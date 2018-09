Hora 25 (19/09/18- Programa Completo de 21:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:18 sí les pillamos en casa moderen el consumo de luz el precio del kilovatio alcanza esta noche su tercer máximo consecutivo esta temporada en unos minutos y con la ayuda de Eladio Meizoso les vamos a explicar el alcance del Plan de Choque propuesto esta tarde por el Gobierno para rebajar la factura para aumentar la protección de los afectados por la pobreza energética muchos de ellos pensionistas que han vuelto hoy a la calle por la falta de respuesta de la política que no termina de acordar cómo se deben revalorizar las pensiones la ministra Magdalena Valerio nos va a explicar porqué pero antes lo último sobre la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 1667 00:50 Alborán lo hemos avanzado hace una hora la Brigada Policial de extranjería de Madrid y el Juzgado número cuarenta investigan un presunto fraude de colegiación masiva en España de cientos de abogados italianos licenciados en Derecho que convalidar van aquí de forma poco clara sus estudios en varias universidades españolas entre ya en la Rey Juan Carlos siendo rector Fernando Suárez que siempre fue la mano derecha de González Trevijano y que tuvo que dejar el cargo por haber plagiado

Voz 0194 01:14 lo Casado da la cara por el ultraderechista Viktor Orban

Voz 1667 01:17 en Salzburgo en la reunión del PP europeo Casado habla do así del primer ministro húngaro frente al veto de la Eurocámara de la semana pasada

Voz 1660 01:24 se dio libertad de voto pero es verdad que el Grupo Parlamentario Popular Europeo tiene muy presente que Hungría jugando a España ha solicitado apoyo a la hora de encarar el proceso independentista siempre ha estado con España

Voz 0194 01:37 PP paralela a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que nos deja una anécdota con el himno de España franquista Bruselas es el da pasto

Voz 0738 01:43 por si alzar los brazos hijos del pueblo español dice la letra de Pemán incluirá bajo la partitura que la Escuela de Música de Salzburgo ha colgado en su tablón de anuncios quería ser un guiño de simpatía porque en ese tablón van todas las partituras de los himnos de los veintiocho países europeos aunque es evidente que con el español hay un claro error para sorpresa de los periodistas también de la delegación que acompaña al presidente Zapatero

Voz 0194 02:06 pues el Gobierno plantea sus primeros pasos para abrir las fosas del franquismo

Voz 1667 02:10 es uno de los objetivos que se marcó la actual ministra de Justicia en materia de memoria histórica y lo primero será saber cuántas hay y dónde están actualizar junto con las comunidades autónomas el censo de fosas en nuestro país informa Alberto Pozo

Voz 0055 02:22 el responsable de Memoria Histórica Fernando Martínez no se atrevía a hablar de plazos este mediodía

Voz 4 02:27 pensar también que tenemos presupuesto cero en el presupuesto actual presupuesto cero para memoria histórica ese tendrá que tocar

Voz 0055 02:33 pero asegura que todas las comunidades se han comprometido a sacar el proyecto adelante un plan de exhumaciones de víctimas del franquismo con tres pilares ampliar el mapa de fosas que el día reflejan menos de dos mil quinientas en todo el país un banco de ADN y finalmente un censo de víctimas de la dictadura pero

Voz 4 02:48 hasta conocer el alcance que tiene la violación de los derechos humanos en España durante la Guerra Civil y el franquismo

Voz 0055 02:56 unidades volverán a reunirse en cuatro meses también está previsto censar a aquellos edificios o monumentos construidos por presos y represaliados

Voz 0194 03:19 la falta de claridad en todos los aspectos de la vida tiende a volvernos desconfiados quizás sin razón o quizá con ella qué pasa con las pensiones qué pasa con la factura de la luz abrimos el tiempo para la información en profundidad para el análisis en Hora Veinticinco hoy nos acompañan Berna González Harbour buenas noches hola buenas noches Eduardo Madina buenas noches en unos minutos incorpora también al análisis Milagros Pérez Oliva bueno en pleno repunte del precio de la luz el Gobierno ha anunciado Arias medidas para aliviar la factura algunas de aplicación inmediata otras afrontar a largo plazo Teresa Ribera ex ministra de Transición Ecológica la primera

Voz 6 03:55 la suspensión digo suspensión del impuesto del siete por cien a la generación de la segunda en la mejoramiento de la cobertura inmediata a los consumidores vulnerables la tercera facilitar la rápida adopción de medidas instrumentales que aceleren el cambio y la cuarta abordar la reforma estructural del mercado aseguran un sistema fiscal coherente irregular ordenadamente el almacenamiento

Voz 0194 04:20 Eladio Meizoso buenas noches buenas noches empieza dándonos una alegría y lo digo en forma irónica a qué precio estamos pagando a la luz en este momento a las nueve y siete minutos de la noche

Voz 0527 04:30 pues el precio que hay desde ahora ya están las diez de la noche es de catorce con cinco céntimos el kilovatio hora los consumidores domésticos que tengan la tarifa ordinaria que regula el Gobierno esto en un día con el precio medio en catorce con dos céntimos muy poco por debajo de este pico en lo que va de mes el precio del kilowatio hora ha subido un veintitrés por ciento interanual el Gobierno ha calculado que de enero a agosto la luz ha subido de media un uno con setenta y cinco por ciento porque ha subido mucho excederá no había bajado en los meses del invierno no este uno con setenta y cinco es menos que la rebaja que ahora se nos anuncia pero cuidado porque este septiembre como vemos está disparando el precio en un mes que tradicionalmente era un mes Valle en la luz lo previsible es que en estos próximos meses en que se van acortando los días en que va aumentando el frío habrá más demanda el precio de la luz irá subiendo más y más

Voz 0194 05:20 vamos a desgranar las medidas anunciadas por el Gobierno la adiós anula el impuesto de generación con que se grava la producción electo

Voz 0527 05:26 sí es un pues ni impuesto que data de dos mil doce por la reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy para contener el déficit de tarifa que superaba los veinte mil millones de euros se aplica por este impuesto un tipo del siete por ciento Si ese suspende eso automáticamente debería reducir un siete por el precio del kilowatio hora atención en el mercado mayorista

Voz 0194 05:47 y entonces hacemos números cuándo y cuánto nos va a bajar el recibo de la luz lo que vamos a anotar nosotros

Voz 0527 05:52 pues la ministra sí en teoría si la propia ministra ha explicado que el precio de la energía del kilovatio hora supone sólo un veintiocho por ciento en el recibo medio de los pequeños consumidores que somos por ejemplo los consumidores domésticos así que un siete por ciento menos en el veintiocho por ciento menos del rezo vivo equivale a un dos por ciento menos de media en el recibo final tuyo sombrío dos no va a llegar al dos por ciento un dos coma noventa y nueve menos daba pereza Nuestras una media de casi casi aún un partido

Voz 0194 06:24 tanto si se suprime este impuesto el estado disminuyen los ingresos esto también va a acabar repercutiendo de una manera u otra los ciudadanos

Voz 0527 06:31 si antes déjame apuntar de que en el caso de a grandes consumidores grandes empresas el peso del kilovatio hora es mayor del cincuenta por ciento por tanto a las empresas tendrían una rebaja mayor director no daría manco por ciento claro merecías cuando se aplicará esto la ministra dice de manera inminente en uno de estos próximos Consejos de Ministros pero no quiero concretar por si acaso me equivoco en una o dos semanas me decías ahora ha estado claro si este impuesto impuesto del siete por cien Se están atribuyendo unos ingresos de mil setecientos millones de euros anuales el Gobierno los utiliza precisamente para cubrir costes del recibo de la luz antes hace diez años teníamos un déficit de tarifa ahí se hizo la reforma del Gobierno Rajoy el ministro introdujo este el ministro de Energía entonces introdujo este impuesto el dinero que se recauda se aplica al propio recibo de la luz entonces claro tendemos menos dinero para claro que los costes del recibo de la luz pero es que ahora mismo coyunturalmente están aumentando otros ingresos ligados al recibo de la luz por una parte lo que se cobra por derechos de emisión de CO2 a las energías que como el gas natural osea las formas de producir

Voz 0515 07:46 energía eléctrica

Voz 0527 07:47 con Gas Natural por ejemplo o con carbón que emiten CO2 tiene que pagar derechos más altos el Estado Se espera que recaude por eso este año unos mil millones de euros más todavía se espera que se recaude más priva está subiendo la luz por tanto el IVA que se recauden y mira por dónde aquí también se compensa también otros impuestos como por ejemplo el que se llama céntimo verde que grava también al gas natural y al carbón se están usando más este año para producir electricidad por lo tanto también aumentan ingresos respecto al año que viene es decir vamos a ingresar

Voz 0515 08:20 Nos va a ingresar menos el Estado porque se suspende este sí

Voz 0527 08:22 de por ciento pero de momento se va a compensar por otras vías ya veremos

Voz 0194 08:26 ha hecho cálculos y se va a compensar ya veremos luego lo más adelante dentro de unos meses haremos cuentas siguiente punto clave en las medidas anunciadas la mejora de la cobertura de luz y calefacción para los más bulo

Voz 0527 08:37 era si esa es la prioridad ha dicho la ministra Teresa Ribera se quiere ir a un nuevo modelo de sistema eléctrico con reformas en el mercado en la fiscalidad pero hasta entonces dice hay que proteger a los más vulnerables porque de momento

Voz 0515 08:49 parece evidente no se va a conseguir frenar real

Voz 0527 08:51 Mente de forma estable el precio de la luz en este sentido ha anunciado que se va a mantener el bono social eléctrico que ya ha sido reformado iniciativa del Gobierno Rajoy hace casi un año pero se quiere mejorar aumentando la cobertura a los ancianos a las familias monoparentales ha dicho Teresa Ribera e implicando ayuntamientos y al Instituto Nacional de la Seguridad Social para con ellos intentar que se acojan a este bono social todos los beneficiarios potenciales porque en el primer semestre de plazo que terminó el pasado mes de abril fueron poquísimos que tenían derecho ya habían apuntado se supone que es por desconocimiento se quiere hacer una campaña institucional informativa pero también implicar a ayuntamientos e Instituto de la Seguridad Social para ver dónde están las

Voz 0194 09:36 o sea yo eso tiene localizados de alguna manera claro

Voz 0527 09:39 por esa vía pues tratar de que el bono social eléctrico llegue realmente a todos los que lo necesitan ir otra novedad del día es la

Voz 0515 09:46 la vida del día yo creo aparte

Voz 0527 09:48 otro de siete por cien habrá un bono social para calefacción sea de Gas Natural sea con butano sea lo que sea los más vulnerables pues también tendrán alguna forma de cobertura del Estado para ayudar a pagar esos costes pero no se ha concretado como también será de forma inminente ha dicho laminada

Voz 0194 10:04 bueno si estos son las medidas que se aplicarán a corto plazo de forma inminente como tú dices pero para evitar parches el gobierno dice que quiere afrontar reformas profundas y estructurales del sistema eléctrico aunque con sí

Voz 0283 10:14 este texto si la ministra dice el sistema eléctrico

Voz 0527 10:16 español data de mil novecientos noventa y ocho es decir tiene veinte años se ha quedado viejo otros estados europeos han ido reformando sus mercados y sus sistemas eléctricos España en eso va con retraso respecto esto a los demás por una parte quiere disminuir el peso del mercado eléctrico mayorista ese que tenemos disparado por ejemplo en este mes de septiembre y que es la una de las claves fundamentales para la subida del precio de la luz pues dice que el mercado mayorista tenga menos peso en el recibo final de los usuarios eso lo venía reclamando ya expertos consultados por la cadena unos días que no puede ser en Francia por ejemplo tiene mucho menos peso en Alemania tiene mucho menos peso en España tiene mucho peso casi exclusivo pues sigue era aplicar medidas para disminuir lo hizo también se quiere reformar el propio mercado eléctrico mayorista porque la ministra lo ha dicho de forma más compleja pero traduciendo bien es decir buena parte de la L la Trinidad que se vende ahí cobra unos precios muy por encima de lo que le ha costado producir

Voz 0515 11:17 una

Voz 0527 11:19 porque ya sabemos que es la energía producida con Gas Natural con carbón la que fija el parecido tal pero ese precio alto lo cobran otras formas de generación de energía como la hidráulica o la nuclear que tienen costes muchísimo y los el mensaje implícito de la ministra aunque no lo ha dicho con esta claridad es habrá que meter mano para que ese diferencial de esas energías más baratas de producir disminuir

Voz 0194 11:41 para equilibrar lo de alguna manera vamos a con uno de estos expertos que tú mencionabas Jorge Morales es ingeniero industrial experto en el sector eléctrico Jorge muy buenas noches

Voz 8 11:49 buenas noches porque esta suspensión delitos

Voz 0194 11:52 puesto a la generación eléctrica va a llegar seguro seguro a nuestras facturas

Voz 8 11:58 seguro no es muy probable que ocurra te voy a devolver con otra pregunta no la bajada del IVA de las entradas de cine ha llegado a todos los fines pues esto es lo mismo es decir el impuesto al siete por ciento los consumidores no lo van a encontrar si lo buscan ahora en la factura todos los oyentes

Voz 9 12:17 de Hora Veinticinco pueden les animo a te busca

Voz 8 12:19 su factura a ver si encuentran ese siete por ciento porque porque porque es efectivamente un impuesto a las eléctricas un impuesto que se creó en dos mil trece bueno dos mil doce entró en vigor en dos mil trece para las eléctricas por tanto lo que pasaba en directo que atléticas inmediatamente han repercutido no recibo ahora todo el mundo sabe que cuando alguien le pone un impuesto a una compañera de ese tipo que inmediatamente somos los consumidor lo que pagamos el impuestos

Voz 9 12:42 invitar tute

Voz 8 12:44 eso está claro pero lo que no está tan claro es que sea igual de rápido lo contrario es decir ahora que se suspende o jóvenes de temporalmente al si queréis hablamos de porque digo esto es muy importante se suspende la aplicación de este impuesto Madé que no está tan claro que sólo se vaya a repercutir inmediatamente yo confío en que sí porque la alarma social que se ha creado es tan grande en este caso mucho mayor desde el cine que como no lo hagan van a tener un problema serio muy serio de imagen entonces yo confío en que sí pero cada cierta contestar a la pregunta la pregunta era muy concretas y creo que mi respuesta también no es seguro que se vaya a repercutir claro

Voz 0194 13:19 en quince días hacía especial hincapié se suspende temporalmente

Voz 7 13:23 eh

Voz 8 13:24 bueno por una razón a este impuesta el año pasado supuso para las arcas del Estado mil seiscientos millones de euros para recaudación de este impuesto vale

Voz 9 13:32 entonces se ha impuesto cualquiera

Voz 8 13:35 porque no no se destinan a los de Estados a cualquier otra cosa no a sanidad educación a carreteras el que fuera no es que revierte al sector eléctrico entonces lo que ocurre es que en este momento del año vale como los precios han subido mucho y este impuestas con siete por ciento sobre el total de los ingresos de la actividad de la que producen energía eléctrica del verdad que ha subido mucho ese eso sí ingresos lo que ha pasado es que ya tienen acumular los mil seiscientos millones de euros con los que contaban vale por tanto de aquí a final de año lo pueden suspender temporalmente pero desde luego no sé

Voz 10 14:04 puedes Gobierno permitir una suspensión total

Voz 8 14:06 impuesto a partido uno en el año que viene por qué porque crearía un agujero en las cuentas el sector eléctrico de nada menos que mil seiscientos millones de euros para compensarlo lo que tendría que hacer es subir la factura de la luz en mil seiscientos millones de euros vale con lo cual se enfrentaría a una situación política bastante más

Voz 0194 14:21 por qué no hay porque no hay otra fórmula para ingresar ese dinero que dejaría de percibir

Voz 8 14:25 si hay otra fórmula eh pero es una fórmula compleja e que es la siguiente vamos a ver todas estas subidas en el fondo como se justifica o como las justifican las eléctricas no elude el precio de ser principalmente por el CO2 sabemos que hay un mercado mercado europeo de derechos de emisión de las eléctricas por contamina tienen que más vale eso ha casi cuadruplicado sus precios en el último año los de cinco euros la tonelada estamos ahora en veinte euros la tonelada incluso hemos llegado a tocar veinticinco hace unos días no qué pasa claro que eso es que se esos ingresos de aquel que recibe alguien pobre por esa subida de precio al final revierten también en el Estado de derecho en el estado de las cuentas del Estado español el año pasado ingresaron quinientos millones y este año esperamos que hacen que se acerca de dos mil

Voz 9 15:17 sí que hay ahí un ingreso adicional

Voz 8 15:19 tal de cerca de mil quinientos millones de euros que podría eh cojo podría compensar la bajada de Salé la supresión definitiva del siete por ciento vale pero eso no lo ha dicho la ministra hay que decir Si la ministra viene dice oiga mire es que hay que habla de una cosa muy cortado vosotros ahora yo creo que es lo más relevante de todo ha hecho tome estas medidas de carácter urgente vale dejó para fin de año joe que lo dicho cualquier cosa dichos en fin de año por esto

Voz 9 15:44 costó a revisar que tiene las medidas estructurales que

Voz 8 15:47 además incorporarán medidas fiscales porque porque alto esto lo tiene que acordar con Hacienda es decir el el el los ingresos de CO2

Voz 9 15:55 some Hacienda digamos los gestionan la recia cien

Voz 8 15:58 da da el visto bueno para que el incremento de recaudación que va a tener por la vía de CO2 revierta de nuevo en el sector eléctrico entonces sí podrá el Gobierno eliminar definitivamente la cuesta siete por ciento pero sino no

Voz 0194 16:10 una cosa la última como todo es tan complicado como nos cuesta tanto a los consumidores entender nuestro propio nuestra propia factura tú dices que lo del siete por ciento aparecen la factura no

Voz 9 16:22 no no digo que no apareció no aparece en la factura vale vale estoy conmina a los oyentes a que la buscada

Voz 0194 16:29 no aparece en la factura con lo cual a efectos prácticos cuando nosotros abramos la próxima factura no notaremos ningún cambio dijésemos en lo que viene especificado

Voz 8 16:39 no lo que vamos abarrotadas es teóricamente al menos una bajada en el precio

Voz 0194 16:43 es es la única forma que tendremos de saber si se aplica o no se aplica

Voz 8 16:48 pero si es que mire voy a tratar de explicarlo con con mayor claridad que esto de que que que el Gobierno de Mariano Rajoy en el año dos mil trece vale es una una subida indirecta de la factura de la luz hecha como el Gobierno tenía que subirme

Voz 0194 16:59 sí millones

Voz 8 17:00 vale en lugar de de asumir el coste político que suponía subir la factura de luz seiscientos millones le crea un impuestas eléctricas para que las que quedaran mal fueran las eléctricas los malos de la película las eléctricas a las que había subido el precio al mercado las el limitado a repercutir el impuesto que les había puesto al Gobierno sencillamente eh esto es lo que pasa entonces claro qué pasa que ahora al quitarlo pues se reviertan la situación eh porque vuelve a hacer el Gobierno ahora responsable de Defensa

Voz 0194 17:26 bueno pues veremos a ver qué pasa con la próxima factura es seguiremos hablando Jorge muchísimas gracias

Voz 9 17:32 nada un placer a vosotros hasta luego abro hola

Voz 0194 17:35 la mesa de análisis la tertulia Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas chicas es pregunto bueno va a ser un acto de fe no entonces saber si si esto nos va a repercutir de alguna manera o no nos va a repercutir

Voz 0283 17:46 claro porque como bien ha explicado Eladio y realmente es un dos por cien al final lo que representa ese siete por ciento veintiocho por cien perdón que no no quiero añadir más cifras lo habéis explicado estupendamente pero es muy paradójico que ahora que estamos hablando de de subir impuestos y que el PP ha salido en tromba a defender que no se suban y que lo que hay que hacer es es reducirlos es curioso mi primera reflexión es poner el foco en como el PP aumentó un ejemplo este impuesto no oí Nos olvidamos Si ellos que defienden el bajar impuestos y el defenderá menos intervención del Estado etcétera resulta que subieron ese impuesto que ni siquiera lo podemos identificar en nuestro recibo porque fue para las eléctricas como bien habéis explicado Illa eléctricas lo repercutieron inmediatamente en los clientes el recibo de la luz es un robo a mano no armada en general para los ciudadanos españoles y todo es cuestión del déficit de tarifa como el yo creo que es el cincuenta por cien corríjame si me equivoco va destinada a infraestructuras a financiar las infraestructuras de de la propia red

Voz 0527 18:58 el transporte de la ciudad pero luego también peajes vinculados a muchas otras cosas subvención a las energías renovables aunque esta palabra enseguida sería criticada descalificados pero para entendernos ayudas a las energías renovables pero es Anne

Voz 1450 19:15 más sobre algo que hacía de todo

Voz 0283 19:19 ya ni siquiera realizar una infraestructura sino financiar las ya existentes entonces el el consumo es realmente muy frustrante que se refleja de forma escasísima en el recibo esto es muy difícil de entender para los ciudadanos y por eso quiero subrayar también la seguro la cuestión es no sólo la reducción de este impuesto sino los otros aspectos el bono social o el bono social de la calefacción si se desarrolla de verdad esto sería lo que va dirigido a las clases más vulnerables y esto es lo que es urgente porque la reducción como se ha hablado siempre de él el IVA por ejemplo la reducción de un impuesto que es para todos va a beneficiar a todos a ricos pobres etcétera y aquí tenemos una urgencia en determinadas clases muy vulnerables para que puedan afrontar un invierno sin tienes que quitar la calefacción que son palabras mayores

