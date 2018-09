La cultura inmaterial grancanaria

Voz 1 00:00 no no no

Voz 0772 00:23 lo decíamos ahora hablar de arqueología hablar de cultura hablar de tradiciones no solamente yo tengo aquí ha apuntado en este guión notas de mi cuaderno un poco Gorrín tongo que sólo llevar a las entrevistas digo no lo son todo botijos desde luego que hay aspectos de la de la cultura un material que son muy llamativos pero hay otros de la cultura que nosotros protagonizáramos sí que muchos ocasiones tenemos que preguntarnos cuál es el origen de esos gestos de esas acciones de esos nombres de esas palabras que utilizamos a diario y que en ocasiones pues tiene en eh un eh bueno pues un bagaje Un pasado realmente sorprendente para hablar de de la cultura inmaterial de la cultura intangible de algo que no se puede tocar quedé compartir estos últimos minutos de Ser Historia con ojos I Isar I Cruise que son filólogos a los dos bienvenido a Ser Historia demasiado José Yeray que te tengo aquí a la derecha e como decía antes no son todo botijos no hay algo hay elementos más intangibles que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos

Voz 1818 01:34 desde luego yo creo sin duda alguna que que toda esa cultura inmaterial que circunda el espacio que que delimita el paisaje cultural de Risco caído es sin duda uno de sus de sus grandes es una de sus grandes fortalezas como diríamos en este lenguaje contemporáneo no porque desde luego que no enseña una particular forma de mirar el mundo una particular forma de entenderlo IS reflejo que se da pues a través de es de esa cultura inmaterial no hace sin embargo quedarnos con algo que no se puede tocar pero se puede sentir Se puede compartirse debe compartir antes hablaban de de Cuevas de estancias de todas estas cuestiones yo sí dormido muchas noches en una cueva se lo que se siente se lo que se vive cuando era niño me fascinaban todas estas historias que ahora hemos tenido la suerte de trabajar y estudiar de de la propuesta de Risco caído para que sea Patrimonio de la Humanidad y te puedo garantizar que esa vivencia de todos estos elementos esa vivencia que se ha ido convirtiendo con el tiempo en en investigación en estudio pues no hay otra cosa sino seguir enamorando M más todavía de la tierra de mi mayores no es de donde de donde sacó uno fíjate la voluntad de ser filólogo

Voz 0772 02:52 fíjate fíjate el el hecho de que estas definiendo yo creo que de manera muy brillante ese concepto no de de cultura inmaterial la Unesco ha escrito un texto ha desarrollado una una definición que no nos acerca quizá de una manera más técnica quizá de una manera más fría pero también muy muy inteligible en qué consiste esto que podemos entender como cultura materia vamos a escuchar

Voz 1280 03:15 patrimonio cultural inmaterial significa las prácticas representaciones expresiones conocimientos y habilidades así como los instrumentos los objetos y artefactos los espacios culturales asociados con las comunidades los grupos y en algunos casos los individuos que reconocen como parte de su legado cultural este patrimonio cultural inmaterial transmitido de generación a generación es constantemente recreado por comunidades y grupos en respuesta a su entorno su interacción con la naturaleza y su historia y les proporciona un sentido de identidad y continuidad promoviendo de este modo el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana para los fines de esta convención la consideración se concederá únicamente al patrimonio cultural inmaterial en tanto sea compatible con los vigentes instrumentos humanos de derecho así como con los requerimientos de mutuo respeto entre comunidades grupos e individuos Ia un desarrollo sostenible

Voz 0772 04:18 escuchábamos a la voz de nuestra compañera Alma Naranjo que no tiene que ver nada con Gregorio Chillón Naranjo de quién hablábamos al al principio de este programa pero que bueno que le como nadie muchos de los textos que le proponemos los lo oculta para nuestro programa un Saray Cruz filóloga quería preguntarte a ti y quizá el el valor de de de ese lenguaje no porque es quizá el elemento inmaterial que más posibilidades tiene a la hora de conectar los con ese pasado

