Escucha las noticias de las 17:00 (20/09/2018)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias ya está confirmado el presidente del Gobierno acudirá al Senado para hablar de de su famosa tesis aunque critica al Partido Popular por hacer ruido con el tema ya ha quitado Bono ha intentado quitar hierro al asunto externas

Voz 1454 00:19 habla de error cuando se le pregunta por el plagio el presidente del Gobierno ha hablado en Salzburgo donde ha comparecido ante los periodistas después de la reunión del Consejo Europeo ahí está la corresponsal comunitaria de la SER Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 00:32 hola buenas tardes Sánchez se niega así a dar rango de crisis a las hojas copiadas de su libro ya advierte al Partido Popular que seguirá en el Gobierno por más que hagan ruido lo escuchamos

Voz 1 00:41 ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsana

Voz 1722 00:44 dado en una nueva edición de libro y a partir de ahí si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado comparecerá pero también abierto a la oposición hacer oposición no es hace ruido si están empeñados en hacer en hacer ruido perfecto el Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar

Voz 0738 01:01 bueno son declaraciones en Salzburgo donde hablando del Brexit ha reclamado a Neil un acuerdo sobre Gibraltar en octubre anunciando que la gestión del aeropuerto quedará excluida de esta negociación porque el objetivo ha dicho es un acuerdo factible sólo para los veinte meses de prórroga en los que la Unión negociará con los británicos su futura relación

Voz 1454 01:22 el Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que cualquier acción que implique un contacto corporal no consentido con propósito de obtener una satisfacción sexual supone abuso Hinault coacciones leves en La Ventana hemos hablado hace unos minutos con la Asociación de Mujeres juezas Lucía Avilés una de sus socias fundadoras contaba en la SER que es un avance que hay que enmarcar en el movimiento del no es no aunque hay que seguir decía reivindicando más

Voz 0419 01:46 el abuso sexual es el mero contacto sexual no consentido sea fugaz o no fugaz o permanente es ese contacto sexual es decir en otras ocasiones éste ha considerado que el que enero Rose que no no era abuso sexual aquí el Tribunal Supremo lo está haciendo bien claro sea un roce osea un tratamiento más duradero esto puede ser calificado como abuso sexual por qué porque atenta contra la libertad sexual de la víctima de quién los sufre de tal manera que hablará de abuso sexual con independencia de este tocamientos de la gravedad de este tocamientos la gravedad incidirá sobre la graduación de la pena

Voz 1454 02:28 pero no en la calificación de la cuando vamos con los

Voz 2 02:32 dolares el deporte Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes seguimos en Semana Europea tras las victorias de Barça Madrid Atlético y la derrota del Valencia en Champions hoy primera jornada de fase de grupos de Europa League a las siete menos cinco el Sevilla recibe de las tandas de Lieja y el Villarreal al Glasgow Rangers más tarde a las nueve el Betis juega en Grecia contra el Olympiacos además esta mañana reunión entre Liga ya fue con motivo del posible partido en Estados Unidos entre Girona Barça Tebas afirma que se jugara al noventa por ciento ya lanzo presidente de la AFE le da un veinte por ciento posibilidad de cinco y tres minutos cuatro

Voz 1454 03:01 es en Canarias

Voz 3 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 el Partido Popular de Madrid han enviado un comunicado en el que responde al chantaje de uno de sus concejales en Torrelodones a la alcaldesa del municipio de Vecinos por Torrelodones el sonido sonidos lo estamos ofreciendo este jueves en La Ser en ese comunicado el PP descarta criticar la actitud del edil desplaza el foco hacia la alcaldesa Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 03:23 sí qué tal buenas tardes directamente acusan a la alcaldesa de Torrelodones Elena Biurrun de haber grabado esa conversación en el PP lo dan por hecho hilo tachan como un detalle llamativo la Cadena SER ha consultado a la dirección del PP de Madrid en qué pruebas se basan para llegar a esa conclusión pero no hay respuesta llovían por ejemplo que en ese encuentro había más personas presentes en ese comunicado el PP de Madrid también le llama la atención que aquella reunión no se produjera en el Ayuntamiento de Torrelodones en cuanto a su concejal al margen del expediente informativo no descartan más acciones entre ellas el expediente disciplinario y la consecuente expulsión del partido pero la reunión ordinaria del comité de garantías del PP no se celebrará hasta la próxima semana

Voz 1915 04:01 gracias Javier y el Ayuntamiento controlará el reparto de publicidad en la calle abordando los viandantes lo hace después de recibir numerosas denuncias por estas prácticas mediante la modificación de la Ordenanza de Publicidad Exterior que también prohíbe instalar lonas en las fachadas de los edificios cuando no se trata de inmuebles en rehabilitación Saras el va buenas tardes

Voz 1315 04:18 qué tal buenas tardes la Ordenanza plantea la prohibición de abordar con publicidad a las personas que van andando por la calle podrá hacerse publicidad del establecimiento pero sin incomodar a los vecinos José Manuel Calvo delegado de Desarrollo Urbano Sostenible

Voz 1 04:29 sí hemos quejas constantes de personas que van caminando por la calle y de pronto se encuentran pues eh apenados por todo tipo de de

Voz 1315 04:40 este tipo en cuanto a las pantallas han fijado una serie de requisitos que afectan al tamaño al horario en el que pueden estar encendidas el objetivo es reducir la contaminación lumínica visual

Voz 1454 04:49 gracias Sara en cuanto al tiempo y suben las temperaturas con cielos despejados en la mayor parte de la región tenemos treinta grados en el centro de la capital es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias