cuando dices hemos llegado a hablar en plural mayestático o como decía Juan Luis Cano te da vergüenza hablar de di este soy yo no

Voz 1 03:27 no hombre tengo un Équipe tengo un equipo de gente maravillosa desde el día uno no oí empezamos como en entre amigos si ya cabeza pro profesión realizando más yo solo no podría con esto yo sólo me encargo de de de lo que es crear no es que lo hago yo cien por cien solo pero luego tengo bastante gente alrededor que me tiene que ayudara a poner las cosas a llevarlas al realidad haya y hacer de todo esto es un negocio

Voz 1995 03:52 yo la tú recuerdas el primer día que que te encontraste a Palomo Spain

Voz 1298 03:56 yo no ahora sí pero fue muy una estrella tía ya estaba en Londres el también yo no lo sabía el Oviedo todavía no se fue a Londres a mirar mirar porque de España que está todo muy parado y que a él no le decía esto no

Voz 3 04:09 para una España que España parado en los últimos estamos hablando hace seis años en dos mil fíjate qué tontería

Voz 1298 04:19 vio el con tan pocos años vio que aquí no entonces hombres pues como todos y creo pero fue a hacer el camarero mirar a aprender inglés y luego a trabajar una tienda ir yo estoy ahí es Navidad no es atienda que no había ido hacia mil años digo que tiende que córneres tema raro y hay un chico le pregunto Joe inglés que una pulsera de contestar inglés dice pero digo tú de dónde eres dice yo de Córdoba descubrió de Sevilla ambos muy bien tratarnos Lía exacto hablando en inglés nos guiamos hablamos de moda de tal el caso que pusiéramos es bonita que pulsera más bonita a la vendió como porque Alejandro Estévez

Voz 3 05:02 esta será la comprar nada

Voz 1298 05:05 me fui mira que es un chico que sabe muchísimo de moda le digo yo a mi marido con el que iba dice lleva una hora hablando de es que es una maravillosas como sabe tal cual me voy años después nos vuelva a unir la moda yo soy miembro de un jurado al que él se en tal Nets de Vogue se presenta esta allí y lo gana porque no había otra había quedarse lo ganan prestigiosísimo premio uno de los grandes y al día siguiente después de esa noche de loco que estaba cómo lloraba saltaba Iván m recibo mensajes digo qué mono me da las gracias tú sabes que yo te conocí hace siete años y que te vendió una pulsera pues eso será yo ahí lo conoce todavía no era Palomo Spain ni nada era uno que ven la pulseras y mira tú luego siete años después el que te acuerdas él yo te diré que me hizo una ilusión como un afán de catorce porque esa noche era una noche muy importante emirato aquí estará pulsera

Voz 1995 06:00 pues tenemos la pulsera no vamos a dar detalles de aquella noche

Voz 3 06:04 buenas noches y que dejamos

Voz 1995 06:07 no ser celebrando íbamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos vamos a hablar con paramos Payne dentro de un rato con Medina Azahara el grupo no en el conjunto aquí

Voz 3 06:18 bueno está bien conjunto pero no el historia porque son históricos también eso es lo seguimos Toni Garrido Cadena SER

Voz 1995 06:31 el próximo diseñador si él quiere claro de la casa Gautier de Alexander Mc Queen Galliano de donde que

Voz 3 06:36 mira vamos donde se va a vivir con Posadas aviso a todas las casas del mundo grandes en Posadas al menos entre París y Posadas París Posadas podías poner en la Bolsa Pepe como Laiza Londres Milán Tokio París pensad precio era precioso pues estabas bueno seguimos Palomo Spain hablamos con

Voz 1995 07:00 la Carretero lo que has hecho hasta ahora es tan reseñable que parece mentira hace tienes veintiséis años has abierto la Semana de la moda en París donde la moda porque la moda es en París has desfilado en Nueva York ha saludado la Ópera Garnier por diseñar el vestuario sobre ETA ha sido premiado con el premio Vogue Kus Ness eh trabajas con Beyoncé vistes a Rosalía una de las grandes revoluciones de de la música de este país cuesta creer la cuál va a ser el próximo paso cinco y ahora qué hacemos vamos a vestir al Barça en la Champions

