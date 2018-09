Se tatúa el nombre de su tatuador para que le haga un descuento

Voz 1 00:00 Nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules españoles es blanco y Balbino eso es el más cálido así que más matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 0230 01:27 es que jueves afines a la gente quejando pero la gente se va incorporando sí sí vendido de gente no sé si al final esto es o no y vamos a dedicar vamos a ver si podemos dedicar el tiempo que merece el caso de Torrelodones y un caso que en realidad es un desafío para arcano

Voz 1860 01:47 no parecía complicado esta complicada rima tiene una rima complicada la Cadena Ser

Voz 0230 01:52 como saben viene emitiendo la conversación entre un concejal del Partido Popular y la alcaldesa de una agrupación de electores de esta conversación se deduce que el concejal amenaza a la alcaldesa con una demanda judicial le dice claramente que sí Se retira de la alcaldía si retira la lista de lectores la agrupación de electores no se presenta si desaparece la agrupación de electores del planeta Tierra la demanda no se presentara en un alarde de claridad le dice lo que queremos es la silla en la que está sentada esa conversación se desarrolla en una cafetería por lo que parece y ahí está el detalle bonito porque en ese momento cuando le dice lo que queremos es la silla en la que está sentada se oye una voz que dice buenas tardes introduciendo el concepto casual en la corrupción del delito ese señor que dice buenas tardes podemos ser cualquiera de nosotros entrando en una cafetería lo bonito que en esta película aparecemos nosotros vamos a escuchar ahora ahora ese momento lo que queremos es la silla en la que está asentada buenas tardes qué ha sido lo que usted buenas tardes

Voz 3 03:01 sí es un poco entrar en el bar desde

Voz 0230 03:06 desde la puerta con buen tono e si buenas tardes llegue a negro el tu rollo tu casa pero lo que está pasando bien pero luego es lucharemos con detalle esa conversación que tiene momentos muy brillantes Pedro Sánchez sigue de bajón

Voz 5 03:21 no

Voz 0230 03:29 y mira que lleva todas las semanas intentando tomar la iniciativa política cogiendo carrerilla la celebración de los cien días la reforma de la Constitución los aforamientos

Voz 7 03:38 el recibo de la luz son como ejercicio pero no hay manera porque hoy El País

Voz 3 03:56 el diario El País publica hoy

Voz 0230 03:58 libro publicado por Pedro Sánchez a partir de su tesis aparecen párrafos copiados de una conferencia de un diplomático español tan copiados que incluso aparece la misma errata no la misma rata no la misma erratas en los dos textos La Moncloa dice que se trata de un error involuntario

Voz 3 04:16 caramba el gran Isaías

Voz 0230 04:27 la expresión error involuntario va directa al gran Isaías porque puede considerarse que todo errores involuntario ya que si es voluntario deja de ser un error para convertirse en acto de mala fe pero siempre es así vale para todos los casos para todos los errores para todas las acepciones de error en el tenis Erice error no forzado el señor esto tiene que resolverlo esto tiene que resta

Voz 1860 04:50 el verlo gran Isaías no rodeado de ratas son pocos pero es un chiste que va con retraso

Voz 3 04:56 acordando de Rajoy

Voz 0230 05:10 bueno lo de las ratas no o si eso tiene que resolverlo el gran Isaías Pablo Iglesias líder de Podemos que dio su apoyo a Sánchez cuando se cuestionó su tesis ha dicho que la aparición de párrafos sin citar no es algo positivo dando a este concepto dos versiones la versión elegante pues elementos académicamente poco presentables la versión popular creo que es bastante cutre es arte es bastante cutre ya acabado diciendo que creo que bueno pues el presidente tendrá que dar explicaciones el presidente tiene que dar explicaciones ahora mismo Pedro Sánchez lo dicho lo hemos dicho en el boletín de las cinco que está dispuesto ilusionado es verdad que lo ha dicho cuando la mayoría absoluta del Senado le obligue al Senado la portavoz parlamentario del PSOE Adriana Lastra defiende que defiende a Sánchez admitiendo

Voz 0933 05:59 que en el libro

Voz 0230 06:01 admitiendo que en el libro hay palabras copiadas pero que no es plagio

Voz 1860 06:05 claro es que trescientas palabras quinientas palabras que no llevan comillas es un plagio por favor

Voz 3 06:11 el gran se va a dar una carta de trabajar sólo resultará palabra sin comillas por favor al final con tanto trabajo Isaías necesitará un negro caramba el gran Isaías una ONG ha pedido a la Real Academia que

Voz 0230 06:34 elimine las acepciones negativas de la expresión negro que en la política española se utilizan con gran soltura sobre todo por parte de aquellas personas que hablan sin complejos que no no me me impresiona nada de nada de él el otro no

Voz 8 06:48 otros sin complejos puede ser negro que lo hiciera Sánchez pero de momento no lo ha explicado

Voz 0230 06:52 bueno vamos a escuchar arregle a Rivera al Berry hablando en cinco según ha estado esta mañana no Cope hablando en cinco segundos ese idioma que obliga

Voz 9 07:01 a hacer frases de cinco segundos a Sánchez será acaba el tiempo al ritmo que es el acaba la credibilidad y un presente el Gobierno tiene que tener credibilidad

Voz 0230 07:08 cinco segundos exactos es una habilidad entablar en cinco segundos o menos Dolors Montserrat del Partido Popular hablan volver es que son palabras de tres en tres