Voz 0515 20:10 pues yo creo que es una noticia positiva que gobierne ha querido coger perdón por ejemplo pero el toro por los cuernos de un tema enormemente complejo que políticamente no ha parado de generar en los últimos rayos muchos vaivenes donde creo que ningún gobierno estaba especialmente acertado ninguno donde no hemos visto más que una continua un continuo incremento de precios de tarifa que lastra en términos sociales la igualdad social y en términos económicos a competitividad de nuestra industria España tiene una tarifa energética muy por encima de la media europea no por tanto que el Gobierno haya querido entrar en debates no sé si eso no sostenible a partir de uno de enero del año que viene yo confío en que sí lo sea de abaratamiento de este impuesto que mentores señor Soria antes de dimitir y fondo de su ministerio como terminó saliendo a mi me parece que es una buena idea de las palabras de la ministra que ha querido entrar en el discurso de el problema de la composición estructural del mercado energético etc etc eso es verdad que España y tiene algunos márgenes que no son tantos que geopolítica donde no son sencillos que en términos de convivencia con la propia industria con los propios consumidores tampoco lo son no por ejemplo la mejora tecnológica de almacenamiento de renovables esto es el desarrollo tecnológico que irá diciendo sí sonó en los próximos años posible los costes que tienen energía especialmente cara en comparación por ejemplo con la innombrable en España y en otros países europeos de energía nuclear puede generar unas capacidades de meter en el mix energía que proceda en términos limpios de lo que denominamos renovable no bajar algunos impuestos como parece que este Gobierno quiere hacer conseguirlas eternamente reivindicadas y soñadas conexión eso interconexiones con Francia para que el excedente energético pueda salir se pueda vender en la venta abaratar los costes energéticos y redunde no lleguen finalmente a la tarifa que pagan consumidores y empresas esos son retos que están por delante de la estructura del mercado energético y de la economía española porque es clave en el desarrollo económico de nuestra industria de nuestros servicios de toda la actividad económica del nuestro país por supuesto de los hogares y de las familias y de las personas el el desarrollo que este mercado tenga no es verdad que es un consumo que paga todo el mundo igual los multimillonarios iguala

Voz 0194 22:20 yo tengo menos recursos es verdad que la bajada

Voz 0515 22:22 a un siete lineal por ciento este consumo pues la va a pagar igual alguien con una renta altísima que una persona muy bajos recursos muy bajos por eso creo que lo que ha dicho es muy importante en la sostenibilidad de esa corrección digamos por una política pública por una intervención directa de la gente que con menos recursos durante muchos años en este país seguramente de manera silenciosa se ha quedado sin poder ducharse con agua caliente conectar la calefacción en meses de invierno en las zonas donde más frío hace de nuestro país que el Gobierno quiera mantener eso yo espero que la por consenso porque ya se hizo el año pasado y el anterior gracias a la iniciativa de partidos que en aquel momento estaba en la oposición y el Gobierno aceptó que sea sostenible más allá del uno de enero de todo el invierno y en los años posteriores Milá no sobre todo el gesto del Gobierno

Voz 7 23:11 estamos viendo que el gobierno está haciendo gestos en muchos sectores su en muchos ámbitos en los que llevamos mucho tiempo diciendo que sea de intervenir

Voz 0283 23:19 sí

Voz 7 23:20 y aunque el primer gesto sea un gesto limitado indica una voluntad política hay desde este punto de vista creo que es importante ese siete por ciento que se va que se va a repercutir sobre el veintiocho por ciento del recibo pero lo más importante es lo que ha anunciado no muy es muy con mucho detalle la ministra pero que sí ha explicitado la voluntad política de entrar en la reforma estructural del sistema eléctrico yo creo que esto es lo más importante mira yo soy de un pueblo que

Voz 0283 23:51 o lo que es productor de energía eléctrica aprobado

Voz 7 23:54 la gente tiene no estoy segura que lo sea pero creo que es la central eléctrica hidroeléctrica más grande de España o que una de las más grandes de España

Voz 11 24:02 a ir este verano a mí me producía

Voz 7 24:05 era una gran alegría ver cómo las dos turbinas es producían constantemente bajaban dos ríos pasa salían de la central eléctrica yo pensaba Jolín está produciendo una cantidad de energía hidroeléctrica brutal este año llovido mucho este año los pantanos estaban llenos tenemos muchas centrales hidroeléctricas en España eso qué repercusión tiene sobre mi factura eléctrica

Voz 0283 24:29 ninguna porque el sistema

Voz 7 24:30 tarifario que tenemos hace que en el mercado mayorista el precio de generación de electricidad se pague toda la que se produce se produzca por renovables se produzca por contaminantes sea cual sea la que se produzca se paga por el precio de la máscara el precio de la máscara en este momento es la de ciclo combinado de gas e el gas ha subido pero nosotros tenemos eólica tenemos hidroeléctrica tenemos nuclear que está amortizada y que el precio de coste es muy bajo por qué tenemos que estar pagando toda la electricidad al precio de generación de la máscara eso no lo admitiría hemos en ningún otro sector que hubiera es realmente un mercado libre pero en realidad no estamos ante un mercado libre

Voz 0194 25:17 ya sólo quedaría como asignatura pendiente la dio que la factura

Voz 0283 25:19 es entendiera no esto

Voz 0194 25:22 podría ser una propuesta también del nuevo Gobierno esa voluntad de acercarse al ciudadano que la factura se entendiera

Voz 0527 25:27 el Gobierno ha anunciado una iniciativa para que por lo menos en tiendas y uno está en la tarifa que regula el Gobierno o está en el mercado libre porque ni siquiera eso se vamos a mí como suele llevar estos temas viene gente a preguntarme

Voz 0515 25:42 que yo la primera pregunta que es

Voz 0527 25:44 es una tarifa regulada por el Gobierno o no la tarifa que se llama PVC puedes pues la verdad no tengo ni idea

Voz 0515 25:50 sí sí

Voz 0527 25:50 la gente tiene mucha dificultad para leer sea que se busca es así acepta porque cuando se busca clarificar las cosas la agenda lo tiene claro porque es gente como la preparación intelectual de lo más adecuado bueno pues el Gobierno quiere obligar con la CNMC quieren obligar a las eléctricas a que haya una información mucho más clara primero para saber está usted en la tarifa regulada por el Gobierno el PC o está usted en una tarifa libres sepa que usted yo soy la empresa queda el precio público por así decirlo o no luego otra cosa es saber distinguir qué tarifa le conviene a cada uno ya ahí hay teorías para todos los gustos

Voz 0194 26:31 la dio muchísimas gracias a vosotros hasta luego dejamos el tema de la luz importante pero vamos con otra cuestión que también afecta a muchísima gente esta mañana en las inmediaciones del Congreso de los Diputados esto algunas decenas de jubilados que reclaman pensiones dignas se topan con las vallas de seguridad en la cadena de agentes antidisturbios que suelen cerrar el paso hacia el hemiciclo cuando hay manifestaciones los jubilados forcejearon para retirar las vallas y seguir avanzando se viven momentos de tensión

Voz 12 27:08 del Congreso salen algunos diputados de Podemos para solidarizarse con los pensionistas Pablo Iglesias a la cabeza

Voz 13 27:17 si hay que respetarlas sin ellas y ello hubiera sido posible la moción de censura obligación era estar aquí era evitar que pudiera haber una región a cualquier pensionista hemos hablado con la que de seguridad medio ha transcurrido todo de manera tranquila pero esta gente se merece más

Voz 0194 27:36 me trataran menos a esa misma hora dentro del Congreso se sí pendía una reunión oficial de la mesa del Pacto de Toledo que debía sellar un acuerdo sobre la actualización de las pensiones se vincula haría el IPC o también otros elementos como el PIB o los salarios bueno al final ante la evidente falta de consenso ni se ha celebrado el encuentro Rafa Bernardo buenas noches

Voz 0527 27:56 se buenas noches vamos de suspensión en suspensión y ya llevamos dos años buscando un acuerdo que no llega qué está pasando Rafa

Voz 1762 28:02 es que que en la comisión del Pacto de Toledo tiene bastante mala suerte porque como vimos es un trato un tema muy sensible para los ciudadanos y por tanto políticamente claro es es muy susceptible a todos los vaivenes políticos que que van sucedían no enseguida paraliza sus trabajos que ha pasado en estos dos años casi

Voz 1450 28:19 otros trabajos en en noviembre de dos mil dieciséis

Voz 1762 28:22 pues que ha habido una crisis de liderazgo en el PSOE

Voz 0515 28:25 mientras duró no se producían avances porque claro el portavoz

Voz 1762 28:28 es tomar posición le ha sucedido a la crisis de Cataluña y ha sucedido y claro afectaba también a la posición de los partidos nacionalistas ha sucedido la moción de censura que paralizó un poco la vida política el relevo también en el PP que también paralizó este partido no no podía pronunciarse el portavoz bueno total que aunque desde esta primavera más o menos ya hay un consenso genera en que el IPC tiene que ser de alguna forma la referencia no el hito que quemar que cómo se deben revalorizar las pensiones pues ni siquiera desde entonces se ha conseguido aterrizar por por estos últimos vaivenes políticos comentábamos también un poco por la situación en el Parlamento no in los debates presupuestarios no está consiguiendo aterrizar en una solución que bueno siempre dicen los los diputados y les fuentes parece que está al alcance de la mano no

Voz 0194 29:13 in que defienden los distintos bloques políticos porque la ministra decía no lo vamos a hacer de manera unilateral que dice cada uno de ellos

Voz 0515 29:19 es

Voz 1762 29:19 hablamos de bloques porque es verdad que bueno las alianzas son cambiantes podríamos distinguir dos uno digamos más a la izquierda que lo que quiere es que el IPC sea la referencia siempre para actualizar las pensiones sea nunca menos nunca nunca suban menos que el IPC que puedan subir incluso más si la situación económica es particularmente buena luego bloqueo podríamos decir de derecha que quiere que el IPC sea la referencia pero de alguna forma que el gobierno de turno puedan modular los si quiere con otros

Voz 0283 29:44 ingredientes no como los salarios a la evolución del PIB

Voz 1762 29:47 sí por ejemplo la situación económica es mala aunque luego se reponga no lo que no se ha actualizado bueno Ivano estos son los dos grandes bloques en las últimos jornadas el PSOE se ha movido entre unos y otros no de alguna forma también tratando de buscar un consenso que favorezca que ese avance en este en esta materia según nos cuenta siempre fuentes parlamentarias Si bueno pues un un ejemplo no de de cómo está la cosa en las últimas horas había una especie como de de principio de acuerdo entre todas las fuerzas políticas la eh renovada de alguna forma

Voz 14 30:17 la la la recomendación de Ac5

Voz 1762 30:19 años de cinco años no de dos mil once

Voz 0527 30:22 cinco años cuando se empezó a debatir todo esto no

Voz 1762 30:24 que es básicamente eso pues el IPC la referencia aunque puede haber otros ingredientes y el gobierno de turno lo ve así bueno parecía que había Un príncipe de acuerdo pero de nuevo problemas en el redactado han impedido que se

Voz 0527 30:34 que y cómo se puede desbloquear dónde puede estar la solución

Voz 1762 30:37 pues de momento lo que están haciendo ahora los los portavoces parlamentarios que también ellos están frustrados porque ven que no avanza es han decidido de alguna forma a mantener reuniones fuera de los focos entonces aunque se hayan roto e se hayan suspendido perdón las las reuniones de las

Voz 0527 30:52 bueno pasada la de hoy me quiere decir que no trabaje eso es

Voz 1762 30:54 sigan reuniéndose porque ellos ven de alguna forma que así la reunión son más productivas aceleraría cada vez que se produce una reunión del Pacto de Toledo ahí estamos los periodistas antes preguntándole exposición a la salida otra vez volviendo a esa pregunta pues los los portavoces políticos de alguna forma se ven obligados muchas veces a bueno a pelear no de algunas Force India nos decían portavoz parlamentario Si Si el Pacto de Toledo está para sacar las pensiones fuera de la pelea política y al final se acaba convirtiendo todos los días no por la sensibilidad especial que hay ahora con este con este asunto en un en un toma y daca no hay un postureo entre comillas político pues al final se le está haciendo un flaco favor a la costa de las pensiones que las Reuniones están haciendo fuera de foco

Voz 0194 31:32 déjame que salude a Rafael que saludo a Magdalena Valerio ministra de Trabajo ministra muy buenas noches

Voz 9 31:38 muy buenas noches confía que en esta reunión

Voz 0194 31:40 mes fuera del foco de las que nosotros no nos enteramos con lo cual no preguntábamos nos metemos confía que estas reuniones lleven al consenso

Voz 10 31:48 bueno desde luego es el Gobierno en general y de del Ministerio que yo liberen particular deseamos que cuanto antes haya un acuerdo en el seno de la comisión del Pacto de Toledo y una renovación de estas recomendaciones que las últimas datan del año dos mil once

Voz 15 32:04 que se deberían haber renovado en enero

Voz 10 32:06 a partir de enero del dos mil dieciséis y que y que por ciertas vicisitudes que ha ido a han ido ocurriendo que las las acaban de mencionar ustedes pues todavía no se ha llegado a cerrar la renovación de estas recomendaciones yo lo he dicho esta mañana en el Congreso pues estamos deseosos como Gobierno que cuanto antes se llegue a una conclusión habrá ese es Paco la recomendación dos que es la que habla de la suficiencia de las pensiones cómo hay que revalorizar las pensiones pero claro está pendiente también la una que es como se financian todo el resto de las recomendaciones que van tratando cuestiones diversas en relación al al al sistema público de pensiones quizá las troncales es la cero que habla de las características generales del sistema está claro que es un sistema de reparto

Voz 16 32:55 sí sí sí

Voz 10 32:57 de beber en solidaridad entre generaciones digamos que es el marco y luego son muy fundamentales muy troncales Laguna que es la que habla de la suficiencia financiera la dos que es la que están Laura debatir lo que es la suficiencia eh digamos social no que sean una una unas pensiones suficientes las se revalorizan en que respeten el marco constitucional concretamente el artículo cincuenta de la Constitución

Voz 9 33:28 bueno yo espero que que se llegue

Voz 10 33:30 un acuerdo cuanto cuanto antes sobre las rivales

Voz 0194 33:32 la ministra es factible vincular la actualización de las prestaciones al IPC real lo convendría aplicar

Voz 9 33:38 el otro tipo de correctores bueno

Voz 10 33:40 dos momentos hay que recordar que el propio Partido Popular que fue el que lideró de manera unilateral la reforma del año dos mil trece que a eso no deberíamos ir nunca yo lo he querido transmitir también esta mañana no es bueno que existan reformas unilaterales por parte de ningún gobierno del sistema público de pensiones porque para eso existe el Pacto de Toledo existe la mesa del diálogo social que también hay una una mesa de diálogo social que está tratando a los sindicatos UGT CCOO la CEOE Cepyme y el propio Ministerio también se está debatiendo de este asunto de seguridad social y otra cuestión poner en la mesa de diálogo social luego ningún gobierno debería tener de nuevo la tentación de hacer lo que hizo el Partido Popular año dos mil trece unilateralmente que por cierto el propio Partido Popular ha reconocido que esa reforma era socialmente insostenible me refiero a la de la subida de cero veinticinco por ciento para que las personas que nos estas no yendo

Voz 8 34:36 que sepan a qué me refiero devino son

Voz 10 34:39 es insostenible políticamente insostenible de tal manera que el Partido Popular en en la ley de presupuestos del año dos mil dieciocho en acuerdo con el PNV conciudadanos hizo una reforma una enmienda a la totalidad de devolución de su propia ley del año con trece creo que no lo podía sostener por lo tanto ahora mismo según la del año dos mil dieciocho de presupuestos las pensiones han surgido según el IPC el que estaba previsto el uno coma seis incluso las mínimas han subido un tres por ciento

Voz 9 35:06 está previsto también que se suba según el IPC

Voz 10 35:08 en el año dos mil diecinueve si hay desviación entre el IPC previsto y el real pues al igual que se hacía antes de la ley del dos mil trece pues al año que viene a principios de año se debería pagar una pequeña paga compensatoria vamos

Voz 9 35:20 a ver cómo termina allí pese a final de año

Voz 10 35:23 ya la ley de presupuestos establece la subida según el IPC aquí de lo que se trata es que el Pacto de Toledo determine por donde es son recomendaciones a los gobiernos ahora al actual y a los sucesivos de Perón por donde quieren que se vaya en materia de revalorizar

Voz 9 35:38 a las pues bueno pues hoy

Voz 10 35:41 hoy desde luego está establecido por ley de Presupuestos Generales del el IPC

Voz 9 35:46 pues muchísima suerte

Voz 10 35:48 vamos a ver

Voz 9 35:51 es muy buenas noches hasta luego

Voz 0194 35:54 Edward hace bien hace bien el Gobierno en en Champions en bajar el balón con el tema de las pensiones esperar buscar el consenso y seguir adelante

Voz 0515 36:02 es indudable indudable el Pacto de Toledo su impacto pues muy bien si uno estudia la curva de pobreza relativa a la gente mayor de sesenta y cinco desde que España tiene este pacto verá que es la población española donde más se ha reducido la curva de pobreza relativa los incrementos han producido en niños sobre todo en niñas de cero tres años estas la población donde una estructura de solidaridad que es nuestro modelo nuestro sistema de pensiones mejor ha funcionado en los últimos treinta y pico años en en nuestro país por tanto cuando el año pasado o hasta el año para a este pacto estuvo a punto de saltar por los aires de facto saltó por los aires con el anterior Gobierno empezó a tomar unilateralmente medidas en el ámbito de las pensiones sin contar con ningún grupo parlamentario y fuera del ámbito del Pacto de Toledo yo creo que este Gobierno hace bien en volver a la mesa del Pacto de Toledo decirles a todos los que la componen cualquier fórmula que salgamos para uno financiación como ha dicho la ministra definición tres revalorización de las pensiones en nuestro país que sea de cómo un acuerdo

Voz 0527 37:01 todo de mínimos aunque sea de distintas fuerzas

Voz 0515 37:03 políticas te diré que no termino de entender bien las posiciones de unos partidos y otros porque han oscilado dentro de este debate el Pacto de Toledo en casi todos pero que haya querido el Gobierno bajar a la mesa del Pacto de Toledo para tratar de encontrar un acuerdo político que sujeta en ese pacto la revalorización que es yo creo el escenario al que hay que ir vinculada al incremento de IPC para que las personas mayores no pierdan poder adquisitivo en mi primero es un gran paso de recuperación institucional de un sistema el del Pacto de Toledo que en los últimos años ha funcionado muy muy bien

Voz 0283 37:32 me y ojalá tenga razón miedo yo lo que quería subrayar es que necesitamos una cultura de de acuerdos en absolutamente todos amorosas en tono no va a haber mayorías absolutas y las mayorías son exiguas requieren pactos requieren acuerdos requieren una cultura distinta de la que tenemos en España

Voz 0527 37:51 el porque es está muy bien práctico

Voz 0283 37:54 cada en Holanda en Dinamarca en muchísimos países donde sí es posible ir el Pacto de Toledo debe hacer honor a su propio nombre de ha nacido para pactar ya ha nacido para que den solución a los problemas de los ciudadanos que es al final de lo que estamos

Voz 0527 38:08 hablando por tanto necesitamos mejorar no

Voz 0283 38:12 cortoplacismo que es lo que prima sino la cultura

Voz 0527 38:15 la del acuerdo Mila bereber

Voz 0194 38:17 así puede ser bueno

Voz 7 38:20 creo que el procedimiento está claro estamos todos de acuerdo el pacto de Toledo sea el marco el consenso es la forma de de entrar ahí pero tampoco hemos de caer en la trampa de aquellos que proclaman que quieren el consenso pero hacen lo imposible porque no se llega a ese consenso porque en realidad están en desacuerdo con las medidas que que que son necesarias aquí tan importante como la revalorización según el IPC es revisar los acuerdos que se adoptaron en la reforma de las pensé León es porque me parece que va a haber sorpresas hay varios hay numerosos expertos que están diciendo que a partir del año dos mil diecinueve por ejemplo cuando se empieza a aplicar el factor de corrección según esperanza de vida va a haber una caída también de la de la de las nuevas pensiones esto habrá que verlo porque algunos expertos han estimado al final del recorrido hasta en un veinte por ciento de la cuantía de las pensiones

Voz 0527 39:12 Rafa seguiremos hablando de pensiones hablaremos en duda venga que nos queda les queda iba a decirnos que no les queda mucho por acordar venga hasta mañana

lectores buenas noches también hoy en la cara B lo que me llevamos hablando de dinero desde que hemos empezado a las nueve primero lo que pagamos por la luz luego lo que cobra lo que cobra ya la gente de las pensiones lo que llevamos en el bolsillo no la calidad

Voz 1880 39:47 el dinerito ya está decidido el año que viene entrarán en circulación los nuevos billetes de cien y doscientos euros veintiocho de mayo de dos mil diecinueve Además el Banco de España europeo también dejará de producir el billete de quinientos euros a finales de este año yo la verdad es que los decía

Voz 18 40:01 sí los he visto pero los otros poco son mucho de estos billetes de doscientos

Voz 1880 40:05 pues desde el Banco Central Europeo dicen que si a finales de junio de este año había dos mil setecientos millones de billetes de cien euros que eso es el trece por ciento del total de todos los billetes que hay en circulación para que nos hagamos un poco a la idea hay menos billetes de diez euros que si de diez hay un doce por ciento vuelos vemos poco

Voz 0194 40:25 es decir ni mucho menos de diez producto pues yo

Voz 19 40:28 bueno pues hoy en la cara B la historia del papel moneda el papel moneda billete efectivo metálico pasta boleto del parné la historia el Partner

Voz 20 40:51 sí

Voz 19 40:58 bueno Miguel de Molina le pagaba con un puñado de parné que eso son monedas plata cobre

Voz 0194 41:03 yo entiendo que el origen del papel billetes chino no como el origen del papel

Voz 1880 41:07 eso es en el siglo VII en China pero aquí en Europa si usó por primera vez en Suecia en mil seiscientos sesenta y uno fue extendiendo por el resto de Europa en el siglo XVIII parece que un tal John lo que era escocés lo empezó a usar en Francia en la Francia de Luis XV con la Fundació donde el banco general que otro nombre también el del campista Johan Palm Struck que los entregaba como recibo en el banco de Estocolmo

Voz 0194 41:29 aquí en España usar papel para comprar cuando se usa