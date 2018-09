"Tú no puedes huir y el cliente cree que estás ligando con él"

Voz 1

00:00

con clientes antes bastantes pero con estridentes es si trabajas en hostelería te encuentras sobre todo en la parte de noche no te encuentras con gente borracha estaba drogada que entre que se inhiben poco oí tampoco creen que tengan que hacerlo además es eso una de las camareras hay encerraba tú no puede subir el tío de una leona noche ITB ahí detrás de Navarra tú sonríes porque este trabajo cree que estás negando con él soledad como permiso bastará acosando de toda la noche a perseguir te cuando sales a llamarte fea o arrasen horas de escaso cualquiera cualquier mujer había trabajado en la noche pero te puede decir que esos ya lo más habitual es el pan de cada día sabe me ha llegado es decir no me tiendas tú que me atenderla de las tetas por tener una compañera que tenía el pecho operado