Voz 1922 07:17 estafa

Voz 1 07:19 fraude y engaño

Voz 10 07:22 eh

Voz 0230 07:28 una estafa para conquistar T mentira para quedarte engaño para vivirlo junto aquí es el buen tres palabras de tres en tres atentos a la edad de del niño de Albert Rivera no se puede

Voz 9 07:40 gobernar España con quién quiere liquidar España en parece que lo entiende un niño de cinco años y la mayoría gente

Voz 0230 07:47 claro probablemente quiere decir Rivera que sus ideas entiende a partir de los cinco años eso lógicamente abarca una mayoría bastante amplia pero tal y como lo dice un niño de cinco años y la mayor día de la gente parece que de entre todos los niños de cinco años sólo hay uno que no entiende que sería un niño un poquito repite eh con traje corbata peinado con la raya al lado dicen en realidad se da por las prisas de hablar en cinco segundos se ha comido él incluso él hasta incluso un niño de cinco años en otras ocasiones Albert Rivera lo ha dicho mejor siempre también en cinco segundos

Voz 0933 08:23 creo que no se puede gobernar España con quién quiere liquidar España creo que lo entiende un niño de cinco años

Voz 0230 08:29 es esto sí es una frase que acompaña mucho a Albert Rivera dice algo y añade esto lo entiende un niño de cinco años aunque a veces el niño le crece

Voz 8 08:37 lo siento mucho los buenos son los que pagan impuestos en los que cumple la ley y los malos son los que amenazan y exalta la ley y esto lo sabe un niño de seis años

Voz 3 08:45 ya

Voz 11 08:48 claro

Voz 1860 08:52 a esto frase de Rivero

Voz 0230 08:56 tiene en realidad su origen en Groucho Marx aunque el niño de Groucho era algo más pequeño claro a los Rivera les suma años para que no le acusan de plagio pero es importante señalar que Groucho Marx decía eso ya continuación añadía otro que era un crío de cuatro años a mi me parece Groucho Marx decía esta frase para reírse de sí mismo no lo decía despectivamente no decía lo que yo digo lo entiende está a un niño de cuatro años y quien no lo entienda esto no era Groucho Marx He estaba haciendo lo contrario de lo que hace Albert Rivera que utiliza esa frase para decir que no piense como yo es que no sabe qué pensar porque lo yo lo que yo digo lo entiende este un niño y si no lo entiendo un niño

Voz 12 09:39 ya ya cada uno haya llegado gracias por ese coro de fondo pero qué queréis coja ante que queréis Janto yo lo que quería

Voz 0684 09:48 poca ante si simplemente estoy buscando la solución cada político que me trae la corrupción y realmente me desespera porque sus penas de cárcel tiene menos años que el niño el Rivera eh yo estoy fuera en los años que tienen realmente hablando de citas y nombrar club o de citas que que no se pueden citar pero Pablo Iglesias es un presidente que no pana nombrara Java sabes que ahora sigue a R K porque en realidad yo quiero llegar al final realmente por eso la gente me grita sabes que lo estamos haciendo por eso arcano te lo explica ahora mismo la pase me la quitan Sánchez es como Carlos Sobera porque vive de las citas

Voz 0230 10:22 sí

Voz 13 10:28 le dispensa

Voz 14 10:31 las palabras para después con arcano ahí de momento twiterías va otro con Madame Curry que tiene problemas con las equivalencias de tiempo

Voz 15 10:40 alguien sabe a cuántos minutos humanos equivale el último minuto de la lavadora unido

Voz 16 10:47 no pregunta a su padre y la verdad sale a la luz el Twitter de Garcinuño

Voz 1 10:51 no

Voz 15 10:51 papá que es el sarcasmo y tú me lo preguntas bienvenido habló le preocupa bastante el futuro no sé qué es peor si el mundo que estamos dejando a nuestros hijos o los hijos que estamos dejar nuestro mundo vamos con la iguana que sueña con un mundo de fantasía donde los conductores usen el intermitente os imagináis que inventan una luz parpadea ante para saber si el coche vamos a ir a la derecha o la izquierda sería la hostia

Voz 0252 11:20 es un problemático en Houston que tuitera señor vegetal Houston tenemos un problema dime el comandante es está masturbándose y eso es grave lo grave es que no hay gravedad coño

Voz 3 11:38 después de las twiterías llegan noticias El Mundo Today

Voz 1981 11:43 un antidisturbios a punto de jubilarse se pega Asimismo durante la manifestación de los pensionistas aparta vieja les ha gritado asimismo midiéndose también no ponerse las cosas difíciles ahora que por fin está a punto de retirarse varios compañeros tuvieron que separar los de sí mismo a las puertas del Congreso Pedro Sánchez lleva dos meses comiendo solo porque no cuenta con apoyos suficientes

Voz 0573 12:09 tras el fracaso de las negociaciones con Pablo Iglesias para compartir un pincho de tortilla ha optado por retirar son rincón del comedor y escuchar a Vetusta Morla con los auriculares

Voz 1981 12:19 el noventa por ciento de los conductores espera a que pite al de atrás para arrancar aunque el semáforo en verde

Voz 0230 12:26 hasta que el de atrás no se pone rojo yo no me muevo dice la mayoría de los españoles al volante según datos de la DGT Tráfico se plantea eliminar los semáforos porque de esto ya se encarga el tío de atrás

Voz 3 12:38 a última hora Armand cuenta nos deja levantar

Voz 16 12:40 ese cuando yo era su bebé porque él no se levanta cuando a ella

Voz 3 12:44 hay que enseñarle el valor de la opción

Voz 16 12:46 Irán insiste la mal

Voz 3 12:47 de gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves tirano

Voz 1981 12:51 curso de guitarra que sólo enseña los acordes necesarios para poder follar

Voz 3 12:57 por si te actúa el nombre de su tatuador para que le ha dado un descuento

Voz 1981 13:03 hacienda preguntará directamente a David Broncano cuánto cobra cada español oler

Voz 0573 13:08 los taxistas competirán con el agua gratis de cabe y Fay ofreciendo a los pasajeros pagó de su propia petaca

Voz 1981 13:14 una esquina de la plaza de España de Madrid anuncia que quiere separarse

Voz 1860 13:19 los restos de Franco piden el Gobierno cinco minutitos más venga Especialistas secundarios

Voz 3 13:28 hola a todos

Voz 16 13:32 es el momento de hablar de cines hacer acerca

Voz 3 13:43 escucha eh

Voz 16 13:54 os hablaré de cine con nuestro crítico de cine favorito nuestro segundo crítico de cine que les agustín agustín labor hasta el viernes con tres recomendaciones para este fin de semana pero recomendaciones que mola mucho verdad vamos seguir yo creo que de menos sanas con cual empezamos pues si empezamos con la película todos los todos lo saben que es un documental musical documental musical

Voz 1 14:18 os cuento

Voz 15 14:20 en los últimos años Julio Iglesias vive amargado cada vez que sonríe y señala con el dedo pues todo el mundo

Voz 18 14:25 se dice lo sabes pero quién sabe

Voz 15 14:29 saben todos que él sabe sabe más que él no sabe lo que dicen que sabe durante la película vemos cómo estos dilemas atormentan a julio y cómo afectan a su vida profesional e incluso personal la película es recomendable si de colas en el cine con sueño bueno que es bonito aburrida no ha podido si lo mejor que sabe lo mejor su honestidad hay imágenes nunca vistas de Julio Iglesias por ejemplo con calcetines a ahí hay que sale público con calcetines lo peor la banda sonora hablando sola

Voz 16 14:56 vamos con la segunda recomendación cinematográfica que es el protector dos verdad pero sí que es una comedia sexual omeya sexual pero bueno Johnny Rouse acaban de conocer si desean mantener relaciones vale pero son personas prudentes tiene miedo de contraer enfermedades de transmisión sexual hijos no deseados con el pruebas que no tienen protección a la película sigue un poquito la odisea de esta pareja por encontrar un preservativo pues que les permita liberar toda esa energía sexy con con seguridad bueno es entretenida el S S B ese calidad la que hay presupuesto látex no pero como comedia falla porque te ríes poco o nada o cero

Voz 0230 15:37 a la mierda entre poco nada si las porte

Voz 16 15:39 los dos que es la segunda parte del no no esto es porque las expectativas de la pareja son altas y lo que buscan son dos Cuando nada vale me gusta protector dos busco la última recomendación Isaías con el mejor verano de vivida que es un drama apocalíptico

Voz 19 15:57 ah y bueno está basada en hechos reales e ibas a hechos reales bueno tras el Holocausto musical provocado hace dos veranos por despacito marino que es un DJ veterano

Voz 15 16:10 sabe que el mundo no está preparado para otro ataque similar no es la la Humanidad necesita que dos mil dieciocho tengo veranos sin canción del verano vale un verano en paz marino y otros héroes anónimos todos ellos iban a jugar la vida para hacer realidad este este sueño nuestros las es dura es directa no aptas para estómagos sensibles recuerda a veces incluso la lista sin Schindler vale hay una escena de una de una boda donde bailan el despacito que sois Madrid la gente ha de la gente se iba a decidir si sino muy tarde lo recomendable si te gusta sufrir

Voz 16 16:45 el mejor cine de verano de vivido Agustín pagos gracias a estas recomendaciones ahora vamos a hacer se sabéis esta pequeña sección película sí sí sí según que diez segundos Flamini crónica pues si hoy Mauricio desde Isla José o es al revés ahora no me acuerdo bueno nos envía su versión el diez segundos Alien el octavo pasajero vamos a escucharla autoricemos

Voz 20 17:06 no tengo ha matado la tripulación sólo queda yo soy Ripley última superviviente de la nuestro voy ahora voy a bien baladí

Voz 0684 17:26 yo yo yo estoy viajando por el espacio por el universo me encuentro una alianza ya ya ya ya ya ya que está pasando Yao yo estoy viajando con el universo me encuentro los partidos esto es el universo porque los máster son relativos cojo porque cuando llega el rapero sino dices la libertad aquí tenemos gravedad cero es decir que no es grave la mentira que típicas estas eh el espacio y me permite que siga realmente sabes que yo sigo su máster es como el espacio porque están suspendidos osea que hay un suspenso yo lo pienso yo suelto versos excelsos que tienes que volver a ver por eso dicen tres dos un acción para comprender esto tienes que darle a la repetición y me dicen rima un poco pues tejiendo una palabra para ver cómo la acoge un gol lo meto por la escuadra Barral como los ritmo es el carrusel a mi me gusta más el programa de Francino estamos hoy llamó que llamó lo más horas extras el carrusel crisis yo meto un golazo pero bueno aquí termina arcano cuéntanos qué ha dicho Pedro Sánchez minutes Rasul

Voz 3 18:36 aquí seguimos en Todo por la radio a la venta

Voz 0313 18:38 ahora sé que estáis deseoso si deseosas de viajar una semana más a Estados Unidos para transitar por el planeta Trump

Voz 3 18:54 la Pedro Duque en ese universo Marta del Vado Marta buenas tardes hola hola buenas tardes

Voz 18 19:00 han pues muy bien aquí siguiendo al presidente Donald Trump que esta semana será pasado defendiendo al juez Brett Kavanaugh ya sabéis

Voz 1860 19:08 sí que es el candidato que ha propuesto para

Voz 18 19:10 para esa plaza vitalicia en el Tribunal Supremo Kavanaugh va a comparecer ante el Comité de Justicia del Senado otra vez pero ahora después de que una mujer denunciara públicamente que fue acosada sexualmente por este señor a ella que es una mujer sin ningún cargo público le han pedido que testifique también ante el Senado primero con cámaras ahora no está claro cómo va a ser eso finalmente en fin que Trump siente que tenga que estar pasando por esto él el juez no la denunciante

Voz 21 19:38 bueno hechos discos ediciones describían es decir Sauber la hicieron crecen arman de Teseo

Voz 18 19:46 que que este hombre no se merece estar pasando por esta situación porque la presunta agresión ocurrió hace treinta años Tram cree que es una maniobra de los demócratas para obstruir su administración sí claro Trump no lo entiende porqué sale a la luz de esta obra Igual no lo entiende igual que no entiende a las diecinueve mujeres que le han denunciado a él por abusos cometidos desde los años ochenta hasta esta década el último episodio de agresión ocurrió en dos mil trece según según la denunciante en fin que el universo Trump da para mucho pero Estados Unidos da todavía para mucho más si os quería contar hoy una noticia que hemos conocido esta semana y que puede tener las consecuencias a nivel mundial y es que Coca Cola está estudiando si entrar en el mercado de las bebidas con cannabis perdón con cannabis

Voz 1860 20:37 la empresa Navy con dos genes te la empresa en un comunicado

Voz 18 20:45 está en conversaciones con un productor canadiense de marihuana para sacar al mercado Pablo bebidas con CB de que es un componente de la marihuana no psicoactivos para incluirlo en sus bebidas todavía no he tomado ninguna decisión pero las acciones de la empresa canadiense se dispararon casi un veinte

Voz 1860 21:03 no no me extraña se conoció la noticia

Voz 3 21:05 no

Voz 18 21:07 en realidad en EEUU ya han empezado a comercializar este tipo de bebidas no es la primera gran empresa que lo hace un ejemplo el grupo que fabrica la cerveza Corona anunció el pasado mes de agosto una inversión de cuatro mil millones de dólares para empezar a vender este tipo de de bebidas con cannabis con dos en

Voz 0313 21:26 bueno habrá que recordar que Canadá es uno de los pocos países del mundo que tiene legalizado el uso recreativo de la marihuana por la cara y en Estados Unidos un debate no Marta a nivel federal día

Voz 18 21:36 sí porque en un total de nueve estados más en la capital aquí en Washington DC el uso recreativo de la marihuana es legal el uso terapéutico está regularizado en treinta estados de los cincuenta aunque la prohibición a nivel federal continua claro la industria legal de la marihuana está creciendo enormemente en los estados en los que está permitida sólo el año pasado obtuvo nueve mil millones de dólares en ventas que para que os hagáis una idea es el equivalente a lo que vende anualmente una conocida Arca de pañales en EEUU los analistas estiman que esas ganancias para superar los veinte mil millones de dólares dentro de tres años claro le la industria incluye cultivadores fabricante minorista distribuidores laboratorios porque la marihuana ya no es sólo marihuana Se venden también productos procesados desde aceites a jabones bebidas dulces repostería gominolas en fin que todo

Voz 1860 22:29 estoy acordando Gil puede un par de años

Voz 0313 22:33 oye pero cómo se puede controlar de de un estado a otro tú que vives en una ciudad donde es legal por ejemplo como controlando

Voz 18 22:40 otros que no sé ustedes no claro

Voz 0230 22:44 aquí es legal

Voz 18 22:45 el consumo pero no es legal la venta en Virginia por ejemplo que está a diez minutos literalmente de The Washington todo está prohibido pero lo que nadie puede controlar es que la gente de ese estado venga aquí con su máis se vuelva no aquí es la regularización a medias claro por qué como digo a la puedes consumir pero no la puedes comprar y esto provoca muchas zonas grises por ejemplo es legal que un particular

Voz 1922 23:12 Mayor de edad a veintiuno años cultiven sí

Voz 18 23:14 casa hasta seis plantas lleva encima dos onzas que son como unos sesenta gramos

Voz 15 23:19 no pero está prohibido su primera vuelta rápida

Voz 1860 23:22 eh

Voz 18 23:24 legal sesenta gramos que puede llevar sesenta gramos ir puedes regalar la mitad a otro a otra persona de mayor de edad pero está prohibido fumar en lugares públicos caro Washington cuando vengáis haberme lo vais a comprobar es una ciudad en la que vas caminando y frecuentemente huele a marihuana por todos lados al menos en mi barrio que a ver tampoco es

Voz 3 23:49 no es el de los Obama pero estamos en estás

Voz 18 23:53 tampoco es raro que vaya a una fiesta que la gente esté fumando aunque no lo pueden promocionar públicamente entonces qué pasa que hay eventos que se crean en redes sociales en los que no dicen ni lugar ni día si tú quieres si te interesa pues tienes que contactar en privado con los organizadores que te invitan a su evento privado digamos aunque sea en una sala o en una discoteca pero es que también hay otro tipo de eventos de charlas en grupo más didáctica ya sabía que aquí son muy de echarlos del Grupo It enseña los diferentes usos que puede tener esta planta a cocinar con marihuana los usos medicinales es hacer jabones entonces cuál es el principal problema para la ciudad bueno pues estaba hablando con el responsable de la Unidad de narcóticos del Ayuntamiento es el teniente Andy estrujar

Voz 22 24:37 el hombre muy bajo el agua

Voz 18 24:43 de que aquí no hay manera de comprar marihuana legalmente entonces quién quiera consumir legalmente sólo puede cultivar las o que alguien sala regale porque en la práctica está prohibido todo tipo de venta esto que está creando un mercado negro muy difícil de controlar por las autoridades dice

Voz 1860 25:01 hecho seis plantas antes da igual el tamaño plantados por verdad perdido por el tamaño

Voz 0230 25:06 es sonoros

Voz 1860 25:08 en la iniciativa setenta con contestarle tienes gente que te vende en la calle dice dice el teniente

Voz 18 25:16 incluso más que antes de que es el legalizar el consumo en dos mil dieciséis y tienes tiendas en las que se venden por ejemplo camisetas gorras tazas a cuarenta y cinco cincuenta dólares de regalo entre comillas una onza de marihuana

Voz 1860 25:28 el barrio como como ese ese barrio muy claro hecho hay tiendas de en en cada Manzano en cada en cada dos manzanas no

Voz 0313 25:41 oye una pregunta por poner mínimamente serios que el tema lo también tú sabes si ha tenido algún algún impacto en los índices de criminalidad el que sea legal a lo mejor ha eliminado todo el mal rollo que rodea al mundo del de las drogas el tráfico de todo eso

Voz 18 25:54 se lo pregunta el teniente de momento no tienen datos evidencias que relacionen índices de criminalidad con la legalización del consumo de hecho el teniente estrujar pone el foco en otro tipo de drogas de diseño en las metanfetaminas en el ni lo que es esto

Voz 1860 26:07 los opiáceos sí que está provocando todas estas

Voz 18 26:10 pues en Estados Unidos y que preocupa muchísimo más sobre la mariguana de hecho dice que el sentido común y lo que estamos viendo cómo funciona en la práctica porque lleva a pensar que en un periodo breve de tiempo Se va a terminar legalizando a nivel federal

Voz 22 26:27 Japón Chupi punto de Montaigne bien eso en eso

Voz 18 26:31 dicen que si se legaliza hará que no sea un montón de gente haciendo lo que puede para consumir sino que lo convertiría en una industria de verdad y que eso dice que sería beneficioso pues desde el punto de vista de seguridad pública dice que se puede equivocar a equivocar pero que él cree que en un periodo corto de entre uno o dos años vamos a llegar a la legalización completa porque dice que es casi una obligación

Voz 0313 26:54 muy bien Marta encantadas como siempre

Voz 5 27:03 no

Voz 3 27:06 pues a ver

Voz 1 27:23 el animal en cuestión

Voz 23 27:28 los palomares de ciudad asquerosillo grisácea cerrajeros y gracias

Voz 1860 27:36 quién no no no no es una Pablo Moro pichón es una paloma pero vamos asquerosillo taiwanista no pero

Voz 3 27:43 las siguientes son cosas que no son ratas voladoras las duras condenas comes mira

Voz 1860 27:54 bueno sí se decía siempre lo que pienso no termina la cinco veces más exacto exacto cinco Canarias pues como si

Voz 1922 28:05 eso hubiera fumado algo un señor que se llama giro Cano que son la investigador de la Universidad de Kyoto en Japón él se preguntó en qué piensan las palomas eh

Voz 18 28:16 quién es este señor intentó meterse en la mente de

Voz 1922 28:18 dos pájaros ir la verdad es que descubierto algunas cosas interesantes que hará me me voy a voy a proceder a contar

Voz 18 28:24 toros antes que nada porque sino el resto

Voz 1860 28:26 la explicación te mucho sentido hay que decir

Voz 1922 28:29 o que las aves seguramente si intentas visualizar un pájaro es verdad cuando quieran mirará algo no mueven los ojos como los mamíferos que miramos de reojo hacia arriba hacia abajo

Voz 18 28:39 deben tomar a cabeza e la giran hacia lo que esto

Voz 1922 28:42 a llamando su atención vale bueno pues fue un giro Cano y una bióloga de Oxford diseñaron un diminuto casco que lleva incorporado un sensor de movimiento para intentar

Voz 0230 28:50 igual como las palomas mueve en la cabeza

Voz 1922 28:53 donde enfocan la mirada cuando están volando son grandes voladoras las palomas los investigadores probaron el casco con distintos ejemplares muchos lo rechazaron no eran válidos para para el experimento pero otros lo aceptaron varón más o menos bien a estas que si las llevaron a unos cinco kilómetros soltaron para que volaran de regreso a casa eran palomas mensajeras al descargar los datos registrados en el mini ordenador que había incorporado al casco los científicos pudieron ver con detalle las maniobras de la cabeza y la trayectoria de vuelo vale lo primero que observaron fue la gran estabilidad de la cabeza de las palomas en pleno vuelo apenas se tambalea a pesar de la resistencia del aire supongo que no sé si alguna vez habéis hecho o a la de Stone bueno o en un sitio aunque sí no yo pedí mandarlas bueno el aire funcione mucha resistencia la cabeza se mueve así sin querer pues no apenas se les mueve

Voz 18 29:44 mientras que hubieran que sin tambalear

Voz 1922 29:46 giraban constantemente a la cabeza de lado a lado la mueven mucho más de lo necesario para la maniobra de vuelo hielos creen los investigadores que es para escanear el paisaje

Voz 18 29:56 en cada giro que hacían de ciento ochenta grados

Voz 1922 29:59 los ciento ochenta un poquito menos igual ciento cincuenta negaban paisaje al acercarse a los puntos de referencia una carretera o una montaña unas vías de tren lo identificaban ir reducían los movimientos lo que indica que hacen ese movimiento para buscar algo que les permita orientarse que puedan reconocer o sea que cuando vuelan solas las palomas observan atentamente su entorno cuando vuelan solas porque la soltaron luego por parejas para saber más cosas de cómo usan los ojos

Voz 0230 30:25 ya

Voz 1922 30:27 estancias disminuyeron mucho los movimientos de cabeza se miraban la una a la otra no guarda de vuelta pimpampum yo estoy indica que el compañero de bandadas una señal visual clave igual no hace falta estar tan pendiente de la carrera

Voz 0230 30:40 el anida la montaña os miopes

Voz 1922 30:43 en rueda de piensan ya lo mirarán cárdeno

Voz 0230 30:45 por qué no mueve la cabeza otro balances es mucho

Voz 1 30:48 al revés no la balance antro la mueven las ratas

Voz 3 31:03 también ahí mira con otro

Voz 1 31:07 sobre eso

Voz 24 31:16 yo eso sí

Voz 1 31:27 no

Voz 25 31:34 no

Voz 1 31:43 este cuadro perdí el cambio

Voz 0230 31:51 esto supone que vamos con el caso de Torrelodones porque no es no es causal bien lo que ha hecho como como lo Rivera ese comerlas tallo Chun porque además no hay no hay Rosa el caso de Torrelodones sabéis que hay la grabación de una conversación dicho noticia que estamos dando en la Cadena SER hay un concejal del Partido Popular que conversa con la alcaldesa que es de una agrupación electoral vecinos de Torrelodones es lo que hemos cortado antes hemos contado letra hay un informe que sugiere que en una obra pública se ha gastado dinero de más de esa conversación se deduce que el concejal está pidiendo a la alcaldesa que Vecinos por Torrelodones no se presente a las elecciones porque de esta manera ya no tendría sentido hacer públicos informe vamos a escuchar con atención porque hay ruido de fondo

Voz 26 32:47 si fuera así si fuera así no tiene ningún sentido que yo siga adelante con esto daño político ya no tienen ningún sentido chinos presenta el daño personal lo deseo hacerlo

Voz 0230 33:01 si fuera así si os retiráis no tendría sentido que yo siguiera con la denuncia que podría hacernos daño personalmente pero es algo que yo no deseo que bueno ahora bien si os vais a presentar o no

Voz 26 33:20 presentar todos los vuestra guerra aquí no pasa nada

Voz 0230 33:25 hombre me duele más a si

Voz 18 33:28 sí

Voz 0230 33:29 todo seguimos con nuestra guerra y atentos al tono casual

Voz 26 33:32 quería aquí para saber eso

Voz 0230 33:35 venir aquí para saber eso es bonito el uso del pretérito imperfecto que es muy propio de personas tímidas y seguro que muchos de vosotros unos no porque sois unos tímidos pero muchos de vosotros cuando entramos en una oficina es decir buenas tardes venía para saber si me podía indicar no decimos vengo para preguntar salvo que a su nombre como Dios manda cuánto me cobraría Hacienda claro siempre tuvo el condicional lo el imperfecto lo decimos venía para preguntar es una manera de restar importancia al acto de irrumpir en un espacio ajeno incluso hay personas tan tímidas que antes de decir lo que buscan se ven obligadas a toser

Voz 26 34:19 debería aquí para saber eso sí

Voz 27 34:21 no

Voz 0230 34:28 T que todos les sale no venía un poco para saber eso

Voz 28 34:32 me tiene que toser

Voz 0230 34:37 antes es decir lo que venía saber que teniendo en cuenta lo que hemos escuchado hasta ahora para que tenga que toser lo que viene ahora tiene que ser fuerte no lo vamos a escuchar ahora atentos

Voz 27 34:47 sí

Voz 0230 34:49 vais a presentar por decirlo claramente venía un poco para saber si os vais a presentar a las elecciones o no porque he sido expresen Thais pues tengo que presentar una denuncia por irregularidades los presentadores no olvidó en caso de presentar la denuncia que lo sepas el castigo

Voz 26 35:14 es muy grande porque si esto prospera si prosperara lo como muy bien con ninguno yo creo que es mucho castigo demasiado yo

Voz 0230 35:26 yo tampoco puedo comerme este informe pericial así como así porque es un informe que ha costado varios miles de euros

Voz 26 35:31 varios miles de euros que tenido que sacar del partido se presenta Music que no Filippo

Voz 0230 35:37 pero no sacas miles de euros del partido y con esos miles de euros haces un informe pericial tienen que dar rendimiento porque no te dicen oye gilipollas el rendimiento obtenido por esos miles de euros el rendimiento obtenido puede computarse en dos modalidades porque se ha presentado la denuncia o porque es no se ha presentado pero bien es con la Alcaldía debajo del brazo porque los otros se han retirado en el caso de que vengas con la alcaldía de bajo el brazo oye te pide explicaciones por los miles de euros porque si te dicen

Voz 26 36:19 que tú contesta tengo la silla

Voz 0230 36:22 no se Cali por qué qué es lo que ha venido a buscar

Voz 26 36:27 queremos es la sido lo que estas buenas tardes

Voz 3 36:34 ya la suya la buenas tardes

Voz 0230 36:39 y fíjate que todo el proceso de este la denuncia al ruido que habría Podría hacerte daño y fíjate que yo creo que ese daño sería injusto

Voz 26 36:49 estoy seguro de que no sólo y yo tenemos mucha gente no soy un defensor de vuestro estirar

Voz 0230 36:59 a escuchar bien pero no te lo antes me oye escucha sueltan vosotros vosotros hoy son escuchas no pienso es que yo voy a dudar ahora Elena no yo añade esta frase genial dice vosotros sois honrados no podría decir lo mismo si hubieran intervenido algunas personas de mi partido escúchame hermano

Voz 26 37:31 escúchanos bien no podría decir lo mismo que probablemente su intervenido algunas personas que tangible

Voz 0230 37:38 bueno después de conocer estas informaciones esto es una información que ha difundido hoy la Cadena Ser después de conocer estas informaciones el Partido Popular ha tomado la drástica decisión de abrir expediente informativo

Voz 0252 37:50 ah no había pasado no vaya a ser que sea una conversación que ha sacado de contexto

Voz 3 37:58 ahora

Voz 29 38:01 bien de maravilla

Voz 1860 38:06 esta tarde estará la alcaldesa de Torrelodones con Javier Casal en en La Ventana Lucía Taboada que tras Internet haber cayera indaga estéis en la figura de otra alcalde del alcalde de Vigo Abel Caballero alcalde yo le paso bueno pues políticos lo ha hecho muchas cosas yo no voy al campo no voy a opinar darle paso a última hora pero voy así porque es mi ciudad natal pero os voy a hablar otra vez de Vigo con vuestro permiso

Voz 29 38:35 acaso

Voz 3 38:41 has dicho vivos estos Parque Jurásico

Voz 1860 38:45 bueno porque está en las redes sociales un vídeo que ha tenido lugar en

Voz 3 38:49 eso espero primero voy a poner en antecedentes y lo mayor

Voz 1322 38:54 los hablo de este fenómeno viral no es si sabéis que hace tres años apareció por error en una rotonda de Vigo un seto jurásico el dinosaurio arbóreo tuvo tal éxito que es el de bautizo en redes sociales como Dino seto el alcalde de Vigo Abel Caballero en vez de retirarlo como estaba previsto pues aprovechó el tirón de popularidad para plantarlo en plena Puerta del Sol de Vigo es decir en todo el kilómetro cero de la ciudad China se ha convertido desde entonces en un emblema hasta Pedro Sánchez compartió en su Twitter una foto con él y hasta tiene su propio vida videojuego

Voz 30 39:24 claro nuevo juego dentro llama anodino seto UBS The Wall E vamos a empezar a jugar bueno tenemos al no

Voz 1860 39:31 el usuario Pérez

Voz 1322 39:33 debe Chanel pero no nos conformamos en Vigo con dinos Eto no pasado un tiempo vinos Eto'o empollón huevo que estuvo petrificada debajo de sus patas durante unos meses hasta que el huevo claro sino Ignacio dinos Edinho otros Etoo jurásico más pequeñito que está a su lado

Voz 1860 39:48 a Onésimo no vale ahora ya me pongo seria porque se tiñó este fin de semana fue de capital

Voz 1 39:56 sí

Voz 1860 39:58 en un vídeo colgado en redes sociales se ve cómo un individuo se sube a lomos de vinos seto y al caer le corta la cabeza al pequeño alevín dinosaurio

Voz 31 40:08 pese el vídeo

Voz 32 40:12 os pido silencia vamos a final el sonido final donde se escucha la decapitación a lo escuchamos

Voz 3 40:19 ese niño se

Voz 1322 40:26 al total buena todavía se busca alguien es el autor del acto vandálico pero más allá de esta trágica anécdota que ellas digo que está todo vivo conmocionado pues quería hablar de seto porque no es demuestra el increíble poder de las redes sociales porque si no hubiese habido todos los meses que recorrieron Vigo hace ahora tres años no hubiese existido ni vinos Etoo ni vinos Edinho vamos que esta es la historia de cómo me me se convirtió en símbolo de la ciudad más grande de Galicia

Voz 18 40:49 sí

Voz 6 40:51 en una tribu de los millennials

Voz 3 40:55 sí

Voz 1860 40:57 de lo que contiene vivo es que con esta es la única razón por la que sigo vivo a ver qué inventan porque hoy estoy muy feliz porque hoy me han

