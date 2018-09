El impacto del proyecto de Risco Caído en la sociedad grancanaria

Voz 0772 00:00 creemos que hemos de decirlo el hecho de que

Voz 0772 00:17 el risco caído para formar parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco tenga éxito no solamente se debe a la propia naturaleza del enclave arqueólogo Kiko en donde se desarrolla al trabajo de los arqueólogos al trabajo de los técnicos sino también al propio trabajo de los canarios de de los vecinos y de muchas personas que de motu proprio o incluso de forma con iniciativas singulares y particulares han hecho posible el apoyo a esta candidatura y hacerla extensible pues para que de alguna forma también gracias a la invitación del Cabildo de Gran Canaria nosotros estemos hoy aquí celebrando gol apoyando mejor dicho esta esta candidatura desde la la Casa de Colón Achille más bienvenida a Ser Historia así lemas antropóloga social y cultural nos va a acompañar estos próximos minutos y también va estar con nosotros en la mesa Jennifer Cabrera que es vecina de acusa parte activa también de todo este proyecto Jennifer bienvenida a Ser Historia eh Pachi la primera pregunta para para tema ajeno que es todo un sueño también no me costaría creer que el el trabajo de muchísimos años y mucho esfuerzo para conseguir algo solamente la la presentación de la candidatura no

Voz 3 01:35 sí es hermoso que diga que es un sueño porque es un sueño que estamos soñando juntas y juntos estamos compartiendo uno de los arranques de los procesos participativos en el que otros compañeros llevaban el liderazgo era a ustedes antes fueron en el tiempo hacia atrás para irnos al futuro no ver cómo cómo nos imaginábamos y como no veíamos después de esa información de ese trasvase de ese diálogo de saberes entre los científicos y lo que nos contaban que suponía en patrimonio como nos situáramos en algunos en algunos elementos a escala de repara Núñez ese ese recuperar el valor y ponernos en ese empoderamiento entonces claro expuestos hacíamos la visión de futuro claro eso nos ha hecho soñar a los profesionales a los científicos a los técnicos a los responsables políticos ya había una parte que es la parte de broma que que no soñábamos y había había una anécdota pues mira yo no puedo evitar imaginarme es que no puede evitar imaginarme con con mis sobrinos ya está todo el pastor y un ex esqueleto porque la rodilla llegan adonde llega bajando no es subiendo entonces es una de las ideas ese sueño y soñar ciertos de poder soñar lo que soñaron personas a cinco siglos no quizás a lo mejor llegaríamos al nivel al nivel de conservación que que hubo en otras épocas

Voz 0772 02:53 Jennifer antes se lo preguntaba al consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria Don Carlos Ruiz el hecho de esa participación ciudadano y ciudadana hay de cómo había tomado la población este proyecto tú como vecina de de acusa precisamente uno de los enclaves que es se ubica en el corazón de este espacio los vecinos como lo han sentido como han vivido porque no puedo decir cómo se han tomado seguro que hay que preguntarlo cómo lo han vivido como lo han sentido

Voz 4 03:21 yo creo que bueno la gente que estamos más integrada en los procesos participativos un poco a poco nos lo estamos creyendo no eh al siempre hay una parte de la población que no está tan implicada ir que yo creo que también se lo está empezando a creer porque sobre todo por ese acercamiento que ha habido por parte de la institución cabe ahí de los técnicos de las técnicas que ha puesto a nuestra disposición porque al fin y al cabo están trabajando para para todos para todos nosotros no bueno yo pienso que también es una oportunidad de xenófobo ofrece a la población porque o como dijo el consejero antes no sólo es el sector primario sino todo lo que rodea todas las no grafía que rodea a todo a toda esta zona no queremos que haya el futuro no como como decía Patxi también no que somos poquito oí en todo esto vemos la oportunidad o por lo menos eso es lo que deseamos la población no de que todo esto tenga una continuidad en el tiempo la mayoría son gente mayor los que más activo somos estamos entorno a los cincuenta y sesenta es difícil llegando a la edad de la jubilación no entonces trabajar codo con codo es importante por eso porque esto va a seguir ahí por los siglos de los siglos di bueno habrá que estar ahora y en el futuro

Voz 0772 04:44 dices que sois poquitos estoy seguro que a partir de hoy sois muchísimos hay que ser tan tan tan pesimista el eh Pachi en el hecho de que este patrimonio se esté poniendo en valor imagino también que al principio pues habría llevado la sorpresa no lo sé a lo mejor me me contesta es que no la gente realmente conocía el valor de lo que tenía ahí quizás ellos habían oído a través de generaciones de sus padres de sus abuelos que allí en tal sitio o en otro sitio había una cueva pero quizá no eran conscientes de la importancia y de de la lectura que se podía hacer del del valor de esos espacios

Voz 0772 06:49 Jennifer imagino que también una parte importante de este proyecto no solamente es el bueno darlo a conocer sino también la propia concienciación como decía ahora Patxi yendo un poco más allá para que se proteja no oí primero entenderlo luego respetarlo bueno al al al contrae no primer respetarlo luego entenderlo y conservarlo no para las generaciones futuras

