¿Quiénes eran los habitantes de Risco Caído?

Voz 2 01:01 muchos de nuestros oyentes que están aquí presentes

Voz 0772 01:04 muy bien esta casa de de Colón en Gran Canaria estaba una hora esbozando una sonrisa al escuchar este corte de la película del año mil ochocientos cincuenta y cuatro

Voz 3 01:12 eh Tillman una película que recrea la llegada

Voz 0772 01:17 los castellanos de los españoles a finales del siglo XV a esta misma isla no donde los encontramos en Gran Canaria en la ciudad de de Las Palmas José León Hernández bienvenido a Ser Historia José de León ese arqueólogo es coordinador del proyecto de Risco caído la primera pregunta que te quería hacer es sólo el nombre que habéis dado a esta candidatura para la Unesco de Risco caído las montañas sagradas del Paisaje Cultural de Gran Canaria que me canaria nos hace pensar en ese aspecto más mágico no algo que hace años podría ser tildado incluso de atrevido

Voz 4 01:57 bueno si efectivamente el inicio fue rico caída

Voz 0772 02:00 como ya se ha abonado hoy claramente

Voz 4 02:03 pero dimos el paso a contextualizar el descubrimiento rico caído por un lado por la importancia propia que tiene la cueva pero por otro lado como la cueva en sí mismo ha hecho redefinir no descubrir redefinir todo un espacio que ya conocíamos ya conocíamos conocíamos rico Chapí conocíamos acusa pero ahora se está viviendo con otra perspectiva no eh y además ha reformulado no sólo ya ha enriquecido en ese planteamiento estoy asistí a la gente viví allí vivían las Cueva de Pedro american vivía la cueva dijo caída convivían con eso pero ahora digamos hay otra perspectiva ese ese ese territorio que ha permanecido durante tantos siglos ha formado parte del imaginario colectivo es alguna una idea alguna vez un grito de Tejeda nos decía el Roque Nublo una iglesia el sagrario debajo descansa los huesos de los canarios eso en el imaginario popular ahora lo que estamos construyendo esto de una manera pues ya no solamente de reconoce Tanto sino de compromiso proteger

Voz 0772 03:03 además lo que choca quizá un poco para los que nos están escuchando lo que hemos oído en la primera parte de del programa con esas referencias que hacía julio julio Cuenca a la orientación astronómica tan precisa y luego la idea de vivir en una cueva parecen elementos antagónicos no aunque realmente no tiene nada que ver no cómo era la vida en una cueva en la época de los

Voz 4 03:24 les Canarias bueno yo no he vivido en cuevas pero muchísima gente de Gran Canaria ha vivido y vive vivirán Cuevas no pero desde luego sí es una particularidad la isla grancanaria de yo en otra sigla por la propia composición geológica se podrían construir cuevas artificiales de John Tenerife y algunas en Güímar pero parece que por canarios que van para allá vinculado a la conquista pero sin embargo Gran Canaria es un elemento absolutamente excepcional donde ellos descubren que hay un hábitat que en verano es fresco en inviernos caluroso que desde el punto de vista energético el punto de vista constructivo es fácil de hacer y hay un tema curioso que todavía no lo tenemos resuelto pero que reprobó se en la arquitectura de superficie es decir las casas Cruise informe en los poblados la cueva están construido también siguiendo por lo general la misma tipología Si hay una tipología conceptual tanto sea al aire libre común cueva que él en la estructura Cruise forme pero desde luego tenía que ser una cosa es estar ahí dentro hoy en día en invierno y en verano y luego no no como lo vemos ahora vemos una cueva caídas sin puerta tenían su puerta tenían sus Esther a la tenían su utensilio no formaba parte de la vida cotidiana de ello no hasta tal punto era bueno que seguimos utilizando porque

Voz 0772 04:40 la base de su economía de subsistencia estaba basada en la agricultura y la ganadería

Voz 4 04:44 sí efectivamente no es una ganadería sui generis de unos animales que traen ellos del norte de África se adaptan es una agricultura que cada vez se ha descubierto que no era estrictamente una ganadería sería litio aunque era lo más importante de hecho hace muy poco aparecieron lenteja guiaba en alguna de estas cuevas por lo tanto tenía sistemas de regadíos complejo no el tema del agua era muy importante para ello luego bueno pues tenían Joaquín no tenían pesca que no decía en la universidad no vivían de espaldas al mar pero cómo va a vivir de espaldas al mar en una isla exista toda la isla llena de recurso que eran utilizados por ellos no pero de luego en la ganadería y la agricultura formaban parte ya hay una además un dato muy importante en este ámbito es ir hay unos compañero que están investigando a nivel internacional ISAF descubierto que es la segunda más antigua en consumo continuado ir la cebada que todavía se utilizan este lugar era la misma que utilizaron los aborígenes genéticamente buenos son alguna línea de investigación que se está dando en este territorio no

Voz 0772 05:46 quizá uno de los aspectos que tenemos más en mente a la hora de hablar de aborígenes canarios e es el mundo funerario las momias también habéis estudiado y habéis sacado conclusiones que los africano poca conocer un poco cómo era esa esa forma de pensar no en el en el más allá

