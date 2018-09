El proyecto de Risco Caído y su candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO

Voz 1 00:00 los valores de Risco caído el conjunto de bienes presentes en el interior de la isla de Gran Canaria han dado lugar a un paisaje cultural propuesto por el Estado español para integrar la lista de Patrimonio Mundial un paisaje que emerge de raíces históricas bereberes alberga la evolución el aislamiento de una cultura insular única durante más de mil quinientos años los principales yacimientos arqueológicos que lo con formas son el asentamiento troglodita de la mesa de acusa el conjunto arqueológico de Risco caído el complejo arqueológico de la sierra del santuario de Risco Xavi entre los principales atributos de este paisaje cultural cabe citar la cultura troglodita presente en la montaña sagrados distintos asentamientos Santuario Granero ingeniería hidráulica configuran una cultura que hunde sus raíces en el pasado aborigen y que permanece viva hasta hoy

Voz 0772 01:12 retomamos de nuevo esta música de Evangelina la banda sonora de la serie Cosmos esa serie con un fragmento de de Carl Sagan que escuchábamos al comienzo luego en la charla con con Julio Cuenca nuestro próximo invitado tendremos la oportunidad de escuchar nuevo fragmento por qué lo que decía en un principio no ser Historia está aquí en Gran Canaria en Las Palmas para apoyar la candidatura a esa lista de Patrimonio Mundial de la Unesco de Risco caído que es un conjunto de enclaves sagrados que en definitiva en muchas ocasiones pensamos que quizá la arqueología Se reduce a grandes complejos a grandes templos a grandes pirámides grandes monumentos y sin embargo en las últimas décadas yo me a decir que no hace tanto desde hace veinte o treinta años se ha sabido ver la interpretación que pueda haber más allá de la posición de la orientación de esos monumentos de la acción humana a la hora de de realizar una serie de petroglifos de grabados sobre la piedra que pudieran tener un significado ese astronómico qué y porque digo esta que no pudo resulta extraño porque siempre hemos tenido la idea de que los habitantes de la de la Prehistoria que como me decía Julio esta mañana claves que nosotros tenemos la suerte o la la singularidad de que la prehistoria ha llegado hasta practicamente el mil quinientos no de de nuestra era Nos hace pensar que que esa gente no era en absoluto ni ni masa pasados que pudieran de lo que pudieron haber sido otros pueblos de del momento desde luego que tenía en su sofisticación su forma de entender y sobretodo de Inter comunicarse con esa naturaleza que en definitiva es un poco lo que lo que hemos perdido cuyo Cuenca bienvenido a Ser Historia

Julio Cuenca es el director científico de este magnífico proyecto de de Risco caído él es arqueólogo Risco caído es un antiguo poblado troglodita

Voz 2 04:10 bueno lo que pasa es que la isla de Gran Canaria es una isla Trogloditas por excelencia es decir es la la población practicamente todavía en la actualidad muchos núcleo vive en cuevas sabe dónde están formando y demás pero en concreto en las zonas donde se encuentra esto eh que complejo arqueológico es quizás uno de los asentamientos troglodita más grandes de la isla que estás esta zona de Barral con todo Khalili yo el tablado y demás no y eso está extendido por toda la isla o cuando se descubre fresco que ahí no me siento veintiséis relativamente nada ni ni veinte años sí lo que pasa es que se mantuvo más o menos en silencio no se quiso dar a conocer un poco el a lo que hallazgo Isère trabajó en él si son algunos estudios me un proyecto en concreto de un estudio sobre las cuevas con el estado de conservación de los Juegos con manifestaciones rupestres un proyecto que encara que no me encargó el Cabildo pues incluimos este este estás Cuevas que estaba malísimo estado de conservación pero no fue hasta dos mil doce cuando se se inició de alguna manera el proyecto en el que nos encontramos en estos entonces lo bajando no

Voz 0772 05:13 sino que la la sorpresa la idea de de dar con con ese fenómeno voy a pedir que no es lo expliques del sol entrando por esa pequeña cavidad iluminando algunos de los petroglifos que hay en la en la pared de la de la cueva dio un sentido pues mágico no hay además ese concepto de montaña sagrada no que también ha incluido en el título de