Voz 0933 41:07 si la semana pasada estaba orinaba

Voz 1860 41:09 pero estoy muy feliz porque no han llegado Mika

Voz 33 41:12 la faz de realidad virtual de verdad estábamos pero no

Voz 1860 41:16 en un año digo de mejor que un riñón

Voz 33 41:19 a partir de la partida ahora diré very para no decir Torra todo realidad

Voz 0933 41:25 ya no sólo por el hecho de que ahora estoy feliz porque las tengo sino porque venía pero castidad el triple

Voz 0230 41:31 porque el mundo se abre ante mí

Voz 0933 41:33 no no sabe lo que lo que han hecho y es que ante de probar las gafas ver realmente era muy escéptico quizá por lo animo que venía atrayendo desde chico porque provee el Virtual Boy una consola Nintendo que sólo bellas píxeles rojos si tenía que jugar con un soporte y sentado a una silla con un cable de cincuenta centímetros era horror le pero años más tarde tuvo una experiencia con la realidad virtual se volvió a encontrar en mi vida

Voz 28 41:58 era una caja de cartón que

Voz 0933 42:01 esto a Google que se llamaba por metías el móvil dentro para para otro

Voz 28 42:04 el el la realidad

Voz 0933 42:07 comentaba que estaban haciendo ellos postes sumergía podías ver Street View pero bueno

Voz 1860 42:11 no me no no la realidad virtual como tal

Voz 0933 42:16 hace unos años probé por primera vez la realmente la verdadera inmersión de realidad virtual el loco luz Riggs que fue de lo más desconcertante que Víctor

Voz 1860 42:26 mi vida e Flores tras abandonar el mundo como aquel fin de que sitúen

Voz 0230 42:30 al mando del la vida

Voz 0933 42:33 pero lo que más Filipe de verdad fue cuando sacaron el HTC que no sólo incorporaba lo que tenía el ocurrir que era ese tres sesenta virtual girar alrededor tuya sino que también tiene algunos mandos tienen

Voz 0230 42:47 no es positivo que te permiten interactuar con el

Voz 0933 42:49 entorno Ito Jacques cambiaba totalmente las normas por qué porque ahora se abría un mundo de posibilidades podía hacer lo mismo que se había hecho con la Wii pero dentro de un mundo virtual sea combinar dos cosa que ya eran la hostia para hacerla

Voz 0230 43:05 hostia pues imagínate

Voz 0933 43:08 sea no sólo se queda ahí porque no sólo el Hawa

Voz 0230 43:11 es importante o sea sólo el caco sino tan

Voz 0933 43:13 bien que has de contenido para jugar porque no es una tecnología que realmente sea al hacer sobre todo porque es muy Karan que cosas que deberían mejorar que el TAS cosa más pequeño que sea más barato y asequible a todo el momento

Voz 0313 43:26 no es sólo para jugar no no no no no porque

Voz 0933 43:29 por ejemplo es una cosa que se me se me ocurren así a bote pronto sabe lo que es el Da Vinci en la máquina esta para operar que es como muy precisa un señor se sienta ya es como alguien te te operan allí de la hostia pues imagínate a distancia imagínate

Voz 1860 43:44 por otra cosa

Voz 0933 43:47 pues con esto junto a una un artefacto que han sacado ahora que se llama Cloud Juan que te metes un guante directamente tú ves tu mano a tiempo real dentro del mundo Uber esto es la leche pero vamos qué es lo que decía que no sólo en Harvard es importante sino también el contenido que se hace dentro de de la porque estamos viendo acostumbrado a los cortos de realidad virtual a las montañas rusas y todo eso pero hace nueve meses parió lo que para mí va va a ser en un futuro el bebé de las redes sociales que es el Uber chat un mundo virtual en el que tú tienes tu avatar ves a otros usuarios también con sus gafas su ver de actuar con contigo mismo

Voz 0313 44:28 por qué no haces una cosa pues hacer un no

Voz 1860 44:31 es un día aquí si yo tengo en mi casa hoy para estrenar IB narrando iba narrando lo que surja me parecería estupendo voy a hacer con una frase venga de creerme que me hubiera fascinado buenas

Voz 0933 44:44 que pueden prohibir no lo inventado pero no nos pueden prohibir inventa

Voz 0684 44:53 en prohibir inventar por eso con las palabras a mí me encanta ponerme arrimar Efeel pero realmente me flipa lo que señor Chet tome está contando lo que pienso es que Black Mirror no se está conquistando cree que está pasando yo estoy pidiendo respeto que me tenga fue reelegido virtual joder perdón me quedo quieto me estoy trabajando y no sé dónde me meto yo usaría estacas para revivir andinos

Voz 3 45:14 se te necesito necesito que Pulp

Voz 0684 45:16 has con nosotros en realidad estaba temblando porque tiene un terremoto it Bynum político me amenaza dice tu cadáver arde no quieres morir esta noche is escucha buenas tardes digo bueno hará por entrar en la sala arcano lo está haciendo con esta base ese regala escucho la pase bajas y Mela subsisten ponga terminar en esa aquí termina maldita mente el rap de recargo muchísimas gracias por haber estado si queréis nos vemos mañana Gil si queréis yo puedo volver la siguiente semana pero lo importante es cómo amor rimas como arcanos encarna estos todo por la radio desde el barrio a La Ventana

Voz 3 45:48 no

Voz 6 45:53 sí