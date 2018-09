La importancia del proyecto de Risco Caído para Gran Canaria

Voz 0772 00:00 continuamos en Ser Historia aquí en este programa especial como decía ahora apoyando la candidatura de Risco caído a esta lista de Patrimonio Mundial de la Unesco y lo hacemos con Carlos Ruiz Carlos Ruiz que es consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria Carlos bienvenido a Ser Historia me imagino que será un momento importante no para la para la isla no que que realmente tuviera un llegará a buen puerto como seguramente estoy convencido de que va a ser así por todo lo que implica un proyecto de estas características

Voz 1549 00:50 por supuesto es un momento muy importante trabajo de muchos años de también yo creo que independientemente de que al final la obtengamos la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial sobre todo es una oportunidad y en lo que estamos aprovechando durante todos estos años para implantar un modelo de nuestro patrimonio arqueológico que yo creo que eso también lo fundamental no quedarnos sólo en ese en ese objetivo final que es la inclusión en la lista sino en todo ese trabajo que se está realizando y que va a servir para poner en valor todo nuestro patrimonio nuestra historia

Voz 0772 01:22 sí porque en muchas ocasiones pensamos claro en el hecho de bueno pertenecer a a la lista de Patrimonio de la Unesco pues tiene una serie de garantías una serie de ventajas pero no tenemos que olvidarnos también realmente que más allá del valor económico como reclamo turístico que seguro veinte eh se convertirá Eiser así después de haber obtenido esta esta candidatura el el hecho de que también puede ser una proyección para que los propios canarios descubran un poco su propio pasado no

Voz 1549 01:51 claro yo también me gusta decir que esto también es importante para la recuperar la autoestima como pueblos y yo creo que no hace muchos años que en muchos de los habitantes de esta zona que vivían en cuevas a veces se haber de ello y lo ocultaban y yo creo que sin embargo hoy en día están recuperando que la el valor que tiene habitar una vivienda que que heredaron de sus antepasados que lleva construida más de mil años y que encima bueno pues un patrimonio cultural impresionante no a partir de otros valores no como una vivienda bioclimática casi perfecta no yo creo que también no sirve para eso para a recuperar la autoestima como pueblo y poner en valor una serie de de tradiciones que perviven desde el pasado yo de lo antiguo canario y que se siguen practicando en la zona de cumbres de la isla de Gran Canaria no habló por ejemplo del pastoreo de la trashumancia que son bien valores que ponemos muy muy importante en el expediente no eso es lo que se está trabajando se está investigando y se está documentando

Voz 0772 02:54 imagino que también uno de los papeles de la del Cabildo de Gran Canaria es la promoción no de de no solamente de la candidatura insisto sino también de dar a conocer en los ciudadanos el el hecho de la existencia de estos yacimientos arqueológicos aquí todos tenemos puesto una camiseta no qué recuerda un poco este este momento tan tan importante como entendido a la ciudadanía en el reclamo que desde el Gobierno se se ha realizado para para este proyecto tan tan estupendo

Voz 1549 03:22 yo la impresión que tengo es que que muy bien no lo que nos transmite la gente lo que se tramita a través de la diferentes fase del proceso participativo que Z llevando a cabo todos los vecinos del ámbito de la gente está muy entusiasmada la gente yo creo que la lo ha acogido muy bien porque esto también es una oportunidad para poner en valor no sólo es ese patrimonio arqueológico que tenemos ahí sino ese ese patrimonio del día a día tu ah no ese valor estamos hablando de de una propuesta quedaba como un paisaje cultural y eso pues el patrimonio arqueológico pero con el hombre y la mujer que lo habita hoy día no hizo fundamental de como la ciudadanía sigue habitando esa zona es una zona viva en evolución con unos valores tremendos aquí y todo eso es lo que intentamos poner en valor la candidatura optó como Paisaje Cultural no porque no podemos desligar a quienes viven hoy en día en esa zona de de lo que estamos hablando no hay un un yacimiento arqueológico digamos muerto no esto está vivo están constante evolución y eso es lo que es lo que nosotros estamos intentando difundir yo creo que la ciudadanía lo lo valora muy bien porque es una zona de la isla que ha sufrido un proceso grave de despoblación en los últimos cincuenta años donde incluso hoy en día muchos de de esos municipios de esos barrios corre peligro que siga abierta la escuela por por el despoblamiento y la gente de allí lo ve como un valor qué puede hacer que a raíz de más a la gente al territorio pasó también se le se le confiera valora la otra práctica que que ellos tienen ahí no podemos olvidarnos de de la importancia del sector primario no nosotros estamos trabajando desde la institución en el concepto de la y en el proceso de la soberanía alimentaria y todo también añade bastante valor porque lo que estamos difundiendo al mismo tiempo es la excelente calidad de los productos que tenemos en la zona cuando hablamos del troglodita y de la habitan en cuevas no sólo hablamos de los de la gente que vive hoy en día hablamos de que hay bodegas de que hay que sería quemadura en esas cuevas y después hay un riquísimo legado etnográfico sobre todo en lo referente al mundo del agua donde nos encontramos con estanque hay un montón de de de elementos desde hubiésemos valor etnográfico en en ese conjunto pero lo edita

Voz 0772 05:46 muy bien desde luego que desde las autoridades desde el Gobierno me consta que están haciendo un grandísimo esfuerzo un grandísimo esfuerzo perdón para poder poner en valor este este patrimonio no solamente como decíamos ahora con la idea de que estoy convencido de que lo va a conseguir de formar parte de esa lista de Patrimonio Mundial de la de la Unesco sino para darlo a conocer prueba de ello es la invitación que hemos recibido para realizar aquí este este programa hay que ya directamente a usted le le le agradezco que eh sin lugar a dudas será un referente me consta para conocer un poco más

Voz 2 06:20 la historia de de las Canarias quizá como nunca se había conocido hasta ahora don Carlos Ruiz consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de esto

Voz 3 06:33 muchísimas gracias a ustedes porque esto al fin lo que supone para este pueblo es dar a conocer su pasado

Voz 1549 06:38 yo creo que eso es fundamental y es una tarea que tiene