Voz 3 05:32 la de la de la propuesta para para la Unesco

Voz 2 05:36 claro sea la cueva el conjunto de Cuevas que conforman lo que el otro el término Valmor en en concepto término que utilizaban la las crónicas lo recoge en que es como los canarios denominaban a sus lugares de culto y ritual entonces que cuando nosotros encontramos este tema pues prácticamente te vimos una serie de de ítems arqueológico que no que no indicaban que estábamos ante algo realmente que tenía que ver con lo que se trabaja en la religión con el tema de un lugar de culto no con la presencia trabado con las letras en el suelo por la forma en sí del templo no con esa cúpula de tan extraordinaria lo que vimos averiguamos algunos años después con el tema de las tres de la luz

hay dos cuevas no quiso la CSI Si la C7 sobre todas las C6 es la la más importante de todas no por estos fenómenos que comentábamos ahora

Voz 3 06:52 la la más importante de todas no por estos fenómenos que comentábamos ahora

Voz 2 06:57 en realidad la se siete no la hemos estudiado todavía no lo tenemos un poco ahí pendiente casi todos los esfuerzo en este momento económico y técnico a estar dirigido a a la conservación del conjunto porque está realmente en una situación de fragilidad importante no esperemos que con el tiempo que se vuelvan a retomar los trabajos lo que poco que está hecho está concentrado en la cueva seis que es realmente espectacular no difiere como hablábamos esta mañana es un sitio es un sitio único Desire otro le denominamos el el templo perdido los antiguos canarios porque en realidad es así porque no se sabía absolutamente nada de algo tan importante como eso no que estado convertido en un pasajero como hemos hablado también comentábamos que eso no no es extraño porque por ejemplo cuando se descubrió la pintura legal Jean en el finales del siglo XIX era un chiqueros en ese momento cuando libias Tomb lo describe habían pues su interior no cuando se descubre y se habla Grau Bassas habla a principio de finales del siglo XIX mil ochocientos setenta y nueve ochenta de la cueva Cueva del Rey en el complejo arqueológico en un corral de cabra no esta en concreto lo de Hokkaido era lo bueno estaba bien conservado en el sentido que da la impresión que los propios habitantes eh ocultaron aquel bien lo conservaron pero estaba convirtió un pasajero por último

Voz 0772 08:17 un fenómeno realmente extraordinario que lo comentábamos también no tiene paralelos no en en otros lugares de del planeta mira que muchas ocasiones vemos en los informativos de Televisión el templo de aproximen por ejemplo en Egipto no la bala serpiente en en México en los días de los equinoccio de los solsticio sin embargo el fenómeno que vemos en eh disco caído un arte vivo dura casi ciento ochenta días es muy prolongado en el tiempo es muy espectacular la figura que esa forma que yo vi por primera vez en en esa pared proyectada por la luz del sol me recordaba un poco a esas imágenes que en los años sesenta habían identificado en Egipto no no para de hablar de Egipto me voy a disculpar es la última vez que lo mencionó de las apariciones marianas no es un poco el lo que comentábamos ahora con Jesús la idea de ese arquetipo que parece que que está presente siempre en la forma de pensar de del ser humano y que es capaz de interpretarlo ya amoldar lo su propia idiosincrasia su propia manera de entender el entorno y la naturaleza

Voz 2 09:21 en este caso en concreto el óvulo sorprendente claro lo hemos hablado y lo comentamos esta mañana es decir efectivamente no hay nada igual exactamente igual hablábamos de New creéis en Irlanda que es un monumento megalítico donde realmente la luz entre pero en el justamente no solsticio de invierno atraviesa ese ese ese pasillo

Voz 4 09:42 metros de profundidad ilumina una piedra que hay al fondo con uno grabado se retiran y hasta el año que viene no vuelva a producirse ese fenómeno no

Voz 2 09:49 en el caso de Risco caído practicamente son como tú comentabas antes ciento ochenta días es entre equinoccio de primavera equinoccio de otoño todos los días y además lo sorprendente del tema es que la luz entre lo que creemos que se trata de un sistema óptico sin silente pero función algún sistemático por cuanto cree que crea hay o proyecta imágenes Iberojet una imagen en el plano proyección que es la pared del fondo que dónde están esos grabado triángulos púbico tema van fue iraquí esa luz complicado explicar pero pero debido según el ángulo en la salida del sol cada día se va moviendo pues proyecta el Papa al atravesar ese ese sistema óptico proyecto ninguna formas dentro de ETA que es lo que estamos estudiando hay una riqueza de forma espectacular es decir que que realmente consideramos que estamos ante un código de un lenguaje visual que lo que estamos trabajando en este momento

Voz 0772 10:43 y además nos acerca un poco a esa idea más desconocida de de los Trogloditas de los aborígenes canarios en el sentido de que tenían un conocimiento de astronomía muy elevado porque eso no lo puede hacer cualquiera

Voz 2 10:54 claro decir que no solamente ha tenido tenían conocimiento de geometría de arquitectura ingeniería para poder hacer esa obra una obra que la una cúpula casi perfecta que está a cinco metros y pico a cinco metros de cinco metros cuarenta del suelo y luego eh lo importante de esto es que ellos logran meter los eventos astronómicos dentro de la cueva comprende sea ellos necesitaban imperiosamente contar con un calendario oficial y entonces lo diseñan este este portento de imaginación que la la obra de del templo astronómico que he ido lo lo lo construyen y lo orienta de tal manera que logran que los eventos astronómicos como los equinoccio de los oficio entre en su interior durante ciento ochenta días la luz del sol Joseba moviendo en el horizonte en su en su recorrido Equinoccio este oeste pero el solsticio de verano es al norte del Este Sotillo invierno es al sur del Este no cuando ya se va desplazando vuelve a Bashar el equinoccio de otoño en caminos Sur ya no entra empieza a entrar la luz de las luna llena con lo cual pudieron tener un calendario absolutamente preciso no porque no es lo mismo observaron temas y el exterior que tú con lo que es como hablábamos esta mañana colocó un hito aquí y colocó dos allí pues pues me está señalando el a la llegada del equinoccio pero si yo me muevo un momento y medio plazo de de del punto de observación lo he perdido ahora bien si logro meter el evento astronómico dentro el templo ahí no hay margen de error posible ellos tenía un calendario absolutamente preciso como se demuestra en el hallazgo este

Voz 5 12:25 el deseo de tener un vínculo con el cosmos refleja una profunda realidad existe un vino pero no es trivial como lo plantea la pseudo ciencia de la astrología sino más profundo nuestro pequeño planeta si recibe influencia de una estrella el sol nos da calor rige el clima es el sustento de todo lo viva Gudiño está hace cuatro mil millones de años hizo nacer la vida en la Tierra pero este sol es sólo uno mil millones de millones de estrellas dentro del universo observable todos esos innumerables soles obedecen leyes naturales pues algunas de las ya lo sabemos

Voz 0772 13:23 después de este fragmento un nuevo fragmento de la serie Cosmos presentada de dirigida por Carl Sagan en los años setenta en donde se nos hablaba un poco de la importancia no de de la no solamente de la astronomía como ciencia sino una herramienta para el ser humano para conocer el entorno eh en donde en donde vive yo creo que viene pues eh ni pintado no al al tiempo que estamos dedicando en este programa especial de SER Historia aquí en la casa de de Colón en Gran Canaria para bueno pues dar nuestro apoyo una vez más a esa candidatura a la Lista de Patrimonio Mundial de la de la Unesco de Risco caído otros complejos arqueológicos que hay al rededor Julio Cuenca director científico de este proyecto lo comentabas antes los calendarios quizá es la la la herramienta más eh más pragmática no más directa que podemos interpretar de de de esas eh de esos elementos de esos de esa máquina no podemos definir es casi como un reloj y un reloj de sol que ellos en clavaron en la en la cueva c6 pero también desde el de vista religioso aunque sea muy difícil de de interpretar de de dilucidar ahora pues de después de casi mil años de que se desatara ante de utiliza de de utilizar debió también debe tener su su papel nos ha no solamente pragmático sino también un papel religioso

