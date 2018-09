La Script podcast (21/09/18)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra IP Pablo

Voz 1457 00:21 seguimos en ruta la escribe ya ha llegado al Festival de San Sebastián que comienza este fin de semana con Ricardo Darín como estrella protagonista de la gala inaugural vamos a hablar de las películas y las series que van a pasar por aquí también de los estrenos de la semana hay cine español matar a Dios con Itziar Castro cine francés se estrena The Rider una historia un western intimista sobre un jinete de rodeo en televisión esta semana Dani Garrán José Manuel Romero nos van a sacar todas las novedades de las plataformas

Voz 1457 01:38 Pepa Blanes me está con sus canciones me manda indirectas One Two Ben Fry te quieres ir pues vete vete vete ya entiendo que viajar juntas ya que nos da relación está llegando al límite de canciones

Voz 1463 01:51 maravillosa es porque se acerca al estreno de Queen que es una película que se que tienes muchísimas ganas de ver el biopic

Voz 6 01:58 The Queen bohemia Laurent di con Rami Malek de Freddie Mercury y te la pongo para animar tenga o no y tú me lo pagas a no no no no no no

Voz 1457 02:07 Elio Castro yo creo que lo hace exacta a Laura me mantengo al margen del vosotras millennials esto sí que son abrigada bueno pues nosotras en San Sebastián compartiendo como siempre habitación tapen estrellas con Pepa porque es maravilloso estar en San Sebastián yo me voy a ir a ver a Ryan

Voz 6 02:33 a Gosling tú te vas a no

Voz 1457 02:36 a unos cuantos directores coreanos en el festival empieza con el poderío latino de Ricardo Darín estrella total que protagoniza el amor menos he pensado que es una tragicomedia Roma Antiqua podía ser muy americana podría ser un pastel o una americano pero he este toque así pero bueno tiene su gracia y es la separación de una pareja de cincuenta y tantos casi sesenta a pesar de que están todo el rato cincuenta Darín protagoniza con otra las gran dice más intérpretes argentinas Mercedes Morán pero pero que estamos entrando en el

Voz 7 03:22 yo así con naturalidad ingresamos al maravilloso mundo de los recién separados creo en el Facebook todo poderoso te juro que lo pongo yo celeste con muchas chicas Stiller siempre supe que habíamos dormido juntos como tú en el oyente agosto y no puedo

Voz 1457 03:39 que no se ha producido en muchos problemas porque claro ya piensa que somos incapaces de abrir el feísmo

Voz 8 03:47 que es algo innato eso su generación no sea que piensa que no sabemos hacer la o con un cabeza rápidamente

Voz 1457 03:55 bueno también a lo largo de la semana vamos a ver otras películas eh hay mucha fin español porque la verdad es que el Festival de San Sebastián lógicamente utiliza su escaparate como hacen también el festival no se nosotros los franceses vital para sacar el P poderío del cine patrio hizo bueno el año pasado recordamos que ganó de desastre gratis de James Franco la gran premiada fue Andilla y este año una película muy esperada es el thriller es el thriller el Reino el Reino que es un Cyril casi héroe decía Bien de Rodrigo solo oyen con Antonio de la Torre que está inspirado en la corrupción bueno en los papeles de Bárcenas

Voz 6 04:39 lo vamos a hacer todo no podemos sería cargarse un país

Voz 9 04:44 para muchos textos tenga como foros es mi punto el porque en política no es buena Trinca Arenal lo que evitará que está caro así que tengo eléctrica

Voz 1457 04:56 bueno no no me veis mucho tampoco a los oyentes porque se estrena la semana que viene pero no se queda un poco ya viejo tema

Voz 0544 05:05 a mí para Nadal si el otro día hubo una comparecencia de Aznar en el en el Congreso de los Diputados yo solamente voy a decir a mí me ha gustado mucho a ratos muchísimo pero me ha decepcionado el final y ahí lo dejo

Voz 1463 05:19 bueno a mí me ha gustado mucho me ha gustado muchísimo Antonio de la Torre está espectacular que en este papel medio de Bárcenas medio de no se sabe muy bien qué pepero no me gusta muchas cosas de la película sí me gusta también el relato de la corrupción yo creo que va a ser una de las películas que esté hasta en la sopa este año que acaba haremos que acabará estando los Goya in déjame decir sólo que me hace mucha gracia que cuando en en la sexta en estos días estaban hablando de de la comparecencia de Aznar que decía Elio sobre los precisamos de los papeles de Bárcenas y toda la Gürtel la promo que salía debajo está justamente la del Reino o sea que bueno yo creo que que es una película muy necesaria

Voz 1457 05:59 bueno pues eh ya veremos cómo acaba el reino por la sección oficial a concurso también pasa va a pasar entre dos aguas de Isaki Lacuesta es una especie es un experimento no es un una especie de Boys Hood el director vuelve a los personajes de La leyenda del tiempo que es una película casi documental de una familia la de San Fernando del año dos mil seis pero los personajes ya otra película también muy qué pinta muy bien es Giuly de Icíar Bollaín es la biografía del bailarín cubano Carlos Acosta que fue el primer bailarín negro el primer bailarín de la compañía y la Royal Ballet de Londres mucha expectación por ver también a Carlos Bermúdez el director que consiguió la Concha de Oro con Magical Girl si quiere repetir la hazaña con quién te cantará que es un drama sobre la fama y la maternidad

Voz 6 06:50 no no es demasiado es demasiado en absoluto se Haneke

Voz 10 06:53 dado palmas de oro la que llevó Vega

Voz 6 06:56 yo voy a dar

Voz 11 06:58 a pasármelo bien ya disfrutaré de María Cristina que es un hotel maravilloso y a disfrutar de todo lo que pueda ofrecer el festival esos días ya compartir la peli con la gente

Voz 1463 07:13 bueno la verdad es que te Isaki Lacuesta Ibermúsica ya tienen ya tiene bien pero ellas sí Jané que tiene yo también que dos bueno en fin

Voz 1457 07:24 vamos a sociables son insaciables que barbaridad vamos a ver qué da de sí esta edición que sobre papel muy potente con una sección oficial con estrellas como Juliette Binoche que protagoniza visión la nueva película de la directora japonesa Naomi Kawase o Robert Pattinson que hacen de agosto astronauta en High Life Pepa tiene muchas también muchas nos porque está todo el rato diciendo que es un astronauta Nastun nota Pajín quiero

Voz 1463 07:51 espacio ahí está él solo pues ya me contarás cómo

Voz 1457 07:54 sí claro le dio la razón yo no la he visto pero vamos seguro esa entrevista también te la vas a comer tu dirigida por la francesa Claire Denis también tenía quejas Pepa porque decía que no había paridad en la sección oficial como siempre

Voz 1463 08:09 no no hay paridad es verdad aquí festival yo creo que esa puesto las pilas comparado con Venecia que sólo había una mujer en la sección oficial pues aquí hay cinco Easy frente a diecinueve hombres esa no está mal a una firma la carta de la paridad del festival aunque Rebordinos es una cosa un poco contradictoria porque por un lado se firma la carta de la paridad va a estar la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo el ministro de Cultura José Guirao pero por otro lado Rebordinos dice que él no va a meter cuota no entonces es poco como que una bonita foto va a ser un debate yo creo que va a estar presente es verdad que San Sebastián ha metido muchas mujeres este año dentro de lo que suele ser la norma habitual el presidente del jurado

Voz 1457 08:47 es un Alexander Payne se me había ido el santo al cielo Alejandro Pin Alejandro Payne que va a dar una Master Class Salamanca le vamos a decir que a ver que qué recuerda de aquellos hijos sanciona vamos a ver a Ryan Gosling ese me toca a mí me llevaba un poco triste porque no han ido bien las críticas de First Man primer hombre en Venecia Bradley Cooper para que promociona hace una estrella con Lady Gaga habrá cine de autor latino vasco el parate ido es muy bien dos series de televisión las dos de Movistar Plus gigantes de Urbizu el separatismo el thriller callejero y arde Madrid de Paco León está este para mí porque hay mucho depresión Simon no es la vida es la más bella no es el Marjah hecho

Voz 6 09:36 no hay muchos exactamente

Voz 1457 09:39 a de Madrid la en la parte lo que es la trastienda bueno la vida de los criados en la en la famosa casa de Avadeco

Voz 13 09:48 pero cierta actriz americana llevan tiempo viviendo Madrid dejando a un lado que lleva una vida completamente disipada tenemos motivos suficientes para pensar que en su casas están produciendo reuniones peligrosas

Voz 14 10:03 comunistas anarquistas

Voz 1457 10:11 bueno el caso es que en la calle Doctor Arce de Madrid en el número once debía viviendas juergas maravillosas y entonces Paco León pone la cámara en el Quart la zona de servicio que es que es donde había muchísima muchísima salsa una a una serie en blanco y negro ya veremos tres Premios Donostia Danny De Vito para mí Judy Dench para TIC Iker Eva también para aquí

Voz 1463 10:35 como gane el Oscar Kore eda verás bueno bueno todos lo vamos contando con esta semana en nuestra las redes sociales nuestros vídeos en la web de la Cadena SER aquí en la radio en todos los

Voz 1457 10:48 en todos sitios venga estrenos de la semana

Voz 1463 11:05 vamos a hablar de una película triste

Voz 1457 11:07 vamos a empezar con de Ryder que es la película de la directora Sao retrata la vida de un joven jinete de rodeo que tiene que bueno pues volver a empezar después de un accidente que le impide volver a montar es un Teatro Real está interpreta dado por el jinete cual propios es el protagonista se llama baby Lladró es un vaquero que sufrió un golpe brutal en la cabeza y en el que participa toda su fama

Voz 6 11:32 ya

Voz 8 11:47 qué os ha parecido a mí me ha gustado mucho es una película que casi es un documental porque lo conoces tú es que está protagonizada

Voz 0544 11:54 el propio jinete este que tuvo el accidente que conoció a la directora ha cruzado ahí se interesó muchísimo por su vida bueno de hecho aparición la primera película de esta directora no me directora china que luego ha vivido en Londres y luego se estableció en Nueva York y ha rodado un western y a mí me recordaba de alguna manera pues también a andino que Hinson director de Taiwán que no tenía nada que ver con el mundo norteamericano pero sin embargo pues estableció en Estados Unidos hizo películas también western como Brokeback Mountain

Voz 1457 12:23 así que fue de los primeros western se hombre es así más más sensibles es un hueso

Voz 0544 12:28 melancólicos sobre sobre un vaquero que se les rompe completamente su mundo no su relación con la naturaleza con los caballos e tienes también su drama familiar drama de amigos no viene una una vida pues muy in muy pobre no porque ves exactamente donde vive pero vamos si él es feliz si pudiera hacer lo que realmente me gusta que es montar a caballo no es algo que no puede hacer pues esta lesión en en la cabeza esa lesión cerebral en la película que yo creo que merece la pena verse con su tempo con su sentimiento que no sea sensible hería no

Voz 1457 13:05 yo pero que sobria no es una película yo creo que hay que advertir que es cine de autor

Voz 0544 13:09 sí es sin lento hoy visualmente

Voz 1457 13:12 qué oscuro grandes te saco

Voz 0544 13:15 sí sin grandes digamos de Arcos no dramático sino que lo que le pasa a este hombre es ese sueño que tiene de intentar volver a lo que fue su vida que le llenaba completa

Voz 1463 13:24 entre y luego mucho sobre la identidad no que eh eso no que me Estados Unidos yo creo que es uno de los países cuyas películas más reflexionan sobre la identidad y en este caso es que ellos pues son blancos pero también pertenecen a tienen descienden de una línea de de los nativos americanos entonces es curioso ver cómo el rodeo es lo único que tienen y lo único que les hace ser lo que son on y cómo salir de rodeo dejar de participar es la expulsión casi del grupo no es no sentirse ser un granjero llegan a decir en un momento es querido todas las connotaciones que tiene sociales económicas incluso políticas que hay me parece que es una historia muy que es muy fácil de conectar a priori no aunque el rodeo sea una cosa muy americana porque es verdad que bueno pues es cuando algo físicamente te impide hacer tu trabajo o te impide seguirla llevar la vida que llevabas porque si la si la llevas pues puedes morir no

Voz 1457 14:19 intento pero el desvió un poco como eso que llaman la basura blanca no que son los pobres de solemnidad que no van a poder salir de ahí que les da igual a quién quién gobierne que que es un poco como Las uvas de la ira yo tengo la sensación de que los chicos de en el siglo XXI da la sensación de que hay muchas oportunidades y sin embargo este este chico no tiene ninguna posibilidad y luego el rodeo se plantea a mí me parece como si fuera un gladiador o sea que que tú estás para divertir a los demás aunque corras un peligro un peligro físico

Voz 1463 14:50 eh tremendo Laura qué te pareció no lo ha visto Laura al futuro no son cosas que me pasan a mí que a veces pregunto a la gente has

Voz 6 14:59 me encantaría opinar

Voz 0544 15:02 a mí es una película además que que vimos hace poco Lennon Pitt que también es una

Voz 1457 15:06 es el teatro sí sí para limpiarla

Voz 0544 15:09 John en entre el hombre y el caballo o no que forman casi un mismo ente y que hemos visto en en innumerables western

Voz 1457 15:16 pero en este seleccionable como esta cómo se relaciona con el caballo es una cosa tremenda que decía la directora

Voz 1463 15:23 bueno pues la directora que presentó la película es algo con premio precisamente bueno tanto de la Seminci como de la Quincena de Realizadores de Cannes pues decía en Cannes que una de las cosas que más le interesaba era precisamente la identidad estos chicos

Voz 6 15:36 Abellán

Voz 1463 15:39 tanto Brady como o el protagonista como otros muchos jóvenes cowboys querían a toda costa que supiese hemos que no votaron a Trump pero que sus padres sí lo hicieron son la gente más trabajadora generosa que he conocido en mi vida que no querían votar realmente porel pero lo hicieron siento compasión por estos Cowboys por cómo están sujetos a su identidad a quiénes son a su modo de vida todo lo relativo al espectáculo no me interesaba nada para la película lo que más me gusta de América no es el sueño americano sino precisamente aquellos que no lo consiguen y siguen luchando Cuando los sueños

Voz 7 16:10 a romper

Voz 1457 16:14 pues es precisamente sí pero es un héroe sin es un anti héroe que ni siquiera pretenden levantarse osea no tiene esa voluntad férrea bueno vamos a pasar al siguiente estreno que sí que has visto Laura es una comedia de espías es la tercera entrega de Johnny English tampoco la visto madre mía

Voz 6 16:34 a ver me despida al ya

Voz 1457 16:37 me has arriba yo esa verdad que me despidió inmediatamente saca un látigo bueno pues vamos a hablar de Johnny English con rock a Nat King son Mister Bean la única espía danza de agentes secretos de los agentes secretos británicos contra un ciberataque la verdad es que con lo que está cayendo en el Reino Unido no me extraña que ya cada vez sean más creíble Johnny English dirige David que él que es uno de los autores de la serie cómica de la BBC Inside Number Nine como toda película de espías hay dos chicas a su lado Olga Kurylenko Emma Thompson

Voz 7 17:12 tenemos un problema las identidades de nuestros agentes han sido descubiertas el país está sumido en el día

Voz 17 17:22 yo tampoco nos vamos a una misión no tener una tenía por supuesto

Voz 1457 17:30 Johnny no es

Voz 0544 17:34 insultado noveno es una pequeña donde quería para que no vamos a engañar tampoco se le espera a grandes cosas es un anti James Bond la vieja y entonces yo para mí lo más divertido ese matón que hace de primera ministra británica como si fuera una hacer esa mi un poco alocada que busca el apoyo de un magnate de las redes sociales tipo Facebook no INI que pone en peligro la integridad de Gran Bretaña y ahí solamente puede ir este Johnny English a a intentar salvar al país no hizo bueno pues lo lo hace a su manera es decir metiendo la pata siempre completamente hasta el fondo bueno hechas una pequeña risitas pero vamos tampoco hay que sea alaba el otro mundo eh

Voz 1457 18:17 yo es que me acuerdo una vez vino precisamente Rowan Atkinson que en de cerca es antipático hicimos muy altivo ido al rato estaba hablando de sus coches de sus porches y tal ir a que me resultó entonces ya desde entonces roto con él hacía no

Voz 0544 18:33 juego entre las nuevas tecnologías y la vieja escuela no esa este Johnny English lleva un teléfono o ni siquiera eso a las que yendo fichas no para empeorar comunicarse con él

Voz 14 18:47 el ciclo se vivió diecisiete

Voz 1457 18:50 bueno pues vamos a hablar de otra película que sí que ha visto Laura vamos está ya está ya contéis la tercera el escándalo de Ted Kennedy sí es un drama thriller basado en hechos reales en este en el propio político norteamericano como sus hijos sus aspiraciones fracasaron después de un accidente de coche que sufrió en el año sesenta y nueve donde murió su secretaria hiel pues se tiró se hizo hay un giro raro oí tuvo unos en un ataque de cobardía largo produce y protagoniza Jason Clark que hace de interpreta este Kennedy también está en el reparto Kate Mara Inn

Voz 18 19:30 queréis estar a la altura de su legado queréis demostrar que sois digna sello ni apellido Kennedy le echamos de menos a diario pero perdura su legado sus ideales perdurarán y perseverar vemos porque es lo que hacen los que no

Voz 19 19:48 el líquido que los cuidados forman parte de la familia

Voz 1457 19:54 bueno era el último hermano Kennedy que quedaba en el en el sesenta y nueve después de claro

Voz 0544 20:00 porque el mayor Joseph murió en un accidente de avión en plena Segunda Guerra Mundial luego se cargaron a John a Rober también que parecía que Rober era el más inteligente de la familia estaba Edward Ted que murió hace poco

Voz 0457 20:13 pues hace unos años después de estar no sé cuánto

Voz 0544 20:16 los años cerca de treinta años en el Senado a mí la película me ha gustado porque me interesa muchísimo el tema de de los Kennedy me parece que en la película sale le ponen un poco más tonto de lo que realmente creo que que debía ser éste Edward Kennedy Ted Kennedy que le ponen con poco a veces como balcón sí pero la historia realmente es muy muy muy interesante como se le acabó la carrera presidencial aunque luego se presentó un par de veces no

Voz 1457 20:41 bueno y luego que fue un hombre muy muy respetado sí

Voz 0544 20:44 muy respetado por eso te digo que no me cuadra esa esa imagen que le dan de un poco de un poco descerebrado y un poco tonto yo sino que lo que hizo yo creo que lo hizo a conciencia es decir esto puede acabar con mi carrera política iba a intentar eh

Voz 1457 20:57 hacérmelo es pegarme de esto lo más posible hacérmelo

Voz 0544 21:00 aquí hay una cosa muy interesante de la película que me parece que te va a gustar a Pepa y es la ausencia de las mujeres ponen en este caso claro la secretaria tiene que estar porque es la que la que murió la secretaría de la campaña de su hermano Robert ir pero por ejemplo no aparece para nada la matriarca del clan Rose Kennedy si aparece

Voz 1457 21:18 a ver si Joseph Kennedy que murió pocas

Voz 0544 21:20 semanas después de este incidente ya está fatal yo creo que esa ausencia de las mujeres o ese papel de las mujeres como objeto e como como papel secundario y a utilizar está hecho a propósito por el director para decir que era un mundo de hombres absolutamente de hombre y que pues eh qué hacían lo que querían restringió

Voz 1457 21:43 sí de las mujeres no si además hablase a secretarias las llamaban Las chicas de las calderas

Voz 0544 21:48 las chicas rascarse sacra en fin era todo como

Voz 1457 21:51 muy patriarcal Laura qué te ha parecido a mi me gusta a mí me ha parecido una película es muy coherente con lo que quiere contar

Voz 1365 21:57 el ritmo me parece muy muy adecuado tiene tiene muchos cambios y te te mantiene todo el rato ahí

Voz 1463 22:03 me ha gustado sobre todo me han gustado los momentos

Voz 1365 22:05 los que están todos estos hombres de todos los políticos periodistas vamos como se pone en marcha esta maquinaría de contactos de de manipulación de la información para para limpiar la imagen de él y no se me me me ha gustado mucho muy Inter es muy interesante como cómo se mueven esos hilos de de poder

Voz 1457 22:23 sobre todo cómo actúa una persona en una situación en la que estaba siendo el punto de mira con las Circus

Voz 1365 22:28 estancias en las que es poco obvia que es una cosa que

Voz 1457 22:30 se agradece no oye eso me parece interesante que es una película que en la que tú tienes que sacar tus conclusiones sí

Voz 0544 22:38 ah bueno sobre todo eso que te demuestra que bueno hay muchísimos escándalos políticos ahora estamos viendo escándalos políticos en en la era Trump muchos de ellos con connotaciones sexuales Idi vemos como también intentan escapar por todos los medios posibles no y en este caso claro el dramatismo era tal porque había una persona una mujer muerta en esas circunstancias pero como eso lo dejaban un poco al lado y ahí no importantes sí era que saliera eh lo más libre posible este hombre que aspiraba a todo y que tenía detrás de él un cúmulo importante

Voz 1457 23:09 no de interés el poder económico Días

Voz 1463 23:11 vamos a of cards final bueno pues vamos con cine

Voz 1457 23:14 trances con enamorado de mi mujer el actor director Daniel Auteuil pues está detrás de la cámara en esta comedia con Adriana Ugarte Gérard Depardieu Sandrine Kim Verlaine es la historia buenos un estaría enredos de dos amigos que se encuentran después de mucho tiempo sin verse y uno de ellos va acompañado de su novia que es mucho más joven empiezan los celos empiezan a si la aventura empiezan a pensarlo en fin machismo Gallo estatales

Voz 3 23:40 qué dale perdón decía que no nunca de hablar de usted a espero que bien pues claro que sí parece que te sorprenda es uno de mis más viejos amigos

Voz 1457 23:52 no no es antiguos dirás porque viejo

Voz 17 23:55 yo no soy viejo hasta soy más joven que él

Voz 1365 23:59 Laura tú has visto así entrevistas Adriana Ugarte haber es una peli entretenida es una película para pasar un ratillo simpático a mí me ha recordado mucho a a la vida secreta de Walter mitin pero más bien centrándose en los aspectos amorosos es sobre todo una constante ensoñación por parte de Daniel Auteuil sobre todo los demás también digamos que Adriana Ugarte está puesta como el objeto de deseo de Daniel noticia además bueno dirige y es uno de los protagonistas la película bueno a mi me parece que uno de los atractivos que tiene por decir pues que bueno este confunde todo el rato a la realidad que que presenta la trama con la con la ficción de sus cabezas entonces no sabes muy bien qué es lo que qué es lo que en realidad qué es lo que qué es lo que es de su imaginación y acabas un poco perdido pero bueno

Voz 6 24:45 es un poco yo creo que mareo

Voz 1457 24:48 te invite ha gustado ella ella

Voz 1365 24:51 yo no me gustaba cómo presentaba la película porque sí que es cierto

Voz 1457 24:53 ella que ya hablaba un poquito de de lo que hay detrás de todo esto decía lo que subyacía

Voz 1880 24:58 creo que al final lo que subyace a todo esto es una profunda tristeza no es el intento desesperado no de los seres humanos de de agarrarse no a las fases jóvenes de la vida en la que parece que todo puede suceder no entonces creo que subyace a la película Un tono de de tristeza no de de miedo a la muerte al paso del tiempo ya que esta aventura puesta fantasía de placer y felicidad tampoco se produce nunca así es posible

Voz 1457 25:23 bueno nos falta comentar una película Matar a Dios tengo treinta segundos Elio

Voz 0544 25:29 bueno pues es una comedia negra sobre un personaje que es la parece que es Dios está muy divertido de los actores pero a mi quiere decir que en general me ha hecho poca gracia se puede decir a los actores me gustan como está en me gusta Itziar Castro

Voz 14 25:43 y este Villamil no cómo se llama

Voz 1463 25:50 bueno pues me

Voz 6 25:51 si lo absolvía solvente atrás cuenta todas son

Voz 1457 25:53 cuidado nosotros bueno pues y nos gusta Castro a nosotros también que ese una una gran amiga osea que vamos a ponerle hemos este fin de semana a ver matar a Dios bueno compañeros muchísimas gracias que ya sean los de la tele aquí llamando a puerta dando contra

Voz 6 26:11 cristal hasta luego

Voz 1457 27:15 turno ya para las series de televisión esta semana con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal chicos qué tal aquí también está Pepa ya sé que vais a empezar a decir que que semana tan dura los semi dolidos enfadados aquí no nos quejamos no sé si soy millennials

Voz 6 27:36 ya pero somos un poco millennials

Voz 1457 27:38 así pues sí que estamos bueno sí porque somos millennials avanzados bueno gritos millennials exacto bueno entonces pasamos de los semi tengo ya agua pasada pero bien muy bien

Voz 0834 27:52 no estamos sorprendidos porque fue muy repartido Ivanow Juego de Tronos ganó que ya sabemos que para ganar también el año que viene que se despide bueno al hubo algunas alegrías un poco Claire hoy no por por The Crown por hacer de Isabel II dispone de América AMS la verdad es que tuvo interesante repartido qué pena Penélope que lo que da pavor pero bueno es verdad que Mark Webber creo que se llamaba la la tengo también tiene un papelón impresionante no se western

Voz 1463 28:21 Penélope tiene Oscars y la otra no

Voz 1457 28:25 bueno no Carcesa además que le dio carpetazo a los Emmy ese la temporada pasada nos ponemos con la que viene con los estrenos no hay descanso y aquí hay que empezar ya con la plancha

Voz 1084 28:38 sí porque empieza hay mucha hay mucha plancha empieza fuerte el nuevo curso televisivo sólo para que te hagas una idea esta semana estamos pendientes de cinco series de cinco plataformas distinta Netflix Sky Movistar Amazon y Facebook sí Facebook luego ya luego te contamos sí es posible si vamos a cortocircuitar todos vamos a comenzar

Voz 1457 28:59 los ibais asimilar yo creo que tampoco

Voz 0457 29:01 ella misma me ya las series en las que veo

Voz 1084 29:05 vamos a comentar las todas en la sesión de hoy a darle el visto bueno o no empecemos por por la que más ganas teníamos pero que no hemos podido ver osea que sólo la vamos a mencionar porque este viernes veintiuno Netflix estrena una de sus grandes apuestas para el último trimestre del año maníaco una miniserie escrita por uno de los guionistas de dilecto ver si uno de los guionista una de las guionistas de Mister robot y que está dirigida por Cary Fukushima haga que es el artífice de la primera temporada de Astrud detectives no

Voz 1457 29:31 mira

Voz 22 29:36 o algo

Voz 7 29:41 de esas nosotros lo bueno

Voz 1084 29:44 la protagoniza pues ni más ni los que Emma Stone

Voz 1457 29:47 ella ya ha dejado el cine ya no no

Voz 1084 29:50 no te creas no parques miniserie ha atado por mucho tiempo su primer gran papel en televisión también está en la serie Jonah Hill ambos participan pues en un misterioso o extraño experimento farmacéutico básicamente le dan unas pastillas que curan enfermedades mentales au o rupturas amorosas pero me da que las cosas no salen como están previstas y aunque parezca un poco tétrico no es una comedia negra que además es muy curioso porque tiene distinto metraje hay capítulos de veintitrés minutos y otros de cuarenta y cuatro para una miniserie

Voz 6 30:21 nada de lo que hiciera vamos

Voz 1084 30:24 han hecho que han querido bueno ya lo comentaremos más adelante cuando la veamos si merece la pena pero por ahora no

Voz 0457 30:30 pues no nos ha dejado ver nada

Voz 1463 30:32 yo pasé ese porque claro no hacen pases de prensa porque hay que verlas esto es una broma Pepa

Voz 1457 30:40 Kaká a dar una lista te voy a verla pasillo no sé si que la gente te has tomado te ha sentado mal bueno vamos a ver vamos con lo que sí que habéis visto IU una de ellas es Patrick Melrose

Voz 0457 30:55 pues sí Patrick el Rolls es una miniserie cinco capítulos aquí en España se puede ver en la plataforma Sky cada martes un nuevo capítulo y es una adaptación de las novelas semi autobiográficas de Edward Bin protagonizada por perejil Benedict con Berbatov que para los despistados que no sepan

Voz 6 31:13 delito ser actor que da vida a

Voz 0457 31:17 hacer lo que a nuestro querido hacerlo que en esta ocasión

Voz 1463 31:21 noches de premios Ariel foto

Voz 6 31:23 pues Vaughn famoso exacto tramposo aprendió María

Voz 0457 31:26 ah el Reino en esta ocasión se mete en la piel de un pijo atormentado y alcohólico que celebra la muerte de su padre

Voz 23 31:35 no lo pregunté estaba abrumada por la alegría perdón por la pena podría dejar de

Voz 0544 31:41 el pelo

Voz 23 31:42 necesitó una copa una buena copa celebremos lo haríamos salir a tomar algo puede que no te interese pero Gregory Rebeca nos han invitado a cenar el sufrimiento es lo que acontece mientras otros comen quién dijo eso lo siento estoy un poco cabreado viste una relación complicada mucho que pensar si no creo que la heroína ayude es un buen momento claro que es un buen momento quiero decir que tal vez esto podría ser una oportunidad para cambiar empezar de cero me voy antes de que digas que tengo que hacer todo el puto no

Voz 1457 32:15 es que ahora que ha muerto pudiese un poquito menos como él

Voz 23 32:19 casado tengo que hacerte los dos bueno veo

Voz 1457 32:21 que la cosa va de sustancias esta semana

Voz 0457 32:24 vamos bastante cargaditos en esta feria tenemos familia rica Tsonga un niño mueble traumas infantiles dinero

Voz 1084 32:33 dinero para ser adicto a todas pero

Voz 0457 32:35 a todas las drogas país aunque en principio bueno hay un propósito de enmienda

Voz 23 32:41 por cierto voy a dejar las drogas pero es que no puedo soy una incrédula al ocho de nueve desde los que se rehabilite gustan demasiado los adictos lo dejan hasta que tocan fondo estás demasiado te equivocas esta vez será diferente alegra partí la cocaína heroína aprender a andar antes de correr

Voz 1084 33:09 bueno todas estas adiciones la incapacidad para desarrollar relaciones personales e la mezcla esquizofrenia y narcisismo pues esconden realmente los abusos sexuales que Patrick Melrose sufrió de pequeño ante la desatención de su madre y un padre déspota que que el arruinó la vida

Voz 23 33:25 servicios cribas morir

Voz 22 33:30 sesión

Voz 23 33:44 Valentí casera eso espero eras asquerosa mente triste que ahora quieres que yo también lo esté pues vas listo

Voz 1457 33:55 madre mía es como Cinco horas con Mario pero a lo bestia no

Voz 1084 33:58 eso es cada capítulo narra una parte de su historia en el primero viaja de Londres a Nueva York para recoger las cenizas de su padre se mezcla todo el consumo de todo tipo de drogas dudo que médicamente alguien sobreviva a esa ingesta porque de verdad es muchísimo peor que Lobo de Wall Street Di Caprio no sé si lo recordaba cuando está pues peor con delirios y reuniones pues con los viejos amigos de su padre

Voz 23 34:22 lamento mucho lo de tu padre no le conocía personalmente pero por lo que York me ha contado era todo un caballero inglés que le has contado lo excepcional querer yo no he conocido a nadie como nunca dispuesto a transigir sólo lo mejor os enorme nada estoy de acuerdo nunca te disculpas nitidez explicaciones se observa no es de nadie muy sabio no lo intentes es vulgar todo era mejor en el siglo XVIII desprecia a las mujeres en especial la tumba

Voz 7 34:50 madre mía veo que lo de la familia feliz

Voz 1457 34:54 no no es el tema a ver qué os ha parecido y cuáles son los puntos fuertes y las debilidades y que ha pasado por qué Bach no no nos ha llevado a la M

Voz 0457 35:04 pero que había hecho esta serie Lemmy

Voz 1084 35:06 llevado básicamente pero demasiado

Voz 1457 35:09 la demasiada sustancias si demasiado prepotencia

Voz 1084 35:11 soy demasiado Cameron usada demasiado él mismo no que tiene riesgo es muy buen actor Amin encanta pero lo puede comer el personajes como un un serlo dopado pero a lo bestia también es verdad que las serias muy irregular porque eso sólo es el primer capítulo y cada capítulo cuenta una historia diferente entonces la primera es el viaje de Londres a Nueva York para recoger las cenizas de del padre pero el segundo nos lleva años atrás a la infancia de de ese Patrick Melrose de niño como vivía en la casa francesa de campo no de vacaciones con estos rica achuchones aristócratas ingleses y cómo era su vida familia y como no Olimpo no importaba nada en esa familia otro capítulo es vuelta a casa el presente donde bueno no quiero destripar mucho pero por eso te digo que la serie un poco golpes sin sin ir a ningún sitio porque cada capítulo va contando con esos saltos temporales toda su vida no realmente lo que esconde es pues el trauma sobreponerse a los abusos sexuales pero tampoco te lleva a nada ni tiene poder

Voz 1457 36:11 lo tiene tensión no no no

Voz 1084 36:14 veo tensión porque hay un capítulo que es el para mí el mejor que es el tercero en el que podría haber más tensión pero luego la serie acaban los últimos capítulos pues bueno siendo como problemas de de ricos no de herencias con con con la madre entonces tiene algunos puntos buenos pero es una serie un poco la adaptación de estas novelas es un poco fallida en mi opinión da da brochazos y sin ir a ningún sitio con con cinco capítulos muy dispersos entre sí no una en la trama

Voz 1457 36:39 Salva salgo Dani yo si a ver yo

Voz 0457 36:41 porque cumbre Bach CMT muchísimo en el papel para mí el primer capítulo Til tienes que pasar de él para saber lo que es la serie porque el primer capítulo son pues los cincuenta minutos de color con absolutos me recordaba un poco a Trainspotting osea esos colocó en estas escenas retando por el suelo metiéndose en la bañera pero creo que una vez pasas de ahí bueno pues es verdad que se puede vislumbrar un poco como como ese drama no familiar que tenía hice puede sacar algo en conclusión pero a tienes que pasar capítulo que de verdad que te crea ansiedad

Voz 1084 37:15 qué te físicamente el primer capítulo

Voz 0834 37:18 agotador es que acabas tu agotado porque

Voz 6 37:20 acaba la bien

Voz 1457 37:23 ahora los chavales decir mira antes de

Voz 6 37:26 salir te voy a título sí claro pero

Voz 1084 37:28 es que la hizo a los chavales no claro es que si todo esto no te muy que con una llagas puesto velas mezcla todas es una cosa loca o tiene cosas un poco surrealista no capas a pillar tu hay un río Cachón a los bajos fondos de de Nueva York

Voz 1457 37:45 bueno pues vamos a dejar este ambiente tan turbio unos venimos a España porque Movi Star busca público adolescente con la versión española de escamas

Voz 7 37:59 sí es una adaptación de la serie

Voz 0457 38:01 en Noruega en nación a la que ya hay numerosas versiones en otros países y ahora llega a España es un experimento bastante interesante que se acerca al mundo adolescente desde una visión bastante realista vamos que no es otro Física o Química vale retrata pues su día a día

Voz 6 38:19 de de tetas de las fiestas que si todos sabrán Cresa quedarán seguirán en Instagram o mejor aún hubiera muestra el monte la época más bonita la más intensa sin pruebas a récord

Voz 1457 38:40 pero vamos a ver esto es se puede ver dónde había estado hasta los todo esto se pone de veo que la sección de hoy es que me estoy

Voz 6 38:50 no no de dónde escampar esté

Voz 1457 38:54 exacto

Voz 6 38:57 para que no me entero el tráiler que

Voz 0457 38:59 lo que hemos escuchado puede confundir un poco pero en la serie no todo son fiestas sexo alcohol es más el día a día no el Instituto la dependencia las redes sociales la búsqueda de una identidad do las complicadas relaciones a esa edad y las amistades que vienen iban y te marcan

Voz 3 39:20 que es quedar responde cuando estamos otra pregunta no sé claro pero te vendría muy bien te juro que no quería hacerte daño eres una hija de puta no vuelvas

Voz 1084 39:43 bueno decíamos que era que era un experimento interesante porque te lo voy a explicar ahora todo bien María porque no sólo es distinta en el fondo sino no no hay actores famosos por así decirlo creo que los chicos tampoco son actores sino también en la forma porque realmente es una serie que va donde están los jóvenes es una una apuesta Trans media es una serie fragmentadas que se puede ver en un blog con cuyos personajes pues se puede interactuar en esta gran por ejemplo yo lo voy a explicar ahora bien vale

Voz 6 40:10 yo no

Voz 1457 40:13 escama Scan Movi Star vale aquí hay brechas

Voz 1084 40:15 la Nacional vale una página web en la que vale van colgando como un bloc vale van colgando clips de vídeo de dos tres cinco minutos al tiempo que supuestamente eso le ocurre al protagonista por ejemplo lunes once y media de la mañana Un vídeo no de la chica en el patio de el instituto que está con sus amigas

Voz 1457 40:35 teniendo esta conversación tan Daniel está lo de la gente está dónde

Voz 1084 40:40 vale en el patio del instituto cuelgan en el blog ese clip de vídeo luego que pueden colgar una conversación Un pantallas de guasa que haya hablado con esta amiga o con otra amiga que pueden colgar un pos de Instagram con su chico que ha colgado entonces tú vas siguiendo la serie a día a través de esos clips de vídeo esas conversaciones de Whatsapp esos pos de Instagram es la historia como se va montando toda la historia adolescente para ti sino lo quieres ver así

Voz 6 41:08 me dolía decir para ti te pierdes te pierdes algo pero no

Voz 1084 41:14 el Movi Star los domingos por ejemplo juntan todos esos clips sale una serie de media hora adolescente donde cuentan esas historias de de lo que eleva pasando entonces es es es lunes primen te interesante porque realmente

Voz 1457 41:26 es una dosis de realidad si es que no sabemos qué pasa con esos móviles de nuestros hijos

Voz 1084 41:31 eso es el público adolescente puede interactuar puede estar día a día viendo la serie porque lo único que besson clips puede seguir a los actores a los protagonistas mejor captores en en Instagram puede saber lo que le pasa hice va metiendo en todo un universo tras media yo creo que está despegando a ahora en Movistar pero ha tenido mucho éxito por ejemplo en Francia y en Noruega que es la original es una forma de acercar te porque realmente dónde está tu público no a las redes sociales el no tiene que ir a la tele a verte lo consumen de forma rápida hice van a sentir yo creo que bastante representados Le vamos a dar tiempo ya hablaremos de ella cuando cuando terminara

Voz 1457 42:09 sí yo entonces sito verla entera este el domingo la vale el problema de esto no que me

Voz 1463 42:14 de muy muy interesante esa forma de contar esa manera de estar en muchas muchas redes sobre todo es interesantísimo para unionista

Voz 6 42:23 por hacer esto es la parte que no

Voz 1463 42:26 por Matos diferentes lenguajes diferentes el problema que veo

Voz 24 42:29 yo a esto es que sea se banaliza pensando que las redes sociales es algo es un espacio banal no ese es un poco el miedo que me da que al ser una serie adolescentes pues a una serie donde hay ya de verdad dejamos de apuntes que al final no haya un poso o un programa rico pero habrá que ver

Voz 1084 42:48 Oso de temas por lo que ha empezado no aparte de los líos de faldas indudablemente el el adolescencia yuca que temas interesantes también por ahora las cuatro protagonistas representan distintos estratos sociales de iría también distintos hay hay una chica musulmana entonces yo creo que está bastante bien representado lo que es la jungla no de un inscrito

Voz 1457 43:08 a los dieciséis El Al salir de clase pero con gente que

Voz 6 43:12 de verdad ahí va muy bien

Voz 1457 43:14 a ver si escampa España con k vamos a seguir con el recorrido de estrenos pasamos a Amazon también se ha estrenado esta semana la temporada completa de otra serie Forever

Voz 0457 43:30 con esta música tan suave citan empieza la la serie es una nueva comedia de Amazon que ha llegado la verdad sin mucho ruido y casi lo preferimos porque después de verla os digo que lo mejor que podemos hacer es no saber mucho sobre ella que lleguéis a ella sin saber de qué va lo que decidiremos además un gran aliciente para empezar la es que es la nueva comedia de autor firmada por el co creador de Master of non Alan Jean que aquí pues Nos gusta mucho trata la serie sobre un matrimonio de mediana edad que lleva más de una década juntos ella se siente un poco aburrida con la monotonía de la relación y esto hace que aparezcan ciertos problemas

Voz 3 44:14 se lo digo que nunca me han gustado los niños eso es toda me encantan los niños nos llevamos Caminal es cada vez que hablábamos detenerlos parecía que no te interesara los dos decidimos no tener hijos no es cierto llevan horas recuerda exactamente así no entiendo a qué te refieres ahora quieres que tengamos críos yo no sé lo que digo perdona sólo piensa que nuestras vidas está bien de verdad no piensas que lo hemos conseguido se nunca te pregunta es cuál es el propósito de todo esto pues la verdad

Voz 1457 44:57 esto me recuerda un poco a la película de Darín con la que empezábamos el programa queda un matrimonio de cincuenta hay tantos estos son como una década antes no

Voz 1084 45:06 sí la vamos a la vamos a ver todos pero realmente uno según pocos sobre para casados eh no te lo digo

Voz 6 45:14 la vida gente rara que se casan más allá en los treinta la culpa de que pensé que vais a quedar toda la vida si nada haré con esa piel que parecéis de Lancôme

Voz 1457 45:32 como ha dicho Dani lo mejor es no

Voz 1084 45:33 saber mucho de del argumentó porque da un giro bastante luego en el primer capítulo y en el segundo hijo hace que ambos no la del matrimonio cambió drásticamente la situación lo que

Voz 6 45:44 la vida cambia

Voz 1084 45:45 hacerse pues aún más preguntas sobre la la vida que llevaban anteriormente y el punto de la relación en que se encuentran

Voz 25 45:51 eras feliz sí claro que era feliz casi siempre bueno tenía Oscar tenía a mis amigos nunca llovía donde vivíamos si yo parece que tu vida la mía aburrida asquerosa que me gustaría hacer locuras emborracharse y empezar días con el bate de béisbol pero por qué no lo hace es por qué por qué por qué no es lo que hace la gente creo que una persona feliz y satisfecha lo que afirma ser tú no va por el barrio entrando en casas ajenas solo por sentir sólo quería ver cómo estás mentiroso

Voz 6 46:33 esta gente tomó gente tal forma

Voz 1084 46:41 las dice Juan Aranaz nuestro realizador que porque habla así la gente casada a ver también es el doblaje porque la actriz es maravillosa

Voz 6 46:48 y es una comedia ácida al hay que verla en inglés bueno precediendo a nuestra hay olvido no la concejala Flores Paulina

Voz 1084 47:02 no es una serie que nos vuelve a recordar un poco pues el el gusto de Amazon no puedo por esa vía con una dirección muy particular muy sexy que visita al ir las primeras temporadas de Transparency incluso I love Dick pero que tampoco escapa de del humor con personajes que que sirven un poco de contrapeso para cuestionar las ventajas y desventajas del matrimonio

Voz 3 47:24 creo que os carillón necesitamos probar cosas nuevas nos vas a venir bien los casado siempre hablando de probar cosas nuevas no es que el escocés vaya mal y todo va bien es que bueno hay que mantener la relación continuamente es así como cuidar de Hadi como he dicho triste si me encanta estar soltera sabe espiado lo que quiero es cuando ya no jodas si me apetecía patatas así que me fui a Ruth Chris ahora intercambia fotos

Voz 1457 48:02 bueno nosotros que que no estáis casado sí que noto Maison final

Voz 6 48:09 no por qué no le receta bueno yo desmiento a ver qué os ha parecido a mí me está

Voz 1084 48:17 costando bastante no ha terminado todavía pero los primeros capítulos me ha gustado porque es verdad que me gusta a ese tono y creo que también gracias a una comedia porque realmente tiene puntos no de de comedia pero es un drama casi a a lo que pasa que de media hora en se todavía mejor y es más ágil y me gusta el tono me gustan ellos los actores cómo está escrita no sé dónde me va a llevar porque no no queda claro la serie cuando vas viendo los capítulos a qué punto te quieren llevar realmente al final es una comedia que que existencialista básicamente que te plantea pues desde la pérdida hasta el compromiso hasta la monotonía hasta la repetición de tu día a día no de de matrimonio hasta cómo cuesta cambiar hábitos a como no estamos preparados

Voz 1457 49:02 pero tú crees que es que es verdad que es muy joven

Voz 6 49:10 me iba a decir creo creo que es la feria para José Salas autor muy personales oro

Voz 0457 49:19 yo creo que es muy original el planteamiento ese giro que nos podemos contar porque no gracia que que tiene la serie pero me parece que a medida que van pasando los capítulos es que va a una deriva

Voz 1084 49:29 que no que creo que no sabe qué quiere contar exactamente

Voz 1457 49:33 pues la vida misma la recomendaría si te gusta más cero

Voz 1084 49:36 no otro tipo de terminados

Voz 1463 49:38 yo tenía cosas muy buenos por lo que esta vez contando sí que tiene un retrato generacional en este caso de los casados así como más hemos hablado entendía de los sólo perdones pero no sé si hay también que una de las grandezas de máster no me da la diversidad no se aquí también está

Voz 1084 49:54 sí también hay diversidad de tiene un poco yo creo que recoge también un poco la la angustia vital no de de de una ciudad no muy grande de Estados Unidos y cuarenta cincuenta años en la monotonía de toda tu vida

Voz 6 50:07 no pasa nada por cambiarlo Siguero deprima

Voz 0457 50:14 historias son una fiesta comparado con esto

Voz 6 50:18 bueno vamos a dejarlo porque voy a verla sola

Voz 1457 50:24 me estáis poniendo me entristece siendo una cosa que me alucina Facebook se marca una serie pero qué es esto

Voz 0457 50:33 seis Books enmarca una serie ya lo próximo no sé qué va a hacer que que que Whatsapp también saque series y alucina ahora podemos ver serias en Facebook dentro de pues una nueva estrategia que ya venía tardando para no perder el tren de de las nuevas tendencias y competir con los grandes gigantes de él

Voz 0544 50:51 Trini facebook facebook o Whats es como

Voz 0457 50:54 se llama este servicio ya ha llegado a España ya incorporado los primeros cuatro capítulos de Sordi de los que es una serie protagonizada por Elizabeth Olsen que trata sobre

Voz 1457 51:06 las hermanas Olsen bueno esta es la la

Voz 1463 51:08 buena sabes de las gemelas la que echó hecho

Voz 0457 51:11 la que ha hecho lo que es peor es es una de sus últimas películas trata sobre cómo sobreponerse al duelo después de la muerte de su novio serie todavía no está no está en español aquí y ya está en una sesión con psicólogo y dice que después de la muerte de su novio vio en Internet una infografía donde decía que sitúa marido se muere te sientes como si hubieras perdido trescientos ocho mil trescientos ocho mil setecientos dólares en un año Ése es el el precio que que el eh

Voz 6 51:51 con sí toros rindiendo ACS ya

Voz 0457 51:53 eh pues si desarrolla todo una Spitz sobre eso se da cuenta que que sí es es posible que alguien puede imaginarse el el el dolor no como como una cantidad dinero que que se pueda perder y a partir de ahí pues el resto de las series como la primeras pena pero éste su Kerber

Voz 1457 52:11 qué le pasa

Voz 6 52:13 bueno qué quiere decir

Voz 1457 52:15 pero Cambridge Analítica ya casi prefiero que me llamen a votar que me evalúen la muerte en dinero

Voz 1084 52:23 es una estrategia un poco extraña realmente porque ha querido entrar en el negocio de las sedes no sabemos si para blanquear dinero pero que emiten la serie sin ningún tipo de promoción tú la puedes buscar en el en el sabiendo el título de la serían el buscador de tu página de Facebook es verdad que tiene ahora mismo un descenso de seguidores

Voz 1463 52:40 exacto sí que ahí está claro bien tanto

Voz 1084 52:43 buscar un público joven que sea ido gran entonces tiene un problema y quiere buscar eso Nabai ha decidido pues es como una página de Facebook como la de La Script como vuestro vídeos pues como si la gente entrada la web de La Ser

Voz 6 52:58 si hiciera el vídeo que vernos ha copiado el plagio de Aquí hay un delito de y a las portadas de las tartas del rey

Voz 1084 53:09 bueno yo creo que habrá que pasar por Turnitin y nada es bueno la gente

Voz 6 53:17 parece que no considero que

Voz 0457 53:20 afección ha sido delirante