Voz 1471 04:46 por supuesto las tradiciones manifestaciones orales tienen la ventaja y la complejidad de qué están en todos en todos lo los ámbitos que podamos definir no de dentro los que definen la UNESCO como eje transversal no solamente por el hecho fundamental de transmisión de saberes sino también por la configuración de de valores sociales y culturales Mas también por supuesto en la construcción de lo que llamamos la memoria colectiva no tan importante precisamente para mantener vivas las la escultura de ahí pues todo este este estudio no he como abarcar la tradición oral vistas no desde desde te ámbito de de la relación del ser humano con el paisaje también con lo sagrado no como como parte inherente

Voz 0772 05:38 esa sacralidad y José hay filólogo también nos viene dada un poco quizá para bueno en algunos términos no quizá la la toponimia muchas versiones se ha perdido por desgracia pero en otras ocasiones quizás puede ayudar no sobre todo en la intentar buscar esos en esas esos paralelos por ejemplo una crónica castellana habla de un lugar que se ha perdido intentar buscar luego la la identificación de esos espacios también me me parece una búsqueda fascinante

Voz 1818 06:06 desde luego la toponimia sin duda es una de las de las aventuras más hermosas que nos ofrece la lengua no el rastreo de porque las cosas se llaman de una determinada manera y además vinculando esa toponimia con todo lo que tiene que ver con los espacios sagrados con esa visión del cielo con la visión de las señas de agua de lluvia de buen tiempo de muy mal tiempo esa vinculación que existe también es muy interesante porque un lugar se llama de una determinada manera porque desde aquí se podía predecir con esa exactitud que tiene la costumbre pues ciertas cosas que se podían de alguna manera vislumbraron no en según qué épocas del año después además de eso añadido eso también nuestra condición de filólogos nos lo hace ver muy claro al lirismo inherente del lenguaje campesinos que en esta zona de la la isla es especialmente significativo en la forma de llamar las cosas hace algún tiempo en una conferencia que compartimos en esta misma casa de Colón destacábamos alguno de esos términos no algunas de las expresiones que allí se dieron fueron muy bien recogidas por la gente que celebró la belleza de expresiones por ejemplo como el día que te dicen que mañana rebosa la luna o cuando te dicen por ejemplo imagínate que en la era hay que esperar por la marea no cuando yo era niño y me decían que hay que esperar por la marea en la era digo estando en Artenara mil metros de altura la marea va a tardar en llegar aquí no pero la marea no es más que el viento necesario para aventar y evidentemente hay un lirismo detrás de todas esas expresiones verdaderamente genial existen la toponimia que existen tantas otra cosa porque quizás de todo este rastreo de de contenidos materiales no solamente está el interés en los contenidos sino en cómo se cuentan esos contenidos la charla con cualquiera de los informantes sabroso imán repito porque no son grandes depositario de tradición que lo son sino son grandes contadores de la tradición y en esa estrategia

Voz 0772 07:43 quién es Sarah el el Saray quitado la ley latina el el hecho también de de que nosotros hemos heredado no bueno sobre todo las poblaciones locales aquí en las Islas en concreto en Gran Canaria muchos de esos elementos mágicos muchos de esas creencias que bueno pues en un espectro en un ambiente Cristiano quizá pues decir bueno pues no tiene mucho sentido no han sido Cristiani cerradas o incluso han sido medidas como cazador y ahora no encajan de alguna forma pero que los hacen ver el el origen real no de hace miles de años lo hace siglos con con las poblaciones aborígenes

Voz 1471 08:18 exacto sí el el el concepto de espiritualidad sigue latente en toda la cumbre de Gran Canaria bueno en Canarias en general pero centrados en este espacio sigue muy arraigado podemos ver a cualquier persona que era informante de los que hemos entrevistado ir todo el mundo va contar algún cuento relacionado con con alguna Luque aparecía con con brujas con menos no tiene visos de tener ese sentido pero pero sí osea sigue ese simbolismo mágico relacionado con lo sagrado siguen muy latente en la población de de todo la espacios no lo que se dominar Risco caido los pasé sagrados de montaña