Voz 2 14:44 lo lógico era sin duda claro es decir funcionó osea es sólo la grandeza de este sitio es decir que funcionan por un lado como un mecanismo de control del cómputo del tiempo que era innecesario para para una sociedad una cultura que vive en un medio insular muy limitado que vive que él que que la fuente de alimentación obtenían fundamentalmente de del cultivo el cereal de la cebada y necesitaban imperiosamente contar con calendario pero aparte aparte evidentemente cumplió una función ritual desgraciadamente pues se ha perdido porque no sabemos exactamente cómo podían ser las crónicas hablan de que efectivamente cuando faltaban los temporales o cuando habían determinadas desgracias la población subía justamente por unas unas rutas de lo sagrado hacia el interior de los santuarios tengo en la montaña llevaban a cabo una serie de rituales como ayunar cerca de los santuarios y demás y luego bajaban al mar y golpeaban el agua tanto esto se cuenta no bueno pues tenemos esta evidencia arqueológica lo bueno de esto es que como yo cuento muchas veces como si fuera una es como una máquina del tiempo desde porque todavía está funcionando es decir nosotros podemos en este momento observarlos que ello observaron porque la película se sigue proyectando hay un continuo y constantemente esas imágenes de moviendo que estamos haciendo intentando montar esa película es decir averiguar sabemos que entre todo lo tiene estamos documentando lo para a ver si logramos montar esa cinta Iber exactamente que en los que no quiere decir porque no solamente ellos podían haberse limitado de unas marcas aquí aquí el equinoccio piloto el solsticio etc etc pero ellos lo lo aderezan que lo enriquecen con lo que con lo que significa la proyección de imagen interior del templo iconos cuento un relato ayer Oceanía porque son ironía diaria no que se produce en el interior del templo que que tienen que ver evidentemente con la fertilidad de la tierra y con todo esto no que es un poco la la la lo que se está descifrando en este momento

Voz 0772 16:33 y estamos hablando en estos minutos de Risco caído pero en realidad es un complejo sagrado montañas sagradas mucho más amplio no que cubre prácticamente lo que es el centro de la

Voz 2 16:42 de la isla de Gran Canaria efectivamente decir que por eso cuando se cuando se valoró la posibilidad de presentar rico caído como un monumento aislado a Patrimonio en humanidad se valoró la es decir no no vamos a ver cuál en qué contexto estás este monumento porque esta esto aquí no está en otro sitio porque están una de las rutas de acceso lo que nosotros denominamos rutas de lo sagrado por la que se entraba en la caldera de te doy la caldera era el lugar sagrado por excelencia estas poblaciones hasta el punto de que yo particularmente otros compañeros estamos empezando a valorar que posiblemente fuera latir males Endara los antiguos canario que aunque el topónimo en este momento está localizado en concreto pudo haber sido esté porque entre otras cosas el nombre te queda es en nombre castellano no tiene nada que ver con con el nombre se urgencia perdido no pero el hecho de que gran parte de los más prisa en lo más importante santuario estén concentrado en ese contexto como vivimos esta mañana de una grandiosidad que sobrecoge no realmente no pues hace que que que no Plantemos que temo que estemos probablemente en ese territorio sagrado no

Voz 0772 17:41 un territorio sagrado que como decías ahora pues abraza no diferentes diferentes lugares diferentes creencias también que se nos han escapado las fuentes castellanas las fuentes documentales ayudan de alguna manera a intentar reconstruir cómo pensaban ellos

Voz 2 17:58 pero yo me yo creo lo que hablabas antes decir efectivamente tú la victoria nuestra cómo se como como se dice digo hasta el otro día es decir en mil cuatrocientos ochenta y cuatro pues es cuando sucumbe de alguna manera está cultura y hasta ese momento y luego lo que P vivió después porque tampoco se plug un genocidio de la población sigue habiendo aquí evidentemente les les cercenaron la posibilidad de seguir con su creencia y demás pero se siguieron practicando

Voz 4 18:23 sofrito discreción seguramente no

Voz 2 18:25 pero las crónicas claramente recoge en una información que nosotros una una valía impresionante eso combinado con las evidencias arqueológicas puerta permitiendo reconstruir el mundo contiguo al mundo del pensamiento religioso habitual de esta antigua

Voz 0772 18:40 ahora tiene que esa fascinante no porque adentrarse a conocer una cultura sin textos sin texto sin textos directos dejados por por ellos lo comentabamos también hoy hay algunas algunos símbolos algunas letras