Voz 1298 07:33 lo tenemos que intentar que esto no se queda ahí yo recuerdo cuando vi a Beyoncé estalló son ciento ochenta y seis millones de seguidores y esta señora inalcanzable como desde aquí parece esto es lo que afortunadamente el Clickair hecho masivo coge in presenta a sus niños en esa foto tan tremenda tan impactante con una capa que había pedido una de las estilistas de Palomo dices ese es el milagro no que llegan cuando Rita Ora acoge una Emmy hiciera otros ciento y pico de millones de seguidores se pone un traje de noche que el traje de noche en otro pierda es un albornoz blanco tal cual como el de

Voz 3 08:12 hasta bajo de un hotel de lujo

Voz 1298 08:13 por supuesto con con la isla a toalla en la cabeza pero si sale una máquina te recoge un Emmy

Voz 3 08:20 qué te ríes pero no es maravilloso pero Rita ahora con léxico Nico ese hombre es que es

Voz 1298 08:25 tal eso pues eso fue porque no hubo más retos que hacerle a esta mujer tú imagínate ella como loca con la toalla liada como cuando sales de la ducha bueno o Miley Cyrus que elige para el último videoclip su ropa ahora dice de ahí pasamos a otro hito de eso o lo que quieres ya es plantar un poco la tierra y que eso genere otro tipo de Siria

Voz 1 08:46 de fragmentos para mí el siguiente hito es es consolidar los no estará y por supuesto que pasen todas estas cosas pues son cosas que te alegran y que te dan confianza no y te y te ayudan a seguir y a la gente sobre todo ilusionan mucho no pero pero para nosotros es construir una base muy fuerte en Hoy poder pues producir y vender y estar en París no sólo una temporada hemos estado dos temporadas pero tuvimos que volver a Madrid desfilar en París imagínate lo Carlos

Voz 3 09:14 carísimo que se hagan

Voz 1298 09:17 fíjate lo que tiene Palomo dentro de sus labores la gente que les sigue sin cobrar para nada que dedica su trabajo porque cree en esta empresa llega hasta Nueva York donde le pone las flores el mejor florista de Paris que es el que ha hecho el desfile de Dior porque me gusta es lo hace gratis esto es algo que no se da ya tiene que vender

Voz 1995 09:37 pero esos son superpoderes a que la gente trabaje gratis

Voz 5 09:41 eso no es que yo esté aprovechando de de de verdad que es una

Voz 3 09:45 estos mayores inversiones poder pagar ojalá explíqueme una cosa

Voz 1995 09:50 centro en partido hay género cita hay una nueva generación de gente como tú que no tiene ningún tipo de complejo hablábamos cuando Nos hemos quedado un poquito aquí otras hablamos de de la de la de los complejos si este país ha habido generaciones procedente la mía también es una generación llena de complejos digamos los diciendo perdón no molestar como Benigno unos premios el Akin y ya no queremos molestar y la tuya es todo lo contrario había eliminado complejos en tu casa es eliminado el género tu ropa directamente no tiene género no es Miguel genera Ángeles

Voz 1 10:19 este hombre mujeres bueno hay gente que ahora se define un poco entre medias no pero es el género de de liberara la ropa del género más bien no no tenemos la necesidad de de ir a una tienda hay que nos guste algo y pensará no me lo puedo comprar porque esta chica o porque es prosa o porque cualquier cosa no lo que yo he hecho es un poco pues quitarnos esa esa idea preconcebida de una pieza de ropa tiene que ser para una persona para otro no te gusta te enamora te la pones te queda bien

Voz 1995 10:49 esto ya no tienes que pensar más allá de mira esto pensar que algunas prendas a mí cualquier cosita que me general que no crees que hay prendas que decididamente pertenece es decir bueno

Voz 1 11:02 totalmente total la prenda va con con la personales era ponga no atinó no te no te digo con esto que tú te tienes que poner un un vestido de volantes sabes aunque ello haya concebido para un chico en un desfile no pero a lo mejor ser un chico en Nueva York que sale de fiesta y le gusta ponerse el traje de volantes no pero para que una camisa pero

Voz 1995 11:20 lo mejor es que no lo he probado pero lo mejor el problema

Voz 3 11:22 he pensado que tengo ir con camisa todavía no pero lo que lo que dice Pablo

Voz 1298 11:28 pues porque cuando tú tenías las Barbies vestidas en las barbies yo creo que de verdad tú para quién tu creaba será para el novio de Barbie era para Ken claramente el lo bestia con plumas a buses que era luego te gustaba pero porque tus patrones son de cuerpo de hombre si estos modelos son hombres pero hay muchos de ellos que perfectamente pueden estar en una chica Osaka