Voz 4 07:12 sí es un poco lo que estamos hablando no de que ahora estamos empezando a conocer sobre todo la parte más más técnica no gracias a los estudios que se están haciendo no sólo por lo menos la población porque si nosotros si veíamos las cuevas sabíamos de de la acusa a secas no sabíamos de la escuela del Rey pero no tan real y tan tangible como como ahora no por eso estamos empezando a tener conciencia de todo es de respetarlo y de y de poner en valor porque si miramos muchísima cultura de otra de otros países nosotros también tenemos los valores nuestro ir también son admirados por por mucha gente no entonces y eso todavía hace que que yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos no sólo la gente de cumbres y no la gente de Gran Canaria en edad esto es un patrimonio de todos muy todo el mundo tiene que sentirse parte de esto porque realmente tampoco sin ello o sin el resto de de la isla y no somos nada y viceversa no que la gente se acerque más a conocer cómo vivimos allá arriba lo los productos locales que tenemos todo lo que podemos ofrecer

Voz 0772 08:29 la verdad que es increíble estamos llegando ahora un poco al al boletín de las noticias os voy a pedir a las dos a Patxi lema antropóloga social y cultural Jennifer Cabrera en vecina de acusa Hay parte muy activa de todo este proceso que os quedéis unos minutos más después del del informativo porque yo creo que merece la pena no estamos compartiendo minutos de radio intentando hacer un poquito más de historia en este programa aquí en la Cadena Ser en un programa especial invitados por el Cabildo de Gran Canaria para apoyar a la candidatura de de Risco caído para entrar a formar parte de esa lista de Patrimonio de la de la humanidad que seguramente no solamente ayudará como decíamos ahora con con ellas no ya los picaban de una manera brillante y a concienciarnos ya conocer un poquito más la la historia desde un punto de vista del pasado sino también esa proyección al futuro para para bueno para intentar eh ir atrapando algunos de esos elementos perdidos de los aborígenes de los que vivieron aquí en estas Islas que de alguna forma todos incluso me incluyo aún habiendo nacido en en León hemos heredado de ellos muchísimos aspectos de la cultura canaria en definitiva de la de la cultura de la cultura española bueno pues es eh vamos a ir despidiéndonos eh

Voz 0772 10:15 continuamos como decía antes del boletín de informativos del boletín de noticias con el lema antropóloga social y cultural Cabrera vecina de de acusan parte activa de este proyecto desde el punto de vista vecinal Patxi no

Voz 8 10:32 el patrimonio cultural

Voz 0772 10:34 siempre tendemos a pensar que es algo yermo algo árido algo muerto sin embargo es algo vivo no

Voz 5 10:42 y qué tiene que ver buena parte

Voz 3 10:45 lo que en términos científicos está viendo tiene que ver por esa porque esa mirada distinta no ya no se mira tanto el objeto sino

Voz 9 10:52 todo lo que es el conjunto

Voz 3 10:54 y después en la parte

Voz 9 10:56 un macro de todo lo que

Voz 3 10:59 el paisaje cultural y Seven todas estas dimensiones estoy Liam a ver qué cuento

Voz 5 11:04 hay una característica que que

Voz 3 11:07 en todo lo que es el el lo que ha sido Risco caído y espacio sagrado de montaña está siendo seguirá siendo no hay determinados énfasis en los que podemos podemos eh hacer hincapié no por ejemplo antes apuntaba PP que había una parte que habían conseguido superar para construir esa cueva determinadas limitaciones tecnológicas no ahora tenemos determinadas tecnologías tenemos que decidir qué hacemos con ellas que nunca diálogos de saber hay mucha gente que que vive que está activa y que está activamente desarrollo no son valores esos espacios sagrados de montaña son espacios sagrados de la humanidad a día de hoy no todo el mundo

Voz 0772 11:45 que todo el mundo y nosotros como parte de esa de ese esa humanidad no por eso estamos aquí como digo defendiendo poco esa candidatura Jennifer la participación ciudadana imagino que es quizá uno de esos elementos elemento humano más importante no que empuja y que apoya este proyecto

Voz 4 12:01 sí yo creo que de hecho

Voz 10 12:04 yo sin la gente que vive en él

Voz 4 12:06 territorio pues un poco a poco se puede hacernos de la gente como sea comentaba ante la gente sigue viviendo en cuevas la gente sigue siendo trashumancia sigue

Voz 11 12:18 eh trabajando

Voz 4 12:21 en en el campo con los recursos que tiene alrededor no entonces si no cuentas con la gente que está dentro del territorio esto no vale absolutamente para nada porque al fin y al cabo la gente que está eh que ha vivido durante generaciones en la zona son los que verdaderamente han transmitido y han hecho que llegue hasta nuestro día de hoy todo lo que sabemos todos lo que sí está investigando no sin sin la gente no se podría hacer nada ni nada de lo que está hecho se hubiera podido saber hasta el día de hoy no