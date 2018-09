Juan Luis Cano: "Buzoneaban el pueblo con una foto mía en una diana"

Voz 0313 00:00 vamos con el sonido con los sonidos el día yo me imagino que muchos oyentes ya no les vendrá de nube porosidad algún despistado algún rezagado se lo vamos a recordar noticia que les estamos contando desde esta mañana y que es la caramba eh porque mira que hemos hablado aquí en muchas partes de de corrupción pero un escuchar o leer a lo que huele en fin que cada uno ponga la calificación que quiera amenaza chantaje igual es una auténtica vergüenza pues te deja el cuerpo de de esa manera el que habla recordemos un concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Torrelodones llama Ángel Viñas Ivano yo digo que amenaza veremos se dirige a la actual alcaldesa Elena Biurrun que es un partido independiente Java Vecinos por Torrelodones bueno dice yo que te te voy a denunciar si no renuncia a presentarte en las próximas elecciones municipales

Voz 1 00:47 esa a presentar los seguimos con vuestra guerra pasa nada debería aquí ver eso sí con los Baixa presenta Si no os vais a presentar signos otros nos presenta entre ciudadanos y nosotros iba repartida a partir de los Grizzlies celestiales Boris la cosa

Voz 2 01:10 viendo va subiendo va subiendo de tono y continúa

Voz 1 01:12 lo que voy en silla ahora prosperan yo crío que además de consecuencias de carácter político que son las que se puede tener alguna consecuencia de carácter personal que vuela de sido buenos

Voz 2 01:27 muy ya el colmo el final porque si esto próspero

Voz 1 01:31 si prosperara lo cómodo con color yo creo que es mucho castigo demasiado sinceramente habéis hecho eran seguros no tengo ninguna duda que no sólo muchas en seguir defensor de vuestro en estirar yo soy un defensor estamos bueno seguro pero sabéis motivo no quiere decir que no podía decir lo mismo que probablemente hubiera intervenido algunas personas por tanto no no tengo nada en ese sentido invente Collor defiendo un partido político y yo creo que ahí hay algo que no hemos hecho bien Iker

Voz 0313 02:09 sí hombre bueno esto esto esto es lo que parece y esto es lo que parece que no bueno recordamos si alguien decía esta mañana que no que ahora Calleja en la tertulia de Hoy por hoy que pocas veces se puede apreciar un comportamiento con tintes mafiosos de forma tan clara y tan rotunda

Voz 0827 02:24 a las no solamente no solamente hay una amenaza eh aparte de la amenaza que hace que es lo que tiene tintes dichos también vemos a un político capaz de tapar una irregularidad que considera delito si les dejan ocupar la silla de la alcaldía es decir digamos que hay dos hay muchas cosas

Voz 0313 02:42 te has sin ninguna bueno bueno recordemos que el Partido Popular lo ha abierto un expediente a este concejal en fin ya veremos cómo termina la justicia veremos se actúa pero lo que nos interesa también esta tarde es irnos al origen dice un vecino de Torrelodones a la gente el resto de España que no conoce la historia de por aquí de municipios cercanos a Madrid dará un poco despistada bueno esta gente este tipo de agrupaciones de electores de partidos independientes hace ya un montón de años empezaron a abrir camino porque las cosas estaban como estaban y uno de los que fundó a Vecinos por Torrelodones es un compañero de muchos años aquí en la SER ahora no pero vete a saber en el futuro que lo había muy larga y que es el legendario es verdad legendario integrante de goma espuma Juan Luis Cano Juan Luis cómo estás amigo hola cómo estáis que yo no recuerdo Juan Luis yo de además no no me dejes mentir tú me contaste hace un montón de años cuando estábamos juntos aquí en la SER esta historia que entonces estaba de moda ni nadie dijo ni haces metido en política dice bueno es que hemos tenido que salir de novias lo que era eso

Voz 1213 03:42 sí además un momento en el que no había crisis exacto que claro claro en el que intentar tocar tocar de la que es me entienda bien en mover la silla de intentar eh poner un poquito de cordura en la política municipal me casé con un alcalde como el concejal de Urbanismo de urbanismo o con un y un constructor era imagínate cuando eran intocables es intocable bueno pues nosotros fuimos un grupo de vecinos de ahí de Torrelodones que no estábamos dispuestos a que parar ese formarán cuatro eh bueno pues la calidad de vida de todos los demás entorno al que nosotros no sabíamos ido porque queríamos buscar saben eso lo que extrapolado a un entorno maravilloso tal pues que aquello desapareciera para cuatro golfos Se forrada empezamos a mover aquello yo yo la verdad es que lo empecé a mover mucho Tapia que indicó la radio ellos aquello tomó una dimensión brutal Nos no llegamos a ir hasta hasta Bruselas anunciaron una misión ya que yo tomo una dimensión nacional ilícita ascendió lo municipal no bueno pues tuvimos suerte zumos muy perseverantes contra carros y carretas con no te puedes ir imaginar la presión el juego sucio las amenazas y lo que tuvimos que sufrir en todos los que estábamos metidos

Voz 0313 05:03 amenazas Juan Luis también

Voz 1213 05:06 si Bono anuncias denuncia sea si no recuerdo mal Elena Elena Biurrun es la séptima si si se lleva a cabo la la amenaza de de estar está la séptima denuncia o querella que tiene

Voz 0313 05:21 claro

Voz 1213 05:22 pero perdona y a mi a mi persona esto no me lo han contado a mí me hacían fotos de mi coche buzoneo daban el pueblo entero con una foto mía dentro de una Ariana me aparecía el coche ha sido muy fuerte amigos

Voz 0313 05:40 no no no ocurrió nada en aquel entonces

Voz 1213 05:44 corrió absolutamente nada no ocurrió absolutamente nada es más dentro del propio Partido Popular de Torrelodones hubo un par de concejales que estaban en contra de todas las maniobras que estaban haciendo allí completamente sucias bueno pues en cuanto la presidenta de la Comunidad de Madrid en aquel momento que creo recordar que era Esperanza Aguirre lo que hicieron fue echarle del partido

Voz 0313 06:13 o sea los a los a los concejales del PP que no les gustaba lo las trampas y las las coacciones y tal a ellos les les sacaron del partido

Voz 1213 06:23 ya saca donde partido la historia ésta con la que amenaza señora Elena Biurrun ahora con lo del túnel este les dice que va a poner una denuncia que lo que cuentas algo así que la historia Ésta es absolutamente patética rocambolesca osea

Voz 0313 06:39 cuenta la cuenta

Voz 1213 06:40 sí bueno vamos a ver hubo una una recalificación a la moda de la época de un de un bosque que yo llamado en el área homogénea sur entonces ahí se recalificó hizo pues eso tres millones setecientos Michalis adosadas y entonces los promotores de aquella aquella urbanización lo que hicieron fue osea es lo que dijo es que los promotores iban a hacer un túnel que iba a unir la nueva zona calificada con el pueblo bueno una vez que que se hizo la recalificación se hizo el desarrollo de aquello se olvidó aquellos un otros lo que pagar absolutamente nada ahí por qué no bueno pues como ellos creían que iban a seguir ganando eternamente y ellos no calculaban que igual que nosotros que éramos unos pringados íbamos a ganarle algún momento bueno pues presenta quería que ganamos entonces es un trabajo después de un trabajo arduo brutal que era concejal de Urbanismo Fernandes con años después a los promotores de aquella zona de que hicieran que pusieron el dinero para hacer aquel famoso túnel eh eso qué significa esto no es no es baladí esto significa que el Ayuntamiento no ha pagado ni un solo euro de lo que ha costado ese túnel y entonces ahora según este tal señor uñas y concejal ellos lo que van a elevar a

Voz 3 08:04 al hostal van a llevar al Tribunal de Cuentas

Voz 1213 08:06 es que a un de un desfase en el precio del túnel según un perito que han contratado pero no lo sé si esto ha sucedido no tengo ni idea pero en caso de que haya sucedido primero no lo ha pagado el pueblo y que lo habrá pagado será los promotores o la promotora que ha hecho el Dunne entiendes porque aquello a aprecie cerrado las e hizo un concurso público no me acuerdo cuál fue la empresa que lo ganó el CCC no me acuerdo quién lo hizo se hizo aprecie cerrados a que que no que el Ayuntamiento no pagó un duro inicial alguien tuvo que pagar algo más que yo creo que no no lo pagaría el la primera productora

Voz 0313 08:42 oye Juan Luis pero a mí lo que me me deja helada cuando él dice bueno y espero que no haya consecuencias personales a qué se refiere

Voz 1213 08:50 te puedes imaginar imagínate no tengo ni idea pero es que está claro es que de de toda de la amenaza de todo esto que estamos poniendo ahora mismo en solfa hay cosas muchísimo más graves como por ejemplo de esto que acabo de decir se o como por ejemplo lo que dice de yo creo en vuestra honestidad cosa que no

Voz 4 09:10 permiso de esos de traca eso es de traca

Voz 1213 09:13 eso es muy fuerte osea es que hay cosas muy graves hay por cierto diré que una vez que todo el desarrollo esto es una maldad que dejó caer así mucho mejor el nada más acabar aquella promoción y con esto no quiero decir nada es solamente un dato que en nada más acabar aquella promoción de viviendas en la que ya el área calificada el presidente del PP de Torrelodones por aquel entonces y diputado nacional Mario Mingo comenzó a vivir allí en un de que tenía una lista es les gusta la nombre

Voz 4 09:46 digamos que no aportó como un dato ya ya ya ya me malinterprete ya

Voz 0313 09:51 me ha sorprendido esta escucharlos los saudí

Voz 1213 09:54 no sorprendido sea casi me voy con la el techo en la cabeza porque porque como ya no madrugó ayer no de repente además es que ha sido muy fuerte porque según encendido la radio estaba empezando a contar eso Pepa sino pues todos los ojos como huevos de paloma

Voz 0313 10:11 no te oye Palomo la he Palomo déjame que te pregunte una cosa y claro me estás contando con los vecinos por Torrelodones sois gente bueno como en tantos otros lugares porque luego han llegado las alcaldías de muchos pueblos muy estudiantes agrupaciones de vecinos y de ciudadanos que no tienen vinculación con ninguna si las políticas pero eso es posible mantenerlo en el tiempo es decir cuando tú dedicas tu esfuerzo aparte de tu trabajo aparte tus dedicaciones de tu familia de tal tienes que quitarle tiempo al servicio público que supone la la política pase el tiempo nadie te protege tú me estás diciendo no estabas contando que te ponían tu Diana no tienes ninguna organización de detrás que de alguna manera te de de de apoyo cómo pueden sobrevivir estas agrupaciones fuera del del calor de los partidos políticos porque me da la impresión de que a veces tiene que ser muy ingrato no

Voz 1213 11:07 yo no sé otras agrupaciones yo te puedo explicar lo que lo digo tan cerca como que lo tengo en casa hoy como que su himno labores pues mira teniendo una da un sentido de la honestidad brutal un compromiso impresionante y sabiendo que vas a sacrificar no solamente tiempo sino bueno pues lo que no tu seguridad hay muchísimas otras cosas yo lo tengo en casa hay mujeres concejala principio es terrible porque bueno eso vives una absoluta soledad tremendo y sobre todo aquello que dice enfrente aparato súper contenta entonces solamente hay una cosa que quiero pensar que siempre triunfa no que es la honestidad de verdad al sentido común y el trabajo el esfuerzo el trabajo de verdad creen en esto no es no lo digo porque se ha esparcido mío sino el trabajo el esfuerzo y el tesón con el que ha trabajado y sigue trabajando el concejales y dar ladrones no puede llegar a hacer una idea es brutal además todos hay que decir que todos los miembros de ese partido que han estado y que están en un muy enérgico de gobierno todos son profesionales que no necesita

Voz 0827 12:19 esa es la clave que esa es la clave yo creo que estas agrupaciones pueden subsistir porque es gente que de repente un momento de su carrera profesional y de su carrera vital dice me voy a comprometer con el Ayuntamiento y al cabo de cuatro años ocho años lo deja deja paso a otros que llegarán con las mismas ganas que ellos no

Voz 1213 12:34 exactamente exactamente y entonces la historia de porqué antes al principio habéis dicho no me acuerdo se ha sido Carla se que ha dicho que que ya había anunciado a no has ido Nicoletta ya había anunciado que que Elena diurnos se iba a presentar otra vez claro evidentemente porque nosotros el Estatuto esperemos que no de hecho años no no podíamos seguir cosa no podía seguir el mismo equipo de gobierno pero vecina Torrelodones y entonces Espido que le propone una Elena no es que ella no se pregunte porqué y bueno toda la oposición sabe perfectamente qué tiene tiene por lo mismo cosa que no va a seguir ella Él lo que dice es que yo creo que no

Voz 0313 13:11 no se puede quieren cargarse

Voz 1213 13:14 claro bueno mira quiero decir una cosa solamente se decía que en cuando nosotros no presentamos a las elecciones en Torrelodones el primer el primer la primera vez perdimos osea quiere decir día para otro y el segundo la segunda vez ganamos uno gobernando en minoría pero el las últimas en la última legislatura acabara de ocho meses implicamos al Partido Popular en en el en el Ayuntamiento eso significa que ya no eran votos sobrero un para el cambio eran votos sobre la gestión claro lo sabía hace mucho eso dice mucho en hacer realmente espero que esto sirva de escarmiento la polémica sobre todo para la gente que apoya a los corruptos y a la gentuza

Voz 0313 14:03 se ve muy grande compañero espero verte