Voz 3 11:48 esa fue su primera provocación hacer

Voz 1298 11:50 una colección que podríamos definir como ropa de mujer que no es de mujer pero en nuestra antigüedad en la cabeza era de muy pero todos sus modelos siempre han sido chicos

Voz 1995 12:00 esta semana hemos conocido la noticia de que un japonés dueño además de algunas de las más notables de de Japón ha comprado todos los pasajes para el primer vuelo turístico a la Luna que va a hacer el el dueño de Tesla en el va a llevarse a un arquitecto quiere llevarse a un pintor músico un director de cine que llevase un diseñador de moda quiere llevarse anuncio que sea tú

Voz 3 12:26 no sé pero bueno ha sido elegido pero imagínate pero pero piensa que cosas La

Voz 1995 12:32 Luna grupo de creativos bajar y crear según dice el japonés la gran obra de la humanidad decirla aquel gran concepto porque era la primera vez que los artistas suban para vernos con esa distancia lo dicen que la distancia más es buena la perspectivas bueno para para analizar quiénes somos ahora si tú te subiría a ese cohete

Voz 1 12:49 sin duda claro

Voz 3 12:52 que hagamos desde aquí un llamamiento entonces está mal japonés

Voz 1995 12:59 pero no hay más que romper todos los la moda en la creación necesita romper todos los límites

Voz 1 13:05 siempre tienes que ponerte contra apadrinó hace poco a crear una situación un poco incómoda en ti mismo no para crear algo nuevo algo fresco Isidre tienes que estar pues que en constante alimentado tus ojos no hay viendo cosas nuevas y Poniente en situaciones difíciles de nueve y en las que no estás cómodo no para de ahí sacar lo bueno y de ahí sacar algo nuevo que que no has visto lo que no está acostumbrado la idea nueva y toda la forma nueva de ver a un chico la moda masculina o cualquiera estas cosas que llevamos

Voz 1995 13:37 ya para el público en general lo conoció a través de un programa de televisión maestros de la costura

Voz 6 13:42 llega a Lorenzo el terrible tiempo Jorge Vázquez Custo Dalmau

Voz 3 13:49 ha dado mucha más visibilidad ha mucha gente que te conoce de siempre te la experiencia la televisión

Voz 1 13:56 pues la verdad es que súper positiva no yo desde los dieciséis años no veía la tele no tengo tele ni nada de eso no me siento nada cercano al mundo de la televisión pero como en ha pasado en mi vida ha sido el

Voz 3 14:08 Claudio si la pones verdad

Voz 1 14:14 como todas las cosas en la vida que me han pasado han sido trenes que yo he dicho

Voz 5 14:17 yo voy a por ello voy a por ello voy a por ello voy a por ello y la tele

Voz 1 14:20 pues ha sido otra estas cosas que que al final sorprendentemente sido una experiencia que me ha me ha divertido muchísimo y me ha gustado y me ha hecho aprender muchísimo también no porque no hay trenes con un concierto poderlo y con cierto responsabilidad ahí es un trabajo muy serio muy duro y muchas horas Yves cómo funciona un equipo enorme para que todo salga bien hoy es también me refleja mi propio equipo entonces de ahí todo ese es un ejemplo de de inspiración absoluto para mí luego hacer mi propia empresa me prohíbe Aída que que me ha costado muchísimo porque soy muy joven y hizo el más joven de todo mi equipo se imagínate

Voz 1995 14:56 EFE Un tenga que mandar sobre señoras que menos nada no hace falta que lo recuerdo todo el rato en el suelo

Voz 5 15:02 es lo que me cuenta que es lo que más le cuesta mi poder poder

Voz 1 15:08 a tener esta rigidez de ser un poco estricto com con mi señora que bueno pues que podría ser perfectamente y que me han visto crecer y que me han reñido cuando ha hecho falta no

Voz 1995 15:18 Alejandro me gustaría presentarte a un hombre que sigue comprando su ropa en una tienda que se llama me cago en la moda que están

Voz 3 15:24 ya han cerrado ya era el único cliente

Voz 7 15:31 Bin tenía que

Voz 3 15:36 muy buenas

Voz 7 15:37 he alejado una cosa que siempre me impacta con los diseñadores Si artista te la moda es que

Voz 8 15:43 dan tanto importantes tanto trabajo pensando en que en otros personas embestir otro personas tú qué relación llevas tú con tu propio armario presidirá tú eres uno de esos que muchos al ni camisetas pero tú te gusta vestir yo yo soy

Voz 1 16:00 Mi también una musa de mí mismo sabes qué pienso en mí en lo que quiero lo que sea porque yo espero

Voz 1298 16:06 mira tú gatilló cuento a nuestros oyentes un collar de ámbar espectacular con una camisa hablaré si Kagame ha querido Lorenzo Icon una camisa de seda color bueno pues Knut Salmon debe ser un rosa viejo digamos pantalón de de Cavalli de flores unas unas sandalias algún tipos Pardellas él mismo en su obra no a él se viste claro seguro que es parte no tiene

Voz 1 16:32 la moda que experimentar la noi y muchas veces ese primer experimento pues hacen casa conmigo con mi chico que desde luego que es el que más de espía y ayer que

Voz 5 16:41 el que hace que todo eso que yo creo luego luego se lleva en yo lo ve ahí se mueva ahí cuerpo yo estoy contento conmigo para pues para todo tipo de cliente

Voz 1298 16:53 es más más fuerte más obviado

Voz 3 16:55 exacto pero por fines aquello de

Voz 1995 16:58 cuerpos tu templo de decir da igual cómo te vistas que estás transmitiendo un mensaje el que quieras irte poner una camiseta y un pantalón del año que su mensaje el que quiera no pasa nada pero también es una forma de protesta

Voz 1298 17:11 claro es que cuando dices la moda porque yo a mí no me interesa no la sigo si da igual cada mañana te pongas lo que te pongas estás diciendo que quien lo que quieres es lo primero que se percibe de nosotros es lo que llevas puesto antes de que te conozcan te ven hiciera sonó ya has decidido si estas llamas te viste siempre según eres sea si la moda de unos la encontramos todos aunque no lo compremos está ahí nuestra

Voz 1995 17:36 me haces bien leíamos esta semana y lo comentábamos ayer por la noche que hemos conocido las últimas revelaciones de Paul McCartney sea yo creo que los artistas como tú te rodeados de cierta distancia pues eso está bien que se casen tu cortijo en Posadas que hagas pocas entrevistas después de esta entrevista

Voz 3 17:51 incluso me retiro contaba añitos claros Paul McCartney luego la leyenda

Voz 1995 17:55 que rodea al arte luego por fin a veces te acercas ocultaban a Paul McCartney una entrevista GQ acaba de sacar un disco hace unas semanas qué bueno y qué hay de cierto en esas orgías que contaban los Beatles de esta Paul McCartney no nunca me interesó no entonces quizás la leyenda o sea no no hay quince hay que cultivar la hay que los artistas artistas separados el mundo dedicados a crear arte y que los demás pensemos que hay sobre una ella cree la ahí

Voz 3 18:21 y con distanciar eso también lo tiene

Voz 1298 18:23 esa aureola que es distinto de que va por ahí provocando que de verdad que donde va organiza algo que yo no sé que va a París de que viene pues puesto a punto no desfilar porque este tío es muy provocadores ni los movimiento gay saque en Rusia imagínate si lo define Moscú desfiles con hombre contra transparente bueno pues acabo volviendo por por el tanto matiza

Voz 3 18:47 sí que tiene un diseño de los tuyos de vendía la verdad verdad nombre que Casado

Voz 1995 18:56 osos con las manos bueno bueno hace una cosa y la Sandro Palomo Spain Un verdadero placer muchísimos entidades Erez miedo de verdad sigue tú sigues a tu no cambios ya la última extendiendo y esto ya no más es pues de estar después de aquella

Voz 3 19:09 mítica entrevista en Córdoba con miles de personas frente gritándole

Voz 9 19:21 dejando muchas gracias

Voz 3 19:24 era un verdadero placer

Voz 1995 19:26 gracias por acompañarnos a este viaje gracias por acompañarnos punto amigo y la pulsera vamos a poner una foto porque gente que está preguntando vamos a poner una foto de la famosa pulsera que le vendió Alejandro lo hemos pedido desde hace ya algunos años a la carretera dependiente sin más seguimos

Voz 10 19:53 a