Voz 4 06:02 sí por supuesto que cuando hablamos de espacio sagrado de montaña me gustaría decir una cosa no sólo nos referimos a los templo Nos referimos lugar donde descansan sus muertos no eso son lugares sagrados hace muy poquito ahora me apenas se conoce se ha excavado una cueva muy pequeñita que está en este ámbito y donde aparecen tres esqueletos rodeados totalmente la cueva de tablones de madera de TEA de algunos en más de ochenta años que significa no sólo un aprovechamiento y un crecimiento del Bosque enorme sin imagínate el enorme esfuerzo seleccionar uno Pino llevarlo un lugar inaccesible a ser yodo medias hija pero el enterramiento llevarlo a ese lugar casi sensible liga lo con lo que tiene que ser el mundo de de la creencia con respecto a ese más allá y más acá es decir que que está ahí conviviendo con nosotros no

Voz 0772 06:49 tiene que ser fascinante no trabajar en un proyecto de estas características siempre a que hablamos en arqueología pensamos pues lo que decía antes no de los grandes descubrimientos en los grandes logros pero desde luego ese ese ir paso a paso día a día eh

Voz 3 07:05 pequeño hallazgo te permite recrear permite interpretar una realidad

Voz 0772 07:09 que hasta entonces tenías dudas sobre ello tiene que ser fascinante

Voz 4 07:13 desde luego sea como arqueólogo que haberse vamos con esa idea media colonialista llegamos descubrimos y allí vivía gente de toda la vida

Voz 0772 07:19 bueno sobreoferta ahora el látigo como Indiana Jones la cosa

Voz 4 07:22 muy Diana John pero bueno también decir que no sólo en la arqueología ahora mismo se está trabajando por ejemplo estamos trabajando en Chile el Archivo Histórico en documento que estaban fuera de circulación con los primeros legajo del siglo XVI que no está dando una información topo ni química alucinante de este territorio pero es que ese trabajo lo estamos haciendo con gente jovencita de Juncal y hoy del tablado de niños que está entrenando con su abuelo para ser un proceso de reconstrucción científica es decir que a veces parece que los investigadores y la gente va por otra es sigue estamos desarrollando un trabajo de investigación participativo y otro tema muy importante que se está viendo en el territorio el tema de la mujer en este tema no estamos hablando una sociedad matriz lineal donde gran parte de esta cultura relacionada con el mundo de los triángulo lo desarrollan mujeres Innova tiene que cambiar el chip que cuando hablamos de pastores trashumantes a veces nos olvidamos deberá que sera Tran su amante que está vinculada a la misma actividad quiero decir que todo este proyecto desde distintas disciplinas no está siendo reformular muchas cosas de lo de lo que era muy de lo que somos

Voz 0772 08:25 esta media le preguntaba a Julio Porres precisamente por ese aspecto tan de transgresor que podríamos definir no aquello relacionado con la arqueo astronomía ahora está absolutamente aceptado pero imagino que hay partes de de la arqueología quizás más conservadoras que les cuesta creer no un poco la sofisticación que pudiera tener una cultura de este tipo pues que en este caso Ac5 seis siglos VII antes de que llegaran los los castellanos pero cada vez que era una una población absolutamente aislada de todo

Voz 4 08:54 bueno esto impreso es todo un tema excepcionales de la candidatura piensen ustedes que bien venimos no en el norte de África una comunidad que llega en un sitio desconocido dividido y en cada isla durante mil quinientos años desarrollan culturas totalmente distinta adaptada a medio distinto aunque el tronco y el origen bereber va más si lo que tenemos que reivindicar es que una cultura canaria porque lo canario después de mil quinientos años lo que construye esta esta singularidad no pero efectivamente esto está abriendo un nuevo horizonte digamos enorme a la hora de ya te digo de descubrir cosas que además estábamos dando casi por hecho no el conocimiento abstracto en una población que no conoce el metal es que estaba otro elemento singular de dónde llega trabaja en el metal trabaja en el sigue llegan aquí no hay metal Sylvie con fuerte consiguen Osidi Ana abona llegan a ser operaciones quirúrgicas trepanaciones llegar a desarrollar un una estructura como herriko caído que se prevé diseña por especialistas porque lo que por conocimientos que ha métrico matemáticos que lo lo diseñe ante de construirlo que el proceso de construcción necesita alemán gente especializada que sabe que tiene que ser una cúpula perfecta cinco porque a los comete también era un bloque no se puede excavar iban otro esto implica algún conocimiento abstracto oí sin ante yo lo que digo muchas veces en la arqueología ya los Pibe cuando uno las llagas por ahí que hay un una fuente de conocimiento importantísima que el sentido común dejando de ver a los canarios era guanche como unos que están por ahí por cueva dando tanto al día enterrando muerto ya siendo callarme bar comía se aburría tenían insomnio se organizaba es decir es un mundo vivo Easy lo Déu lo lo vemos esa perspectiva vemos que cuál era con que te curas tú si si te pica era un algo ahí arriba con la hierba que tienes al lado ya ese conocimiento viene del mundo aborigen teme Boris bueno igual te de sal ahí te mueres no ves pero que tiene en medio para no morir

Voz 0772 10:52 esa de León te digo lo mismo que les decía a julio julio Cuenca Se se nota hay transmites el entusiasmo que tienes por por tu trabajo como arqueólogo coordinador de este proyecto de Risco caído lo dicho José de León PP muchísimas gracias por habernos olvidado una vez más hacer un poquito más de historia

Voz 4 11:11 muchas gracias a ustedes por extender esto a todo un Estado español porque es la candidatura de Estado estamos muy orgullosos de esto pero es la candidatura del Estado español que estuvo llegue a todo el mundo