Voz 6 18:55 la la gran pregunta no incluso de dónde vinieron como vinieron tuvimos que tuvieron que venir en en barco no pero no sabemos realmente ni ni cómo ni de qué manera Ny cuando

Voz 0772 19:07 y sobre todo eh el misterio que todavía rodea un poco a ese a ese origen a la interconexión que había entre las diferentes islas eh porque sabemos que me lo comentabas no que que podían entenderse entre ellos pero en definitiva eran culturas muy diferentes que hoy lo vemos por la cerámica y por otros elementos arqueológicos

Voz 2 19:26 por por pobre por el por tocar el punto primero que planteaste que me parece muy interesante asearse dice que son culturas la cultura esta lo antiguo canario era una cultura ágrafas porque no dejaron textos escritos pero en el hallazgo este de Hokkaido donde donde tenemos un ejemplo clarísimo del lenguaje visual que es el lenguaje más antiguo que existe que que que hay que trabajarlo y estudiarlo para cifrar ese simbolismo que se encuentra allí pues ya no está haciendo cambiar eso planteamiento no no es realmente una cultura ágrafas porque si son capaces de hacer eso de crear ese lenguaje visual estamos probablemente ante una cultura a la que no hemos entendido muy bien lo que lo que lo que lo que lo que no que los que no querían decir pero es verdad que vivieron en un aislamiento casi total decir y aunque hay un sustrato es verdad que se entendían entre ellos de alguna manera no en cuando a las crónica Thyssen cuando la gente de Lanzarote venía Gran Canaria como lengua decir como intérprete podían entenderse con los canarios de los canarios cuando van a Tenerife con lo guanches igual por lo tanto hay hay un sustrato común cultural no pero esto después de alguna manera o vienen con un bagaje cultural distinto realmente desarrolla una cultura durante el espacio de tiempo que están aquí mil quinientos dos mil años no lo sabemos no culturas no contaminada aislada son las

Voz 4 20:39 cultura de Isla interesantísimo para estudiar no

Voz 2 20:42 entonces evidentemente ese ese fósil indicador como son las cerámicas de todo apuntaba Si tú si le ponen un arqueólogo delante la cerámica de La Palma

Voz 7 20:50 la de Gran Canaria

Voz 2 20:53 las de Tenerife está diciendo que son mundo absolutamente distinto una cerámica pintada las otras negras con incisiones las otras apenas decorada decir que estamos por lo tanto ante cultura que que desarrollaron o vinieron ya con ese bagaje cultural eh porque podemos pensar que no todo llegar donde mismo territorio de sí evidentemente yo soy de los que piensa que esto fue una colonización organizada no fue una deportación sin organizadas dónde vienen con los distintos estamentos sociales con sus herramientas con animales con su semilla estableciendo poco a poco aquí puede ser que vienen de distintos puntos del continente se establecieran las distintas la el tema que todavía no no lo tenemos aquí a pesar de que se trabaja mucho la arqueología desde Canarias desde del siglo XIX como hablaba usted de antes de que la época de Chili Naranjo Brno hoy Auvasa y tal pero todavía queda muchísimo por hacer no hay enormes Laguna eso que apuntaba ese cuando llegan las colecciones aquí pues no se sabe con certeza algunos investigadores plantean desde el inicio de la era yo soy de los que piensan que es mucho más antigua pero bueno he ahí está Aviñón evidentemente no pueden vivir de otra manera me insistían puentes de tierra para poder acceder de África aquí el con en siga son de origen volcánico y Marta llegaron en barco pero vinieron por sus propios medios el extrajo la cultura megalítica por ejemplo navega no sea hijo han llegado un recorrido

Voz 4 22:11 el mediterráneos sean irse fueron porque ya es parte en el norte de África existen vestigios de una cultura megalítica está presente ahí en el Sahara en todos sitios

Voz 2 22:20 cuánto hay hay unas lagunas que todavía no no no te no hemos resuelto no

Voz 0772 22:24 te luego que son muchos los interrogantes que quedan por resolver no solamente de de riesgo caídos sino de los otros espacios arqueológicos que hay alrededor que forman un poco el cuerpo no principal destinatario a la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco que estamos apoyando de alguna manera hoy aquí en la Casa de Colón en