Voz 0772 09:03 eso eh Yeray ayuda no a recomponer un poco la la forma de pensamiento que debió ante en la en la primera parte del programa le preguntaba a Julio Cuenca el arqueólogo que es muy difícil a partir de los objetos materiales en muchas ocasiones estas cuevas que han llegado hasta nosotros absolutamente limpias y sobre todo por la reutilización no hay ahí de donde de sacar material para poder incluso en ocasiones poder fechar de una manera exacta estos lugares quizás esa tradición oral nos puede ayudar un poco a ubicar en en en el espacio y en el tiempo algunas tradiciones algunos fenómenos algunos elementos culturales de esa cultura material no

Voz 1818 09:42 claro hace un rato cuando cuando Pepe explicaba digamos la dinámica del proyecto cuando decía pues efectivamente que Riccò caído había permitido redefinido otras espacios ya conocidos pues yo diría que ha caído en lo que nos compete a nosotros que es esta cultura inmaterial nosotros desde nuestra formación filológica evidentemente no entramos en el terreno arqueológico que tiene obra diésemos especialistas que ya lo están haciendo pero desde nuestra concepción filológica advertimos efectivamente que también podemos redefinir todas esas ideas esos conceptos toda esa material digamos que la tradición nos ayuda nos ha hecho llegar hasta ahora con esta nueva lectura por ejemplo todo ese mundo decía antes Saray no de de de esa delgada línea entre el mundo de los muertos en el mundo de los vivos que siempre ha sido ya digo a mí me cuesta veces separar la parte científica de la parte vivencial pero yo siempre me he criado entre encuentros de muertos que venían a pedir misa o entre brujas que cruzaban lugares insospechados entonces esa manera de contar las cosas repito no solamente el hecho de que puedan hablar de bruja o de muertos que regresa sino la forma de con bueno pues evidentemente también redefine ayudan redefinir la sacralidad que hay en este espacio está vinculada exclusivamente con una idea religiosa como tú decías contemporánea sino que tiene otro tipo de de de conceptos que son los que se dilucida entre la arqueología y en este caso el Patrimonio Inmaterial

Voz 0772 10:56 yo no es investigador Bris tocado en alguna ocasión porque insisto estamos aquí en esta casa de Colón para apoyar la candidatura de Risco caído a la Unesco no pero no solamente en la toponimia no solamente las palabras sino también en la la música las canciones quizá nos ha llegado un poco ese ese legado no de los aborígenes canarios

Voz 1471 11:20 sí hay diferentes tipos de canciones que que pueden no estar vinculadas con ese pasado aborigen uno el Rose ha dicho no que puede estar vinculado con ese pasado aborigen pero está claro que también ese es ese pasado que que ya está tan atrás pues puede estar de alguna manera pero también no podemos dejar de de de tener en cuenta que Canarias es una amalgama de culturas no entonces está configurado por múltiples culturas que que llegaron a nuestras costas y que han redefinido todo este territorio un territorio también fragmentado no entonces que que que hace que las particularidades de cada isla sean distintas no a pesar de que tengamos nexos nexos comunes en ese sentido

Voz 0772 12:08 mira me has pronto de una una pregunta que te quería hacer no la tenía di propuesta en el en el cuaderno el hecho de que hayan llegado muchas culturas y sobre todo en el siglo XX eh pues los viajes a Canarias a Canarias como destino turístico la llegada de miles de personas de cualquier punto del planeta quizá ha hecho diluirse aún más ese trasfondo cultural antiguo no y la importancia de entrevistará a los mayores a los que vivían antes de esa llegada de de turismo de masas de curiosos de de masas como nosotros aquí hoy no para intentar reconocer cuál era la la tradición

Voz 1818 12:44 sucede que precisamente ese espacio al que estamos haciendo constante alusión quizás el que ha sido uno de los qué mejor has podido conservar esa tradición oral porque quizás estado alejado de esa realidad turística digo alejado el espacio y la y las connotaciones no los habitantes que como antes se decía también en muchos casos pues si es verdad que ha habido una despoblación y muchas veces buscando esos lugares turísticos que tú decías antes pero quizás las connotaciones del espacio las condicionantes geográficos incluso orográficas de la zona pues hace que que se hayan podido conservar un gran caudal digamos patrimonial que es el que nos alimenta hoy en día todas estas investigaciones sustento como decía antes a una de las fortalezas de de esta propuesta de hecho por ejemplo una de las de las grandes fortalezas que que yo creo que también tiene es que en cualquiera de las entrevistas que hacemos como como bien decías haré aparecen constantemente alusiones a la tradición oral pues romances decimos versos de todo tipo que evidentemente evidencian pues que hay que hay hay un sustrato que que sigue latente

Voz 0772 13:42 con esta que tú conoces más de uno algún alguno

Voz 3 13:45 hemos bueno conocemos entonces compartir alguno con nosotros

Voz 1818 13:47 bueno podemos compartir pero este es un esto es una obra contemporánea no que que yo tuve la suerte de de componer para para Risco caído y que mira que curiosidad tiene la vida que fue estrenada en esta misma en este mismo patio estamos ahora

Voz 0772 14:00 aquí solamente suceden cosas buenas y sus

Voz 1818 14:02 en cosas buena me decía algo así como mis viejos los que habitaron el espacio que hoy habito los que hurgar un en la roca para en ella hallar el sitio donde fundar el lugar donde abrigar a los hijos nacieron en un barranco cercano a Risco caído en lo alto de Gran Canaria al pie de un bosque de pinos no muy lejos de la mesa de acusa que por un sitio es verde y por otra secas in memoriam del olvido allí tuvieron su cuna todos los parientes míos abrigados por la sombra del Roque Nublo magnífico no lejos del ventajas que emerge desde el abismo para juntar tierra y cielo lo humano con lo divino hoy tantos siglos después entrar disco caído al mágico al solsticio es sentir que pese a todo pese al tiempo transcurrido habitamos un lugar que no deja de ser mítico que los que antes que nosotros se preguntaron lo mismo quisieron buscar respuesta dibujaron signos y rumbo a las paredes de una cueva que es un símbolo donde entra el sol y dibuja un calendario de siglos dónde están los que habitaron esta tierra que no hizo tal y como somos hoy como seré muy fuimos porque el pasado pasó pero da no se ha ido está lleno de futuro como un tremendo acertijo una forma de juntar el final con el principio que debemos de cifrar y entregar a nuestros hijos y esa encomienda no es más que el eco de un sueño escrito en las paredes de nuestro rico Cairo

Voz 4 15:39 además con con ese vozarrón que tienes

Voz 0772 15:41 ya te han dicho que tienes voz de radio tengo voz de Cueva

Voz 4 15:44 pues

Voz 0772 15:47 era el filólogo la verdad es que son una delicia escucharos tenemos apenas un par de minutos el el elemento de la de la cultura en materia el vosotros habéis trabajado sobre todo la la filología no como filólogos habéis trabajado otra otra ramas con yo te preguntaba ahora por ejemplo por la por la música pero hay otros aspectos quizá de fiestas de ropa de vestidos os habéis trabajado también

Voz 1471 16:10 bueno el el trabajo se ha centrado sobre todo en el estudio de la gastronomía de la religiosidad popular desde la tradición oral no entonces esos han sido los los los temas claves evidentemente en las entrevistas dan pie para que aparezcan múltiples temas que el que podrán ser posteriormente investigados no entonces de momento hemos estudiado esos dos ejes no como un primer acercamiento a la memoria oral de de todas las zonas pero lo que sí hemos sacado en claro es que la riqueza cultural que presenta el de toda la cumbre de Gran Canaria no no no para favorecer el que sigamos no estudiando investigando todas estas manifestaciones por la riqueza

Voz 1818 16:55 que que nos ofrece

Voz 0772 16:58 es fantástico escucharos no solamente por la voz de José Yeray la voz maravillosa también de Saray Cruz sino sobre todo por esa nueva visión de la cultura inmaterial que desde luego estoy convencido de que muchos de los que no están escuchando lo relacionan pues con J Si cosas eh absolutamente extraordinarias pero que a partir de la toponimia de otros elementos nos ayudan también a conocernos un poco un poco más a nosotros mismos y sobre todo a entendernos Isabel de dónde venimos lo de hecho filólogos los dos José Germain Isar I Cruz muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia